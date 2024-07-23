№4. 23 июля 2024 года.

«Чем дольше я живу, тем больше склоняюсь к мысли о том, что в солнечной системе Земля играет роль сумасшедшего дома» (Джордж Бернард Шоу). * * * Современные россияне – это не читатели Достоевского, Гоголя и Салтыкова-Щедрина. Современные россияне – это их персонажи. * * * «Раньше мне казалось, что уголовники – это те, кто грабит, насилует и убивает людей. А теперь оказывается, что это я» (Татьяна Лазарева, актриса, телеведущая, признана российскими властями иностранным агентом). * * * «Теперь нельзя». Путин подписал закон о запрете. * * * Басманный суд признал сборную России чемпионом Европы по футболу. * * * Откуда жизнь появилась, туда она и катится.

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– Девушка, извините, время не подскажете?– Непростое, млять, очень непростое!

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Эксперт по этикету назвала плавки признаком принадлежности к геям Плавки на мужчине – признак принадлежности к запрещённому в РФ экстремистскому сообществу ЛГБТ, считает эксперт по этикету Эля Басманова.

Гетеросексуальные мужчины предпочитают недлинные шорты. «Мировая мода считает, что менее выделенная область гениталий выглядит более привлекательно в рамках пляжной культуры», – подчеркнула Эля Басманова.



Короче, мужики. По российским понятиям, если вы носите на пляже плавки, то вы гей. Если у вас есть тату, вы трансвестит. Не дай бог, у вас есть друг с которым вы проводите много времени, – тогда вы входите в ЛГБТ-сообщество.

Ну, а если вы ещё ходите в спортзал, – ваааще писец!

В Госдуме предложили продавать сим-карты только после проверки паспорта в базе МВД и запретить пополнять баланс без документов.Это всё полумеры. Без справки о группе крови, характеристики с места работы и корочки члена «Единой России» ближе, чем на километр к салону связи и приближаться недопустимо!

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Возле резиденции Путина на Валдае нашли ещё одну, 17-ю, систему ПВО.А возле Белгорода не нашли...

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Новость: «Детский мир» убрал с игрушечных фотоаппаратов радужный ремешок.– Фух, пронесло! Чуть-чуть геем не стал!

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В Смоленске власти отказались признавать памятником бронзового оленя, потому что он «создан во враждебной стране». Олень был создан немецким скульптором Рихардом Фризе по заказу императора Германской империи Вильгельма Второго.Ладно. Хорошо. Пусть. Но что же тогда делать с целым городом Калининградом?!

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Каждый десятый россиянин готов поверить в инопланетян, если о их существовании заявит Путин.

А чего удивляться? Между прочим, инопланетяне намного более реальны, чем польза от санкций, успехи импортозамещения и реальный рост зарплат. А во все эти сказки Владимира Владимировича россияне радостно верят, если верить статистике.



«В России разрабатывают двигатель для полётов за пределы Солнечной системы».– Для начала чайник российского производства разработали бы.– Загнул – чайник! Гвозди собственные делать начали бы...

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Мэр Невинномысска из-за отключений света призвал жителей «вспомнить сложные времена» Великой Отечественной войны и призвал «бороться за армию и флот»., – отреагировал на недовольство граждан Миненков.В принципе, отличный подход. Например, если кто-то вспомнит о неработающей канализации, можно призвать вспомнить сложные времена средневековья и призвать бороться с половцами и печенегами.

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Новость: В Россию начали поставлять белорусские вина.Ну, если Лукашенко сумел наладить выращивание креветок для российского рынка, то производство вин известных иностранных брендов для него – раз плюнуть!

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