№27. 22 июля 2025 года.

В правительстве России предложили освобождать от ЕГЭ многодетных выпускниц. * * * Если вы считаете, что вами никто не манипулирует, значит вы в руках профессионалов. * * * Кремль призвал не верить слухам о повышении зарплат! * * * Трамп намерен оказывать сильное давление на кнопки телефона при звонках Путину! * * * В Госдуму внесли законопроект о легализации детсадовских игр в маму и папу.

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«В порту Санкт-Петербурга обнаружили почти тонну кокаина на 12 млрд. рублей».Временный поверенный в делах Санкт-Петербурга в Москве уже вызван в МИД для вручения ноты протеста.

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В России потребовали ввести налог на блюда «вражеских» стран – в первую очередь, на суши и пиццу.А россиян, заказывающих пиццу с ананасами, будут дополнительно штрафовать за дискредитацию кулинарных скреп!

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НОВОЕ В РУССКОЯЗЫЧЕСТВЕ Новые слова – 2025 ВРАВДИВАЯ ИНФОРМАЦИЯ – сведения из официальных источников.

ГОЙДУМА – нижняя палата Федерального собрания в период обострения державной гойдости.

ДВАДЦАТИДВУШЕЧКА – срок за преступление, за которое раньше давали двушечку.

ДИСКРЕДИТУТКА – женщина, за деньги подрывающая доверие к половому партнёру и умаляющая его и без того небольшой авторитет.

ДОХЛОКРАТИЯ – форма государственного устройства, при которой у власти находятся ходячие руководячие мертвецы.

ПАТРИОРК – старейшина среди орков.

ПРОПАГАНДИЛДО – игрушка, которая помогает журналистам любить Родину.

СТАМБУЛЛИНГ – агрессивные переговоры о мире.

СТОПЯДИТЕСЯТНИЦА – беременная школьница.

ТЕРЬЕР-МИНИСТР – глава правительства на задних лапках.

ТРАМПВИЛИЗАТОРЫ – успокоительные препараты для президента США.

ТУГОСЕРВЕР – отечественный сервер, разработанный по программе импортозамещения.

ЭКСТРЕМИМИМИШНЫЙ – милый, но запрещённый.

«Красная бурда»

Telegram начал регистрацию представительства в России.После открытия представительства Telegram в России сменит название на TeleMAX.

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Вокзал, два алкаша, молодой и поживший. Сидят на земле возле урны, прикладываются по очереди к бутылочке.– Отрава, – говорит молодой. – Пойду ещё возьму.– По такой жаре, – возражает старый. Или не возражает. Молодой внезапно делается серьёзным:– Но мы же мужчины с тобой. Мы не прогнёмся. Мы мужчины. Пойду ещё возьму.

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В России необходимо вернуть систему восьмилетнего и десятилетнего обучения в школе, чтобы граждане быстрее рожали детей, заявил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Сергей Рыбальченко.

Бред какой-то. Ну какие 8-10 лет?! Девочкам выучить Библию и «Домострой» сколько нужно – ну два, ну три года, не больше. Мальчикам азбуку и потом сразу армейский устав – и того меньше.

Короче, три класса образования за глаза хватит и в 9-11 лет можно уже начинать рожать помаленьку.

А если образование отменить совсем, то плодиться можно будет начинать сразу после детсада! Ну, пытаться хотя бы...



РПЦ утвердила новый список семи смертных грехов:1. Использование VPN.2. Слушать кого-то, кроме Шамана.3. Пить Coca-Cola вместо Добрый кола.4. Смотреть YouTube вместо RuTube.5. Ходить в Burger King вместо «Вкусно – и точка».6. Не иметь детей.7. Прогуливать «Разговоры о важном».

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Несясь гуртом, толпой и скопомИ возбуждаясь беспредельно,Полезно помнить, что по жопамНас бьют впоследствии раздельно.

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Чем меньше душ, тем будет вышенаш среднедушевой доход!

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Максимально логично же – сначала из каждого утюга кричать про традиционные ценности и их важность для страны, а потом почесать репу и задаться вопросом: «А что же это вообще такое?!»

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Планшетку утром откроешь, по новостям пробежишься – один негатив, жить не хочется. И, вдруг, среди всей этой непроглядной мрачности, словно солнечный зайчик, Росстат мелькнёт. И на душе светлеет и тяга к жизни возвращается.Вот и сегодня Росстатушка порадовал сообщением:Ну, канешна, сразу находятся умники и требуют, чтобы из подсчётов исключили з/плату Миллера, Сечина, братьев Роттенбергов с братьями Ковальчуками и ещё несколько десятков ребят, близких сами знаете к кому... Но эти умники, скорее всего, из недовыявленных иноагентов, им никогда не угодишь. А мы с вами, простые и доверчивые россияне, порадуемся и поблагодарим сами знаете кого.

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