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Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК» за 2024 год / № 32, 29 октября

№32. 29 октября 2024 года.

В России теперь будут сажать за дискредитацию вооружённых сил КНДР!
* * *
Госдума приравняла хранение презервативов к хранению наркотиков!
* * *
Россияне, называющие партнёров «зая», «котик», «рыбка» и т.д., будут арестованы за пропаганду квадроберства!
* * *
«Дурак стал нормой, ещё немного – и дурак станет идеалом» (Братья Стругацкие).
* * *
Школьники из кружка «Юный омоновец» разогнали уже шесть родительских собраний!

# # #

• Шестеро заключённых совершили побег из колонии в Липецкой области.
• Пятеро заключённых сбежали из колонии в Забайкалье.
Что-то в последнее время у ФСИН работа не клеится, то захваты, то побеги. Видимо, необходимо ввести для сотрудников обязательное посещение уроков с разговорами о важном. Очевидно, что патриотизма не хватает!

# # #

«Дети-квадроберы сбиваются в стаи, уходят в леса, ищут желуди и мухоморы», – считают петербургские депутаты.
Питерские депутаты признались, что забрали все мухоморы у квадроберов?
* * *
Забавно наблюдать за тем, как люди, нацепившие свиные хари, сегодня осуждают тех, кто нарядился котиками.
Отец-квадробер - горе в семье!
Возле одного из столичных водоёмов, по подозрению в квадроберстве, полиция задержала группу мужчин и женщин, называющих себя моржами!
Соседи музыку врубили,
Но не поднимется рука
Заколотить по батарее,
Ведь там Нирвана, а не Лепс!

# # #

Дмитрий Песков: «Объяснять контраст между высокой поддержкой Путина населением РФ и низкими рейтингами западных лидеров – не дело Кремля».
Правильно! Пусть Запад объясняет, почему они не могут нарисовать своим лидерам красивые и большие проценты поддержки.

# # #

Глава Ростеха Чемезов: «Я абсолютно уверен, что мы можем сегодня конкурировать с Boeing и Airbus на мировом рынке».
– Реальные прогнозы по выпуску самолётов на 2024 год: Boeing – 400, Airbus – 770, Россия – 1 самолёт Ту-214.
– Мы можем конкурировать, но просто не хотим!

# # #

«АвтоВАЗ» разработает конкурента Mercedes-Benz С-класса.
Видимо, речь идёт о конкуренции по цене.

# # #

Вот так проходят «Беседы о квадробинге» в российских школах. Учительница на собственном примере показывает, до чего довело её переодевание в зебру.
Учительница на собственном примере показывает, до чего довело её переодевание в зебру
«Объём госзакупок iPhone в 2024 году вырос в 4 раза, несмотря на запрет использования».
Будем считать, что чиновники так борются с враждебной техникой, чтобы россиян от неё оградить.

# # #

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая предложила заворачивать новорожденных в триколор:
«Патриот с рождения, это когда у тебя триколор, герб – первая твоя одежда, которая говорит о том, что ты родился в России, что ты нужен для России, ты важен».
– А если малыш обкакается – это дискредитация или госизмена? Просто интересно.
– Следующий шаг – вместо молока матери, кормить ребёнка обещаниями, чтобы он с пелёнок понимал, что родился в России.

# # #

Министр финансов Антон Силуанов:
«Россия – страна со сформировавшейся экономикой, доходами. Мы давно опережаем те страны, особенно постсоветского лагеря, которые считаются развитыми».
«Мы живём в самой прекрасной стране на свете, а все остальные страны нам завидуют!» – хотел добавить Антон Германович, но эта цитата уже занята...

# # #

Густеет, оседая, мыслей соль,
Покуда мы свой камень в гору катим:
Бесплатна в этой жизни только боль,
За радости мы позже круто платим.
Игорь Губерман

# # #

Народ у нас в стране прекрасный!
А с населением – беда...

# # #

Как живой!

В Ставропольском крае в станице Галюгаевской силами местных работников культуры установили памятник Сталину. Бюст установили напротив общественного туалета.
Как живой!
– У Виссарионовича такое лицо, будто Путин лично мочил его в этом сортире...
– А это, кстати, выход. Если уж совсем никак нельзя без памятников Сталину, то пусть будут такие.
При создании российского планшета учреждённой Роснано компанией было похищено 13 млрд. рублей, сообщили в ФСБ.
Поскольку никакого отечественного планшета никто никогда в глаза не видел, то я бы назвал этот случай словосочетанием «чистая прибыль». Когда мимо кармана вообще ни копейки не ушло!

# # #

В моей тюрьме сломали стены,
Охрана мёртвая лежит...
И кто теперь меня накормит?
И кто позволит погулять?

# # #

– Без Сталина не было бы Великой Победы!
– Да что там Победы – самой войны бы не было!

# # #

Про особую духовность
Чем советские люди отличались от людей, которые жили в странах эксплуатации и наживы? Власть объясняла коротко и доходчиво. У нас человек человеку – друг, а у них – волк.
До сих пор в памяти, куда не придёшь, всюду очередь. Сплочённая. Напружиненная. Спереди пристроиться хрен дадут. «Куда прёшь?! Знаем мы таких инвалидов, в очередь вставай, здесь все инвалиды»...
32 года как в капитализм окунулись. Сижу в районной поликлинике, кровь на анализы сдать. У всех талончики с временем приёма. Но всё равно образовалась очередь. Настороженная. Бдительная. Не прошмыгнул бы кто вперёд. К двери кабинета подходит девушка с какой-то справкой в руках. Говорит, что беременная. Народ оживляется. «Куда прёшь?! Беременная... в очередь вставай... здесь все беременные».
Однако, власть продолжает утверждать, что особенность нашей российской цивилизации – исключительная духовность и морально-нравственные ценности.
Николай Травкин

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