№5. 30 июля 2024 года.

Фразу «надо ещё немного потерпеть» уже давно пора записывать в Конституцию. * * * Венгрия до 2025 года предательствует в Совете ЕС. * * * Кремль: после ухода Байдена подъезды в России станут чище, а дороги лучше! * * * Число лесных пожаров резко уменьшилось!.. После объединения нескольких пожаров в один. * * * Как и предсказывалось, после дележа нефти, газа и спирта начинают отжимать вещевые ларьки. Начали с Вайлдберриз.

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Милонов призвал запретить фильмы и сериалы про счастливых одиноких мужчин.«В России стоит запретить показ фильмов и сериалов с главным героем – счастливым бездетным мужчиной за 40, рассказал депутат Госдумы Виталий Милонов. Так он ответил на предложение детского омбудсмена Татарстана Ирины Волынец о запрете пропаганды разводов и одиночества».А что делать с Путиным, может тоже его образ одинокого-счастливого не показывать, а то он свой развод тоже вроде как пропагандировал по ТВ?

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21 июля. «Служу России»: Шаман заявил, что Байден отказался от выборов из-за него. Певец Шаман уверен, что его концерт повлиял на решение Байдена выйти из выборов.

22 июля. Путин присвоил Шаману звание заслуженного артиста РФ.



• Российские компании из-за дефицита кадров ищут айтишников в Африке. Число вакансий в Кении выросло в 39 раз, в Зимбабве – в 15, сообщил Headhunter.• «Какая-то гнетущая атмосфера». Айтишники из Зимбабве отказались переезжать в Россию.

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2020: Защита природы – одна из главных поправок Конституции!2024: Госдума разрешила вырубить 7 тысяч гектаров леса на Байкале ради железной дороги для вывоза сырья в Китай.Предлагаем провести ещё одно голосование и внести в Конституцию следующую поправку*:«Житель Китая, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод жителей и граждан Китая – обязанность российского государства».*изменения будут на китайском языке.

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Задержан экс-замминистра обороны, Герой России генерал Дмитрий Булгаков. Он занимал должность замминистра с 2008 по 2022 годы, курируя вопросы тыла и материально-технического обеспечения. Сейчас проходит по делу о коррупции.



Шойгу жалко, да. Он один ни о чём таком в своём ведомстве не подозревал и жил на одну скромную зарплату. А теперь ведь и на него тень ложится!

По вечерам в гаражах теперь царит напряжённая атмосфера – мужики под водочку обсуждают самую важную российскую новость, самоотвод Байдена.Как теперь жить, и что будет дальше – ох уж эта зловещая неизвестность!И как вообще может существовать страна, где президенты меняются раз в четыре года?!

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«Екатеринбугский чиновник призвал женщин рожать больше из-за нехватки электриков».– Петрова из 2-й палаты – у нас обрыв на 5-й линии, начинайте рожать!

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Как решают проблемы в России:1. Мутко: 70 тысяч лифтов к 2025 году выйдут из строя.2. Врач рассказал о пользе ходьбы по лестнице.

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Коньяк под дичь идёт неплохо,включаю новости и пью.

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Когда мне было девять, Советский Союз бойкотировал Олимпиаду в Лос-Анджелесе.И вот сейчас вспомнил почему-то – номер «Крокодила», там картинка, какие-то жуткие трущобы, жуткие типы с дубинами и кастетами, подпись – «Ждут советских спортсменов», что-то вроде того.Возможно, это были бейсбольные биты, а не дубины, но я тогда не знал, что такое бейсбольная бита. Знал ли карикатурист?Официальная причина бойкота – отказ организаторов предоставить особые гарантии безопасности делегациям из социалистических стран.И стихи ещё. Про разные товары, которые продаются в магазинах США для тех, кто захочет расправиться с нашими спортсменами.Помню только две строчки:Автора не помню, конечно.Вернули мне детство, а я почему-то не рад.

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Обратили внимание, что буквально вчера Байден отказался участвовать в выборах, а уже сегодня погода такая приятная: жара ушла, холода нет, дождём не пахнет, деревья не шелохнутся? Мелочь, а приятно. И это небось самое начало!Теперь чудеса будут происходить только в путь: кто-то долгожданную любовь встретит, кто-то косарь в старых штанах найдёт, или в магазине вне очереди обслужат, в общем, переть будет во всех сферах. Всё складывается, везде сопутствует удача.Захочешь что-то потерять, а не получится, в двойном размере вернут! Ни скорби, ни болезней. Всё ладно будет. И этого успеха у нас наберётся больше, чем говна за баней, вместо нефти продавать устанем. Ох и благостные времена наступают на Руси. Доброе утро всем, кто дожил!

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