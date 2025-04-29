№16. 29 апреля 2025 года.
|«Украина должна признать, что её создал Ленин». Администрация Трампа оказывает давление на Киев.
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В Госдуме прошёл круглый стол по борьбе с сатанизмомОбсуждение начали с молитвы и разговоров о «сатанинских оргиях» в Москве. Участники говорили об угрозе государству и о том, как сатанизм влияет на квадроберство. Депутат Картаполов назвал сатанизм прямой опасностью для страны:
«Надо посмотреть: а на какие средства живут вообще сатанисты? Где печатаются их книги, плакаты? Кто платит за концерты, за шоу, за аренду... То есть кто есть заказчики всего этого. Россия ведет борьбу с человеконенавистнической идеологией Запада под названием «новый фашизм».
Жить в России и не верить в сатанизм нельзя!
– Зачем?
– Удовольствие получать.
– А какое в этом удовольствие?
– Эх, молодой ещё...
# # #Царь-колокол безгласен, поломатый,
Царь-пушка не стреляет, мать ети;
И ясно, что евреи виноваты,
Осталось только летопись найти.
Игорь Губерман
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|«Единая Россия» тонко потроллила пострадавших жителей Владимировской области, отправив им туалетную бумагу. Дело в том, что там несколько суток продолжалась детонация боеприпасов на военном складе.
В «Единой России» пояснили, что это такая гуманитарная помощь. А что? Очень нужный подарок! Не у всех всё чисто после такой движухи!
Но, разумеется, в соответствии с требованиями Роскомтехприроджилпожстройлесводрыб...надзора.
# # #«Россия повысила уровень дипотношений с Талибаном. Теперь в Москве будет их постоянный посол».
Для таких дорогих друзей – это полумеры! Надо в Госдуму депутата от Талибана, нового министра по дружбе с талибами и представителя Талибана назначить омбудсменом по правам женщин!
# # #На доллар уже смотреть больно! Ниже 80 рублей упал. Скоро никому будет не нужен...
Непонятно, чего они населению его по официальному курсу свободно не продают?
# # #«Талибан» представит свои товары на майском форуме KazanForum.
Вниманию посетителей форума будут представлены новейшие системы камней и палок для побивания женщин, а также образцы традиционного афганского народного наркопромысла.
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«Родился – и сразу пригодился». В России решили снизить призывной возраст!В кемеровском роддоме младенцев перед выпиской наряжают в военную форму. Кринж-креатив принадлежит персоналу роддома в Кемеровской области. Там сшили специально для малышей пилотки и плащи – мамы оказались не против милитаристских нарядов.
Сотрудники больницы гордо сообщили, что миниатюрные плащ-палатки и пилотки шьют сами медсёстры. Вы спросите – зачем? Объясняем: «Такая инициатива призвана напомнить о связи поколений, о мужестве защитников Отечества и о том, что даже самый маленький гражданин России – часть большой истории».
Фотографии младенцев в военной форме по-настоящему пугают. Матерям будто прямым текстом говорят, что ждёт их детей.
– Стоп-стоп-стоп. Так кто кого в итоге победил? Фашизм – народ, или народ – фашизм?
– Тут всё однозначно: «фашизм победил, заплатив высокую цену», сообщает спикер Госдумы Володин.
– Володину русский язык так и не дался...
– Люди, которые нами управляют, ещё и безграмотны в прямом смысле.
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Обращение
Дональд Трамп решительно расправил плечи, насколько позволял тесный пиджак, вынул из кармана заранее подготовленную бумажку с речью и повернулся к объективам журналистов.
– Наша последняя встреча в Кремле вышла жёсткой, но откровенной, – продекламировал он решительно. – Мне многое объяснили. Многое дали понять. И наконец я сделал для себя правильные выводы. Я не вижу никакого прогресса!
Он прищурился, разглядывая бумажку, и повторил:
– Прогресса нет! Мы топчемся на месте! А раз так, я решил: мы больше не будем тратить силы и время на это бесполезное дело. Нам не нужна эта война! Мы не должны бесконечно выбрасывать деньги наших налогоплательщиков! У нашей страны есть дела поважнее! Настало время заняться собственными проблемами! Поэтому я сегодня отдаю приказ свернуть любое финансирование. Это не наша война! Нам это не нужно! Мы уходим!
И зал разразился аплодисментами.
– Я самый сильный президент в истории! – прочёл он в торжественной тишине. – В этот раз народ моей страны выдал мне небывалый мандат на перемены, какого не было даже в мои прежние президентские годы. Все знают, что я непревзойдённый мастер сделки. Если я обещал, то сделаю...
Он нахмурился, перевернул бумажку с текстом и даже зачем-то её понюхал. Бумажка пахла как обычно – старческим американским одеколоном. Не могло ли так случиться, что на ужине после переговоров он взял со стула не свой пиджак? Да нет, не может быть. Кашлянув, он снова уткнулся в бумажку:
– Наша страна самая великая и самая сильная! Мы вправе диктовать свою волю всему миру! А не как этот слабак и неудачник Байден, который до сих пор умудряется мне мешать во всём, понабрали старых маразматиков в президенты...
Валдайский форум разразился бурной и нескончаемой овацией.
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