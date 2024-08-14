№7. 14 августа 2024 года.
|Когда же это закончится?! Неужели Путин не может встретиться с Зеленским и договориться, чтобы было как раньше – мы их бомбили, а они нас нет?!
# # #Арестован шестой генерал из окружения Шойгу.
Но россиянам на этот счёт не стоит беспокоиться. В МО осталось ещё 1311 генералов!
# # #
|Идея стартапа:
• человек из РФ пишет какой ролик на YouTube хочет посмотреть;
• человек из Европы смотрит ролик и присылает пересказ.
В Москве начали работать подпольные видеосалоны. В них показывают записанные на кассеты ролики с капиталистического видеосервиса YouTube.
– Неужели повышать стипендии?!
– С ума сошли?!?! Есть идея получше!
В комитете Госдумы по науке и высшему образованию предложили принять закон и обязать родителей содержать ребёнка до 23 лет из-за «копеечной стипендии».
# # #Люксовые бренды съехали. Их места заняли те, что попроще. Люди, в основном неприхотливые, не сожалеют: «Туда им и дорога, даже лучше, побольше «Ашанов» и «Пятёрочек» будет».
Однако, как всегда, находятся и недоверчивые. Мол, «Ашан» с «Пятёрочкой» тоже долго не задержатся, и вскоре на их месте появятся вывески, привычные уходящему поколению: «Универмаг», «Гастроном»...
А дальше, не успеешь и глазом моргнуть, поинтересуешься у продавщицы в отделе «Мясо» нет ли рыбы, а она в ответ грубит: «Вывеску не видишь? Глаза-то разуй, у нас «мяса нет», а «рыбы нет» – это напротив».
# # #В связи с обострившимся вниманием к борьбе с гейпропагандой, следует ожидать внесения Госдумой поправки в 10-ю заповедь Библии.
После слов «... не желай жены ближнего твоего», будет добавлено: «НИ ЕГО САМОГО».
# # #
|«Россиянам посоветовали готовиться к исчезновению импортной техники и одежды».
Ничего. В Северной Корее шьют шикарные костюмы. Аж целых двух фасонов! А мы уже почти одна страна.
Да-да, уже анекдот ходит: Дети шпионов Дульцевых с удивлением обнаружили, что не могут смотреть Ютуб, Нетфликс и играть в Плейстейшн.
Добро пожаловать.
# # #Всё невпопад и наобум,
По всей Руси гуляет нелюдь,
А в людях совесть, честь и ум
Живут, как щука, рак и лебедь.
Игорь Губерман
# # #Жена моя ещё как-то давно, до невойны, летела в суперджете. И подошли к ней некие молодые люди и попросили поменяться, они летят вместе, а их рассадили.
– Нет, – сказала жена моя, – ведь это же суперджет! Как меня опознают, если я буду сидеть не там, где написано в посадочном талоне?
И молодые люди ушли просветлённые.
# # #
|Сижу на кухне. Пью чай. Россия24 рассказывает новости. Везде так херово.
Англия на пороге гражданской войны. И, похоже, победят мусульмане.
Америка совсем погрязла в неразберихе. До выборов осталось меньше квартала, а народ до сих пор в неведении, кто же будет следующим президентом... Хорошо хоть негров перестали вешать...
А тут и наши, внутрироссийские новости пошли. Словно во времена молодости своей вернулся. Чувствую, всплывает из памяти и накрывает потихоньку мелодия: «ах, хорошо в стране Советской жить...»
Николай Травкин
Старый советские анекдоты в новую жизнь:
Партсобрание. Парторг рассказывает о планах партии:
– Через 10 лет у каждого жителя СССР будет автомобиль! А через 20 – самолёт!
– А зачем самолёт? – спрашивают.
– Вот вы живёте в Рязани, а масло выбросили на Сахалине. Вы туда на машине поедете?!
# # #Живём мы в нашем лагере,
Ребята хоть куда,
Под красными под флагами
Ударники труда.
Кругом так много воздуха,
Сосняк тебе, дубняк,
А кроме зоны отдыха
Есть зона просто так!
Начальник наш родитель нам,
Точнее скажем – кум,
И под его водительством
Берёмся мы за ум.
Живём мы, как на облаке,
Есть баня и сортир,
А за колючей проволкой
Пускай сидит весь мир!
Юлий Ким
# # #2023: Кадыров считает, что спецоперация закончится до конца года.
2024: Кадыров выразил уверенность в победе в конфликте на Украине в 2024 году.
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