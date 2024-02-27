№8. 27 февраля 2024 года.
|Решается важный цивилизационный вопрос: тела убитых врагов мы хороним или всё-таки едим?
# # #Путин заявил, что «в России никто не ограничивает права ЛГБТ*».
*ЛГБТ – запрещённая российскими властями экстремистская организация, за участие в которой грозит от 6 до 10 лет лишения свободы.
# # #Маркетплейсы в России получили список книг, которые нужно снять с продажи из-за пропаганды ЛГБТ, всего 252 произведения. В список попали Стивен Кинг, древнегреческий философ Платон и Достоевский.
Для чтения в России остались разрешены:
• Автобиография Медведева «50 оттенков синего».
• Полное собрание обещаний президента в 30 томах.
• Кулинарная книга Симоньян «Матушка, неужели мы это проглотим».
# # #
|Спроси ныне какого-либо работягу с завода: «а как у вас обстоят дела с «Борис Фёдорычем»?» Пожмёт плечами и скажет, что незнаком.
Ну, завод ладно. Там техпрогресс, автоматические линии и роботы, если и встретишь работягу в промасленной спецовке, то из мусульман. А они и в советское время клей «БФ» не употребляли – вера не дозволяла.
Но захожу тут в продмаг – для компресса от радикулита бутылочку водки взять – и прошу культурно продавщицу: «дай-ка мне, дорогуша, чекушечку». Она глаза вылупила и «чего, чего» переспрашивает...
А, ведь, в наше время, что такое «чекушка» каждый второклассник знал. Вот так национальную идентичность и теряем.
Николай Травкин
А вы там пломбир, пломбир...
святой Советский наш Союз,
я жил бы на шикарной вилле,
слагал стихи в объятьях муз,
и принтер струйный и здоровый
стихи прекраснейшие те
печатал бы струёй бобровой
на православной бересте!
# # #Член ЦИК Антон Лопатин на совещании по вопросам наблюдения за ДЭГ заявил, что «можно быть профессором и разбираться в блокчейне, криптографии и гомофобном шифровании». Вероятно, «профессор» спутал термин с «гомоморфным».
А может, ну его, это электронное, просто на пеньках проголосуем? Не ровен час «трансформаторы» избирком захватят!
# # #В стране, где правят людоеды,
Лишь овощам спокойно жить.
# # #Историки заметили, что во всех странах с авторитарными формами правления есть общее: чем хуже идут дела, тем больше свита восхваляет правителя.
Однако, Жванецкий едко заметил: «Если вам лижут задницу – не обольщайтесь. Это может быть смазка».
# # #
| Интересно проходит церемония вручения госнаград в Кремле.
Торжественный голос объявляет ФИО награждаемого и за что. Затем Владимир Путин жмёт руку, вручает награду, награждённый идёт к трибуне и произносит соответствующие слова.
«Уважаемый Владимир Владимирович, благодаря вашему решению построен...», «Уважаемый Владимир Влад... благодаря вашему вниманию делаются сложнейшие операции...», «Уважаемый Владимир... вашей постоянной поддержке развивается наука...», «Уважаемый... вашей инициативе... налажен выпуск новой вакцины...»
Слушаешь награждённых, и складывается впечатление, что это не Путин их, а они Путина награждают, перечисляют за какие заслуги и благодарят.
Для лучшего понимания смысла этой церемонии было бы логично крутить запись в обратной перемотке. Товарищ с наградой на шее или груди говорит слова, затем подходит к Владимиру Владимировичу, снимает с себя орден, вручает ему и жмёт руку.
И всё становится на свои места. И всё понятно. И зачем собрались, и зачем по телевизору показывают.
Николай Травкин
– Путин настроит против себя всех. От оппозиционеров до бизнесменов. Его правление перестанет быть удобным и выгодным для большей части населения!!!
– Нет, будет как в анекдоте: «Товарищ Путин, прорвалась делегация бизнесменов Кузбаcса, требуют, чтобы у них первыми отобрали заводы». А люмпены, пока им платят, будут согласны на всё и всегда...
# # #Правительство выделило ещё 18 миллиардов рублей фонду «Защитники отечества». Из прошлого гранта 82% ушли на зарплаты сотрудникам фонда.
– Дети, хотите стать защитниками отечества?
– Нет!
– Как нет?! А кем хотите?!
– Хотим стать сотрудниками фонда «Защитники отечества»!
# # #• Авдеевка станет подшефной территорией Челябинской области.
Но...
• Нет средств: жители аварийных домов Челябинска рискуют остаться в развалинах.
• Техника сломалась, работать некому: чиновники пояснили, что происходит с общественным транспортом в Челябинске.
• Рождаемость в Челябинской области вновь побила антирекорд 90-х.
• В правительстве РФ Челябинск назван как худший город по загрязнению воздуха.
...Кто возьмёт шефство над самой Челябинской областью, счастливым и благодарным жителям региона сообщить почему-то позабыли...
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