№40. 1 ноября 2025 года.

В Воронеже семья назвала новорождённого Буревестник Посейдонович Сарматов. * * * Мессенджер MAX на всемирном конкурсе «Лучшее приложение – 2025» занял 500 рублей. * * * Не хочу хвастаться, но я сейчас был в двух дорогих заведениях. Сначала на заправке, потом в аптеку заехал. * * * Минтруд решил частично ограничить выдачу зарплаты россиянам, чтобы её не украли мошенники. * * * Кремль пригрозил отправить Шамана с туром по ЕС, если санкции на унитазы не будут сняты! * * * Ближайшая новость из России, которая будет иметь значение – это некролог.

# # #

В ШОКОЛАДЕ

Летит к стервятникам из НАТО

Ответ от матушки Москвы:

Неопалимые цитаты

Из негасимой головы.



Ясны, как дважды два – четыре

Его великие слова:

Мы будем всех мочить в сортире!

У нас – такое дважды два.



Глотайте пыль, дышите носом,

Сливайте нефть, тушите свет –

У нас всегда по всем вопросам

Асимметричный есть ответ.



Утух экран, пожухла пресса,

Поник Конгресс, затих Сенат.

Мы – люди мира и прогресса,

Как это ясно из цитат.



А в виде дружеского жеста,

Чтоб виден был издалека

(Ну, просто из любого места),

Не рассекречена пока,



Как Буревестник на параде,

Как ангел гиперзвуковой,

Икона «Путин в шоколаде»

Летала ночью над Москвой.

В пресс-службе мессенджера Мах отвергли информацию о взломе данных пользователей. «Зачем нас взламывать? Мы сами всё сливаем» - заявил представитель мессенджера.

# # #

В РПЦ заявили, что на выставке «Великая Победа. Россия – моя история» не будут показывать череп Гитлера, так как выставлять человеческие останки – это табу.Из этого заявления следует, что в РПЦ не считают Владимира Ильича человеком? Или Гитлер человечнее Ленина? А как же мощи святых? Непонятно, короче, но точно проглядывается дискредитация чего-нибудь!

# # #

Депутат Госдумы Картаполов: «Посейдон» может выводить из строя целые государства!Ну, теперь можно бы попробовать и отечественные импланты для зубов делать... Импортные очень дорогие.

# # #

Россияне снова разлюбили Трампа По данным опроса ФОМа, 42% респондентов относятся к президенту США отрицательно и только 18% – положительно. Ещё несколько месяцев назад 36% относились к Трампу положительно, 26% – отрицательно.



«Россиянам рассказали об эффективности лопуха при лечении рака».Рубрика «лопухам о лопухах».

# # #

«Ув. родители! Ваш сын отказывается верить в божественное происхождение Путина! Утверждает, что Путин произошёл от Ельцина» (запись в дневнике).

# # #

В Кремле предложили ввести в УК РФ новую статью «Нежелание сплотиться вокруг Владимира Владимировича».

# # #

В супермаркете стоят два вдатых мужика, перебирают алкоголь, воровато смотря по сторонам. Проходящий мимо охранник:– Мужики, тут вам не Лувр, тут камеры и охрана, можете даже не пытаться.

# # #

Мне кажется, такое могло произойти только в России. Пенсионерка Светлана Дублистова назвала мэра Салавата Игоря Миронова вором и заявила, что «вор должен сидеть в тюрьме». За это мэр подал на неё иск и взыскал с неё компенсацию.

А спустя год сам бывший мэр был осуждён по уголовному делу за превышение должностных полномочий – он незаконно, без конкурса, передал право на владение и пользование городскими электросетями частной компании. После вынесения приговора экс-мэру Дублистова подала заявление о пересмотре её дела по вновь открывшимся обстоятельствам.

Эх, какой сюжет для какой-нибудь гоголевской трагикомедии пропал...



Просто напомню, как госкомпании импортозамещались:2018: Госкомпании обязали до 2021 года перейти на российский софт.2020: Импортозамещению дали три года.2021: Переход на отечественное ПО ускоряют на год, Минцифры обозначило сроки этого перехода – до 1 января 2023 года для ПО.2022: Госкомпании обяжут перейти на отечественное ПО к 2024 году.2023: Госкомпании могут обязать полностью перейти на российское ПО к 2025 году по ряду ниш.2024: Госкомпании массово провалили переход на отечественный софт.

# # #