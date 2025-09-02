№31. 2 сентября 2025 года.

Министерство образования предложило вручать премию «Учитель года» педагогам, отсидевшим не менее 7 лет. * * * Путин поздравил россиян с тем, что происходит! * * * Репрессивная машина набирает обороты: В России могут запретить подкармливать котиков у подъездов. * * * Трамп заявил, что Украина сама виновата, что поселилась на границе с Россией! * * * В правительстве заверили, что не замедляли работу Почты России! * * * В МГУ преподаватели из Афганистана будут вести курс побивания камнями. * * * «95% телефонных разговоров – пустая болтовня», – отчиталась соцслужба ФСБ.

# # #

• Депутат Мособлдумы Никитин посоветовал для обеспеченной старости накопить к пенсионному возрасту 2 млн. рублей.

• Кстати, только официально задекларированный доход депутата Никитина за 2021/2022 год – 500 млн. рублей.



Вы пару жалких миллионов

Не в состоянии скопить!

Напринимали вам законов,

Живи и радуйся, етить!



Откуда эта ваша вредность,

Откуда недовольный глас?

Вот запретим нытьё и бедность,

Тогда попляшете у нас!



Я слышу завывания кретина,Я вижу, как гуляет сволота,Однако и душа невозмутима,И к жизни не скудеет теплота.

# # #

Госдума одобрила десятикратное увеличение штрафов для интернет-компаний за отказ следить за россиянами и передавать данные спецслужбам.Ещё немного и в стране появится структура, которая будет следить за теми, кто следит за россиянами. Ну, а потом и штрафы за недостаточно хорошую слежку за теми, кто следит за россиянами.

# # #

Из всех традиционных ценностей наипервейшей у нас завсегда была справедливость.По СССР помню, за попытку проникнуть без очереди убить могли.

# # #

МВД под предлогом «борьбы с терроризмом» призвало россиян доносить на одетых не по сезону людей с сжатыми губами.

Отдельное внимание в документе уделяется мимике: «Преступник, готовящийся к теракту, обычно выглядит чрезвычайно сосредоточенно, губы плотно сжаты либо медленно двигаются, как будто читая молитву». МВД рекомендует гражданам сохранять бдительность и немедленно сообщать о таких людях в правоохранительные органы!



Ждём когда заставят доносить на тех, у кого недовольное лицо и кто не хвалит власть.

Новый минимальный размер оплаты труда в России будет равен РЕКОРДНЫМ 27 тысячам рублей (299 евро). Схожий показатель – у самой бедной страны Европы – Молдовы (278 евро, но цифра также вырастет в 2026 году). В Албании и Северной Македонии суммы значительно выше: 347 и 367 евро соответственно (в 2026 году будет ещё больше). В Германии – МРОТ более 2200 евро.А вообще, конечно, заколебали со своим МРОТом. «Орешник» у них есть, а?! А сколько у них разовая выплата за заключение контракта с МО РФ? Вот то-то!

# # #

«В первом полугодии 2025 года в России зарегистрировали рекордное за 12 лет число преступлений».Надеемся, что власти обратят внимание на этот тревожный сигнал и предпримут все необходимые меры, перестав регистрировать преступления или засекретив информацию о них!

# # #

«Ask not what your country can do for you – ask what you can do for your country». Эти слова Джон Кеннеди произнёс во время инаугурационной речи в 1961 году.

Антон Чехов ничего подобного не писал никогда.

Но в Питерском Политехе, уверен, всё это знают. Они же не идиоты?..

Искусство заголовка:«Прокуратура занялась избиением 10-летней девочки в школе Владивостока. Школьница получила серьёзные телесные повреждения».

# # #

В России разработали отечественный музыкальный сервис MAXify. На нём будет представлено большое количество артистов, таких как SHAMAN, Шаман и Ярослав Дронов.

# # #

– За что сидишь?– Мне менты запрещённую ссылку подкинули...

# # #

Типичная история в 2025 году Я живу в Таганроге, и у нас теперь блокируют мобильный интернет.

Вчера сильно задержался на работе и не успел на автобус. Думаю, ну ничего, вызову такси. Сейчас зайду в приложение и... Млядь.

Ну, ничего, можно позвонить! Какой у них номер? Не помню, надо загуг... Млядь.

Ну, похожу поспрашиваю у людей, может кто-то знает...

А как я таксисту заплачу? Наличных нет, но можно же заплатить перево... Млядь.

Придётся идти пешком. Я не помню точно дорогу, но посмотрю по Яндекс-кар... Млядь.



– Хотите, я скажу вам правду?– Спасибо, у меня своя.

# # #

Извините, у нас Россия.История Романа/Роберта: его усыновили учёные из США, но он нашёл маму в Прикамье, вернулся в Россию – и вот он уже за решёткой!

# # #

– Вы можете назвать хоть одну законодательную инициативу российской власти, не начинающуюся со слова «запретить»?– Конечно. Вот, например, из последних – «разрешить пытки».

# # #

В Госдуме обсуждают перспективы наказания за огульную критику национального мессенджера MAX. Да и правильно.Кстати, говорил ли я вам, как мне нравится национальный мессенджер MAX? Я просто в восторге, друзья мои, я потрясён. Может, и есть на свете вещи прекраснее, чем национальный мессенджер MAX, но их точно немного. Да ведь и не факт, что вообще есть!Я его потому и не скачиваю, что слишком он прекрасен. Боюсь оскорбить, что ли, неуклюжими своими прикосновениями. Недостоин я. Недостоин.

# # #