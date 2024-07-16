№3. 16 июля 2024 года.

Для ходящих по кругу прошлое всегда впереди. * * * Россиян с высшим образованием заставят платить налог на грамотность, а без высшего – на неграмотность! * * * В России учёные захотели ускорить регенерацию костей с помощью растения. А значит новая жизнь подорожнику обеспечена! * * * «Я не знаю ни одного живого существа, за исключением разве что насекомых, которые бы отличались большей неспособностью учиться на собственных ошибках, чем люди» (Бертран Рассел). * * * Ь. И это ещё мягко сказано!

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1. Путин: Наука ни при каких обстоятельствах не будет стоять на месте.2. Россия впервые вылетела из топ-20 ведущих научных центров мира.Человек слова: Обещал, что наука не будет стоять на месте?! Выполнено!

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Пацаны, осторожно! При виде этой картинки вам захочется пёхать мужиков.



По крайней мере так считают члены комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Они направили обращение на имя главы Сбера Германа Грефа с просьбой остановить выпуск дебетовых детских карт с «радужным единорогом».

«Просим вас, уважаемый Герман Оскарович, принять во внимание мнение родителей, депутатов нашего комитета о недопущении нарушений действующего законодательства РФ и остановить выпуск «Детской СберКарты» с «радужным единорогом» – символикой движения ЛГБТ (запрещённого в России)», – говорится в документе, который цитирует ТАСС. * * * Правильно! Давно пора разобраться с экстремистским радужным единорогом, а тёплые туалеты в сельских школах могут и подождать! Несколько поколений без них выросло и ещё вырастет, главное, чтобы без единорогов! * * * На самом деле вопрос только один: что делать, если ребёнок увидит радугу на небе? Выкалывать малышу глазки, сажать родителей, запрещать после дождя смотреть на небо или вводить смертную казнь для радуги? * * * Кто-то, глядя на радугу, думает о дожде, кто-то – о единорогах и розовых пони, кто-то – о том, что по ирландскому поверью под концом радуги лепрекон зарыл горшок с золотом, кто-то вспоминает чудесную песню из «Волшебника страны Оз», некоторые, особо политизированные, вспоминают флаг Еврейской автономной области.

И есть только одна человеческая общность, претендующая на особо высокую духовность и морализаторство, которая при виде радуги вспоминает об огромном волосатом мужике в красном бикини и в латексе. * * * Чтобы спасти детей от пропаганды однополых отношений, на карточке разместят фото Володина.

Тут вот завели опять уныло о судьбах расейской науки. Плачут, стенают, скорбят...Маловеры! Владимир Владимирович ведь ясно, чётко, конкретно и однозначно высказался по этому поводу: мы, сказал, подождём, пока эти ихние учоные чота там придумают, деньги потратят, силы и вот это всё. И мы потом кааак прыгн... цап-царап! И готово.Так какая вам ещё к херам наука, люди русские? На то тупые пндсы есть!

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В Орле жители добились ремонта дорожной ямы, воткнув в неё деревянный крест Власти долгое время не обращали на яму внимания, поэтому активисты сначала накидали туда покрышки и воткнули ветку. Когда это не сработало, в яму воткнули крест – видео «инсталляции» разлетелось по соцсетям, а на место прислали рабочих.

«Потому что черти всё-таки боятся креста», – предположил один из жителей.



Медведев: «Зарплата курьера не должна быть выше зарплаты инженера, это надо регулировать».– Вы же зарплаты инженеров поднимете до зарплат курьеров?– Нет. Зарплаты курьеров понизим до зарплат инженеров.

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Он объяснил, что печенегипричиной стали роста цен.

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Мир полон жалости, соплейИ филантропии унылой,Но нету зла на свете злейДобра, внедряемого силой.

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«Минкульт поддержал идею ввести дресс-код для артистов на концертах».

• Кому можно, а кому нельзя выступать – уже решили.

• О чём петь дозволено, а за что посадят – определили.

• Теперь вот ввели стандарты на одежду.

Ещё чуток, и «Голубой огонёк – 1963» покажется разнузданной голой панк-вечеринкой.



То вечеринки «голые»,

то Бузова в купальнике...

Спешат к певцам с дресс-кодами

российские начальники! * * * А для зрителей будет дресс-код? А то неудобно может получиться.

Наткнулся в ночи на сериал «След» (рассказывал уже – это из числа моих постыдных увлечений, смотрю временами).Квартира, труп, оперативники. И один (капитан Котов, поясню для тех, кому «След» доводилось всё-таки видеть) говорит коллегам:– Суицид, господа офицеры, очевидный суицид.Другой (майор Майский, поясню для тех, кому и так далее) поддерживает коллегу:– Однозначно суицид. Ты на полки с книгами посмотри. Есенин, Блок, Серебряный век...Посмотрел я на полки со своими книгами и понял, что меня давно уже нет.

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Что у меня в ближайших планах?Хотела прыгнуть под трамвай...Тут ты звонишь: «давай напьёмся!»Давай.

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