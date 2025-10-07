№36. 7 октября 2025 года.
|Наши предки одолели печенегов без бензина, и у нас получится!
# # #
|В Думу пришёл робот, чтобы наняться помощником депутата. Зовут робота, разумеется, Володя.
После слов Володина (не путать с Володей), что у ИИ нет совести (в отличие от депутатов) наём робота выглядит смело.
Ещё смелее выглядит происхождение Володи. Он – китаец. Может ли иностранец быть помощником депутата? Нет ли здесь иностранного влияния? Как быть с допуском к конфиденциальной информации. Не говоря уж про совесть.
– Сейчас выйдет к карте и покажет, где находится наша страна, Вовочка!
– А что выходить, Марья Ивановна, и так ясно...
# # #Хирурга сразу я припомнил –
он у меня купил диплом.
# # #Кажется, чтобы понять, что за херня вокруг происходит, достаточно четырёх книг – «Искусство войны» Сунь Цзы, «Государь» Макиавелли, «Капитал» Маркса и «Незнайка на Луне» Носова.
Причём последняя вполне может заменить все предыдущие.
# # #В России установили прожиточный минимум на 2026 год. По мнению властей, в месяц на жизнь будет нужно:
Пенсионеру – 16 288 руб.
Ребёнку – 18 371 руб.
Взрослому – 20 644 руб.
Грефу – 71 000 000 руб.
Сечину – 85 000 000 руб.
Миллеру – 117 000 000 руб.
# # #
|• Глава «Роскосмоса» пообещал выпускать по одному спутнику каждый день!
• Глава «Роскосмоса» пообещал создать лифт на Луну!
• Глава «Роскосмоса» пообещал российский аналог Starlink к 2030 году!
• Глава «Роскосмоса» пообещал организовать собственную миссию на Марс после отказа ESA сотрудничать!
• Глава «Роскосмоса» пообещал провести интернет в поезда!
• Глава «Роскосмоса» пообещал за два года догнать по технологиям ракеты SpaceX Илона Маска!
Главное в работе главой «Роскосмоса» – преемственность и сохранение славных трудовых традиций. Три главы корпорации, а пи... ой. А обещают, как дышат!
# # #– Если драка неизбежна, то нужно бить первым!
– А как понять что драка неизбежна?
– Если бить первым, то драка неизбежна!
# # #
|Тихий переулок в центре и не особенно тёплый вечер.
Два тонких ценителя яств и напитков стоят возле освещённой витрины магазина. У каждого в руках – по банке газировки.
– Эх, – говорит один, – такую бы газировку закусить чипсами какими-нибудь классными, да?
– Чипсы лучше с колой, – уверенно возражает другой.
– Ну, не знаю... Я колу русскую как-то не очень. Какая-то она не такая стала. Вот не такая и всё. Не могу объяснить. Чувствую.
– Ну да, так-то ты прав, наверное. Не такая.
Изысканным гастрономам лет по десять.
Минпромторг РФ заявил, что в России слишком много ресторанов всяких других кухонь мира. И поэтому россияне рискуют утратить идентичность, растерять традиционные ценности и поддаться тлетворному влиянию из-за рубежа прямо через желудок.
Итак, поехали:
В хамоне с древности –
Нетрадиционные ценности.
Предал цели СВО!
Порождает трансгендерность.
А завтра Родину продал.
Устрицу скушал – и вот он уж гей!
• Автоматическая расшифровка голосовых сообщений на серверах ФСБ;
• Ускоренное рассмотрение доноса на собеседника;
• Перевод с русского на феню и обратно.
# # #Уныло, оказывается, проводил я время в Петербурге – музеи, чтения да пара баров.
А надо учиться у лучших сынов города:
«Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов вместе с общественниками и полицией нагрянул в бордель, где оказывали эротические услуги с доп.услугами», – сообщает официальный канал депутата Государственной Думы РФ Виталия Милонова.
# # #Жить и нетрудно и занятно,
Хотя и мерзостно неслыханно,
Когда в эпохе всё понятно
И всё настолько же безвыходно.
Игорь Губерман
# # #
|Сидим тут как-то в дружеском кругу, калякаем про всякое. И возник вопрос, а вот если всё это продлится ещё долго, то закроют они плотно границы на выезд или нет. Мнения разделились и один из друзей, он ещё при СССР психотерапевтом работал, вспомнил случай из практики.
К нам, – рассказывает, – в психиатрическую больницу однажды привезли пациента. Кричал чего-то бессвязное, городил, что он из особой цивилизации и что его не сдержать. Пациент оказался бывшим завотдела райкома КПСС, которого за слишком ретивый характер перевели на хозяйственную работу – директором городской столовой. Заглянул он как-то на кухню и устроил разнос, что слишком медленно готовят.
– Тык, пока не вскипит, – возразил повар, кивая на большую кастрюлю из-под крышки которой пробивался пар.
– Как же она у тебя мудака вскипит, ежели пар уходит?! – возмутился директор и припёр крышку увесистым булыжником, который по неизвестной ему причине лежал на углу плиты...
Этот булыжник и догнал его прямо в темечко, когда он уже выходил из кухни.
Николай Травкин
