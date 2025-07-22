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Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК» за 2025 год / № 27, 22 июля

№27. 22 июля 2025 года.

В правительстве России предложили освобождать от ЕГЭ многодетных выпускниц.
* * *
Если вы считаете, что вами никто не манипулирует, значит вы в руках профессионалов.
* * *
Кремль призвал не верить слухам о повышении зарплат!
* * *
Трамп намерен оказывать сильное давление на кнопки телефона при звонках Путину!
* * *
В Госдуму внесли законопроект о легализации детсадовских игр в маму и папу.

# # #

«В порту Санкт-Петербурга обнаружили почти тонну кокаина на 12 млрд. рублей».
Временный поверенный в делах Санкт-Петербурга в Москве уже вызван в МИД для вручения ноты протеста.

# # #

В России потребовали ввести налог на блюда «вражеских» стран – в первую очередь, на суши и пиццу.
А россиян, заказывающих пиццу с ананасами, будут дополнительно штрафовать за дискредитацию кулинарных скреп!

# # #

НОВОЕ В РУССКОЯЗЫЧЕСТВЕ

Новые слова – 2025
ВРАВДИВАЯ ИНФОРМАЦИЯ – сведения из официальных источников.
ГОЙДУМА – нижняя палата Федерального собрания в период обострения державной гойдости.
ДВАДЦАТИДВУШЕЧКА – срок за преступление, за которое раньше давали двушечку.
ДИСКРЕДИТУТКА – женщина, за деньги подрывающая доверие к половому партнёру и умаляющая его и без того небольшой авторитет.
ДОХЛОКРАТИЯ – форма государственного устройства, при которой у власти находятся ходячие руководячие мертвецы.
ПАТРИОРК – старейшина среди орков.
ПРОПАГАНДИЛДО – игрушка, которая помогает журналистам любить Родину.
СТАМБУЛЛИНГ – агрессивные переговоры о мире.
СТОПЯДИТЕСЯТНИЦА – беременная школьница.
ТЕРЬЕР-МИНИСТР – глава правительства на задних лапках.
ТРАМПВИЛИЗАТОРЫ – успокоительные препараты для президента США.
ТУГОСЕРВЕР – отечественный сервер, разработанный по программе импортозамещения.
ЭКСТРЕМИМИМИШНЫЙ – милый, но запрещённый.
«Красная бурда»
Telegram начал регистрацию представительства в России.
После открытия представительства Telegram в России сменит название на TeleMAX.

# # #

Вокзал, два алкаша, молодой и поживший. Сидят на земле возле урны, прикладываются по очереди к бутылочке.
– Отрава, – говорит молодой. – Пойду ещё возьму.
– По такой жаре, – возражает старый. Или не возражает. Молодой внезапно делается серьёзным:
– Но мы же мужчины с тобой. Мы не прогнёмся. Мы мужчины. Пойду ещё возьму.

# # #

В России необходимо вернуть систему восьмилетнего и десятилетнего обучения в школе, чтобы граждане быстрее рожали детей, заявил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Сергей Рыбальченко.
Бред какой-то. Ну какие 8-10 лет?! Девочкам выучить Библию и «Домострой» сколько нужно – ну два, ну три года, не больше. Мальчикам азбуку и потом сразу армейский устав – и того меньше.
Короче, три класса образования за глаза хватит и в 9-11 лет можно уже начинать рожать помаленьку.
А если образование отменить совсем, то плодиться можно будет начинать сразу после детсада! Ну, пытаться хотя бы...
в 9-11 лет можно уже начинать рожать помаленьку
РПЦ утвердила новый список семи смертных грехов:
1. Использование VPN.
2. Слушать кого-то, кроме Шамана.
3. Пить Coca-Cola вместо Добрый кола.
4. Смотреть YouTube вместо RuTube.
5. Ходить в Burger King вместо «Вкусно – и точка».
6. Не иметь детей.
7. Прогуливать «Разговоры о важном».

# # #

Несясь гуртом, толпой и скопом
И возбуждаясь беспредельно,
Полезно помнить, что по жопам
Нас бьют впоследствии раздельно.
Игорь Губерман

# # #

Чем меньше душ, тем будет выше
наш среднедушевой доход!

