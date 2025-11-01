№40. 1 ноября 2025 года.
|В Воронеже семья назвала новорождённого Буревестник Посейдонович Сарматов.
# # #
|
В ШОКОЛАДЕ
Летит к стервятникам из НАТО
Ответ от матушки Москвы:
Неопалимые цитаты
Из негасимой головы.
Ясны, как дважды два – четыре
Его великие слова:
Мы будем всех мочить в сортире!
У нас – такое дважды два.
Глотайте пыль, дышите носом,
Сливайте нефть, тушите свет –
У нас всегда по всем вопросам
Асимметричный есть ответ.
Утух экран, пожухла пресса,
Поник Конгресс, затих Сенат.
Мы – люди мира и прогресса,
Как это ясно из цитат.
А в виде дружеского жеста,
Чтоб виден был издалека
(Ну, просто из любого места),
Не рассекречена пока,
Как Буревестник на параде,
Как ангел гиперзвуковой,
Икона «Путин в шоколаде»
Летала ночью над Москвой.
# # #В РПЦ заявили, что на выставке «Великая Победа. Россия – моя история» не будут показывать череп Гитлера, так как выставлять человеческие останки – это табу.
Из этого заявления следует, что в РПЦ не считают Владимира Ильича человеком? Или Гитлер человечнее Ленина? А как же мощи святых? Непонятно, короче, но точно проглядывается дискредитация чего-нибудь!
# # #Депутат Госдумы Картаполов: «Посейдон» может выводить из строя целые государства!
Ну, теперь можно бы попробовать и отечественные импланты для зубов делать... Импортные очень дорогие.
# # #
|
Россияне снова разлюбили ТрампаПо данным опроса ФОМа, 42% респондентов относятся к президенту США отрицательно и только 18% – положительно. Ещё несколько месяцев назад 36% относились к Трампу положительно, 26% – отрицательно.
Рубрика «лопухам о лопухах».
# # #«Ув. родители! Ваш сын отказывается верить в божественное происхождение Путина! Утверждает, что Путин произошёл от Ельцина» (запись в дневнике).
# # #В Кремле предложили ввести в УК РФ новую статью «Нежелание сплотиться вокруг Владимира Владимировича».
# # #В супермаркете стоят два вдатых мужика, перебирают алкоголь, воровато смотря по сторонам. Проходящий мимо охранник:
– Мужики, тут вам не Лувр, тут камеры и охрана, можете даже не пытаться.
# # #
|Мне кажется, такое могло произойти только в России. Пенсионерка Светлана Дублистова назвала мэра Салавата Игоря Миронова вором и заявила, что «вор должен сидеть в тюрьме». За это мэр подал на неё иск и взыскал с неё компенсацию.
А спустя год сам бывший мэр был осуждён по уголовному делу за превышение должностных полномочий – он незаконно, без конкурса, передал право на владение и пользование городскими электросетями частной компании. После вынесения приговора экс-мэру Дублистова подала заявление о пересмотре её дела по вновь открывшимся обстоятельствам.
Эх, какой сюжет для какой-нибудь гоголевской трагикомедии пропал...
Просто напомню, как госкомпании импортозамещались:
2018: Госкомпании обязали до 2021 года перейти на российский софт.
2020: Импортозамещению дали три года.
2021: Переход на отечественное ПО ускоряют на год, Минцифры обозначило сроки этого перехода – до 1 января 2023 года для ПО.
2022: Госкомпании обяжут перейти на отечественное ПО к 2024 году.
2023: Госкомпании могут обязать полностью перейти на российское ПО к 2025 году по ряду ниш.
2024: Госкомпании массово провалили переход на отечественный софт.
# # #
|Евросоюз в 19-м пакете санкций запретил поставлять в РФ унитазы и биде.
Ну, словно дети. Напугали ежа голой... Неужели они там в своих Европах всерьёз считают, что наши (ну эти, которыми ежа пугают) отвыкли от скворечников? Никогда!!! Скворечник зашит в наш национальный код!! Скворечник – наша скрепа! А досок, в связи с резким сокращением импорта леса, у нас теперь тоже хоть (ну этой, которой ежа пугают) ешь. И не надо вот этого всего, мол, отсталая цивилизация, мол, негигиенично. У нас по ГОСТу теперь доска с внутренней стороны обстроганная и даже если посетителя качнуло при вставании, то голой (ну этой, которой ежа пугают) заноза не грозит...
Так победим!
Николай Травкин
Чиновники начали обвинять россиян в неумении пользоваться унитазамиЖители Подмосковья не умеют пользоваться влажной туалетной бумагой, пожаловался губернатор Воробьёв. Он написал в Минпромторг письмо с просьбой дополнительно маркировать влажные салфетки и влажную туалетную бумагу, чтобы снизить число засоров и денег на ремонт инфраструктуры: граждане «не знают правил утилизации» влажной туалетки.
Ранее аналогичная претензия к россиянам возникла у мэра Казани Метшина: по его словам, граждане не умеют пользоваться унитазами, из-за чего власти ежедневно устраняют десятки засоров.
(62 раза прочитано)
