№6. 6 августа 2024 года.

Почему в Совете безопасности никто не идёт в замы к Шойгу? (мысли в рабочее время) * * * «Бесовщина и содомия». Депутат Милонов признался, что пересмотрел открытие Олимпиады три раза за ночь! * * * Российская экономика показала устойчивость к действиям правительства! * * * Новая международная доктрина: Лучше быть первым в Африке, чем восьмым в «Семёрке». * * * Это они ещё не знают, что Иисус – еврей! * * * Мы стали ненависть к соседям патриотизмом называть.

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Первый в истории ЧМ по огуречному хрусту прошёл в Кировской области. В нём приняли участие представители 13 стран. Победителем стал египтянин Ахмед Салах – 70,9 децибела.

И тут просрали!



– А после огуречного хруста на импортозамещённой Олимпиаде пройдут соревнования по метанию коровьих лепёшек.

– Скоро будут ещё и лапти наперегонки плести. Подождите немного.

«В Совете Федерации разработали проект закона, позволяющего производить в России неоригинальные запчасти к самолётам».– Ты чего плачешь?– Лететь боюсь.– Почему?!– На этом Боинге запчасти в Челябинске выточены.– Ну-ну, перестать, успокойся. Вдруг пассажиры увидят. А ты, всё-таки, командир экипажа!

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Извините, у нас Россия.Футбольный клуб ZOV из Москвы, созданный «для повышения патриотизма страны», вылетел из Кубка России в своём первом матче. Первый гол в ворота ZOV забил 29-летний Дмитрий Хохлов.

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Посещаемость YouTube в России, на фоне проблем с загрузками видео и замедлением сервиса, не только не упала, но даже показала небольшой рост, свидетельствуют данные Mediascope.

То есть, люди специально открывали вражеский видеохостинг, чтобы ПРОВЕРИТЬ, как работает замедление. Обожаю наш народ. Сказали это с интонацией Задорного? * * * Пока глупые люди тратят время на нытьё «ой, ютуб блокируют», умные вспомнили, как наполнять тазики и ванну, когда отключают воду. Достали все жесткие диски, флешки, компакт-диски и дискеты, потихоньку заполняют их контентом, чтобы потом записи стендапа или тревеллблогеров аккуратно продавать по соседям и жить ни в чём себе не отказывая.

Великое время настало! Окно возможностей открывается каждый день. Главное, только в него не выйти...



Год семьи в России – он такой!«Из чего состоит мужчина? Муж и чин! Муж – это воин, защитник семьи и государства». Так в Госдуме объяснили, почему отклонили законопроект об отсрочке от мобилизации для отцов троих детей.Филологи обнаружили, что российские депутаты состоят из испанского слова «Puta».

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«Скоро Google будет заблокирован, а вместе с ним и Google Android. Также будет заблокирован IOS», – заявил депутат Госдумы Алексей Диденко.Саму новость о блокировке, видимо, будут передавать с помощью почтовых голубей и телетайпа.

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Извините, у нас Россия.• «Какого настоящего уральца может напугать такой вот дождь, такая непогода! Мы, наоборот, радуемся этому дождю, потому что наши поля наливаются пшеницей, у нас растут прекрасные яблоки и у нас будет замечательный урожай», – заявила жена губернатора Челябинской области на фестивале в Златоусте.• Из-за затяжных ливней в Челябинской области 26 июля прорвало дамбу, затоплены несколько посёлков, несколько человек погибли, около 500 эвакуированы.

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В 2025-2026 годах расходы на прикладные научные исследования сократят почти в два раза. Это самый низкий научный бюджет за 20 лет.– Прикладные исследования – это что? Приклады исследуют?– Никак нет!– Ну и нафига тогда на них деньги тратить?!

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Бандеровцы, переодетые в наших генералов, постоянно занимались коррупцией, но Путин вовремя разглядел их!

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В героической живописи, найденной у Булгакова, не забыт и шеф. Шойгу в образе двуглазого Кутузова в Филях решает сдать Москву к чёртовой матери. (Вероятно, полотно создавалось во дни пригожинского мятежа).



Десятка самых смертельных профессий в России:10. Журналист.9. Рыбак.8. Полицейский.7. Пилот.6. Электрик.5. Монтажник.4. Лесоруб.3. Пожарный.2. Сапер.1. Заместитель Шойгу.

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Депутат Госдумы Светлана Журова об открытии Олимпиады:Чего вы к экрану-то сели, Светлана? С детьми ещё! И ведь ни один канал не показывал. Специально же искать надо было. И нашла! И детей позвала. И смотрела от и до. И каждую минуту от экрана оттаскивала. Вот человек вечер пятницы провёл!Кстати, детям Журовой 15 лет и 21 год. Таких бугаев от экрана ещё оттащи, попробуй!

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