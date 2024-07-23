№4. 23 июля 2024 года.
|«Чем дольше я живу, тем больше склоняюсь к мысли о том, что в солнечной системе Земля играет роль сумасшедшего дома» (Джордж Бернард Шоу).
# # #– Девушка, извините, время не подскажете?
– Непростое, млять, очень непростое!
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Эксперт по этикету назвала плавки признаком принадлежности к геямПлавки на мужчине – признак принадлежности к запрещённому в РФ экстремистскому сообществу ЛГБТ, считает эксперт по этикету Эля Басманова.
Гетеросексуальные мужчины предпочитают недлинные шорты. «Мировая мода считает, что менее выделенная область гениталий выглядит более привлекательно в рамках пляжной культуры», – подчеркнула Эля Басманова.
Короче, мужики. По российским понятиям, если вы носите на пляже плавки, то вы гей. Если у вас есть тату, вы трансвестит. Не дай бог, у вас есть друг с которым вы проводите много времени, – тогда вы входите в ЛГБТ-сообщество.
Ну, а если вы ещё ходите в спортзал, – ваааще писец!
Это всё полумеры. Без справки о группе крови, характеристики с места работы и корочки члена «Единой России» ближе, чем на километр к салону связи и приближаться недопустимо!
# # #Возле резиденции Путина на Валдае нашли ещё одну, 17-ю, систему ПВО.
А возле Белгорода не нашли...
# # #Новость: «Детский мир» убрал с игрушечных фотоаппаратов радужный ремешок.
– Фух, пронесло! Чуть-чуть геем не стал!
# # #В Смоленске власти отказались признавать памятником бронзового оленя, потому что он «создан во враждебной стране». Олень был создан немецким скульптором Рихардом Фризе по заказу императора Германской империи Вильгельма Второго.
Ладно. Хорошо. Пусть. Но что же тогда делать с целым городом Калининградом?!
# # #
|Каждый десятый россиянин готов поверить в инопланетян, если о их существовании заявит Путин.
А чего удивляться? Между прочим, инопланетяне намного более реальны, чем польза от санкций, успехи импортозамещения и реальный рост зарплат. А во все эти сказки Владимира Владимировича россияне радостно верят, если верить статистике.
– Для начала чайник российского производства разработали бы.
– Загнул – чайник! Гвозди собственные делать начали бы...
# # #Мэр Невинномысска из-за отключений света призвал жителей «вспомнить сложные времена» Великой Отечественной войны и призвал «бороться за армию и флот».
«Я написал уже, что хватит уже скулить, какие-то тепличные мы стали. Поедьте в Шебекино, посмотрите, как они там без света живут», – отреагировал на недовольство граждан Миненков.
В принципе, отличный подход. Например, если кто-то вспомнит о неработающей канализации, можно призвать вспомнить сложные времена средневековья и призвать бороться с половцами и печенегами.
# # #Новость: В Россию начали поставлять белорусские вина.
Ну, если Лукашенко сумел наладить выращивание креветок для российского рынка, то производство вин известных иностранных брендов для него – раз плюнуть!
# # #
|Что мы с ихней химии на отечественный сельхозпродукт переходим, это хорошо. Своё, оно и вкуснее, и полезнее. Да и в части безопасности надёжнее. Перекроют поставки и сиди тут, щёлкай зубами. А с пищевым суверенитетом спокойнее, всегда найдётся что пожевать. Только клювом не щёлкай, следи, где что на прилавок выкинули.
И технологический суверенитет я тоже одобряю. Хватит унижаться, у нас народ страсть какой талантливый. Лишь границы наглухо не закрывай и мы что хошь сами себе обеспечим. По параллельному импорту.
Меня медлительность с введением винного суверенитета беспокоит. Сколько ж можно травить русского человека всеми этими кьянти-х*янти?! Есть же у нас опыт производства своего замечательного вина. И культура потребления до сих пор дедами не забыта – быстро внукам передадим...
Лет 60 с лишним прошло, а помню, будто вчера было. Строим свинарник в деревне Бушуевка. Обед. Расселись в бытовке. Достали из авосек (молодёжь небось и не знает, что это такое) завёрнутые в газетки «Правда» кто ломоть хлеба с сальцем, кто бутербродик с кониной (молодёжь небось...). А Лимонтий уже в ларёк загодя смотался и посреди стола из неструганых досок две трёхлитровых банки «Солнцедара» стоят. На 6 человек. По 3 рубля банка. Цвет тёмно-красный, приятный, глаз не оторвать. А по низу банки гуща на 2-3 см и прежде чем разливать по стаканам, надо взболтать как следует. Чтобы нижняя часть напитка не пропала. Ээээх, были времена! И какие мужики были – жили не подолгу, но ярко! А нынче мужик какой-то инфантильный пошёл...
Ну, ничего, винным суверенитетом скоро поправим.
Николай Травкин
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