№5. 30 июля 2024 года.
|Фразу «надо ещё немного потерпеть» уже давно пора записывать в Конституцию.
# # #Милонов призвал запретить фильмы и сериалы про счастливых одиноких мужчин.
«В России стоит запретить показ фильмов и сериалов с главным героем – счастливым бездетным мужчиной за 40, рассказал депутат Госдумы Виталий Милонов. Так он ответил на предложение детского омбудсмена Татарстана Ирины Волынец о запрете пропаганды разводов и одиночества».
А что делать с Путиным, может тоже его образ одинокого-счастливого не показывать, а то он свой развод тоже вроде как пропагандировал по ТВ?
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|21 июля. «Служу России»: Шаман заявил, что Байден отказался от выборов из-за него. Певец Шаман уверен, что его концерт повлиял на решение Байдена выйти из выборов.
22 июля. Путин присвоил Шаману звание заслуженного артиста РФ.
• «Какая-то гнетущая атмосфера». Айтишники из Зимбабве отказались переезжать в Россию.
# # #2020: Защита природы – одна из главных поправок Конституции!
2024: Госдума разрешила вырубить 7 тысяч гектаров леса на Байкале ради железной дороги для вывоза сырья в Китай.
Предлагаем провести ещё одно голосование и внести в Конституцию следующую поправку*:
«Житель Китая, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод жителей и граждан Китая – обязанность российского государства».
*изменения будут на китайском языке.
# # #
|Задержан экс-замминистра обороны, Герой России генерал Дмитрий Булгаков. Он занимал должность замминистра с 2008 по 2022 годы, курируя вопросы тыла и материально-технического обеспечения. Сейчас проходит по делу о коррупции.
Шойгу жалко, да. Он один ни о чём таком в своём ведомстве не подозревал и жил на одну скромную зарплату. А теперь ведь и на него тень ложится!
Как теперь жить, и что будет дальше – ох уж эта зловещая неизвестность!
И как вообще может существовать страна, где президенты меняются раз в четыре года?!
# # #«Екатеринбугский чиновник призвал женщин рожать больше из-за нехватки электриков».
– Петрова из 2-й палаты – у нас обрыв на 5-й линии, начинайте рожать!
# # #Как решают проблемы в России:
1. Мутко: 70 тысяч лифтов к 2025 году выйдут из строя.
2. Врач рассказал о пользе ходьбы по лестнице.
# # #Коньяк под дичь идёт неплохо,
включаю новости и пью.
# # #Когда мне было девять, Советский Союз бойкотировал Олимпиаду в Лос-Анджелесе.
И вот сейчас вспомнил почему-то – номер «Крокодила», там картинка, какие-то жуткие трущобы, жуткие типы с дубинами и кастетами, подпись – «Ждут советских спортсменов», что-то вроде того.
Возможно, это были бейсбольные биты, а не дубины, но я тогда не знал, что такое бейсбольная бита. Знал ли карикатурист?
Официальная причина бойкота – отказ организаторов предоставить особые гарантии безопасности делегациям из социалистических стран.
И стихи ещё. Про разные товары, которые продаются в магазинах США для тех, кто захочет расправиться с нашими спортсменами.
Помню только две строчки:
Набор первоклассных ножей для громил
с цветной этикеткой «Мы тоже за мир».
Автора не помню, конечно.
Вернули мне детство, а я почему-то не рад.
# # #Обратили внимание, что буквально вчера Байден отказался участвовать в выборах, а уже сегодня погода такая приятная: жара ушла, холода нет, дождём не пахнет, деревья не шелохнутся? Мелочь, а приятно. И это небось самое начало!
Теперь чудеса будут происходить только в путь: кто-то долгожданную любовь встретит, кто-то косарь в старых штанах найдёт, или в магазине вне очереди обслужат, в общем, переть будет во всех сферах. Всё складывается, везде сопутствует удача.
Захочешь что-то потерять, а не получится, в двойном размере вернут! Ни скорби, ни болезней. Всё ладно будет. И этого успеха у нас наберётся больше, чем говна за баней, вместо нефти продавать устанем. Ох и благостные времена наступают на Руси. Доброе утро всем, кто дожил!
# # #
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А я так скажу: слабак этот Байден!Отказался от борьбы за переизбрание. Да разве «великий национальный лидер» так себя поведёт?! А всего-то нужно было сделать пять шагов.
Первый шаг. Провозгласить лозунг «Нет Байдена – нет Америки». Несогласных сажать лет на семь за экстремизм. Тем, кто проводил расследование дел сына Байдена – дать 19 лет, отправить в тюрьму на Аляску, где и убить.
Второй шаг. Кандидатов от Республиканской партии на выборах не регистрировать. Вообще. Кто станет протестовать – посадить.
Третий шаг. У Маска все активы отобрать и передать их Обаме. Маска тоже посадить, конечно.
Четвёртый шаг. Такера Карлсона объявить иноагентом и террористом, телеканал Fox News лишить лицензии. На CNN лучшее эфирное время отдать восторженному хорьку типа Паши Зарубина, который каждый день будет рассказывать, как Байден раскрутил ручку и отодвинул занавеску.
Пятый шаг. Прислать домой Пелоси мешки писем простых американцев с просьбой к Байдену остаться. Переписать Конституцию и затвердить обнуление на пеньках.
И всё. Дальше можно хоть каждый день нести пургу про тысячелетнюю историю США, про терзавших страну ирокезов и команчей, и про то, что Канаду выдумал Линкольн – всё равно любой такой бред будет встречен овациями и записан в учебники истории.
А главное – можно править несменяемо и бессрочно. Как и положено настоящему национальному лидеру.
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