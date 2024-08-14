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Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК экспресс» за 2024 год / № 7, 14 августа

№7. 14 августа 2024 года.

Когда же это закончится?! Неужели Путин не может встретиться с Зеленским и договориться, чтобы было как раньше – мы их бомбили, а они нас нет?!
* * *
Заказчик убийства арестован за то, что выбрал исполнителя в обход конкурсных процедур!
* * *
Запад уже стал коллективным изгоем!
* * *
«Заняты замедлением YouTube». Власти объяснили, почему не могут замедлить ВСУ под Курском.
* * *
«О чём бы ни молился человек – он молится о чуде. Всякая молитва сводится на следующую: «Великий Боже, сделай, чтобы дважды два – не было четыре!» (Иван Тургенев)
* * *
В Госдуме решили принять законопроект запрещающий продвижение ВСУ по российской территории.

# # #

Арестован шестой генерал из окружения Шойгу.
Но россиянам на этот счёт не стоит беспокоиться. В МО осталось ещё 1311 генералов!

# # #

Идея стартапа:
• человек из РФ пишет какой ролик на YouTube хочет посмотреть;
• человек из Европы смотрит ролик и присылает пересказ.
Чебурнет близко
В Москве начали работать подпольные видеосалоны. В них показывают записанные на кассеты ролики с капиталистического видеосервиса YouTube.
– Так, товарищи. В стране очень низкие стипендии у студентов. Нищенские буквально. Мы – комитет Госдумы по науке и высшему образованию, это наша компетенция, с этим надо что-то делать!
– Неужели повышать стипендии?!
– С ума сошли?!?! Есть идея получше!
В комитете Госдумы по науке и высшему образованию предложили принять закон и обязать родителей содержать ребёнка до 23 лет из-за «копеечной стипендии».

# # #

Люксовые бренды съехали. Их места заняли те, что попроще. Люди, в основном неприхотливые, не сожалеют: «Туда им и дорога, даже лучше, побольше «Ашанов» и «Пятёрочек» будет».
Однако, как всегда, находятся и недоверчивые. Мол, «Ашан» с «Пятёрочкой» тоже долго не задержатся, и вскоре на их месте появятся вывески, привычные уходящему поколению: «Универмаг», «Гастроном»...
А дальше, не успеешь и глазом моргнуть, поинтересуешься у продавщицы в отделе «Мясо» нет ли рыбы, а она в ответ грубит: «Вывеску не видишь? Глаза-то разуй, у нас «мяса нет», а «рыбы нет» – это напротив».

# # #

В связи с обострившимся вниманием к борьбе с гейпропагандой, следует ожидать внесения Госдумой поправки в 10-ю заповедь Библии.
После слов «... не желай жены ближнего твоего», будет добавлено: «НИ ЕГО САМОГО».

# # #

«Россиянам посоветовали готовиться к исчезновению импортной техники и одежды».
Ничего. В Северной Корее шьют шикарные костюмы. Аж целых двух фасонов! А мы уже почти одна страна.
Россиянам посоветовали готовиться к исчезновению импортной техники и одежды
Разведчик Дульцев: «дети хорошо восприняли новость, что они русские».
Да-да, уже анекдот ходит: Дети шпионов Дульцевых с удивлением обнаружили, что не могут смотреть Ютуб, Нетфликс и играть в Плейстейшн.
Добро пожаловать.

# # #

Всё невпопад и наобум,
По всей Руси гуляет нелюдь,
А в людях совесть, честь и ум
Живут, как щука, рак и лебедь.
Игорь Губерман

# # #

Жена моя ещё как-то давно, до невойны, летела в суперджете. И подошли к ней некие молодые люди и попросили поменяться, они летят вместе, а их рассадили.
– Нет, – сказала жена моя, – ведь это же суперджет! Как меня опознают, если я буду сидеть не там, где написано в посадочном талоне?
И молодые люди ушли просветлённые.

# # #

Сижу на кухне. Пью чай. Россия24 рассказывает новости. Везде так херово.
Англия на пороге гражданской войны. И, похоже, победят мусульмане.
Америка совсем погрязла в неразберихе. До выборов осталось меньше квартала, а народ до сих пор в неведении, кто же будет следующим президентом... Хорошо хоть негров перестали вешать...
А тут и наши, внутрироссийские новости пошли. Словно во времена молодости своей вернулся. Чувствую, всплывает из памяти и накрывает потихоньку мелодия: «ах, хорошо в стране Советской жить...»
Николай Травкин
ах, хорошо в стране Советской жить...
Новость: «В России разрабатывают двигатель для полётов за пределы Солнечной системы».
Старый советские анекдоты в новую жизнь:
Партсобрание. Парторг рассказывает о планах партии:
– Через 10 лет у каждого жителя СССР будет автомобиль! А через 20 – самолёт!
– А зачем самолёт? – спрашивают.
– Вот вы живёте в Рязани, а масло выбросили на Сахалине. Вы туда на машине поедете?!

# # #

Живём мы в нашем лагере,
Ребята хоть куда,
Под красными под флагами
Ударники труда.

Кругом так много воздуха,
Сосняк тебе, дубняк,
А кроме зоны отдыха
Есть зона просто так!

Начальник наш родитель нам,
Точнее скажем – кум,
И под его водительством
Берёмся мы за ум.

Живём мы, как на облаке,
Есть баня и сортир,
А за колючей проволкой
Пускай сидит весь мир!
Юлий Ким

# # #

2023: Кадыров считает, что спецоперация закончится до конца года.
2024: Кадыров выразил уверенность в победе в конфликте на Украине в 2024 году.

# # #

(109 раз прочитано)

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