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Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК» за 2024 год / № 18, 14 мая

№18. 14 мая 2024 года.

Сейчас бы вернуть все деньги, которые я пропил, и снова их пропить!
* * *
А почему, когда Ева ходила голая, Господь не оскорблялся, а сейчас покажи жопу у храма – и сразу суд? (мысли в рабочее время)
* * *
«К сожалению, мёртвыми душами выглядят некоторые наши коллективные члены» (Виктор Черномырдин).
* * *
По требованию пенсионного фонда пожелание долгих лет жизни признано экстремистским.
* * *
«Двери распахнулись, и президент вошёл так неожиданно, что патриарх опешил, вскочил и отдал честь» (Николай Травкин).
* * *
«Безопасный интернет – это как безопасный секс. В нём без гондонов не обойтись» (Екатерина Мизулина).

# # #

«Уровень счастья россиян, по субъективным ощущениям, достиг 84%», – сообщает ВЦИОМ. И в то же время ВЦИОМ фиксирует, что уровень доверия президенту В.Путину составляет 79%.
И вот одна мысль точит мне мозг, покоя не даёт. Доверяют 79, а счастливы – 84%!
Кто эти 5% отщепенцев, которые не испытывая чувства доверия к Владимиру Владимировичу, имеют наглость ощущать себя счастливыми? Опросы-то ВЦИОМ ведёт ни где непоподя, а внутри России!
Как это ваще возможно, не доверять Владимиру Владимировичу и чувствовать себя при этом счастливым?!
Или может это ВЦИОМ берега попутал?
Николай Травкин
«Уровень счастья россиян, по субъективным ощущениям, достиг 84%», – сообщает ВЦИОМ
Томский депутат заявила, что из-за нехватки на стройках страны рабочей силы нужно создать в России трудовые лагеря и наполнить их «тунеядцами, которые как черви на нашем теле».
– Депутат, покажи свои трудовые мозоли на изнеженном теле!
– Не покажу.
– Почему?
– Не хочу в общественном месте задницу показывать...

# # #

• Колымскую Ассоциацию «ветеранов СВО» возглавил магаданец, судимый за мошенничество. Под видом сотрудника ФСБ он пытался взять деньги с украинца за оформление гражданства.
• Убийцу и расчленителя из Нижегородской области наградили «Орденом мужества». Мэр города, вручавший награду, призвал жителей равняться и гордиться такими людьми.
Каждый день я открываю новостную ленту. Каждый день я думаю, что уже видел все представления в нашем шапито, и сегодня пройдёт без удивлений. Но нет. На манеж неизменно выскакивает очередной циркач с таким шоу, на фоне которого натовский цирк дюсолей (Медведев добавил бы: трижды проклятый!) выглядит, как рилсы Волочковой...

# # #

2021: «Путин поручил принять меры по развитию виноделия».
Март 2024: «Путин указал на значительное развитие виноделия в России».
Апрель 2024: «Российское вино подорожает на 35% из-за роста акцизов».
* * *
Я своё уже выпил, поэтому не берусь предсказывать, чем аукнется для власти намерение значительно повысить цены на алкогольную продукцию. Но, исходя из жизненного опыта, могу дать напутствие: «Верной дорогой идёте, товарищи!»
* * *
В России предложили выпускать «социальную» водку для борьбы с нелегальным алкоголем.
Ага, у Оруэлла тоже социальный джин был – Victory Gin, «Джин Победы», между прочим. Его должны были пить все лояльные.
Интересная это штука – хорошая литература... Зря вы Оруэлла читали. Теперь неинтересно будет.
В России предложили выпускать «социальную» водку для борьбы с нелегальным алкоголем
Моей бы ангельской державушке –
Два чистых ангельских крыла;
Но если был бы хрен у бабушки,
Она бы дедушкой была.
Игорь Губерман

# # #

Закон – что дышло?

МЧС Тувы: «Постановлением Правительства Республики Тыва на территории республики введён особый противопожарный режим <...> Кроме этого, не допускается сжигание сухой травы и мусора на территории населённых пунктов и на землях сельскохозяйственного назначения. Запрещается использовать открытый огонь (костры, паяльные лампы, мангалы, жаровни)».
Тем временем дарга:
Постановлением Правительства Республики Тыва на территории республики введён особый противопожарный режим
Не каждому народу так свезло! Большинство народов новости о происходящем в стране по телевизору посмотрят и в ту же страну из дома выходят.
А у россиян две страны! Одну – стабильную, с постоянно растущей экономикой и богатеющим населением, которую все в мире уважают, а кто не уважает, тот побаивается – россияне видят по телевизору... А в другой россияне живут.

# # #

Матвиенко предложила подумать о том, чтобы сделать день инаугурации президента РФ – 7 мая, выходным днём.
А почему бы не отменить все праздники, и заменить их календарём важных событий в жизни Путина?

# # #

• Правительство РФ рекордно за шесть лет сократило расходы на науку.
• Госдума одобрила рекордный рост расходов на армию и сокращение финансирования медицины и экономики.
• В 2022 году в России зафиксировано рекордное падение потребительского спроса.
• Forbes насчитал в России 125 миллиардеров – их никогда не было так много.
Да плевать на эту Олимпиаду – у нас тут свои рекорды отличные имеются!

# # #

Новость: В Госдуме призвали создать на Госуслугах раздел для знакомств.
«Уровень счастья россиян, по субъективным ощущениям, достиг 84%», – сообщает ВЦИОМ
«Неделя на поиск партнёра». Нерожавшим россиянкам начали рассылать электронные повестки.
Суд выписал штраф рок-музыканту Алексею Вишне из-за двух песен 1989 и 1998 годов.
Прекрасные времена настали... Когда Высоцкого штрафовать будете?

# # #

Я бросил пить и обнаружил,
что за окном ещё зима,
всё тот же Путин в президентах...
Ну и какой, скажите, смысл?

# # #

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11 мая 2024 года перестало биться сердце Сувандии Ивана Максимовича. Иван Максимович был славным сыном Тувы, старшим сыном многодетной аратской семьи, достойным отцом своих детей и ответственным главой семьи, примерным братом многочисленных братьев и их семей. Прощание с Иваном Максимовичем состоялось 14 мая.
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Сейчас бы вернуть все деньги, которые я пропил, и снова их пропить!
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