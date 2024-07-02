№1. 2 июля 2024 года.

«Социальная справедливость – конёк политики Кремля и с этого конька его никто не собьёт, а сам он не слезет» (Николай Травкин). * * * «Один из террористов был в кроссовках Nike». Кремль представил доказательства американского следа. * * * Старость не гарантирует мудрость. Если человек мудак, то к старости он становится старым мудаком... * * * «Молчание – знак согласия». Банки ввели новые правила для клиентов, бросающих трубку после предложенного кредита. * * * Думать раньше было уже поздно.

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Рубль укрепился.Выросла капуста.К гражданам вернулосьоптимизма чувство.

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ЦБ заявил, что россияне всё больше залезают в долги, потому что богатеют.Кредит – это богатство. Ипотека – это свобода. Война – это мир.Оруэлл в углу нервно курит.

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Следственный комитет РФ предложил внести поправки в законодательство, позволяющие признать человека виновным в совершении преступления против мира после его смерти, заявил замглавы ведомства заместитель председателя СК РФ Александр Фёдоров.

Интересно, а трупы будут выкапывать со свободных кладбищ и перезахоранивать на кладбищах строгого режима? А спустя, допустим, двадцать лет отсидки (отлёжки) перенесут обратно? Если суд идёт, и вина мёртвого ещё не доказана, останки из гроба в большую консервную банку закатают?

В общем, большой простор для творчества открывает всепоглощающий культ смерти!



Год после мятежа Пригожина: «Ростов взяли практически 300 человек. Вообще никакого сопротивления».Власти поздравили россиян с годовщиной взятия самого крупного города с начала СВО!

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Дурак-хозяин слугам в радость:он не мешает воровать.

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Суд в Якутии признал воспитание сына «в духе патриотизма» смягчающим обстоятельством по уголовному делу о коррупции.– Вы обвиняетесь в хищении из бюджета. Что вы можете сказать в своё оправдание?– У меня сына зовут Владимир Владимирович, у него на будильнике стоит гимн России, у него аллергия на Кока-Колу, а его хомячка зовут Байден!– Оправдан!

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Извините, у нас Россия.«Ярославские школьники массово подхватили вшей. Родители учеников утверждают, что руководство школы даже не чешется!»

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Геннадий Зюганов: «Полное единодушие бывает только на кладбище...»Шолбан Кара-оол: «Сегодня мы единодушно приняли закон об индексации пенсий работающим пенсионерам».

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Не теряют бдительности и на райских островах. Министр окружающей среды Мальдив арестована по подозрению в использовании колдовства против президента. Фатимат Шамназ Али Салим взята под стражу вместе с младшим братом, предполагаемым колдуном. Их обвиняют в применении чёрной магии против президента Мохамеда Муиззу.Всё-таки в уникальное время нам выпало жить, когда новости из мира космических технологий и использования магических обрядов идут через запятую...

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Депутат новосибирского заксобрания похвастал «благоустройством» со своей фамилией

С ходу может быть сложно понять, в чем именно заключается «благоустройство». Дело в том, что на этой старой, грязной остановке из профнастила появились «спинки» на скамейках с фамилией депутата Дмитрия Курочкина.

«Продолжаем делать всё возможное, чтобы наш район стал уютнее и безопаснее», – написал Курочкин.

2023: «Путин призвал развивать отечественный автопром».2024: «Китай продал России легковых автомобилей на рекордную с ноября сумму».Подскажите, какое отечество у Путина?

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2024, Вячеслав Фетисов: «В университете задал вопрос: «Кто хочет уехать из страны?». Половина подняла руки – в Америку. Большинству там можно найти работу официантом или на панели».2020, Вячеслав Фетисов: «Слава богу, что моя дочь учится в США!»

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Глава СПЧ Валерий Фадеев предложил включить арабскую и китайскую литературу в школьную программу.В целом, уроки по сборке/разборке автомата под звуки арабской поэзии будут смотреться довольно органично.

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Бывший прокурор Москвы, который учил граждан не вестись на мошеннические схемы, отдал телефонным разводилам 20 миллионов рублей. В течение 10 дней он переводил людям «из службы безопасности банка» все свои накопления, а потом ещё продал Ауди Q7 и вырученные деньги также отправил мошенникам.«Это банально, но, чтобы избежать мошенничества, надо внимательно читать всё, что предлагается подписать либо отметить галочкой. А если персональные данные стали достоянием третьих лиц без вашего согласия, обращайтесь с заявлением в правоохранительные органы», – рассказывал Манеркин в 2015-м году.Читаю все эти новости про звонящих скамеров, и невольно хочется надеть шапочку из фольги. Ну нельзя же просто в телефонном разговоре так насрать человеку в голову, что он на длительное время полностью теряет самоконтроль? Их же небось перед звонком облучают или в подъездах отлавливают и чипируют, а потом память стирают. Потому что даже природной человеческой глупостью невозможно объяснить это безумие!

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