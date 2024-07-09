№2. 9 июля 2024 года.
|Никабы запретили, а балаклавы нет...
# # #Не понимаю я этих американцев! Почему они не могут просто внести поправки в Конституцию и позволить Обаме быть президентом ещё два срока? И почему Байден не обзавёлся несколькими бодрыми двойниками?
# # #Всем хороша политическая система: кто хочет может высказаться, куда угодно выдвинуться, но президентом будет Байден или Трамп. Причём все понимают, что один уже потерял присутствие в этом мире, а второй присутствует чисто по приколу. В теории, их обоих должны были слить ещё на этапе праймериз: по состоянию здоровья и совокупности скандалов. А на практике, никто громко не скажет: слушайте, эти двое уже сидели в овальном кабинете, давайте рассмотрим кого-нибудь третьего? А третьего нет даже в гипотетическом представлении. Фантастика. Как будет «если не Путин то, кто» на английском?
# # #Извините, у нас Россия.
Женщину наказали за то, что её избивает муж. Потому что муж делал это на глазах их детей. Комиссия по делам несовершеннолетних в Москве решила, что женщина, позволяя себя избивать в присутствии детей, плохо исполняла свои родительские обязанности.
# # #«Строительство российской орбитальной станции начнётся в 2027 году».
Ага, ровно через два года года после окончания в 2025 году строительства российской лунной базы.
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Россияне считают российскую элиту тупойТолько 8% граждан России замечают высокий интеллект у представителей элиты, а выдающиеся способности – лишь 9%, показал опрос. Как раз эти качества россияне и хотели бы видеть у тех, кто находится у власти и на вершине общества – но в реальности видят совершенно другое.
Элита, считают наши сограждане, по-прежнему формируется не за счёт талантов и большого ума её представителей, а в основном благодаря богатству и семейным связям.
Да тут попахивает то ли дискредитацией депутатского ума, то ли фейками об IQ избранников народа!
Вот уж теперь безопасность во всём мире в полной безопасности!
# # #Помните, был такой анекдот, как люди в ГУЛАГе разговаривают: «Ты за что сидишь?» – «Да ни за что!» – «Ну нет, ни за что – 10 лет дают, а тебе 25 дали».
Так вот, теперь это опять не анекдот.
# # #Фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) откроют в сельских почтовых отделениях, а их работники будут диагностировать болезни и совершать медицинские манипуляции, пишет «Парламентская газета».
Тревожимся – как бы после этого нововведения россиян не стало меньше.
# # #К исцелению ищет ключи
Вся Россия, сопя от усердия,
И пошли палачи во врачи
И на курсы сестёр милосердия.
Игорь Губерман
# # #В России, подражая Китаю, начали составлять социальный рейтинг граждан и оценивать полезность людей для государства.
А всех бесполезных – в газенваген?
# # #Наркологические клиники Москвы зафиксировали резкое увеличение числа алкоголиков.
Понимаю людей. Сами посудите. Каждый день очередные победы, достижения, увеличения и прочие головокружения от успехов. Даже эта новость звучит пусть как отрицательный, но всё же рост! Как тут не выпить?
# # #Не пил сегодня до полудня...
И понял – это не моё!
# # #Напряжённо трудится Госдума! Идёт работа над важнейшими для страны решениями.
Новости за неделю:
• Депутаты Госдумы предложили запретить чай в пакетиках-пирамидках.
• В Госдуме предложили ввести запрет на добавление в шаурму майонеза.
• В Госдуме предложили регламентировать для женщин увеличение губ, потому что хирургически увеличенные губы пугают детей и пенсионеров.
• В Госдуме призвали ускорить разработку государственного стандарта для приготовления шаурмы из-за риска отравлений в связи с жарой.
• Депутат Шаманов выступил на круглом столе Госдумы по борьбе с САТАНИЗМОМ, и пожаловался, что оккультные силы девять(!) раз не позволили принять закон о признании сатанистов экстремистской организацией.
* Глава СК Бастрыкин назвал Госдуму «Государственной дурой».
# # #В Госдуме заявили о необходимости признать сатанизм «экстремистским движением» и бороться с ним в медиакультурном пространстве.
Проявления сатанизма эксперты и депутаты обнаружили в выступлениях Филиппа Киркорова, Ольги Бузовой и творчестве Инстасамки.
Больше всего от такой инициативы огорчился сам Сатана, узнав, какие у него в России адепты...
# # #Есть два выхода из создавшегося положения.
Реалистический – это прилетят инопланетяне и всё наладят.
И фантастический – мы справимся сами.
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29 июня в лесу под Петербургом появилась инсталляция, посвящённая 29 статье Конституции России. В оригинале – «Каждому гарантируется свобода мысли и слова. Цензура запрещается».
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