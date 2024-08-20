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Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК экспресс» за 2024 год / № 8, 20 августа

№8. 20 августа 2024 года.

Кто-нибудь знает, где конкретно сейчас проходят границы Российской Федерации? (мысли в рабочее время)
* * *
Тегеран. Али Хаменеи заявил, что Иран нападёт на страну, которая ещё раз спросит его про обещанную атаку на Израиль.
* * *
Чтобы поднять Россию с колен, нужно разогнать правительство и думу, а на освободившиеся должности набрать таксистов!
* * *
«Те, кто делает мирную революцию невозможной, делают насильственную революцию неизбежной» (Джон Кеннеди).

# # #

«В Госдуме предложили тестировать артистов на алкоголь и наркотики перед выходом на сцену».
В СССР многие талантливые люди, чтобы хоть как-то спрятаться от надзора системы и заниматься творчеством, выбирали неприметные профессии дворников, кочегаров, складских сторожей, и во внутренней эмиграции писали стихи и слагали песни.
Сейчас такой тихой гаванью является депутатское кресло, ведь только находясь в нём можно безнаказанно фонтанировать самыми безумными предложениями, максимально эпатировать публику, кривляться и при этом не только не сдавать никакие тесты, но и вообще не быть под подозрением. Все прочие профессии находятся в зоне ежедневного риска, где их представители должны перманентно унижаться и доказывать, что они не алкоголики, наркоманы, экстремисты или проститутки.
...тихой гаванью является депутатское кресло...
Фото, где ворона подбирает с травы пластиковую тарелку и бросает её в мусорку.
Комментарии:
– Птица с мозгом с грецкий орех умней, чем некоторые люди.
– Вот вы задолбали! Ворон УЧИЛИ собирать мусор. За вкусняшки. Но! Эти твари оказались настолько умные, что они стали сами разбрасывать мусор, чтобы потом собрать, чтобы за это получить вкусняшки. Эксперимент провалился.
– Нет, он удался. С точки зрения вороны. Потому, что «птица с мозгом с грецкий орех умней, чем некоторые люди».

# # #

По версии учебника истории Мединского, Карпов потерял титул чемпиона мира как-то самостоятельно, так никому и не проиграв.
Про Мединского и его учебник истории: тут всё логично. Если двадцать восемь панфиловцев – были, то Гарри Каспарова (признан российскими властями иностранным агентом) не было.

# # #

– У твоих друзей уже дети, машины в кредит, ипотеки!..
– Я не виноват в этих бедах.

# # #

...В этой новости вся наша Россия... «Пассажиры допили пиво выпавшего на ходу из электрички гражданина».
Это новость из Подмосковья затмила события в Курске, выборы в США и возможную войну с Ираном.
В этой новости вся наша Россия.
Никто не стал дергать стоп-кран, звонить в полицию, искать кондуктора. Зачем? Он же уже выпал.
Электричка обратно всё равно не поедет. А пиво – вот оно. Стоит себе бесхозным и покорно ждёт своей участи.
Жара. Август. Пиво.
И ведь наверняка кто-то сказал первым:
– Мужика уже не вернёшь. А летел он красиво. Сшибая столбы и деревья. Давайте помянем.
И завязывается разговор. Кто-то вспоминает подобный случай во Ржеве. Но там из самолёта только.
Кто-то – как в армии бегал в самоволку и потом чистил зубной щёткой плац.
Кто-то расскажет о любовных приключениях, кто-то – о грибах, которые в этот год валом валят.
И образуется гражданское сообщество. И всё благодаря неведомому гражданину, решившему выкинуть окурок и открывшему для этих целей дверь тамбура.
Кем он был, одному богу теперь известно. Но не жадным, это факт, который трудно оспорить.
И когда электричка подходит к своему Ярославскому или Курскому вокзалу кто-то обязательно скажет на прощание:
– Бывайте, мужики. Бог даст, ещё увидимся. Москва – город маленький.
А выпавшего гражданина утром найдут грибники, вытащат из кармана его пиджака пачку сигарет, сядут кружком, закурят. И кто-то обязательно скажет, пуская колечки дыма в утреннюю синь:
– Не повезло.
И они разойдутся в разные стороны. Потому что собирать грибы надо в тишине и одиночестве.
И только тогда вам повезёт найти большой белый гриб и выложить его фотку в Сети.
1. Росстат: «доля россиян с избыточным весом достигла 62,5%».
2. Россиянам назвали неожиданный плюс недоедания – периодическое недоедание удлиняет жизнь.
Так что дорогие россияне низкие зарплаты – это всё для того, чтобы вы недоедали и дольше жили. Не благодарите, ваше правительство!

# # #

– Я Геракл, я совершил 12 подвигов, немыслимых человеку!
– Да? А выжить в России на прожиточный минимум?
– Ну... не на столько же немыслимых...

# # #

– Опять ребро сломал.
– Ну ты даёшь! Это уже который раз?
– Третий. Надеюсь, что крайний.
– Тебе не кажется, что вот как раз сейчас было бы уместно сказать «последний»?

# # #

Звоню начальнику генштаба,
что враг, мол, будет наступать!
А в трубке смех и звон бокалов,
и девки пьяные визжат...

# # #

«Дурак не выносит никаких шероховатостей мысли, никаких невыясненных вопросов, никаких нерешённых проблем. Он давно уже всё решил, понял и всё знает. При встрече с настоящим дураком человека охватывает какое-то мистическое отчаяние. Потому что дурак – это зародыш конца мира» (Тэффи).
...дурак – это зародыш конца мира...
Сегодняшняя политика в России – это атмосфера кровавого, но при этом абсурдного, феерично глупого, шизофренично рваного действия.
Будто сумасшедший мечется по буфету.
С ножом.
Наблюдать и жутко, и интересно.
Особенно если ты в одной комнате с ним...

# # #

Извините, у нас Россия.
Автор программы на «Russia Today» и активный сторонник запрета YouTube Егор Холмогоров получил блокировку после первой же попытки загрузить своё видео на Rutube.
После блокировки пропагандист заявил, что Rutube – русофобский и антирусский сервис с цензурой, после чего призвал и к его блокировке тоже!

# # #

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Казалось бы, давно уже окончена школа и даже университет, есть работа, но голову не покидает вопрос: «так кем же я хочу стать, когда вырасту?».

Шутка 2018 года

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