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Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК экспресс» за 2024 год / № 9, 27 августа

№9. 27 августа 2024 года.

И хорошие новости: Губернатор уговорил роженицу вместо двойни родить тройню!
* * *
Индекс доверия президенту рухнул до 99 процентов!
* * *
Для успокоения населения в Курске поставят огромное табло, показывающее госдолг США.
* * *
В Москве арестовали мужчину за разжигание межнациональной дружбы.
* * *
Россияне начали получать штрафы за незаконное превышение скорости YouTube.
* * *
Сто миллионов, выделенных на ремонт дорог, потратили на сто тысяч знаков «Плохая дорога».

# # #

Мужчина, призывавший жителей Курской области перестать эвакуироваться и брать в руки оружие, оказался петербургским предпринимателем, владеющий похоронным бизнесом, и у него прямо на сайте, есть услуга транспортировка груза 200.
Если кто-то истошно взвывает к патриотизму проверь, не директор ли он кладбища.

# # #

Нам кажется или рекламные баннеры в Курске о чём-то намекают?
Бабы, время пришло!
«Я последнее время наблюдаю такую картину – всхлипы, всплески по поводу того, что срочники не должны воевать. И вообще, почему они даже находятся в Курской области? Друзья, а если ваши 18-летние дети, уже находящиеся в Минобороны, они являются служащими, не должны защищать отечество, даже когда на него напал противник и когда он находится на нашей территории. У меня вообще встаёт к вам один вопрос: А зачем вы и ваши дети нужны этой стране?», – заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Алаудинов и добавил, что в случае смерти воюющие в Курской области срочники попадут в рай.
Почему в рай не стремятся попасть дети чиновников, пропагандистов и прочей «элиты», а также – «зачем они вообще нужны стране», если не хотят защищать «священные рубежи родины», Алаудинов не уточнил.
Депутат Милонов заявил, что полноценным мужчину делает служба в армии. По мнению депутата, любому мужчине следует иметь более двух потомков, «желательно» от одной женщины. «Ни накаченные ноги-руки, ни маскулинная одежда, ни байк, который он купил, не делают его мужиком. Мужиком делают мужика служба в армии и дети», – заявил парламентарий.
Сам Милонов в армии не служил.

# # #

– А кстати, вы замечали, что обычно укоротить волосы нас тянет в довольно непростые моменты жизни?
– Я слышал, призыв в армию – для многих довольно непростой момент жизни...

# # #

Марго Тудей, руководящая иновещанием, за день сильно умудoхалась от накачек в АП и различных планёрок. Да ещё, вдобавок, интервью и эфиры, где она изображала Родину-мать. Поэтому, едва добравшись до постели сразу отключилась и провалилась в сон. Снилась незнакомая страна с красивым названием – МАГНОЛИЯ...
На телеканале Магнолия-2 министр обороны Магнолии рассказывал о крепчании магнольской армии. Перечисляя виды вооружения, он особо подчеркнул, что обновлённая на современной технологической основе магнольская конница является сейчас самой сильной конницей в мире и её нельзя уничтожить никакими ракетами. На уточняющий вопрос телеведущей «а почему же магнольскую конницу нельзя уничтожить ракетами?», министр снисходительно пояснил: «а патамушта магнольская конница скачет по непредсказуемой траектории и невозможно угадать, куда она повернёт».
В завершении министру задали вопрос об отношениях с северным соседом. Он ведь такой мощный, такой огромный и не вознамерится ли он сдерживать Магнолию с позиции силы.
«Те, которые думают разговаривать с Магнолией с позиции силы, пусть пороются в своей истории и вспомнят, почему их пра...прабабушки на протяжении 250 лет рожали раскосых детей. Если надо – повторим!» – закончил министр армии Магнолии своё выступление.
После этого эфир Магнолии-2 продолжился патриотическими репортажами. В головы магнольцев методично вбивалось, что только они с их железной волей и высочайшей духовностью достойны управлять миром. Что страна уже достаточно поднялась с колен, чтобы «всем показать» и установить новый миропорядок. Магнолии все завидуют и все её боятся.
Пошли эпизоды, где молодёжь гарцует на лошадях. В руках плакаты с цифрами «1237-1480», «Платили дань 250 лет и снова будете!» У лошадей на боку крупно – «НА МОСКВУ!»
Особо популярным оказался плакат с карикатурным изображением женской фигуры в непристойной позе и приладившегося к ней сзади магнольского конника. По контуру жертвы насилия крупными буквами: «ЗАБЫЛА? ПОВТОРИМ!»
Черты лица женской фигуры напоминали до боли знакомое изображение в зеркале. Марго резко очнулась, смахнула холодный пот со лба и потрясла головой, прогоняя кошмарный сон...
И вдруг, уже окончательно придя в себя, Марго подумала, а ведь границы то с этой, с Магнолией, совсем неприкрыты. Не дай Бог они с этой конницей...
Николай Травкин
По контуру жертвы насилия крупными буквами: «ЗАБЫЛА? ПОВТОРИМ!»
– Если бы ты стал миллионером, что бы ты сделал в первую очередь?
– Начал бы покупать пакеты в Пятёрочке, а не носить свои.

# # #

России с её традиционными ценностями не грозит распространение оспы обезьян, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, имея в виду гомосексуалов, у которых повышенный риск заразиться.
России угрожает только оспа обезьяны с ядерной гранатой...

# # #

Социологи периодически проводят опросы населения для выявления самых известных и влиятельных личностей за всю историю России. На первом месте неизменно идёт Иосиф Сталин. Второе и третье место, иногда меняя друг друга, Пушкин и Ленин. Следующим идёт Владимир Путин...
Непонятно одно, чем же Александр Сергеевич перед россиянами провинился?!

# # #

Глава «Ростеха» потребовал ограничить ввоз китайских машин, чтобы россияне покупали «Москвичи».
Короче говоря, китайская машина с нашим шильдиком не выдерживает конкуренции с другими китайскими же машинами...

# # #

Российская газета: «Роскачество рассказало об опасности досрочного погашения кредита».
И вот она главная опасность:
«Тот, кто досрочно погашает кредит, лишает банк прибыли!» – отметила Вяльшина.
Граждане, не лишайте банки прибыли, их и так осталось мало, подумайте о бедных банкирах!

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1. РПЦ провела молебен в поле напротив пожара на нефтебазе в Пролетарске. Пожар на нефтебазе начался после атаки украинских дронов, его не могут потушить уже четвёртый день.
2. После молебна на нефтебазе в Пролетарске взорвалась ещё одна цистерна.

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http://www.youtube.com/watch?v=Kiyq_-9303c Поджог редакции газеты РИСК в мае 2008 года.
http://www.youtube.com/watch?v=Kiyq_-9303c

Неправда, что в правительстве работают только непорядочные люди. Будем объективными. Есть ещё и некомпетентные.

Шутка 2010 года

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