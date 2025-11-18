№42. 18 ноября 2025 года.

Россиянам, съевшим более 1000 калорий в день, будет начисляться налог на сытость. * * * Дональд Трамп заявил, что просто невероятно и потрясающе ни о чём не может договориться с Владимиром Путиным. * * * 2025 год, ВЦИОМ: 79% россиян стали догадываться, что хлопки – это взрывы. * * * Суд признал ложными и экстремистскими слова из песни Верки Сердючки «Всё будет хорошо!» * * * Президент дал поручение в следующем году увеличить величину величия в два с половиной раза! * * * Вниманию покупателей! Продуктовый супермаркет «Дешёвочка» проводит «Ночь пожирателей просрочки»! * * * «Деньги, заработанные на крови». В России с декабря запретят продажу женских прокладок.

# # #

Чебурашка – еврей по национальности! Российские законодатели заняты действительно важными вещами. К примеру, глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров в ходе горячей дискуссии с коллегами выяснил, что Чебурашка – еврей!

Он решил так, потому что Чебурашку нашли в ящике с апельсинами. А Израиль был единственной страной, поставлявшей апельсины в СССР в ту эпоху.



Стала известна эволюция и дальнейшая судьба Чебурашки в России:

1966: персонаж книги Успенского.

2004: талисман олимпийской сборной России.

2024: российский лабубу.

2025: еврей.

2026: иноагент.

2027: экстремист, террорист.

2028: заочный арест и огромный срок.

Приходит мужик к врачу:– Доктор, у меня задница что-то побаливает, и голова тоже.Доктор осмотрел его, достал большую таблетку, поломал её пополам об колено, даёт мужику и говорит:– Эта половина от головы, эта от задницы. Только смотри – не перепутай!

# # #

В палате для больных ангинойПока что нет свободных мест.И мы вас временно положимК больным с бубонною чумой.

# # #

Сегодня новость: Крупные переводы самому себе по СБП будут расцениваться как мошеннические.Завтра новость: Все переводы, кроме оплаты налогов и штрафов, будут считаться мошенническими.

# # #



...от неожиданности банда нелегальных мигрантов перестала насиловать белую девочку, а многочисленные крысы – доедать тела её родителей. Бездомные потянули свои картонки поближе к огню. Седовласый радикальный исламист одобрительно покивал головой. В этой суете чернокожие подростки ограбили Apple Store. На город, который никогда не спит, опускалась ночь...



Из Госдумы выгнали депутата, который за год не предложил ни одного запрета!

# # #

В России так нелепо всё смешалосьИ столько обратилось в мёртвый прах,Что гнев иссяк. Осталась только жалость.Презрение. И неизбывный страх.

# # #

В России есть три красивых обычая:1. Бесплатно строить другим странам АЭС.2. Давать в долг другим странам и прощать его.3. Два раза в год повышать тарифы на ЖКХ для россиян.

# # #

Благодаря внедрению этого новаторского проекта удалось убить сразу двух зайцев – эффективность и качество!

# # #

• Первый российский антропоморфный робот Aidol с искусственным интеллектом упал во время презентации, кадры показали «Известия». Презентация робота, разработанного «Новой технологической коалицией», прошла в Москве. На кадрах видно, как он совершает несколько неуклюжих шагов, машет рукой и после этого теряет равновесие. При падении машина потеряла несколько кусочков обшивки.



• Вопрос сокращения работников из-за искусственного интеллекта будет неактуален в России ещё ближайшие лет 30. Такое мнение выразил генеральный директор «Билайна» Сергей Анохин в ходе форума информационных технологий «Цифровые решения 2025».

Судя по всему, презентация первого российского ИИ-робота оставила у Сергея Николаича неизгладимые впечатления.

– С кем воюет Россия в Украине?– НАТО, конечно.– А где вы отдыхали в этом году?– В Турции.– Но Турция ведь страна член НАТО. Значит, вы своими деньгами помогали НАТО?– Ай, отстань, бандеровец!

# # #

Заммэра Иркутска заявил о любви декабристов к городу: «Семьями приезжали!»

# # #

Для испытания дубинокна днях был митинг разрешён.

# # #

«ФСИН планирует дать право своим вузам платно обучать сотрудников тюрем иностранных государств».

Ну слушайте, с технологиями у нас пока не сложилось как-то, другие отрасли тоже отстают от передовых, а тут у нас компетентности – хоть ложкой ешь!



В соответствии с проектом –Есть и план, и протокол,Вышел робот с интеллектомИ упал хлебалом в пол.Он лежит большой, красивый, –Платы, схемы, кабеля,Заземлился, копит силы –Помогает мать-земля.Вся страна теперь гадает –Кто – оря, кто – втихаря:– Накидался! отдыхает!Напоили слесаря!Он сначала выпил пиво,Дальше – водка, керосин –Нет другой альтернативыС интеллектом на Руси...

# # #