№36. 7 октября 2025 года.

Наши предки одолели печенегов без бензина, и у нас получится! * * * Владимир Путин заявил, что в России растут все основные показатели экономики. Например, НДС. * * * В России машину «утилизировать» становится дороже, чем в Китае произвести... * * * Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Завтра это могут запретить. * * * В MAX добавят кнопку автоматической отправки денег мошенникам, чтобы упростить пользование для пенсионеров. * * * «Съела моль». Минфин объяснил огромную дыру в бюджете. * * * Слепые прозревают наощупь. * * * Россиян весом больше 80 кг признают средним классом.

# # #

В Думу пришёл робот, чтобы наняться помощником депутата. Зовут робота, разумеется, Володя.

После слов Володина (не путать с Володей), что у ИИ нет совести (в отличие от депутатов) наём робота выглядит смело.

Ещё смелее выглядит происхождение Володи. Он – китаец. Может ли иностранец быть помощником депутата? Нет ли здесь иностранного влияния? Как быть с допуском к конфиденциальной информации. Не говоря уж про совесть.



На уроке географии:– Сейчас выйдет к карте и покажет, где находится наша страна, Вовочка!– А что выходить, Марья Ивановна, и так ясно...

# # #

Хирурга сразу я припомнил –он у меня купил диплом.

# # #

Кажется, чтобы понять, что за херня вокруг происходит, достаточно четырёх книг – «Искусство войны» Сунь Цзы, «Государь» Макиавелли, «Капитал» Маркса и «Незнайка на Луне» Носова.Причём последняя вполне может заменить все предыдущие.

# # #

В России установили прожиточный минимум на 2026 год. По мнению властей, в месяц на жизнь будет нужно:Пенсионеру – 16 288 руб.Ребёнку – 18 371 руб.Взрослому – 20 644 руб.Грефу – 71 000 000 руб.Сечину – 85 000 000 руб.Миллеру – 117 000 000 руб.

# # #

• Глава «Роскосмоса» пообещал выпускать по одному спутнику каждый день!

• Глава «Роскосмоса» пообещал создать лифт на Луну!

• Глава «Роскосмоса» пообещал российский аналог Starlink к 2030 году!

• Глава «Роскосмоса» пообещал организовать собственную миссию на Марс после отказа ESA сотрудничать!

• Глава «Роскосмоса» пообещал провести интернет в поезда!

• Глава «Роскосмоса» пообещал за два года догнать по технологиям ракеты SpaceX Илона Маска!

Главное в работе главой «Роскосмоса» – преемственность и сохранение славных трудовых традиций. Три главы корпорации, а пи... ой. А обещают, как дышат!



Роскосмос заявил, что первая российская лунная база будет построена под Саратовом.

# # #

– Если драка неизбежна, то нужно бить первым!– А как понять что драка неизбежна?– Если бить первым, то драка неизбежна!

# # #

Тихий переулок в центре и не особенно тёплый вечер.

Два тонких ценителя яств и напитков стоят возле освещённой витрины магазина. У каждого в руках – по банке газировки.

– Эх, – говорит один, – такую бы газировку закусить чипсами какими-нибудь классными, да?

– Чипсы лучше с колой, – уверенно возражает другой.

– Ну, не знаю... Я колу русскую как-то не очень. Какая-то она не такая стала. Вот не такая и всё. Не могу объяснить. Чувствую.

– Ну да, так-то ты прав, наверное. Не такая.

Изысканным гастрономам лет по десять.



Минпромторг РФ заявил, что в России слишком много ресторанов всяких других кухонь мира. И поэтому россияне рискуют утратить идентичность, растерять традиционные ценности и поддаться тлетворному влиянию из-за рубежа прямо через желудок.

Итак, поехали:



В хамоне с древности –

Нетрадиционные ценности. * * * Кто обедает в бистро –

Предал цели СВО! * * * К круассанам приверженность

Порождает трансгендерность. * * * Сегодня пиццу заказал,

А завтра Родину продал. * * * Эх, не держался Василий корней:

Устрицу скушал – и вот он уж гей!

Представлены первые функции премиум-аккаунта мессенждера Мах:• Автоматическая расшифровка голосовых сообщений на серверах ФСБ;• Ускоренное рассмотрение доноса на собеседника;• Перевод с русского на феню и обратно.

# # #

Уныло, оказывается, проводил я время в Петербурге – музеи, чтения да пара баров.А надо учиться у лучших сынов города:«Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов вместе с общественниками и полицией нагрянул в бордель, где оказывали эротические услуги с доп.услугами», – сообщает официальный канал депутата Государственной Думы РФ Виталия Милонова.

# # #

Жить и нетрудно и занятно,Хотя и мерзостно неслыханно,Когда в эпохе всё понятноИ всё настолько же безвыходно.

# # #