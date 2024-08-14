№7. 14 августа 2024 года.

Когда же это закончится?! Неужели Путин не может встретиться с Зеленским и договориться, чтобы было как раньше – мы их бомбили, а они нас нет?! * * * Заказчик убийства арестован за то, что выбрал исполнителя в обход конкурсных процедур! * * * Запад уже стал коллективным изгоем! * * * «Заняты замедлением YouTube». Власти объяснили, почему не могут замедлить ВСУ под Курском. * * * «О чём бы ни молился человек – он молится о чуде. Всякая молитва сводится на следующую: «Великий Боже, сделай, чтобы дважды два – не было четыре!» (Иван Тургенев) * * * В Госдуме решили принять законопроект запрещающий продвижение ВСУ по российской территории.

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Арестован шестой генерал из окружения Шойгу.Но россиянам на этот счёт не стоит беспокоиться. В МО осталось ещё 1311 генералов!

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Идея стартапа:

• человек из РФ пишет какой ролик на YouTube хочет посмотреть;

• человек из Европы смотрит ролик и присылает пересказ.



В Москве начали работать подпольные видеосалоны. В них показывают записанные на кассеты ролики с капиталистического видеосервиса YouTube.

– Так, товарищи. В стране очень низкие стипендии у студентов. Нищенские буквально. Мы – комитет Госдумы по науке и высшему образованию, это наша компетенция, с этим надо что-то делать!– Неужели повышать стипендии?!– С ума сошли?!?! Есть идея получше!В комитете Госдумы по науке и высшему образованию предложили принять закон и обязать родителей содержать ребёнка до 23 лет из-за «копеечной стипендии».

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Люксовые бренды съехали. Их места заняли те, что попроще. Люди, в основном неприхотливые, не сожалеют:Однако, как всегда, находятся и недоверчивые. Мол, «Ашан» с «Пятёрочкой» тоже долго не задержатся, и вскоре на их месте появятся вывески, привычные уходящему поколению: «Универмаг», «Гастроном»...А дальше, не успеешь и глазом моргнуть, поинтересуешься у продавщицы в отделе «Мясо» нет ли рыбы, а она в ответ грубит:

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В связи с обострившимся вниманием к борьбе с гейпропагандой, следует ожидать внесения Госдумой поправки в 10-ю заповедь Библии.После слов «... не желай жены ближнего твоего», будет добавлено: «НИ ЕГО САМОГО».

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«Россиянам посоветовали готовиться к исчезновению импортной техники и одежды».

Ничего. В Северной Корее шьют шикарные костюмы. Аж целых двух фасонов! А мы уже почти одна страна.



Разведчик Дульцев: «дети хорошо восприняли новость, что они русские».Да-да, уже анекдот ходит: Дети шпионов Дульцевых с удивлением обнаружили, что не могут смотреть Ютуб, Нетфликс и играть в Плейстейшн.Добро пожаловать.

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Всё невпопад и наобум,По всей Руси гуляет нелюдь,А в людях совесть, честь и умЖивут, как щука, рак и лебедь.

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Жена моя ещё как-то давно, до невойны, летела в суперджете. И подошли к ней некие молодые люди и попросили поменяться, они летят вместе, а их рассадили.– Нет, – сказала жена моя, – ведь это же суперджет! Как меня опознают, если я буду сидеть не там, где написано в посадочном талоне?И молодые люди ушли просветлённые.

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Сижу на кухне. Пью чай. Россия24 рассказывает новости. Везде так херово.

Англия на пороге гражданской войны. И, похоже, победят мусульмане.

Америка совсем погрязла в неразберихе. До выборов осталось меньше квартала, а народ до сих пор в неведении, кто же будет следующим президентом... Хорошо хоть негров перестали вешать...

А тут и наши, внутрироссийские новости пошли. Словно во времена молодости своей вернулся. Чувствую, всплывает из памяти и накрывает потихоньку мелодия: «ах, хорошо в стране Советской жить...»

Николай Травкин



Новость: «В России разрабатывают двигатель для полётов за пределы Солнечной системы».Старый советские анекдоты в новую жизнь:Партсобрание. Парторг рассказывает о планах партии:– Через 10 лет у каждого жителя СССР будет автомобиль! А через 20 – самолёт!– А зачем самолёт? – спрашивают.– Вот вы живёте в Рязани, а масло выбросили на Сахалине. Вы туда на машине поедете?!

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Живём мы в нашем лагере,Ребята хоть куда,Под красными под флагамиУдарники труда.Кругом так много воздуха,Сосняк тебе, дубняк,А кроме зоны отдыхаЕсть зона просто так!Начальник наш родитель нам,Точнее скажем – кум,И под его водительствомБерёмся мы за ум.Живём мы, как на облаке,Есть баня и сортир,А за колючей проволкойПускай сидит весь мир!

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2023: Кадыров считает, что спецоперация закончится до конца года.2024: Кадыров выразил уверенность в победе в конфликте на Украине в 2024 году.

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