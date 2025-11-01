«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
 Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться https://risk-inform.com, https://riskinform.blogspot.com или https://t.me/riskinform"

Поиск по сайту
Навигация
Случайная картинка
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 309
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 25
User Пользователей: 0
Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК» за 2025 год / № 40, 1 ноября

№40. 1 ноября 2025 года.

В Воронеже семья назвала новорождённого Буревестник Посейдонович Сарматов.
* * *
Мессенджер MAX на всемирном конкурсе «Лучшее приложение – 2025» занял 500 рублей.
* * *
Не хочу хвастаться, но я сейчас был в двух дорогих заведениях. Сначала на заправке, потом в аптеку заехал.
* * *
Минтруд решил частично ограничить выдачу зарплаты россиянам, чтобы её не украли мошенники.
* * *
Кремль пригрозил отправить Шамана с туром по ЕС, если санкции на унитазы не будут сняты!
* * *
Ближайшая новость из России, которая будет иметь значение – это некролог.

# # #

В ШОКОЛАДЕ

Неопалимые цитаты из негасимой головы
Летит к стервятникам из НАТО
Ответ от матушки Москвы:
Неопалимые цитаты
Из негасимой головы.

Ясны, как дважды два – четыре
Его великие слова:
Мы будем всех мочить в сортире!
У нас – такое дважды два.

Глотайте пыль, дышите носом,
Сливайте нефть, тушите свет –
У нас всегда по всем вопросам
Асимметричный есть ответ.

Утух экран, пожухла пресса,
Поник Конгресс, затих Сенат.
Мы – люди мира и прогресса,
Как это ясно из цитат.

А в виде дружеского жеста,
Чтоб виден был издалека
(Ну, просто из любого места),
Не рассекречена пока,

Как Буревестник на параде,
Как ангел гиперзвуковой,
Икона «Путин в шоколаде»
Летала ночью над Москвой.
В пресс-службе мессенджера Мах отвергли информацию о взломе данных пользователей. «Зачем нас взламывать? Мы сами всё сливаем» - заявил представитель мессенджера.

# # #

В РПЦ заявили, что на выставке «Великая Победа. Россия – моя история» не будут показывать череп Гитлера, так как выставлять человеческие останки – это табу.
Из этого заявления следует, что в РПЦ не считают Владимира Ильича человеком? Или Гитлер человечнее Ленина? А как же мощи святых? Непонятно, короче, но точно проглядывается дискредитация чего-нибудь!

# # #

Депутат Госдумы Картаполов: «Посейдон» может выводить из строя целые государства!
Ну, теперь можно бы попробовать и отечественные импланты для зубов делать... Импортные очень дорогие.

# # #

Россияне снова разлюбили Трампа

По данным опроса ФОМа, 42% респондентов относятся к президенту США отрицательно и только 18% – положительно. Ещё несколько месяцев назад 36% относились к Трампу положительно, 26% – отрицательно.
Россияне снова разлюбили Трампа
«Россиянам рассказали об эффективности лопуха при лечении рака».
Рубрика «лопухам о лопухах».

# # #

«Ув. родители! Ваш сын отказывается верить в божественное происхождение Путина! Утверждает, что Путин произошёл от Ельцина» (запись в дневнике).

# # #

В Кремле предложили ввести в УК РФ новую статью «Нежелание сплотиться вокруг Владимира Владимировича».

# # #

В супермаркете стоят два вдатых мужика, перебирают алкоголь, воровато смотря по сторонам. Проходящий мимо охранник:
– Мужики, тут вам не Лувр, тут камеры и охрана, можете даже не пытаться.

# # #

Мне кажется, такое могло произойти только в России. Пенсионерка Светлана Дублистова назвала мэра Салавата Игоря Миронова вором и заявила, что «вор должен сидеть в тюрьме». За это мэр подал на неё иск и взыскал с неё компенсацию.
А спустя год сам бывший мэр был осуждён по уголовному делу за превышение должностных полномочий – он незаконно, без конкурса, передал право на владение и пользование городскими электросетями частной компании. После вынесения приговора экс-мэру Дублистова подала заявление о пересмотре её дела по вновь открывшимся обстоятельствам.
Эх, какой сюжет для какой-нибудь гоголевской трагикомедии пропал...
вор должен сидеть в тюрьме
«После госкомпаний в России собрались обязать частные компании ставить отечественный софт».
Просто напомню, как госкомпании импортозамещались:
2018: Госкомпании обязали до 2021 года перейти на российский софт.
2020: Импортозамещению дали три года.
2021: Переход на отечественное ПО ускоряют на год, Минцифры обозначило сроки этого перехода – до 1 января 2023 года для ПО.
2022: Госкомпании обяжут перейти на отечественное ПО к 2024 году.
2023: Госкомпании могут обязать полностью перейти на российское ПО к 2025 году по ряду ниш.
2024: Госкомпании массово провалили переход на отечественный софт.

