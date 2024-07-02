№1. 2 июля 2024 года.
|«Социальная справедливость – конёк политики Кремля и с этого конька его никто не собьёт, а сам он не слезет» (Николай Травкин).
# # #Рубль укрепился.
Выросла капуста.
К гражданам вернулось
оптимизма чувство.
# # #ЦБ заявил, что россияне всё больше залезают в долги, потому что богатеют.
Кредит – это богатство. Ипотека – это свобода. Война – это мир.
Оруэлл в углу нервно курит.
# # #
|Следственный комитет РФ предложил внести поправки в законодательство, позволяющие признать человека виновным в совершении преступления против мира после его смерти, заявил замглавы ведомства заместитель председателя СК РФ Александр Фёдоров.
Интересно, а трупы будут выкапывать со свободных кладбищ и перезахоранивать на кладбищах строгого режима? А спустя, допустим, двадцать лет отсидки (отлёжки) перенесут обратно? Если суд идёт, и вина мёртвого ещё не доказана, останки из гроба в большую консервную банку закатают?
В общем, большой простор для творчества открывает всепоглощающий культ смерти!
Власти поздравили россиян с годовщиной взятия самого крупного города с начала СВО!
# # #Дурак-хозяин слугам в радость:
он не мешает воровать.
# # #Суд в Якутии признал воспитание сына «в духе патриотизма» смягчающим обстоятельством по уголовному делу о коррупции.
– Вы обвиняетесь в хищении из бюджета. Что вы можете сказать в своё оправдание?
– У меня сына зовут Владимир Владимирович, у него на будильнике стоит гимн России, у него аллергия на Кока-Колу, а его хомячка зовут Байден!
– Оправдан!
# # #Извините, у нас Россия.
«Ярославские школьники массово подхватили вшей. Родители учеников утверждают, что руководство школы даже не чешется!»
# # #Геннадий Зюганов: «Полное единодушие бывает только на кладбище...»
Шолбан Кара-оол: «Сегодня мы единодушно приняли закон об индексации пенсий работающим пенсионерам».
# # #Не теряют бдительности и на райских островах. Министр окружающей среды Мальдив арестована по подозрению в использовании колдовства против президента. Фатимат Шамназ Али Салим взята под стражу вместе с младшим братом, предполагаемым колдуном. Их обвиняют в применении чёрной магии против президента Мохамеда Муиззу.
Всё-таки в уникальное время нам выпало жить, когда новости из мира космических технологий и использования магических обрядов идут через запятую...
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Депутат новосибирского заксобрания похвастал «благоустройством» со своей фамилией
С ходу может быть сложно понять, в чем именно заключается «благоустройство». Дело в том, что на этой старой, грязной остановке из профнастила появились «спинки» на скамейках с фамилией депутата Дмитрия Курочкина.
«Продолжаем делать всё возможное, чтобы наш район стал уютнее и безопаснее», – написал Курочкин.
2024: «Китай продал России легковых автомобилей на рекордную с ноября сумму».
Подскажите, какое отечество у Путина?
# # #2024, Вячеслав Фетисов: «В университете задал вопрос: «Кто хочет уехать из страны?». Половина подняла руки – в Америку. Большинству там можно найти работу официантом или на панели».
2020, Вячеслав Фетисов: «Слава богу, что моя дочь учится в США!»
# # #Глава СПЧ Валерий Фадеев предложил включить арабскую и китайскую литературу в школьную программу.
В целом, уроки по сборке/разборке автомата под звуки арабской поэзии будут смотреться довольно органично.
# # #Бывший прокурор Москвы, который учил граждан не вестись на мошеннические схемы, отдал телефонным разводилам 20 миллионов рублей. В течение 10 дней он переводил людям «из службы безопасности банка» все свои накопления, а потом ещё продал Ауди Q7 и вырученные деньги также отправил мошенникам.
«Это банально, но, чтобы избежать мошенничества, надо внимательно читать всё, что предлагается подписать либо отметить галочкой. А если персональные данные стали достоянием третьих лиц без вашего согласия, обращайтесь с заявлением в правоохранительные органы», – рассказывал Манеркин в 2015-м году.
Читаю все эти новости про звонящих скамеров, и невольно хочется надеть шапочку из фольги. Ну нельзя же просто в телефонном разговоре так насрать человеку в голову, что он на длительное время полностью теряет самоконтроль? Их же небось перед звонком облучают или в подъездах отлавливают и чипируют, а потом память стирают. Потому что даже природной человеческой глупостью невозможно объяснить это безумие!
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