№31. 2 сентября 2025 года.
|Министерство образования предложило вручать премию «Учитель года» педагогам, отсидевшим не менее 7 лет.
# # #
|• Депутат Мособлдумы Никитин посоветовал для обеспеченной старости накопить к пенсионному возрасту 2 млн. рублей.
• Кстати, только официально задекларированный доход депутата Никитина за 2021/2022 год – 500 млн. рублей.
Вы пару жалких миллионов
Не в состоянии скопить!
Напринимали вам законов,
Живи и радуйся, етить!
Откуда эта ваша вредность,
Откуда недовольный глас?
Вот запретим нытьё и бедность,
Тогда попляшете у нас!
Я вижу, как гуляет сволота,
Однако и душа невозмутима,
И к жизни не скудеет теплота.
Игорь Губерман
# # #Госдума одобрила десятикратное увеличение штрафов для интернет-компаний за отказ следить за россиянами и передавать данные спецслужбам.
Ещё немного и в стране появится структура, которая будет следить за теми, кто следит за россиянами. Ну, а потом и штрафы за недостаточно хорошую слежку за теми, кто следит за россиянами.
# # #Из всех традиционных ценностей наипервейшей у нас завсегда была справедливость.
По СССР помню, за попытку проникнуть без очереди убить могли.
# # #
|МВД под предлогом «борьбы с терроризмом» призвало россиян доносить на одетых не по сезону людей с сжатыми губами.
Отдельное внимание в документе уделяется мимике: «Преступник, готовящийся к теракту, обычно выглядит чрезвычайно сосредоточенно, губы плотно сжаты либо медленно двигаются, как будто читая молитву». МВД рекомендует гражданам сохранять бдительность и немедленно сообщать о таких людях в правоохранительные органы!
Ждём когда заставят доносить на тех, у кого недовольное лицо и кто не хвалит власть.
А вообще, конечно, заколебали со своим МРОТом. «Орешник» у них есть, а?! А сколько у них разовая выплата за заключение контракта с МО РФ? Вот то-то!
# # #«В первом полугодии 2025 года в России зарегистрировали рекордное за 12 лет число преступлений».
Надеемся, что власти обратят внимание на этот тревожный сигнал и предпримут все необходимые меры, перестав регистрировать преступления или засекретив информацию о них!
# # #
| «Ask not what your country can do for you – ask what you can do for your country». Эти слова Джон Кеннеди произнёс во время инаугурационной речи в 1961 году.
Антон Чехов ничего подобного не писал никогда.
Но в Питерском Политехе, уверен, всё это знают. Они же не идиоты?..
«Прокуратура занялась избиением 10-летней девочки в школе Владивостока. Школьница получила серьёзные телесные повреждения».
# # #В России разработали отечественный музыкальный сервис MAXify. На нём будет представлено большое количество артистов, таких как SHAMAN, Шаман и Ярослав Дронов.
# # #– За что сидишь?
– Мне менты запрещённую ссылку подкинули...
# # #
|
Типичная история в 2025 годуЯ живу в Таганроге, и у нас теперь блокируют мобильный интернет.
Вчера сильно задержался на работе и не успел на автобус. Думаю, ну ничего, вызову такси. Сейчас зайду в приложение и... Млядь.
Ну, ничего, можно позвонить! Какой у них номер? Не помню, надо загуг... Млядь.
Ну, похожу поспрашиваю у людей, может кто-то знает...
А как я таксисту заплачу? Наличных нет, но можно же заплатить перево... Млядь.
Придётся идти пешком. Я не помню точно дорогу, но посмотрю по Яндекс-кар... Млядь.
– Спасибо, у меня своя.
# # #Извините, у нас Россия.
История Романа/Роберта: его усыновили учёные из США, но он нашёл маму в Прикамье, вернулся в Россию – и вот он уже за решёткой!
# # #– Вы можете назвать хоть одну законодательную инициативу российской власти, не начинающуюся со слова «запретить»?
– Конечно. Вот, например, из последних – «разрешить пытки».
# # #В Госдуме обсуждают перспективы наказания за огульную критику национального мессенджера MAX. Да и правильно.
Кстати, говорил ли я вам, как мне нравится национальный мессенджер MAX? Я просто в восторге, друзья мои, я потрясён. Может, и есть на свете вещи прекраснее, чем национальный мессенджер MAX, но их точно немного. Да ведь и не факт, что вообще есть!
Я его потому и не скачиваю, что слишком он прекрасен. Боюсь оскорбить, что ли, неуклюжими своими прикосновениями. Недостоин я. Недостоин.
# # #
(85 раз прочитано)
| 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2007 год, «РИСК» | 2007 год, «РИСК экспресс» | 2008 год, «РИСК» | 2008 год, «РИСК экспресс» | 2009 год, «РИСК транзит» | 2009 год, «РИСК экспресс» | 2009 год, «РИСК» | 2010 год, «РИСК транзит» | 2010 год, «РИСК» | 2010 год, «РИСК экспресс» | 2011 год, «РИСК транзит» | 2011 год, «РИСК информ» | 2012 год, «РИСК транзит» | 2012 год, «РИСК информ» | 2012 год, «РИСК экспресс» | 2013 год, «РИСК экспресс» | 2013 год, «РИСК информ» | 2013 год, «РИСК транзит» | 2014 год, «РИСК экспресс» | 2014 год, «РИСК транзит» | 2014 год, «РИСК информ» | 2015 год, «РИСК экспресс» | 2015 год, «РИСК информ» | 2016 год, «РИСК экспресс» | 2017 год, «РИСК экспресс» | 2018 год, «РИСК экспресс» | 2019 год, «РИСК экспресс» | 2020 год, «РИСК экспресс» | 2021 год, «РИСК экспресс» | 2022 год, «РИСК экспресс» | 2022 год, «РИСК» | 2023 год, «РИСК» | 2023 год, «РИСК экспресс» | 2024 год, «РИСК» | 2024 год, «РИСК экспресс» | 2025 год, «РИСК» | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 | №16 | №17 | №18 | №19 | №20 | №21 | №22 | №23 | №24 | №25 | №26 | №27 | №28 | №29 | 2025 год, «РИСК экспресс» | №30 | №31 |