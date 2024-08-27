№9. 27 августа 2024 года.
|И хорошие новости: Губернатор уговорил роженицу вместо двойни родить тройню!
# # #Мужчина, призывавший жителей Курской области перестать эвакуироваться и брать в руки оружие, оказался петербургским предпринимателем, владеющий похоронным бизнесом, и у него прямо на сайте, есть услуга транспортировка груза 200.
Если кто-то истошно взвывает к патриотизму проверь, не директор ли он кладбища.
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| Нам кажется или рекламные баннеры в Курске о чём-то намекают?
«Я последнее время наблюдаю такую картину – всхлипы, всплески по поводу того, что срочники не должны воевать. И вообще, почему они даже находятся в Курской области? Друзья, а если ваши 18-летние дети, уже находящиеся в Минобороны, они являются служащими, не должны защищать отечество, даже когда на него напал противник и когда он находится на нашей территории. У меня вообще встаёт к вам один вопрос: А зачем вы и ваши дети нужны этой стране?», – заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Алаудинов и добавил, что в случае смерти воюющие в Курской области срочники попадут в рай.
Почему в рай не стремятся попасть дети чиновников, пропагандистов и прочей «элиты», а также – «зачем они вообще нужны стране», если не хотят защищать «священные рубежи родины», Алаудинов не уточнил.
Сам Милонов в армии не служил.
# # #– А кстати, вы замечали, что обычно укоротить волосы нас тянет в довольно непростые моменты жизни?
– Я слышал, призыв в армию – для многих довольно непростой момент жизни...
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|Марго Тудей, руководящая иновещанием, за день сильно умудoхалась от накачек в АП и различных планёрок. Да ещё, вдобавок, интервью и эфиры, где она изображала Родину-мать. Поэтому, едва добравшись до постели сразу отключилась и провалилась в сон. Снилась незнакомая страна с красивым названием – МАГНОЛИЯ...
На телеканале Магнолия-2 министр обороны Магнолии рассказывал о крепчании магнольской армии. Перечисляя виды вооружения, он особо подчеркнул, что обновлённая на современной технологической основе магнольская конница является сейчас самой сильной конницей в мире и её нельзя уничтожить никакими ракетами. На уточняющий вопрос телеведущей «а почему же магнольскую конницу нельзя уничтожить ракетами?», министр снисходительно пояснил: «а патамушта магнольская конница скачет по непредсказуемой траектории и невозможно угадать, куда она повернёт».
В завершении министру задали вопрос об отношениях с северным соседом. Он ведь такой мощный, такой огромный и не вознамерится ли он сдерживать Магнолию с позиции силы.
«Те, которые думают разговаривать с Магнолией с позиции силы, пусть пороются в своей истории и вспомнят, почему их пра...прабабушки на протяжении 250 лет рожали раскосых детей. Если надо – повторим!» – закончил министр армии Магнолии своё выступление.
После этого эфир Магнолии-2 продолжился патриотическими репортажами. В головы магнольцев методично вбивалось, что только они с их железной волей и высочайшей духовностью достойны управлять миром. Что страна уже достаточно поднялась с колен, чтобы «всем показать» и установить новый миропорядок. Магнолии все завидуют и все её боятся.
Пошли эпизоды, где молодёжь гарцует на лошадях. В руках плакаты с цифрами «1237-1480», «Платили дань 250 лет и снова будете!» У лошадей на боку крупно – «НА МОСКВУ!»
Особо популярным оказался плакат с карикатурным изображением женской фигуры в непристойной позе и приладившегося к ней сзади магнольского конника. По контуру жертвы насилия крупными буквами: «ЗАБЫЛА? ПОВТОРИМ!»
Черты лица женской фигуры напоминали до боли знакомое изображение в зеркале. Марго резко очнулась, смахнула холодный пот со лба и потрясла головой, прогоняя кошмарный сон...
И вдруг, уже окончательно придя в себя, Марго подумала, а ведь границы то с этой, с Магнолией, совсем неприкрыты. Не дай Бог они с этой конницей...
Николай Травкин
– Начал бы покупать пакеты в Пятёрочке, а не носить свои.
# # #России с её традиционными ценностями не грозит распространение оспы обезьян, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, имея в виду гомосексуалов, у которых повышенный риск заразиться.
России угрожает только оспа обезьяны с ядерной гранатой...
# # #Социологи периодически проводят опросы населения для выявления самых известных и влиятельных личностей за всю историю России. На первом месте неизменно идёт Иосиф Сталин. Второе и третье место, иногда меняя друг друга, Пушкин и Ленин. Следующим идёт Владимир Путин...
Непонятно одно, чем же Александр Сергеевич перед россиянами провинился?!
# # #Глава «Ростеха» потребовал ограничить ввоз китайских машин, чтобы россияне покупали «Москвичи».
Короче говоря, китайская машина с нашим шильдиком не выдерживает конкуренции с другими китайскими же машинами...
# # #Российская газета: «Роскачество рассказало об опасности досрочного погашения кредита».
И вот она главная опасность:
«Тот, кто досрочно погашает кредит, лишает банк прибыли!» – отметила Вяльшина.
Граждане, не лишайте банки прибыли, их и так осталось мало, подумайте о бедных банкирах!
# # #1. РПЦ провела молебен в поле напротив пожара на нефтебазе в Пролетарске. Пожар на нефтебазе начался после атаки украинских дронов, его не могут потушить уже четвёртый день.
2. После молебна на нефтебазе в Пролетарске взорвалась ещё одна цистерна.
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