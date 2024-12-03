№36. 3 декабря 2024 года.
|Правительство заверило граждан России, что резкое падение курса рубля никак не отразится на непрекращающимся росте цен.
# # #Нас с Васей деньги не испортят –
Мы успеваем их пропить!
# # #Национальный автомобильный союз предложил Минпромторгу переквалифицировать «Буханку» из автомобилей в тракторы, так как она не соответствует требованиям безопасности и надёжности автомобилей.
В принципе, идея отличная. Её можно распространить и на другие отечественные товары. Например, российские смартфоны можно переоформить в калькуляторы, процессоры в перфокарты, а самолёты в цепелины!
# # #
|Без паники! Доллар наконец осознал, что он – грязная, никому не нужная бумажка, и теперь поднимается выше, только чтобы спрыгнуть и убиться!
Столько полезных запретительных законов приняли, и что? – не по одному из них нельзя прижучить этот доллар и признать его экстремистом? То, что происходит с рублём – разве это не пропаганда нетрадиционных отношений? Куда милиция смотрит, граждане?!
27.11.2024. 118 рублей стоит доллар в московских обменниках.
Владимир Владимирович, если это и есть ваш план, то пока ничего непонятно.
Когда первую половину жизни провёл на катке, а вторую в Думе...
– Ваще огонь!
# # #Глава Минсельхоза предложила выращивать в России бананы после роста цен почти на 100%.
А может сразу племенных слонов начнём разводить?
# # #Извините, у нас Россия.
1. Глава Роскосмоса заявил, что мощности позволяют кратно нарастить производство «Орешника».
2. Россия закупает сливочное масло в ОАЭ из-за нехватки мощностей для его производства внутри страны.
# # #
|«Если Америка рухнет, нам некого будет превратить в радиоактивный пепел». Путин объяснил, почему разрешил доллару укрепиться.
Путин выступил на саммите ОДКБ: «Орешник» всё в пыль превращает. Мощь удара – как у ядерного оружия».
«Вот взять хотя бы рубль», – привёл пример президент.
«Вполне возможно то, что сейчас война происходит как раз из-за таких событий, когда искусственно прерывают беременность! Вы же хотели, чтобы меньше нас было? Ну, пожалуйста, мы отнимем у вас! Господь сказал: «Плодитесь и размножайтесь!». Мы говорим: «Нет, для себя пожить». Поживёте! В гробу поживёте!»
Так. Ладно. Вы пока прорывайтесь сквозь дебри депутатского сознания, а мы попробуем понять, как борьба с нацизмом и защита России от НАТО трансформировались в аборты...
# # #В Екатеринбурге, суд не стал отправлять в СИЗО священника, который пытался изнасиловать 19-летнюю девушку. Вместо этого, его отпустили домой.
– Зная судебную систему РФ, скорее всего, в этом деле срок получит девушка, за оскорбление чувств верующего.
– Не удивлюсь, если его ещё и оправдают. Всё-таки он бился за повышение рождаемости среди прихожан, а не власть критиковал в интернете!
# # #
|Медведев обозначил новую «красную линию». Он заявил, что передача ядерного оружия Украине будет расценена как нападение на Россию.
Эволюция «красных линий» РФ:
1. Подвигать НАТО к границам России нельзя!
2. Ладно, НАТО подвигать можно, но вооружать Украину нельзя!
3. Ладно, вооружать Украину можно, но бить по приграничным российским сёлам нельзя!
4. Ладно, по сёлам можно, но по Белгороду нельзя!
5. Ладно, бить по городам РФ можно, но входить на территорию РФ нельзя!
6. Ладно, входить можно, но вглубь территории РФ бить нельзя!
7. Ладно, бить вглубь территории РФ можно, но только дронами, ракетами нельзя!
8. Ладно, ракетами тоже можно, но вот ЯО передавать Украине нельзя!
ЦБ признан главным виновным в «пропаганде чайлдфри»!
# # #Замминистра здравоохранения Фисенко: «В России к 2030 г. должно родиться 180 тыс. детей с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО)».
...по соседству с комнатами матери и ребёнка во всех ВУЗах страны распахнут свои двери современные кабинеты по принудительному осеменению студенток...
# # #Министр финансов России Антон Силуанов:
«Почему все ждут повышения ставки? Не надо создавать каких-то дополнительных ожиданий таких. Знаете, когда думаешь много об этом, сбывается. Поэтому надо думать об обратном».
«А денег у вас нет, потому что свистите дома», – окончил доклад министр финансов.
Также россиянам не стоит думать о
• процентах по кредитам,
• курсе рубля,
• тарифах ЖКХ,
• ценах в магазинах.
В то же время россиянам стоит думать о
• госдолге США,
• крахе доллара,
• величии державы,
• необходимости потерпеть.
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