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Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК экспресс» за 2024 год / № 2, 9 июля

№2. 9 июля 2024 года.

Никабы запретили, а балаклавы нет...
* * *
«Живите так, будто завтра умрёте. Учитесь так, будто собираетесь жить вечно» (Махатма Ганди).
* * *
Руины рыночной экономики начинают подозрительно походить на расцвет плановой.
* * *
Борьба Трампа и Байдена определит виновника всех бед россиян на ближайшие четыре года.
* * *
«Злой человек не может быть счастливым, ибо оставаясь наедине с собой, он остаётся наедине со злым человеком» (Иммануил Кант).
* * *
Говорят, что скоро доносы можно будет оформлять на госуслугах, заполнив готовую форму.
* * *
Стрелка осциллографа дрогнула и показала число «Пи».

# # #

Не понимаю я этих американцев! Почему они не могут просто внести поправки в Конституцию и позволить Обаме быть президентом ещё два срока? И почему Байден не обзавёлся несколькими бодрыми двойниками?

# # #

Всем хороша политическая система: кто хочет может высказаться, куда угодно выдвинуться, но президентом будет Байден или Трамп. Причём все понимают, что один уже потерял присутствие в этом мире, а второй присутствует чисто по приколу. В теории, их обоих должны были слить ещё на этапе праймериз: по состоянию здоровья и совокупности скандалов. А на практике, никто громко не скажет: слушайте, эти двое уже сидели в овальном кабинете, давайте рассмотрим кого-нибудь третьего? А третьего нет даже в гипотетическом представлении. Фантастика. Как будет «если не Путин то, кто» на английском?

# # #

Извините, у нас Россия.
Женщину наказали за то, что её избивает муж. Потому что муж делал это на глазах их детей. Комиссия по делам несовершеннолетних в Москве решила, что женщина, позволяя себя избивать в присутствии детей, плохо исполняла свои родительские обязанности.

# # #

«Строительство российской орбитальной станции начнётся в 2027 году».
Ага, ровно через два года года после окончания в 2025 году строительства российской лунной базы.

# # #

Россияне считают российскую элиту тупой

Только 8% граждан России замечают высокий интеллект у представителей элиты, а выдающиеся способности – лишь 9%, показал опрос. Как раз эти качества россияне и хотели бы видеть у тех, кто находится у власти и на вершине общества – но в реальности видят совершенно другое.
Элита, считают наши сограждане, по-прежнему формируется не за счёт талантов и большого ума её представителей, а в основном благодаря богатству и семейным связям.
Россияне считают российскую элиту тупой
Да тут попахивает то ли дискредитацией депутатского ума, то ли фейками об IQ избранников народа!
Россия снова на месяц стала председателем Совета Безопасности ООН.
Вот уж теперь безопасность во всём мире в полной безопасности!

# # #

Помните, был такой анекдот, как люди в ГУЛАГе разговаривают: «Ты за что сидишь?» – «Да ни за что!» – «Ну нет, ни за что – 10 лет дают, а тебе 25 дали».
Так вот, теперь это опять не анекдот.

# # #

Фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) откроют в сельских почтовых отделениях, а их работники будут диагностировать болезни и совершать медицинские манипуляции, пишет «Парламентская газета».
Тревожимся – как бы после этого нововведения россиян не стало меньше.

# # #

К исцелению ищет ключи
Вся Россия, сопя от усердия,
И пошли палачи во врачи
И на курсы сестёр милосердия.
Игорь Губерман

# # #

В России, подражая Китаю, начали составлять социальный рейтинг граждан и оценивать полезность людей для государства.
А всех бесполезных – в газенваген?

# # #

Наркологические клиники Москвы зафиксировали резкое увеличение числа алкоголиков.
Понимаю людей. Сами посудите. Каждый день очередные победы, достижения, увеличения и прочие головокружения от успехов. Даже эта новость звучит пусть как отрицательный, но всё же рост! Как тут не выпить?

# # #

Не пил сегодня до полудня...
И понял – это не моё!

# # #

Напряжённо трудится Госдума! Идёт работа над важнейшими для страны решениями.
Новости за неделю:
• Депутаты Госдумы предложили запретить чай в пакетиках-пирамидках.
• В Госдуме предложили ввести запрет на добавление в шаурму майонеза.
• В Госдуме предложили регламентировать для женщин увеличение губ, потому что хирургически увеличенные губы пугают детей и пенсионеров.
• В Госдуме призвали ускорить разработку государственного стандарта для приготовления шаурмы из-за риска отравлений в связи с жарой.
• Депутат Шаманов выступил на круглом столе Госдумы по борьбе с САТАНИЗМОМ, и пожаловался, что оккультные силы девять(!) раз не позволили принять закон о признании сатанистов экстремистской организацией.
* Глава СК Бастрыкин назвал Госдуму «Государственной дурой».

# # #

В Госдуме заявили о необходимости признать сатанизм «экстремистским движением» и бороться с ним в медиакультурном пространстве.
Проявления сатанизма эксперты и депутаты обнаружили в выступлениях Филиппа Киркорова, Ольги Бузовой и творчестве Инстасамки.
Больше всего от такой инициативы огорчился сам Сатана, узнав, какие у него в России адепты...

# # #

Есть два выхода из создавшегося положения.
Реалистический – это прилетят инопланетяне и всё наладят.
И фантастический – мы справимся сами.

# # #

«Каждому гарантируется свобода мысли и слова. Цензура запрещается»
29 июня в лесу под Петербургом появилась инсталляция, посвящённая 29 статье Конституции России. В оригинале – «Каждому гарантируется свобода мысли и слова. Цензура запрещается».

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Нашим чиновникам запретят иметь всё!.. Кроме народа.

Шутка 2013 года

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