№16. 29 апреля 2025 года.

«Украина должна признать, что её создал Ленин». Администрация Трампа оказывает давление на Киев. * * * Каша в голове стала излюбленным лакомством россиян! * * * «Молодые до 45 лет, старородящие – после 16, пенсионеры – после 100». Правительство утвердило новые стандарты возраста. * * * В России заработала удобная платёжная Система Быстрых Грабежей! * * * Чем дольше живу, тем больше убеждаюсь, что бабки у подъезда были правы: вокруг одни наркоманы и проститутки.

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В Госдуме прошёл круглый стол по борьбе с сатанизмом Обсуждение начали с молитвы и разговоров о «сатанинских оргиях» в Москве. Участники говорили об угрозе государству и о том, как сатанизм влияет на квадроберство. Депутат Картаполов назвал сатанизм прямой опасностью для страны:

«Надо посмотреть: а на какие средства живут вообще сатанисты? Где печатаются их книги, плакаты? Кто платит за концерты, за шоу, за аренду... То есть кто есть заказчики всего этого. Россия ведет борьбу с человеконенавистнической идеологией Запада под названием «новый фашизм».



Жить в России и не верить в сатанизм нельзя!

– Они будут на четвереньках ползать, а мы на них плевать!– Зачем?– Удовольствие получать.– А какое в этом удовольствие?– Эх, молодой ещё...

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Царь-колокол безгласен, поломатый,Царь-пушка не стреляет, мать ети;И ясно, что евреи виноваты,Осталось только летопись найти.

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«Единая Россия» тонко потроллила пострадавших жителей Владимировской области, отправив им туалетную бумагу. Дело в том, что там несколько суток продолжалась детонация боеприпасов на военном складе.

В «Единой России» пояснили, что это такая гуманитарная помощь. А что? Очень нужный подарок! Не у всех всё чисто после такой движухи!



Государство у нас демократическое. Свободу слова никто не отменял. Пиши на любые темы.Но, разумеется, в соответствии с требованиями Рос­ком­тех­природ­жил­пож­строй­лес­вод­рыб...надзора.

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«Россия повысила уровень дипотношений с Талибаном. Теперь в Москве будет их постоянный посол».Для таких дорогих друзей – это полумеры! Надо в Госдуму депутата от Талибана, нового министра по дружбе с талибами и представителя Талибана назначить омбудсменом по правам женщин!

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На доллар уже смотреть больно! Ниже 80 рублей упал. Скоро никому будет не нужен...Непонятно, чего они населению его по официальному курсу свободно не продают?

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«Талибан» представит свои товары на майском форуме KazanForum.Вниманию посетителей форума будут представлены новейшие системы камней и палок для побивания женщин, а также образцы традиционного афганского народного наркопромысла.

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«Родился – и сразу пригодился». В России решили снизить призывной возраст! В кемеровском роддоме младенцев перед выпиской наряжают в военную форму. Кринж-креатив принадлежит персоналу роддома в Кемеровской области. Там сшили специально для малышей пилотки и плащи – мамы оказались не против милитаристских нарядов.

Сотрудники больницы гордо сообщили, что миниатюрные плащ-палатки и пилотки шьют сами медсёстры. Вы спросите – зачем? Объясняем: «Такая инициатива призвана напомнить о связи поколений, о мужестве защитников Отечества и о том, что даже самый маленький гражданин России – часть большой истории».

Фотографии младенцев в военной форме по-настоящему пугают. Матерям будто прямым текстом говорят, что ждёт их детей.



Вячеслав Володин:– Стоп-стоп-стоп. Так кто кого в итоге победил? Фашизм – народ, или народ – фашизм?– Тут всё однозначно: «фашизм победил, заплатив высокую цену», сообщает спикер Госдумы Володин.– Володину русский язык так и не дался...– Люди, которые нами управляют, ещё и безграмотны в прямом смысле.

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