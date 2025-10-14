№37. 14 октября 2025 года.
|Путин подписал указ о переоборудовании всех АЗС в «антизаправки»: пункты откачки топлива для государственных нужд.
# # #1. Трамп не получил Нобелевскую премию мира.
2. Трамп: «Я начинаю семь войн, которые остановил, снова. Это будут ОТЛИЧНЫЕ войны!»
# # #
|Где-то на Валдае:
– Повышение налогов вызовет небывалый рост экономики, благосостояние россиян мгновенно оставит позади загнивающую Европу, успех гарантирован!
Глядит – ещё один стоит...
«Когда же это прекратится?
Да где же этому конец?!»
# # #Новость: Блогеров обязали передавать права от Telegram-канала боту Роскомнадзора.
Следующий шаг: Россиян обязали добавлять одного сотрудника Роскомнадзора в семью и передавать ему права на банковский счёт.
# # #Не прыгай с веком наравне,
Будь человеком;
Не то окажешься в гавне
Совместно с веком.
Игорь Губерман
# # #
|
Минздрав предупреждает!Каждый второй россиянин будет страдать ожирением к 2030 году, если не изменит привычки, – предрекает глава Минздрава Михаил Мурашко. Он винит в этом депрессию, которая толкает людей к перееданию. О причинах увеличения числа больных депрессией в стране министр не сообщает.
Странные, конечно, клиенты! Им целую машину сделали, с четырьмя колесами, стеклами, круглым рулём и педалями, а они жалуются. Неблагодарные!
# # #«Путин разрешил конфисковывать имущество США в России».
Дорогие иностранные инвесторы, пожалуйста, приезжайте к нам в Россию, а то нам грабить уже некого!
# # #Новость: «Экс-замначальника ГАИ Челябинска Олег Жиляев задержан за превышение полномочий и взятку асфальтом».
Кризис не щадит никого!
# # #
| «В роддомах пытают музыкой». Стала известна ещё одна причина плохой демографии в России.
но, правда, те уже сидят.
# # #Почтенная дама в автобусе говорит по телефону:
– Читать он выучился, паразит. Идём по улице, а он надписи на стене читает: «Пэ И Зэ...» Я ему говорю: «Игорёк, не читай». А он мне: «Бабушка! Про поезда написано! Поезда!» А я ему говорю: «Если ты такой умный, книжки читай, а не то, что на заборе пишут». Пэ И Зэ Дэ!
Золотые, кстати, слова. Вам бы тоже прислушаться.
# # #«Миллер заявил о приближении аномально холодной зимы в Европе».
А не тот ли это самый Миллер, который в 2008 году давал прогноз, что через 7-8 лет компания «Газпром» будет иметь капитализацию в $1 трлн.?
Да, немного промахнулся – сейчас капитализация «национального достояния» составляет чуть больше трёх триллионов. Рублей.
Но в любом случае будет интересно запомнить этот «твит». Весной проверим – ну а вдруг у него талант хотя бы погоду предсказывать?
# # #
|
ПРО КРЫМСКУЮ СИНАГОГУ
Мы опять просрали полимеры, как такое вышло – не пойму: синагога допотопной эры вдруг была откопана в Крыму. Где варяги в греки пролагали самый главный для Руси маршрут, там евреи пели и камлали, создавали мерзкий свой кашрут! Ни тебе пельменей со сметаной, не дай бог – копчёного угря, осетрину вспоминать не стану – сам не видел, честно говоря. То есть мы хлебали щи лаптями, ели свой кисель до тошноты, а они гефилте фиш ломтями жрали, набивая животы!
И, возможно, прямо из купели, где крещенье принял русский князь, здесь они младенцев русских ели, над святым Владимиром смеясь! Мы давали по частям филейным печенегам, туркам – всей орде, а они массандровским портвейном упивались, как незнамо где!
Там, где русский сейнер кильку ловит, нервы Посейдону теребя, полыхал еврейский могендовид, отравляя всё вокруг себя! А страна лазоревого ситца в эти годы так себе жила: нам всё время приходилось биться с силами какого-нибудь зла! То придут воинственные шведы воевать любимый Петроград, а у них – кошерные обеды, барабулька, свежий виноград...
Там, где Путин крымский мост построил, с кирпичом и кельмою в руке, там звучал проклятый шма исроэл на поганом ихнем языке! Этак в нашем русском Херсонесе, будет не один уже шаббат – скоро призовёт сограждан к мессе с клироса какой-нибудь аббат.
Широка страна моя родная, много в ней различных прихожан. Иудеям можно, я не знаю, ехать в свой родной Биробиджан! У меня идей подобных много, и, пока отечество в дыму, не нужна в Крыму нам синагога – где угодно, только не в Крыму! Это ж клевета на наши скрепы, идеологический теракт! Нам её подбросили клевреты, закопали, как пиратский клад!
Кто санкционировал раскопки?! Кто клевещет на святую Русь?! Надо подвергать публичной порке всех, кто ищет этакую гнусь!
Как с ней поступить – уже понятно: в сложный исторический момент надо закопать её обратно. Временно. Надёжно. Под цемент.
