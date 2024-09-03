№10. 3 сентября 2024 года.

В Москве пройдёт школьная олимпиада по целомудрию. Школьники продемонстрируют строгому жюри свои навыки чистоты и непорочности. * * * Путин поддержал идею освобождения Курской области! * * * Россия, устремлённая в будущее – это когда не всем ещё подключили газ, но уже готовы всем выключить интернет. * * * Чтобы не ограничивать растущую поддержку россиянами президента, в Госдуме предложили увеличить количество процентов в России до 300! * * * А правду тщательно скрывают, поскольку голая она! * * * «Можно смеяться над чем угодно, но не с кем попало» (Бернар Вербер).

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Суд по жалобе ФАС рассматривает дело против издательства в отношении необоснованно высоких цен на школьные учебники. Особо отмечается цена на учебники Мединского по истории для старших классов, от 1154 рублей и выше...Ну, а что вы хотели? Фантастическая литература и в прошлые времена недёшево стоила!

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Навстречу выборам! Народ нынче ушлый стал. Никаким социологам не верит. Даже признанному российскими властями иностранным агентом «Левада-центру». Не говоря уж о всяких там ФОМах, ВЦИОМах. Народ только в закрытые опросы верит.

Что это такое «закрытый опрос» точно никто не знает. Некоторые утверждают, что всё население под прослушкой и прослежкой находится, и у ФСБ каждый, как на ладони.

Другие думают, что закрытый опрос это когда социолог ладошкой рот прикрывает и на ушко гражданину шепчет: «ты за кого?» А гражданин ему в ответ бумажку рукой закрывает и пишет: «за Путина». Нет, это не так. Закрытый опрос происходит следующим образом.

Первый замглавы АП нажимает кнопку «Департамент внутренней политики». Начальник департамента входит и плотно закрывает за собой дверь.

– Здравствуйте, Сергей Владиленович!

– И тебе не хворать. Как там обстоят дела у наших засланцев в регионах, какие виды на выборы?

– Всё о’кей, Сергей Владиленович. Без сюрпризов. Все в первом туре проходят. Как штык.

– Ну, ладно. Вопрос закрыт. За базар ответишь. Иди работай. А затем ГосСМИ разгоняют: «Источник в АП, заслуживающий доверия, конфиденциально сообщает, что согласно закрытым опросам на предстоящих выборах уверенную победу одерживают...»

Россияне вздыхают: «Ну, уж если и закрытый опрос такое показывает... Ну, что за народ...»

Николай Травкин



Новость: В российских поездах предложили запретить «Дошираки» – от них пахнет «бедностью».Бедность? Вы вообще видели, сколько дошик стоит?!

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«Революция в медицине: учёные нашли рецепт эликсира вечной молодости».Мляяяяя! Только не это!!!

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2018: Путин поручил разработать план развития микроэлектроники.2023: Путин назвал важным «раскрутить» отечественную микроэлектронную промышленность.2024: Крупнейший проект чипов от «Роснано» обанкротился.Ну, вы посмотрите! Опять Начальника Владимировича подвели! Поручения его и задания не выполнили! Кругом одни недотёпы! Надо бы ещё в заместителях Шойгу покопаться, явно и тут тоже без них не обошлось!

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Минздрав рассказал врачам, какую одежду им носить 163-страничный документ утверждён первым заместителем министра Виктором Фисенко. В рекомендациях подробно описано, какую одежду должны носить и как должны выглядеть врачи и медсестры. В выборе поможет иллюстрированный каталог, в который входят сорочки, брюки, шапочки, юбки, халаты, джемперы и галстуки, а также даны детальные описания используемых в них материалов и цветовой гаммы. Например, для штанов предусмотрена цветовая «дифференциация» в зависимости от категории.

А мы думали «цветовая дифференциация штанов» – это фантастика...



Вражда развивает мой опыт,А лесть меня сил бы лишила,Хотя с точки зрения жопыПриятнее мыло, чем шило.

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Домашний врач есть у богатых.Для бедных – дикие врачи!

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«В ИК-19 под Волгоградом поощряли заключённых самогоном».Вот это я понимаю «Исправительная колония», сел наркоманом, вышел – алкоголиком!

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На детской площадке:– Если тебя оскорбляют, унижают – бей обидчика лопатой по морде!– Ну, папа! Я же девочка!– Можешь взять розовую.

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Новости недели, которые впечатлили:• Дмитрий Дюжев сыграет Джо Байдена в новом комедийном сериале, в котором покажут, как американский президент гадит в российских подъездах.• Банду наркодилеров, которые прятали кокаин в фаллоимитаторы, накрыли в подмосковных Химках.• Экс-замминистра обороны РФ Попов, арестованный по подозрению в мошенничестве, отказался отвечать журналистам, почему он такой грустный.

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Новость: ЦИК планирует перенести муниципальные выборы в Курской области на год из-за «территориальной неопределённости».

Пополняем новояз: Итак, «ситуация» в Курской области возникла на фоне «территориальной неопределённости».



– Как жить сегодня в России?– Живите так, как будто вы разведчик в сумасшедшем доме.

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