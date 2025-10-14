№37. 14 октября 2025 года.

Путин подписал указ о переоборудовании всех АЗС в «антизаправки»: пункты откачки топлива для государственных нужд. * * * В правительстве призвали россиян не путать утильсбор и цены на новые российские автомобили. Это совершенно разная утиль! * * * Минцифры: россияне, которые в октябре установят мессенджер MAX, получат талон на 10 литров АИ-95. * * * Россия вновь стала самой читающей ценники страной в мире! * * * В Москве после дождя заменили мокрые скамейки на сухие. * * * «Деньги от повышения налогов пойдут на школы и больницы!» – заявляет наш эксперт из больницы им. Кащенко.

# # #

1. Трамп не получил Нобелевскую премию мира.2. Трамп: «Я начинаю семь войн, которые остановил, снова. Это будут ОТЛИЧНЫЕ войны!»

# # #

Где-то на Валдае:

– Повышение налогов вызовет небывалый рост экономики, благосостояние россиян мгновенно оставит позади загнивающую Европу, успех гарантирован!



Надел Олег один ботинок,Глядит – ещё один стоит...«Когда же это прекратится?Да где же этому конец?!»

# # #

Новость: Блогеров обязали передавать права от Telegram-канала боту Роскомнадзора.Следующий шаг: Россиян обязали добавлять одного сотрудника Роскомнадзора в семью и передавать ему права на банковский счёт.

# # #

Не прыгай с веком наравне,Будь человеком;Не то окажешься в гавнеСовместно с веком.

# # #

Минздрав предупреждает! Каждый второй россиянин будет страдать ожирением к 2030 году, если не изменит привычки, – предрекает глава Минздрава Михаил Мурашко. Он винит в этом депрессию, которая толкает людей к перееданию. О причинах увеличения числа больных депрессией в стране министр не сообщает.



«Владельцы новых Lada Largus с наступлением холодов массово жалуются на проблемы с рулевым управлением. На АвтоВАЗе им рекомендуют продолжать ездить и наблюдать».Странные, конечно, клиенты! Им целую машину сделали, с четырьмя колесами, стеклами, круглым рулём и педалями, а они жалуются. Неблагодарные!

# # #

«Путин разрешил конфисковывать имущество США в России».Дорогие иностранные инвесторы, пожалуйста, приезжайте к нам в Россию, а то нам грабить уже некого!

# # #

Новость: «Экс-замначальника ГАИ Челябинска Олег Жиляев задержан за превышение полномочий и взятку асфальтом».Кризис не щадит никого!

# # #

«В роддомах пытают музыкой». Стала известна ещё одна причина плохой демографии в России.



А есть и те, кто не ворует,но, правда, те уже сидят.

# # #

Почтенная дама в автобусе говорит по телефону:– Читать он выучился, паразит. Идём по улице, а он надписи на стене читает: «Пэ И Зэ...» Я ему говорю: «Игорёк, не читай». А он мне: «Бабушка! Про поезда написано! Поезда!» А я ему говорю: «Если ты такой умный, книжки читай, а не то, что на заборе пишут». Пэ И Зэ Дэ!Золотые, кстати, слова. Вам бы тоже прислушаться.

# # #

А не тот ли это самый Миллер, который в 2008 году давал прогноз, что через 7-8 лет компания «Газпром» будет иметь капитализацию в $1 трлн.?Да, немного промахнулся – сейчас капитализация «национального достояния» составляет чуть больше трёх триллионов. Рублей.Но в любом случае будет интересно запомнить этот «твит». Весной проверим – ну а вдруг у него талант хотя бы погоду предсказывать?

# # #