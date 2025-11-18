№42. 18 ноября 2025 года.
|Россиянам, съевшим более 1000 калорий в день, будет начисляться налог на сытость.
# # #
|
Чебурашка – еврей по национальности!Российские законодатели заняты действительно важными вещами. К примеру, глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров в ходе горячей дискуссии с коллегами выяснил, что Чебурашка – еврей!
Он решил так, потому что Чебурашку нашли в ящике с апельсинами. А Израиль был единственной страной, поставлявшей апельсины в СССР в ту эпоху.
Стала известна эволюция и дальнейшая судьба Чебурашки в России:
1966: персонаж книги Успенского.
2004: талисман олимпийской сборной России.
2024: российский лабубу.
2025: еврей.
2026: иноагент.
2027: экстремист, террорист.
2028: заочный арест и огромный срок.
Приходит мужик к врачу:
– Доктор, у меня задница что-то побаливает, и голова тоже.
Доктор осмотрел его, достал большую таблетку, поломал её пополам об колено, даёт мужику и говорит:
– Эта половина от головы, эта от задницы. Только смотри – не перепутай!
# # #В палате для больных ангиной
Пока что нет свободных мест.
И мы вас временно положим
К больным с бубонною чумой.
# # #Сегодня новость: Крупные переводы самому себе по СБП будут расцениваться как мошеннические.
Завтра новость: Все переводы, кроме оплаты налогов и штрафов, будут считаться мошенническими.
# # #
|
...от неожиданности банда нелегальных мигрантов перестала насиловать белую девочку, а многочисленные крысы – доедать тела её родителей. Бездомные потянули свои картонки поближе к огню. Седовласый радикальный исламист одобрительно покивал головой. В этой суете чернокожие подростки ограбили Apple Store. На город, который никогда не спит, опускалась ночь...
# # #В России так нелепо всё смешалось
И столько обратилось в мёртвый прах,
Что гнев иссяк. Осталась только жалость.
Презрение. И неизбывный страх.
Игорь Губерман
# # #В России есть три красивых обычая:
1. Бесплатно строить другим странам АЭС.
2. Давать в долг другим странам и прощать его.
3. Два раза в год повышать тарифы на ЖКХ для россиян.
# # #Благодаря внедрению этого новаторского проекта удалось убить сразу двух зайцев – эффективность и качество!
# # #
|• Первый российский антропоморфный робот Aidol с искусственным интеллектом упал во время презентации, кадры показали «Известия». Презентация робота, разработанного «Новой технологической коалицией», прошла в Москве. На кадрах видно, как он совершает несколько неуклюжих шагов, машет рукой и после этого теряет равновесие. При падении машина потеряла несколько кусочков обшивки.
• Вопрос сокращения работников из-за искусственного интеллекта будет неактуален в России ещё ближайшие лет 30. Такое мнение выразил генеральный директор «Билайна» Сергей Анохин в ходе форума информационных технологий «Цифровые решения 2025».
Судя по всему, презентация первого российского ИИ-робота оставила у Сергея Николаича неизгладимые впечатления.
– НАТО, конечно.
– А где вы отдыхали в этом году?
– В Турции.
– Но Турция ведь страна член НАТО. Значит, вы своими деньгами помогали НАТО?
– Ай, отстань, бандеровец!
# # #Заммэра Иркутска заявил о любви декабристов к городу: «Семьями приезжали!»
# # #Для испытания дубинок
на днях был митинг разрешён.
# # #
| «ФСИН планирует дать право своим вузам платно обучать сотрудников тюрем иностранных государств».
Ну слушайте, с технологиями у нас пока не сложилось как-то, другие отрасли тоже отстают от передовых, а тут у нас компетентности – хоть ложкой ешь!
В соответствии с проектом –
Есть и план, и протокол,
Вышел робот с интеллектом
И упал хлебалом в пол.
Он лежит большой, красивый, –
Платы, схемы, кабеля,
Заземлился, копит силы –
Помогает мать-земля.
Вся страна теперь гадает –
Кто – оря, кто – втихаря:
– Накидался! отдыхает!
Напоили слесаря!
Он сначала выпил пиво,
Дальше – водка, керосин –
Нет другой альтернативы
С интеллектом на Руси...
# # #
(149 раз прочитано)
| 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2007 год, «РИСК» | 2007 год, «РИСК экспресс» | 2008 год, «РИСК» | 2008 год, «РИСК экспресс» | 2009 год, «РИСК транзит» | 2009 год, «РИСК экспресс» | 2009 год, «РИСК» | 2010 год, «РИСК транзит» | 2010 год, «РИСК» | 2010 год, «РИСК экспресс» | 2011 год, «РИСК транзит» | 2011 год, «РИСК информ» | 2012 год, «РИСК транзит» | 2012 год, «РИСК информ» | 2012 год, «РИСК экспресс» | 2013 год, «РИСК экспресс» | 2013 год, «РИСК информ» | 2013 год, «РИСК транзит» | 2014 год, «РИСК экспресс» | 2014 год, «РИСК транзит» | 2014 год, «РИСК информ» | 2015 год, «РИСК экспресс» | 2015 год, «РИСК информ» | 2016 год, «РИСК экспресс» | 2017 год, «РИСК экспресс» | 2018 год, «РИСК экспресс» | 2019 год, «РИСК экспресс» | 2020 год, «РИСК экспресс» | 2021 год, «РИСК экспресс» | 2022 год, «РИСК экспресс» | 2022 год, «РИСК» | 2023 год, «РИСК» | 2023 год, «РИСК экспресс» | 2024 год, «РИСК» | 2024 год, «РИСК экспресс» | 2025 год, «РИСК» | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 | №16 | №17 | №18 | №19 | №20 | №21 | №22 | №23 | №24 | №25 | №26 | №27 | №28 | №29 | 2025 год, «РИСК экспресс» | №30 | №31 | №32 | №33 | №34 | №35 | №36 | №37 | №38 | №39 | №40 | №41 | №42 |