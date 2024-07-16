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Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК экспресс» за 2024 год / № 3, 16 июля

№3. 16 июля 2024 года.

Для ходящих по кругу прошлое всегда впереди.
* * *
Россиян с высшим образованием заставят платить налог на грамотность, а без высшего – на неграмотность!
* * *
В России учёные захотели ускорить регенерацию костей с помощью растения. А значит новая жизнь подорожнику обеспечена!
* * *
«Я не знаю ни одного живого существа, за исключением разве что насекомых, которые бы отличались большей неспособностью учиться на собственных ошибках, чем люди» (Бертран Рассел).
* * *
Ь. И это ещё мягко сказано!

# # #

1. Путин: Наука ни при каких обстоятельствах не будет стоять на месте.
2. Россия впервые вылетела из топ-20 ведущих научных центров мира.
Человек слова: Обещал, что наука не будет стоять на месте?! Выполнено!

# # #

Пацаны, осторожно! При виде этой картинки вам захочется пёхать мужиков.
Пацаны, осторожно! При виде этой картинки вам захочется пёхать мужиков
По крайней мере так считают члены комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Они направили обращение на имя главы Сбера Германа Грефа с просьбой остановить выпуск дебетовых детских карт с «радужным единорогом».
«Просим вас, уважаемый Герман Оскарович, принять во внимание мнение родителей, депутатов нашего комитета о недопущении нарушений действующего законодательства РФ и остановить выпуск «Детской СберКарты» с «радужным единорогом» – символикой движения ЛГБТ (запрещённого в России)», – говорится в документе, который цитирует ТАСС.
* * *
Правильно! Давно пора разобраться с экстремистским радужным единорогом, а тёплые туалеты в сельских школах могут и подождать! Несколько поколений без них выросло и ещё вырастет, главное, чтобы без единорогов!
* * *
На самом деле вопрос только один: что делать, если ребёнок увидит радугу на небе? Выкалывать малышу глазки, сажать родителей, запрещать после дождя смотреть на небо или вводить смертную казнь для радуги?
* * *
Кто-то, глядя на радугу, думает о дожде, кто-то – о единорогах и розовых пони, кто-то – о том, что по ирландскому поверью под концом радуги лепрекон зарыл горшок с золотом, кто-то вспоминает чудесную песню из «Волшебника страны Оз», некоторые, особо политизированные, вспоминают флаг Еврейской автономной области.
И есть только одна человеческая общность, претендующая на особо высокую духовность и морализаторство, которая при виде радуги вспоминает об огромном волосатом мужике в красном бикини и в латексе.
* * *
Чтобы спасти детей от пропаганды однополых отношений, на карточке разместят фото Володина.
Тут вот завели опять уныло о судьбах расейской науки. Плачут, стенают, скорбят...
Маловеры! Владимир Владимирович ведь ясно, чётко, конкретно и однозначно высказался по этому поводу: мы, сказал, подождём, пока эти ихние учоные чота там придумают, деньги потратят, силы и вот это всё. И мы потом кааак прыгн... цап-царап! И готово.
Так какая вам ещё к херам наука, люди русские? На то тупые пндсы есть!

# # #

В Орле жители добились ремонта дорожной ямы, воткнув в неё деревянный крест

Власти долгое время не обращали на яму внимания, поэтому активисты сначала накидали туда покрышки и воткнули ветку. Когда это не сработало, в яму воткнули крест – видео «инсталляции» разлетелось по соцсетям, а на место прислали рабочих.
«Потому что черти всё-таки боятся креста», – предположил один из жителей.
В Орле жители добились ремонта дорожной ямы, воткнув в неё деревянный крест
Медведев: «Зарплата курьера не должна быть выше зарплаты инженера, это надо регулировать».
– Вы же зарплаты инженеров поднимете до зарплат курьеров?
– Нет. Зарплаты курьеров понизим до зарплат инженеров.

# # #

Он объяснил, что печенеги
причиной стали роста цен.

# # #

Мир полон жалости, соплей
И филантропии унылой,
Но нету зла на свете злей
Добра, внедряемого силой.
Игорь Губерман

# # #

«Минкульт поддержал идею ввести дресс-код для артистов на концертах».
• Кому можно, а кому нельзя выступать – уже решили.
• О чём петь дозволено, а за что посадят – определили.
• Теперь вот ввели стандарты на одежду.
Ещё чуток, и «Голубой огонёк – 1963» покажется разнузданной голой панк-вечеринкой.
Минкульт поддержал идею ввести дресс-код для артистов на концертах
То вечеринки «голые»,
то Бузова в купальнике...
Спешат к певцам с дресс-кодами
российские начальники!
* * *
А для зрителей будет дресс-код? А то неудобно может получиться.
Наткнулся в ночи на сериал «След» (рассказывал уже – это из числа моих постыдных увлечений, смотрю временами).
Квартира, труп, оперативники. И один (капитан Котов, поясню для тех, кому «След» доводилось всё-таки видеть) говорит коллегам:
– Суицид, господа офицеры, очевидный суицид.
Другой (майор Майский, поясню для тех, кому и так далее) поддерживает коллегу:
– Однозначно суицид. Ты на полки с книгами посмотри. Есенин, Блок, Серебряный век...
Посмотрел я на полки со своими книгами и понял, что меня давно уже нет.

# # #

Что у меня в ближайших планах?
Хотела прыгнуть под трамвай...
Тут ты звонишь: «давай напьёмся!»
Давай.

# # #

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