# # #

«В России планируют создать толковый словарь традиционных ценностей».
Максимально логично же – сначала из каждого утюга кричать про традиционные ценности и их важность для страны, а потом почесать репу и задаться вопросом: «А что же это вообще такое?!»

# # #

Планшетку утром откроешь, по новостям пробежишься – один негатив, жить не хочется. И, вдруг, среди всей этой непроглядной мрачности, словно солнечный зайчик, Росстат мелькнёт. И на душе светлеет и тяга к жизни возвращается.
Вот и сегодня Росстатушка порадовал сообщением: «средняя зарплата россиян выросла до 97,6 тысячи рублей в месяц».
Ну, канешна, сразу находятся умники и требуют, чтобы из подсчётов исключили з/плату Миллера, Сечина, братьев Роттенбергов с братьями Ковальчуками и ещё несколько десятков ребят, близких сами знаете к кому... Но эти умники, скорее всего, из недовыявленных иноагентов, им никогда не угодишь. А мы с вами, простые и доверчивые россияне, порадуемся и поблагодарим сами знаете кого.
Николай Травкин

# # #

Заочно

Читаю новость дня и изумляюсь. Тут надо читать с выражением и паузами, здесь каждая строка имеет бездну смыслов и оттенков:
Военный суд
в Москве
заочно
приговорил писателя Бориса Акунина (признан российскими властями иностранным агентом)
к 14 годам лишения свободы
с отбыванием первых 4 лет в тюрьме,
а остальное в колонии строгого режима.
Также ему на 4 года запрещено администрировать сайты.
Поводом для возбуждения уголовного дела стал разговор
писателя с пранкерами Вован и Лексус,
которые представились президентом Украины Зеленским и министром культуры
Военный суд в Москве заочно приговорил писателя Бориса Акунина
В этой новости изумительно буквально всё. Писатель, проживая в своём Лондоне, поговорил там по телефону с жуликами, которые изображали президента Украины. В этом приватном телефонном разговоре он что-то жуликам сказал такое, что несмотря на отсутствие в деле потерпевших и ущерба, получил 14 лет тюрьмы с подробным графиком, где и как отбывать. Плюс запрет администрировать сайты.
Акунина оправдывать я не собираюсь. Я не юрист, не знаток российского права, поэтому у меня нет причин сомневаться в справедливости приговора. Но смущает, что это приговор человеку, который 10 лет живёт в Лондоне, в Россию не ездит, на суде не присутствовал, с адвокатом не знаком, и исполнять приговор, кажется, не планирует. Но я согласен, что Россия – страна серьёзная, уважаемая теперь во всем мире, и в деле вынесения подобных справедливых приговоров её не остановит ничто. Даже пёстрая пока география планеты и полное отсутствие преступника буквально на всех судебных этапах.
Однако, считаю, что Акунин слишком мелкий персонаж для правосудия, у которого так широки возможности по наказанию недоступных подсудимых. Я бы начал прямо с Наполеона. Ну а что? Он ровно так же недосягаем для ФСИН. Зато преступления его гораздо более серьёзны и не имеют срока давности, согласно УК РФ. Статья 353 «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны» – это вам не с пранкером Вованом по мобилке трындеть.
Разобравшись с Наполеоном, Сальери, Геростратом, Понтием Пилатом и остальными нарушителями действующего УК РФ, я бы предложил расширять правоприменительную практику до персонажей не просто недосягаемых, но вымышленных. Нагрузка на ФСИН та же нулевая, а справедливость торжествует. А в плане литературно-сюжетном не вижу принципиальной разницы – оформить мысленной посадкой отсутствующего писателя с несуществующей фамилией Акунин за разговор с воображаемым им Зеленским, либо заочно осудить по соответствующим статьям Серого Волка, Бармалея, Кощея Бессмертного с Бабой Ягой, Соловья-разбойника и студента Раскольникова...

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В правительстве России предложили освобождать от ЕГЭ многодетных выпускниц.
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