# # #

Евросоюз в 19-м пакете санкций запретил поставлять в РФ унитазы и биде.
Ну, словно дети. Напугали ежа голой... Неужели они там в своих Европах всерьёз считают, что наши (ну эти, которыми ежа пугают) отвыкли от скворечников? Никогда!!! Скворечник зашит в наш национальный код!! Скворечник – наша скрепа! А досок, в связи с резким сокращением импорта леса, у нас теперь тоже хоть (ну этой, которой ежа пугают) ешь. И не надо вот этого всего, мол, отсталая цивилизация, мол, негигиенично. У нас по ГОСТу теперь доска с внутренней стороны обстроганная и даже если посетителя качнуло при вставании, то голой (ну этой, которой ежа пугают) заноза не грозит...
Так победим!
Николай Травкин
Чиновники начали обвинять россиян в неумении пользоваться унитазами

Чиновники начали обвинять россиян в неумении пользоваться унитазами

Жители Подмосковья не умеют пользоваться влажной туалетной бумагой, пожаловался губернатор Воробьёв. Он написал в Минпромторг письмо с просьбой дополнительно маркировать влажные салфетки и влажную туалетную бумагу, чтобы снизить число засоров и денег на ремонт инфраструктуры: граждане «не знают правил утилизации» влажной туалетки.
Ранее аналогичная претензия к россиянам возникла у мэра Казани Метшина: по его словам, граждане не умеют пользоваться унитазами, из-за чего власти ежедневно устраняют десятки засоров.

(62 раза прочитано)

| 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2007 год, «РИСК» | 2007 год, «РИСК экспресс» | 2008 год, «РИСК» | 2008 год, «РИСК экспресс» | 2009 год, «РИСК транзит» | 2009 год, «РИСК экспресс» | 2009 год, «РИСК» | 2010 год, «РИСК транзит» | 2010 год, «РИСК» | 2010 год, «РИСК экспресс» | 2011 год, «РИСК транзит» | 2011 год, «РИСК информ» | 2012 год, «РИСК транзит» | 2012 год, «РИСК информ» | 2012 год, «РИСК экспресс» | 2013 год, «РИСК экспресс» | 2013 год, «РИСК информ» | 2013 год, «РИСК транзит» | 2014 год, «РИСК экспресс» | 2014 год, «РИСК транзит» | 2014 год, «РИСК информ» | 2015 год, «РИСК экспресс» | 2015 год, «РИСК информ» | 2016 год, «РИСК экспресс» | 2017 год, «РИСК экспресс» | 2018 год, «РИСК экспресс» | 2019 год, «РИСК экспресс» | 2020 год, «РИСК экспресс» | 2021 год, «РИСК экспресс» | 2022 год, «РИСК экспресс» | 2022 год, «РИСК» | 2023 год, «РИСК» | 2023 год, «РИСК экспресс» | 2024 год, «РИСК» | 2024 год, «РИСК экспресс» | 2025 год, «РИСК» | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 | №16 | №17 | №18 | №19 | №20 | №21 | №22 | №23 | №24 | №25 | №26 | №27 | №28 | №29 | 2025 год, «РИСК экспресс» | №30 | №31 | №32 | №33 | №34 | №35 | №36 | №37 | №38 | №39 | №40 |
 Доска объявлений 
Продам бизнес в п. Танзыбей Красноярского края: Жилой дом, Помещение под СТО.
Тел. 8913 345 2012
Предприятию требуется организатор с хорошим опытом обращения с компьютером. Желательно средне-специальное, высшее юридическое или техническое образование. Возможна работа неполный рабочий день.
Тел. 66-7-66
Установка натяжных потолков. Быстро, качественно, гарантия.
Тел. 8913 345 3442, Евгений
ПРОДАЖА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЖС. Левый берег, налево перед "Новым" мостом. Мкр. Лазурный. Площадь участков от 7 до 9 соток.
Тел. 8(39422)66-7-66, 8983 593 4361. Офис: г.Кызыл, ул.Интернациональная, 115.

Маразм больше не крепчает. Маразм достаточно окреп и теперь крушит этот мир с невиданной силой.

Шутка 2021 года

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Для писем Страница газеты РИСК в Blogspot Страница газеты РИСК в Телеграме
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине