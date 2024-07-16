№3. 16 июля 2024 года.
|Для ходящих по кругу прошлое всегда впереди.
# # #1. Путин: Наука ни при каких обстоятельствах не будет стоять на месте.
2. Россия впервые вылетела из топ-20 ведущих научных центров мира.
Человек слова: Обещал, что наука не будет стоять на месте?! Выполнено!
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| Пацаны, осторожно! При виде этой картинки вам захочется пёхать мужиков.
По крайней мере так считают члены комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Они направили обращение на имя главы Сбера Германа Грефа с просьбой остановить выпуск дебетовых детских карт с «радужным единорогом».
«Просим вас, уважаемый Герман Оскарович, принять во внимание мнение родителей, депутатов нашего комитета о недопущении нарушений действующего законодательства РФ и остановить выпуск «Детской СберКарты» с «радужным единорогом» – символикой движения ЛГБТ (запрещённого в России)», – говорится в документе, который цитирует ТАСС.
И есть только одна человеческая общность, претендующая на особо высокую духовность и морализаторство, которая при виде радуги вспоминает об огромном волосатом мужике в красном бикини и в латексе.
Маловеры! Владимир Владимирович ведь ясно, чётко, конкретно и однозначно высказался по этому поводу: мы, сказал, подождём, пока эти ихние учоные чота там придумают, деньги потратят, силы и вот это всё. И мы потом кааак прыгн... цап-царап! И готово.
Так какая вам ещё к херам наука, люди русские? На то тупые пндсы есть!
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В Орле жители добились ремонта дорожной ямы, воткнув в неё деревянный крестВласти долгое время не обращали на яму внимания, поэтому активисты сначала накидали туда покрышки и воткнули ветку. Когда это не сработало, в яму воткнули крест – видео «инсталляции» разлетелось по соцсетям, а на место прислали рабочих.
«Потому что черти всё-таки боятся креста», – предположил один из жителей.
– Вы же зарплаты инженеров поднимете до зарплат курьеров?
– Нет. Зарплаты курьеров понизим до зарплат инженеров.
# # #Он объяснил, что печенеги
причиной стали роста цен.
# # #Мир полон жалости, соплей
И филантропии унылой,
Но нету зла на свете злей
Добра, внедряемого силой.
Игорь Губерман
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| «Минкульт поддержал идею ввести дресс-код для артистов на концертах».
• Кому можно, а кому нельзя выступать – уже решили.
• О чём петь дозволено, а за что посадят – определили.
• Теперь вот ввели стандарты на одежду.
Ещё чуток, и «Голубой огонёк – 1963» покажется разнузданной голой панк-вечеринкой.
То вечеринки «голые»,
то Бузова в купальнике...
Спешат к певцам с дресс-кодами
российские начальники!
Квартира, труп, оперативники. И один (капитан Котов, поясню для тех, кому «След» доводилось всё-таки видеть) говорит коллегам:
– Суицид, господа офицеры, очевидный суицид.
Другой (майор Майский, поясню для тех, кому и так далее) поддерживает коллегу:
– Однозначно суицид. Ты на полки с книгами посмотри. Есенин, Блок, Серебряный век...
Посмотрел я на полки со своими книгами и понял, что меня давно уже нет.
# # #Что у меня в ближайших планах?
Хотела прыгнуть под трамвай...
Тут ты звонишь: «давай напьёмся!»
Давай.
# # #
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