№18. 14 мая 2024 года.
|Сейчас бы вернуть все деньги, которые я пропил, и снова их пропить!
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| «Уровень счастья россиян, по субъективным ощущениям, достиг 84%», – сообщает ВЦИОМ. И в то же время ВЦИОМ фиксирует, что уровень доверия президенту В.Путину составляет 79%.
И вот одна мысль точит мне мозг, покоя не даёт. Доверяют 79, а счастливы – 84%!
Кто эти 5% отщепенцев, которые не испытывая чувства доверия к Владимиру Владимировичу, имеют наглость ощущать себя счастливыми? Опросы-то ВЦИОМ ведёт ни где непоподя, а внутри России!
Как это ваще возможно, не доверять Владимиру Владимировичу и чувствовать себя при этом счастливым?!
Или может это ВЦИОМ берега попутал?
Николай Травкин
– Депутат, покажи свои трудовые мозоли на изнеженном теле!
– Не покажу.
– Почему?
– Не хочу в общественном месте задницу показывать...
# # #• Колымскую Ассоциацию «ветеранов СВО» возглавил магаданец, судимый за мошенничество. Под видом сотрудника ФСБ он пытался взять деньги с украинца за оформление гражданства.
• Убийцу и расчленителя из Нижегородской области наградили «Орденом мужества». Мэр города, вручавший награду, призвал жителей равняться и гордиться такими людьми.
Каждый день я открываю новостную ленту. Каждый день я думаю, что уже видел все представления в нашем шапито, и сегодня пройдёт без удивлений. Но нет. На манеж неизменно выскакивает очередной циркач с таким шоу, на фоне которого натовский цирк дюсолей (Медведев добавил бы: трижды проклятый!) выглядит, как рилсы Волочковой...
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|2021: «Путин поручил принять меры по развитию виноделия».
Март 2024: «Путин указал на значительное развитие виноделия в России».
Апрель 2024: «Российское вино подорожает на 35% из-за роста акцизов».
Ага, у Оруэлла тоже социальный джин был – Victory Gin, «Джин Победы», между прочим. Его должны были пить все лояльные.
Интересная это штука – хорошая литература... Зря вы Оруэлла читали. Теперь неинтересно будет.
Два чистых ангельских крыла;
Но если был бы хрен у бабушки,
Она бы дедушкой была.
Игорь Губерман
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Закон – что дышло?МЧС Тувы: «Постановлением Правительства Республики Тыва на территории республики введён особый противопожарный режим <...> Кроме этого, не допускается сжигание сухой травы и мусора на территории населённых пунктов и на землях сельскохозяйственного назначения. Запрещается использовать открытый огонь (костры, паяльные лампы, мангалы, жаровни)».
Тем временем дарга:
А у россиян две страны! Одну – стабильную, с постоянно растущей экономикой и богатеющим населением, которую все в мире уважают, а кто не уважает, тот побаивается – россияне видят по телевизору... А в другой россияне живут.
# # #Матвиенко предложила подумать о том, чтобы сделать день инаугурации президента РФ – 7 мая, выходным днём.
А почему бы не отменить все праздники, и заменить их календарём важных событий в жизни Путина?
# # #• Правительство РФ рекордно за шесть лет сократило расходы на науку.
• Госдума одобрила рекордный рост расходов на армию и сокращение финансирования медицины и экономики.
• В 2022 году в России зафиксировано рекордное падение потребительского спроса.
• Forbes насчитал в России 125 миллиардеров – их никогда не было так много.
Да плевать на эту Олимпиаду – у нас тут свои рекорды отличные имеются!
# # #
|Новость: В Госдуме призвали создать на Госуслугах раздел для знакомств.
«Неделя на поиск партнёра». Нерожавшим россиянкам начали рассылать электронные повестки.
Прекрасные времена настали... Когда Высоцкого штрафовать будете?
# # #Я бросил пить и обнаружил,
что за окном ещё зима,
всё тот же Путин в президентах...
Ну и какой, скажите, смысл?
# # #
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