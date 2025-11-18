«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться https://risk-inform.com, https://riskinform.blogspot.com или https://t.me/riskinform"

Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК» за 2025 год / № 42, 18 ноября

№42. 18 ноября 2025 года.

Россиянам, съевшим более 1000 калорий в день, будет начисляться налог на сытость.
* * *
Дональд Трамп заявил, что просто невероятно и потрясающе ни о чём не может договориться с Владимиром Путиным.
* * *
2025 год, ВЦИОМ: 79% россиян стали догадываться, что хлопки – это взрывы.
* * *
Суд признал ложными и экстремистскими слова из песни Верки Сердючки «Всё будет хорошо!»
* * *
Президент дал поручение в следующем году увеличить величину величия в два с половиной раза!
* * *
Вниманию покупателей! Продуктовый супермаркет «Дешёвочка» проводит «Ночь пожирателей просрочки»!
* * *
«Деньги, заработанные на крови». В России с декабря запретят продажу женских прокладок.

# # #

Чебурашка – еврей по национальности!

Российские законодатели заняты действительно важными вещами. К примеру, глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров в ходе горячей дискуссии с коллегами выяснил, что Чебурашка – еврей!
Он решил так, потому что Чебурашку нашли в ящике с апельсинами. А Израиль был единственной страной, поставлявшей апельсины в СССР в ту эпоху.
Чебурашка – еврей по национальности!
Стала известна эволюция и дальнейшая судьба Чебурашки в России:
1966: персонаж книги Успенского.
2004: талисман олимпийской сборной России.
2024: российский лабубу.
2025: еврей.
2026: иноагент.
2027: экстремист, террорист.
2028: заочный арест и огромный срок.
«Северная Корея собирается продавать в России свои препараты, которые лечат всё: от бессонницы до лейкоза. Их эффективность не доказана».
Приходит мужик к врачу:
– Доктор, у меня задница что-то побаливает, и голова тоже.
Доктор осмотрел его, достал большую таблетку, поломал её пополам об колено, даёт мужику и говорит:
– Эта половина от головы, эта от задницы. Только смотри – не перепутай!

# # #

В палате для больных ангиной
Пока что нет свободных мест.
И мы вас временно положим
К больным с бубонною чумой.

# # #

Сегодня новость: Крупные переводы самому себе по СБП будут расцениваться как мошеннические.
Завтра новость: Все переводы, кроме оплаты налогов и штрафов, будут считаться мошенническими.

# # #

На город, который никогда не спит, опускалась ночь...
...от неожиданности банда нелегальных мигрантов перестала насиловать белую девочку, а многочисленные крысы – доедать тела её родителей. Бездомные потянули свои картонки поближе к огню. Седовласый радикальный исламист одобрительно покивал головой. В этой суете чернокожие подростки ограбили Apple Store. На город, который никогда не спит, опускалась ночь...
На город, который никогда не спит, опускалась ночь...
Из Госдумы выгнали депутата, который за год не предложил ни одного запрета!

# # #

В России так нелепо всё смешалось
И столько обратилось в мёртвый прах,
Что гнев иссяк. Осталась только жалость.
Презрение. И неизбывный страх.
Игорь Губерман

# # #

В России есть три красивых обычая:
1. Бесплатно строить другим странам АЭС.
2. Давать в долг другим странам и прощать его.
3. Два раза в год повышать тарифы на ЖКХ для россиян.

# # #

Благодаря внедрению этого новаторского проекта удалось убить сразу двух зайцев – эффективность и качество!

# # #

• Первый российский антропоморфный робот Aidol с искусственным интеллектом упал во время презентации, кадры показали «Известия». Презентация робота, разработанного «Новой технологической коалицией», прошла в Москве. На кадрах видно, как он совершает несколько неуклюжих шагов, машет рукой и после этого теряет равновесие. При падении машина потеряла несколько кусочков обшивки.
презентация первого российского ИИ-робота
• Вопрос сокращения работников из-за искусственного интеллекта будет неактуален в России ещё ближайшие лет 30. Такое мнение выразил генеральный директор «Билайна» Сергей Анохин в ходе форума информационных технологий «Цифровые решения 2025».
Судя по всему, презентация первого российского ИИ-робота оставила у Сергея Николаича неизгладимые впечатления.
– С кем воюет Россия в Украине?
– НАТО, конечно.
– А где вы отдыхали в этом году?
– В Турции.
– Но Турция ведь страна член НАТО. Значит, вы своими деньгами помогали НАТО?
– Ай, отстань, бандеровец!

# # #

Заммэра Иркутска заявил о любви декабристов к городу: «Семьями приезжали!»

# # #

Для испытания дубинок
на днях был митинг разрешён.

# # #

«ФСИН планирует дать право своим вузам платно обучать сотрудников тюрем иностранных государств».
Ну слушайте, с технологиями у нас пока не сложилось как-то, другие отрасли тоже отстают от передовых, а тут у нас компетентности – хоть ложкой ешь!
ФСИН планирует дать право своим вузам платно обучать сотрудников тюрем иностранных государств
ИНТЕЛЛЕКТ
В соответствии с проектом –
Есть и план, и протокол,
Вышел робот с интеллектом
И упал хлебалом в пол.

Он лежит большой, красивый, –
Платы, схемы, кабеля,
Заземлился, копит силы –
Помогает мать-земля.

Вся страна теперь гадает –
Кто – оря, кто – втихаря:
– Накидался! отдыхает!
Напоили слесаря!

Он сначала выпил пиво,
Дальше – водка, керосин –
Нет другой альтернативы
С интеллектом на Руси...

# # #

(149 раз прочитано)

