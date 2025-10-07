«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
№36. 7 октября 2025 года.

№36. 7 октября 2025 года.

Наши предки одолели печенегов без бензина, и у нас получится!
* * *
Владимир Путин заявил, что в России растут все основные показатели экономики. Например, НДС.
* * *
В России машину «утилизировать» становится дороже, чем в Китае произвести...
* * *
Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Завтра это могут запретить.
* * *
В MAX добавят кнопку автоматической отправки денег мошенникам, чтобы упростить пользование для пенсионеров.
* * *
«Съела моль». Минфин объяснил огромную дыру в бюджете.
* * *
Слепые прозревают наощупь.
* * *
Россиян весом больше 80 кг признают средним классом.

# # #

В Думу пришёл робот, чтобы наняться помощником депутата. Зовут робота, разумеется, Володя.
После слов Володина (не путать с Володей), что у ИИ нет совести (в отличие от депутатов) наём робота выглядит смело.
Ещё смелее выглядит происхождение Володи. Он – китаец. Может ли иностранец быть помощником депутата? Нет ли здесь иностранного влияния? Как быть с допуском к конфиденциальной информации. Не говоря уж про совесть.
В Думу пришёл робот, чтобы наняться помощником депутата
На уроке географии:
– Сейчас выйдет к карте и покажет, где находится наша страна, Вовочка!
– А что выходить, Марья Ивановна, и так ясно...

# # #

Хирурга сразу я припомнил –
он у меня купил диплом.

# # #

Кажется, чтобы понять, что за херня вокруг происходит, достаточно четырёх книг – «Искусство войны» Сунь Цзы, «Государь» Макиавелли, «Капитал» Маркса и «Незнайка на Луне» Носова.
Причём последняя вполне может заменить все предыдущие.

# # #

В России установили прожиточный минимум на 2026 год. По мнению властей, в месяц на жизнь будет нужно:
Пенсионеру – 16 288 руб.
Ребёнку – 18 371 руб.
Взрослому – 20 644 руб.
Грефу – 71 000 000 руб.
Сечину – 85 000 000 руб.
Миллеру – 117 000 000 руб.

# # #

• Глава «Роскосмоса» пообещал выпускать по одному спутнику каждый день!
• Глава «Роскосмоса» пообещал создать лифт на Луну!
• Глава «Роскосмоса» пообещал российский аналог Starlink к 2030 году!
• Глава «Роскосмоса» пообещал организовать собственную миссию на Марс после отказа ESA сотрудничать!
• Глава «Роскосмоса» пообещал провести интернет в поезда!
• Глава «Роскосмоса» пообещал за два года догнать по технологиям ракеты SpaceX Илона Маска!
Главное в работе главой «Роскосмоса» – преемственность и сохранение славных трудовых традиций. Три главы корпорации, а пи... ой. А обещают, как дышат!
Глава «Роскосмоса» пообещал российский аналог Starlink
Роскосмос заявил, что первая российская лунная база будет построена под Саратовом.

# # #

– Если драка неизбежна, то нужно бить первым!
– А как понять что драка неизбежна?
– Если бить первым, то драка неизбежна!

# # #

Тихий переулок в центре и не особенно тёплый вечер.
Два тонких ценителя яств и напитков стоят возле освещённой витрины магазина. У каждого в руках – по банке газировки.
– Эх, – говорит один, – такую бы газировку закусить чипсами какими-нибудь классными, да?
– Чипсы лучше с колой, – уверенно возражает другой.
– Ну, не знаю... Я колу русскую как-то не очень. Какая-то она не такая стала. Вот не такая и всё. Не могу объяснить. Чувствую.
– Ну да, так-то ты прав, наверное. Не такая.
Изысканным гастрономам лет по десять.
Минпромторг РФ заявил, что в России слишком много ресторанов всяких других кухонь мира
Минпромторг РФ заявил, что в России слишком много ресторанов всяких других кухонь мира. И поэтому россияне рискуют утратить идентичность, растерять традиционные ценности и поддаться тлетворному влиянию из-за рубежа прямо через желудок.
Итак, поехали:

В хамоне с древности –
Нетрадиционные ценности.
* * *
Кто обедает в бистро –
Предал цели СВО!
* * *
К круассанам приверженность
Порождает трансгендерность.
* * *
Сегодня пиццу заказал,
А завтра Родину продал.
* * *
Эх, не держался Василий корней:
Устрицу скушал – и вот он уж гей!
Представлены первые функции премиум-аккаунта мессенждера Мах:
• Автоматическая расшифровка голосовых сообщений на серверах ФСБ;
• Ускоренное рассмотрение доноса на собеседника;
• Перевод с русского на феню и обратно.

# # #

Уныло, оказывается, проводил я время в Петербурге – музеи, чтения да пара баров.
А надо учиться у лучших сынов города:
«Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов вместе с общественниками и полицией нагрянул в бордель, где оказывали эротические услуги с доп.услугами», – сообщает официальный канал депутата Государственной Думы РФ Виталия Милонова.

# # #

Жить и нетрудно и занятно,
Хотя и мерзостно неслыханно,
Когда в эпохе всё понятно
И всё настолько же безвыходно.
Игорь Губерман

# # #

Сидим тут как-то в дружеском кругу, калякаем про всякое. И возник вопрос, а вот если всё это продлится ещё долго, то закроют они плотно границы на выезд или нет. Мнения разделились и один из друзей, он ещё при СССР психотерапевтом работал, вспомнил случай из практики.
К нам, – рассказывает, – в психиатрическую больницу однажды привезли пациента. Кричал чего-то бессвязное, городил, что он из особой цивилизации и что его не сдержать. Пациент оказался бывшим завотдела райкома КПСС, которого за слишком ретивый характер перевели на хозяйственную работу – директором городской столовой. Заглянул он как-то на кухню и устроил разнос, что слишком медленно готовят.
– Тык, пока не вскипит, – возразил повар, кивая на большую кастрюлю из-под крышки которой пробивался пар.
– Как же она у тебя мудака вскипит, ежели пар уходит?! – возмутился директор и припёр крышку увесистым булыжником, который по неизвестной ему причине лежал на углу плиты...
Этот булыжник и догнал его прямо в темечко, когда он уже выходил из кухни.
Николай Травкин
закроют они плотно границы на выезд или нет...

(251 раз прочитано)

 Доска объявлений 
ПРОДАЖА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЖС. Левый берег, налево перед "Новым" мостом. Мкр. Лазурный. Площадь участков от 7 до 9 соток.
Тел. 8(39422)66-7-66, 8983 593 4361. Офис: г.Кызыл, ул.Интернациональная, 115.
Составление межевых планов, оформление земельных участков в собственность.
Тел. 8923 380 5700
АДВОКАТ Язев Александр Аркадьевич, заслуженный юрист РТ. Ведение уголовных, гражданских, административных дел. Защита на следствии, в суде. Консультации, все виды правовых услуг.
Кызыл, ул.Калинина, 26-89. Тел. 6-17-69, 8913 345 9412
В газету "РИСК" приглашаются распространители на выгодных условиях.
г.Кызыл, ул.Интернациональная, 115, тел. 66-7-66

Если верить встроенному календарю, мой мобильник собирается прожить до 31 декабря 2069 года.

Шутка 2008 года

