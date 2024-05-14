№18. 14 мая 2024 года.

Сейчас бы вернуть все деньги, которые я пропил, и снова их пропить! * * * А почему, когда Ева ходила голая, Господь не оскорблялся, а сейчас покажи жопу у храма – и сразу суд? (мысли в рабочее время) * * * «К сожалению, мёртвыми душами выглядят некоторые наши коллективные члены» (Виктор Черномырдин). * * * По требованию пенсионного фонда пожелание долгих лет жизни признано экстремистским. * * * «Двери распахнулись, и президент вошёл так неожиданно, что патриарх опешил, вскочил и отдал честь» (Николай Травкин). * * * «Безопасный интернет – это как безопасный секс. В нём без гондонов не обойтись» (Екатерина Мизулина).

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«Уровень счастья россиян, по субъективным ощущениям, достиг 84%», – сообщает ВЦИОМ. И в то же время ВЦИОМ фиксирует, что уровень доверия президенту В.Путину составляет 79%.

И вот одна мысль точит мне мозг, покоя не даёт. Доверяют 79, а счастливы – 84%!

Кто эти 5% отщепенцев, которые не испытывая чувства доверия к Владимиру Владимировичу, имеют наглость ощущать себя счастливыми? Опросы-то ВЦИОМ ведёт ни где непоподя, а внутри России!

Как это ваще возможно, не доверять Владимиру Владимировичу и чувствовать себя при этом счастливым?!

Или может это ВЦИОМ берега попутал?

Николай Травкин



Томский депутат заявила, что из-за нехватки на стройках страны рабочей силы нужно создать в России трудовые лагеря и наполнить их «тунеядцами, которые как черви на нашем теле».– Депутат, покажи свои трудовые мозоли на изнеженном теле!– Не покажу.– Почему?– Не хочу в общественном месте задницу показывать...

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• Колымскую Ассоциацию «ветеранов СВО» возглавил магаданец, судимый за мошенничество. Под видом сотрудника ФСБ он пытался взять деньги с украинца за оформление гражданства.• Убийцу и расчленителя из Нижегородской области наградили «Орденом мужества». Мэр города, вручавший награду, призвал жителей равняться и гордиться такими людьми.Каждый день я открываю новостную ленту. Каждый день я думаю, что уже видел все представления в нашем шапито, и сегодня пройдёт без удивлений. Но нет. На манеж неизменно выскакивает очередной циркач с таким шоу, на фоне которого натовский цирк дюсолей (Медведев добавил бы: трижды проклятый!) выглядит, как рилсы Волочковой...

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2021: «Путин поручил принять меры по развитию виноделия».

Март 2024: «Путин указал на значительное развитие виноделия в России».

Апрель 2024: «Российское вино подорожает на 35% из-за роста акцизов». * * * Я своё уже выпил, поэтому не берусь предсказывать, чем аукнется для власти намерение значительно повысить цены на алкогольную продукцию. Но, исходя из жизненного опыта, могу дать напутствие: «Верной дорогой идёте, товарищи!» * * * В России предложили выпускать «социальную» водку для борьбы с нелегальным алкоголем.

Ага, у Оруэлла тоже социальный джин был – Victory Gin, «Джин Победы», между прочим. Его должны были пить все лояльные.

Интересная это штука – хорошая литература... Зря вы Оруэлла читали. Теперь неинтересно будет.



Моей бы ангельской державушке –Два чистых ангельских крыла;Но если был бы хрен у бабушки,Она бы дедушкой была.

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Закон – что дышло? МЧС Тувы: «Постановлением Правительства Республики Тыва на территории республики введён особый противопожарный режим <...> Кроме этого, не допускается сжигание сухой травы и мусора на территории населённых пунктов и на землях сельскохозяйственного назначения. Запрещается использовать открытый огонь (костры, паяльные лампы, мангалы, жаровни)».

Тем временем дарга:



Не каждому народу так свезло! Большинство народов новости о происходящем в стране по телевизору посмотрят и в ту же страну из дома выходят.А у россиян две страны! Одну – стабильную, с постоянно растущей экономикой и богатеющим населением, которую все в мире уважают, а кто не уважает, тот побаивается – россияне видят по телевизору... А в другой россияне живут.

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Матвиенко предложила подумать о том, чтобы сделать день инаугурации президента РФ – 7 мая, выходным днём.А почему бы не отменить все праздники, и заменить их календарём важных событий в жизни Путина?

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• Правительство РФза шесть лет сократило расходы на науку.• Госдума одобриларост расходов на армию и сокращение финансирования медицины и экономики.• В 2022 году в России зафиксированопадение потребительского спроса.• Forbes насчитал в России 125 миллиардеров – их никогда не было так много.Да плевать на эту Олимпиаду – у нас тут свои рекорды отличные имеются!

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Новость: В Госдуме призвали создать на Госуслугах раздел для знакомств.



«Неделя на поиск партнёра». Нерожавшим россиянкам начали рассылать электронные повестки.

Суд выписал штраф рок-музыканту Алексею Вишне из-за двух песен 1989 и 1998 годов.Прекрасные времена настали... Когда Высоцкого штрафовать будете?

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Я бросил пить и обнаружил,что за окном ещё зима,всё тот же Путин в президентах...Ну и какой, скажите, смысл?

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