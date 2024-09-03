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Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК экспресс» за 2024 год / № 10, 3 сентября

№10. 3 сентября 2024 года.

В Москве пройдёт школьная олимпиада по целомудрию. Школьники продемонстрируют строгому жюри свои навыки чистоты и непорочности.
* * *
Путин поддержал идею освобождения Курской области!
* * *
Россия, устремлённая в будущее – это когда не всем ещё подключили газ, но уже готовы всем выключить интернет.
* * *
Чтобы не ограничивать растущую поддержку россиянами президента, в Госдуме предложили увеличить количество процентов в России до 300!
* * *
А правду тщательно скрывают, поскольку голая она!
* * *
«Можно смеяться над чем угодно, но не с кем попало» (Бернар Вербер).

# # #

Суд по жалобе ФАС рассматривает дело против издательства в отношении необоснованно высоких цен на школьные учебники. Особо отмечается цена на учебники Мединского по истории для старших классов, от 1154 рублей и выше...
Ну, а что вы хотели? Фантастическая литература и в прошлые времена недёшево стоила!

# # #

Навстречу выборам!

Народ нынче ушлый стал. Никаким социологам не верит. Даже признанному российскими властями иностранным агентом «Левада-центру». Не говоря уж о всяких там ФОМах, ВЦИОМах. Народ только в закрытые опросы верит.
Что это такое «закрытый опрос» точно никто не знает. Некоторые утверждают, что всё население под прослушкой и прослежкой находится, и у ФСБ каждый, как на ладони.
Другие думают, что закрытый опрос это когда социолог ладошкой рот прикрывает и на ушко гражданину шепчет: «ты за кого?» А гражданин ему в ответ бумажку рукой закрывает и пишет: «за Путина». Нет, это не так. Закрытый опрос происходит следующим образом.
Первый замглавы АП нажимает кнопку «Департамент внутренней политики». Начальник департамента входит и плотно закрывает за собой дверь.
– Здравствуйте, Сергей Владиленович!
– И тебе не хворать. Как там обстоят дела у наших засланцев в регионах, какие виды на выборы?
– Всё о’кей, Сергей Владиленович. Без сюрпризов. Все в первом туре проходят. Как штык.
– Ну, ладно. Вопрос закрыт. За базар ответишь. Иди работай. А затем ГосСМИ разгоняют: «Источник в АП, заслуживающий доверия, конфиденциально сообщает, что согласно закрытым опросам на предстоящих выборах уверенную победу одерживают...»
Россияне вздыхают: «Ну, уж если и закрытый опрос такое показывает... Ну, что за народ...»
Николай Травкин
Навстречу выборам!
Новость: В российских поездах предложили запретить «Дошираки» – от них пахнет «бедностью».
Бедность? Вы вообще видели, сколько дошик стоит?!

# # #

«Революция в медицине: учёные нашли рецепт эликсира вечной молодости».
Мляяяяя! Только не это!!!

# # #

2018: Путин поручил разработать план развития микроэлектроники.
2023: Путин назвал важным «раскрутить» отечественную микроэлектронную промышленность.
2024: Крупнейший проект чипов от «Роснано» обанкротился.
Ну, вы посмотрите! Опять Начальника Владимировича подвели! Поручения его и задания не выполнили! Кругом одни недотёпы! Надо бы ещё в заместителях Шойгу покопаться, явно и тут тоже без них не обошлось!

# # #

Минздрав рассказал врачам, какую одежду им носить

163-страничный документ утверждён первым заместителем министра Виктором Фисенко. В рекомендациях подробно описано, какую одежду должны носить и как должны выглядеть врачи и медсестры. В выборе поможет иллюстрированный каталог, в который входят сорочки, брюки, шапочки, юбки, халаты, джемперы и галстуки, а также даны детальные описания используемых в них материалов и цветовой гаммы. Например, для штанов предусмотрена цветовая «дифференциация» в зависимости от категории.
А мы думали «цветовая дифференциация штанов» – это фантастика...
Минздрав рассказал врачам, какую одежду им носить
Вражда развивает мой опыт,
А лесть меня сил бы лишила,
Хотя с точки зрения жопы
Приятнее мыло, чем шило.
Игорь Губерман

# # #

Домашний врач есть у богатых.
Для бедных – дикие врачи!

# # #

«В ИК-19 под Волгоградом поощряли заключённых самогоном».
Вот это я понимаю «Исправительная колония», сел наркоманом, вышел – алкоголиком!

# # #

На детской площадке:
– Если тебя оскорбляют, унижают – бей обидчика лопатой по морде!
– Ну, папа! Я же девочка!
– Можешь взять розовую.

# # #

Новости недели, которые впечатлили:
• Дмитрий Дюжев сыграет Джо Байдена в новом комедийном сериале, в котором покажут, как американский президент гадит в российских подъездах.
• Банду наркодилеров, которые прятали кокаин в фаллоимитаторы, накрыли в подмосковных Химках.
• Экс-замминистра обороны РФ Попов, арестованный по подозрению в мошенничестве, отказался отвечать журналистам, почему он такой грустный.

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Новость: ЦИК планирует перенести муниципальные выборы в Курской области на год из-за «территориальной неопределённости».
Пополняем новояз: Итак, «ситуация» в Курской области возникла на фоне «территориальной неопределённости».
Итак, «ситуация» в Курской области возникла на фоне «территориальной неопределённости»
– Как жить сегодня в России?
– Живите так, как будто вы разведчик в сумасшедшем доме.

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http://www.youtube.com/watch?v=Kiyq_-9303c Поджог редакции газеты РИСК в мае 2008 года.
http://www.youtube.com/watch?v=Kiyq_-9303c

«Можно смеяться над чем угодно, но не с кем попало» (Бернар Вербер).
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