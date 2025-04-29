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Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК» за 2025 год / № 16, 29 апреля

№16. 29 апреля 2025 года.

«Украина должна признать, что её создал Ленин». Администрация Трампа оказывает давление на Киев.
* * *
Каша в голове стала излюбленным лакомством россиян!
* * *
«Молодые до 45 лет, старородящие – после 16, пенсионеры – после 100». Правительство утвердило новые стандарты возраста.
* * *
В России заработала удобная платёжная Система Быстрых Грабежей!
* * *
Чем дольше живу, тем больше убеждаюсь, что бабки у подъезда были правы: вокруг одни наркоманы и проститутки.

# # #

В Госдуме прошёл круглый стол по борьбе с сатанизмом

Обсуждение начали с молитвы и разговоров о «сатанинских оргиях» в Москве. Участники говорили об угрозе государству и о том, как сатанизм влияет на квадроберство. Депутат Картаполов назвал сатанизм прямой опасностью для страны:
«Надо посмотреть: а на какие средства живут вообще сатанисты? Где печатаются их книги, плакаты? Кто платит за концерты, за шоу, за аренду... То есть кто есть заказчики всего этого. Россия ведет борьбу с человеконенавистнической идеологией Запада под названием «новый фашизм».
В Госдуме прошёл круглый стол по борьбе с сатанизмом
Жить в России и не верить в сатанизм нельзя!
– Они будут на четвереньках ползать, а мы на них плевать!
– Зачем?
– Удовольствие получать.
– А какое в этом удовольствие?
– Эх, молодой ещё...

# # #

Царь-колокол безгласен, поломатый,
Царь-пушка не стреляет, мать ети;
И ясно, что евреи виноваты,
Осталось только летопись найти.
Игорь Губерман

# # #

«Единая Россия» тонко потроллила пострадавших жителей Владимировской области, отправив им туалетную бумагу. Дело в том, что там несколько суток продолжалась детонация боеприпасов на военном складе.
В «Единой России» пояснили, что это такая гуманитарная помощь. А что? Очень нужный подарок! Не у всех всё чисто после такой движухи!
«Единая Россия» тонко потроллила пострадавших жителей Владимировской области, отправив им туалетную бумагу
Государство у нас демократическое. Свободу слова никто не отменял. Пиши на любые темы.
Но, разумеется, в соответствии с требованиями Рос­ком­тех­природ­жил­пож­строй­лес­вод­рыб...надзора.

# # #

«Россия повысила уровень дипотношений с Талибаном. Теперь в Москве будет их постоянный посол».
Для таких дорогих друзей – это полумеры! Надо в Госдуму депутата от Талибана, нового министра по дружбе с талибами и представителя Талибана назначить омбудсменом по правам женщин!

# # #

На доллар уже смотреть больно! Ниже 80 рублей упал. Скоро никому будет не нужен...
Непонятно, чего они населению его по официальному курсу свободно не продают?

# # #

«Талибан» представит свои товары на майском форуме KazanForum.
Вниманию посетителей форума будут представлены новейшие системы камней и палок для побивания женщин, а также образцы традиционного афганского народного наркопромысла.

# # #

«Родился – и сразу пригодился». В России решили снизить призывной возраст!

В кемеровском роддоме младенцев перед выпиской наряжают в военную форму. Кринж-креатив принадлежит персоналу роддома в Кемеровской области. Там сшили специально для малышей пилотки и плащи – мамы оказались не против милитаристских нарядов.
Сотрудники больницы гордо сообщили, что миниатюрные плащ-палатки и пилотки шьют сами медсёстры. Вы спросите – зачем? Объясняем: «Такая инициатива призвана напомнить о связи поколений, о мужестве защитников Отечества и о том, что даже самый маленький гражданин России – часть большой истории».
Фотографии младенцев в военной форме по-настоящему пугают. Матерям будто прямым текстом говорят, что ждёт их детей.
«Родился – и сразу пригодился». В России решили снизить призывной возраст!
Вячеслав Володин: «Ни у кого не должно быть сомнений: фашизм победил советский многонациональный народ, заплатив высокую цену – 27 миллионов жизней».
– Стоп-стоп-стоп. Так кто кого в итоге победил? Фашизм – народ, или народ – фашизм?
– Тут всё однозначно: «фашизм победил, заплатив высокую цену», сообщает спикер Госдумы Володин.
– Володину русский язык так и не дался...
– Люди, которые нами управляют, ещё и безграмотны в прямом смысле.

# # #

Обращение

Не могло ли так случиться, что на ужине после переговоров он взял со стула не свой пиджак?
Дональд Трамп решительно расправил плечи, насколько позволял тесный пиджак, вынул из кармана заранее подготовленную бумажку с речью и повернулся к объективам журналистов.
– Наша последняя встреча в Кремле вышла жёсткой, но откровенной, – продекламировал он решительно. – Мне многое объяснили. Многое дали понять. И наконец я сделал для себя правильные выводы. Я не вижу никакого прогресса!
Он прищурился, разглядывая бумажку, и повторил:
– Прогресса нет! Мы топчемся на месте! А раз так, я решил: мы больше не будем тратить силы и время на это бесполезное дело. Нам не нужна эта война! Мы не должны бесконечно выбрасывать деньги наших налогоплательщиков! У нашей страны есть дела поважнее! Настало время заняться собственными проблемами! Поэтому я сегодня отдаю приказ свернуть любое финансирование. Это не наша война! Нам это не нужно! Мы уходим!
И зал разразился аплодисментами.
* * *
Тем временем на Валдайском форуме Владимир Путин вынул из кармана пиджака бумажку.
– Я самый сильный президент в истории! – прочёл он в торжественной тишине. – В этот раз народ моей страны выдал мне небывалый мандат на перемены, какого не было даже в мои прежние президентские годы. Все знают, что я непревзойдённый мастер сделки. Если я обещал, то сделаю...
Он нахмурился, перевернул бумажку с текстом и даже зачем-то её понюхал. Бумажка пахла как обычно – старческим американским одеколоном. Не могло ли так случиться, что на ужине после переговоров он взял со стула не свой пиджак? Да нет, не может быть. Кашлянув, он снова уткнулся в бумажку:
– Наша страна самая великая и самая сильная! Мы вправе диктовать свою волю всему миру! А не как этот слабак и неудачник Байден, который до сих пор умудряется мне мешать во всём, понабрали старых маразматиков в президенты...
Валдайский форум разразился бурной и нескончаемой овацией.

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Единственным последствием расследования Навального «Чайка» станет возбуждение уголовного дела против Навального.

Шутка 2016 года

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