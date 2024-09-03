№10. 3 сентября 2024 года.
|В Москве пройдёт школьная олимпиада по целомудрию. Школьники продемонстрируют строгому жюри свои навыки чистоты и непорочности.
# # #Суд по жалобе ФАС рассматривает дело против издательства в отношении необоснованно высоких цен на школьные учебники. Особо отмечается цена на учебники Мединского по истории для старших классов, от 1154 рублей и выше...
Ну, а что вы хотели? Фантастическая литература и в прошлые времена недёшево стоила!
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Навстречу выборам!Народ нынче ушлый стал. Никаким социологам не верит. Даже признанному российскими властями иностранным агентом «Левада-центру». Не говоря уж о всяких там ФОМах, ВЦИОМах. Народ только в закрытые опросы верит.
Что это такое «закрытый опрос» точно никто не знает. Некоторые утверждают, что всё население под прослушкой и прослежкой находится, и у ФСБ каждый, как на ладони.
Другие думают, что закрытый опрос это когда социолог ладошкой рот прикрывает и на ушко гражданину шепчет: «ты за кого?» А гражданин ему в ответ бумажку рукой закрывает и пишет: «за Путина». Нет, это не так. Закрытый опрос происходит следующим образом.
Первый замглавы АП нажимает кнопку «Департамент внутренней политики». Начальник департамента входит и плотно закрывает за собой дверь.
– Здравствуйте, Сергей Владиленович!
– И тебе не хворать. Как там обстоят дела у наших засланцев в регионах, какие виды на выборы?
– Всё о’кей, Сергей Владиленович. Без сюрпризов. Все в первом туре проходят. Как штык.
– Ну, ладно. Вопрос закрыт. За базар ответишь. Иди работай. А затем ГосСМИ разгоняют: «Источник в АП, заслуживающий доверия, конфиденциально сообщает, что согласно закрытым опросам на предстоящих выборах уверенную победу одерживают...»
Россияне вздыхают: «Ну, уж если и закрытый опрос такое показывает... Ну, что за народ...»
Николай Травкин
Бедность? Вы вообще видели, сколько дошик стоит?!
# # #«Революция в медицине: учёные нашли рецепт эликсира вечной молодости».
Мляяяяя! Только не это!!!
# # #2018: Путин поручил разработать план развития микроэлектроники.
2023: Путин назвал важным «раскрутить» отечественную микроэлектронную промышленность.
2024: Крупнейший проект чипов от «Роснано» обанкротился.
Ну, вы посмотрите! Опять Начальника Владимировича подвели! Поручения его и задания не выполнили! Кругом одни недотёпы! Надо бы ещё в заместителях Шойгу покопаться, явно и тут тоже без них не обошлось!
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Минздрав рассказал врачам, какую одежду им носить163-страничный документ утверждён первым заместителем министра Виктором Фисенко. В рекомендациях подробно описано, какую одежду должны носить и как должны выглядеть врачи и медсестры. В выборе поможет иллюстрированный каталог, в который входят сорочки, брюки, шапочки, юбки, халаты, джемперы и галстуки, а также даны детальные описания используемых в них материалов и цветовой гаммы. Например, для штанов предусмотрена цветовая «дифференциация» в зависимости от категории.
А мы думали «цветовая дифференциация штанов» – это фантастика...
А лесть меня сил бы лишила,
Хотя с точки зрения жопы
Приятнее мыло, чем шило.
Игорь Губерман
# # #Домашний врач есть у богатых.
Для бедных – дикие врачи!
# # #«В ИК-19 под Волгоградом поощряли заключённых самогоном».
Вот это я понимаю «Исправительная колония», сел наркоманом, вышел – алкоголиком!
# # #На детской площадке:
– Если тебя оскорбляют, унижают – бей обидчика лопатой по морде!
– Ну, папа! Я же девочка!
– Можешь взять розовую.
# # #Новости недели, которые впечатлили:
• Дмитрий Дюжев сыграет Джо Байдена в новом комедийном сериале, в котором покажут, как американский президент гадит в российских подъездах.
• Банду наркодилеров, которые прятали кокаин в фаллоимитаторы, накрыли в подмосковных Химках.
• Экс-замминистра обороны РФ Попов, арестованный по подозрению в мошенничестве, отказался отвечать журналистам, почему он такой грустный.
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|Новость: ЦИК планирует перенести муниципальные выборы в Курской области на год из-за «территориальной неопределённости».
Пополняем новояз: Итак, «ситуация» в Курской области возникла на фоне «территориальной неопределённости».
– Живите так, как будто вы разведчик в сумасшедшем доме.
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