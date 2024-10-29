№32. 29 октября 2024 года.

В России теперь будут сажать за дискредитацию вооружённых сил КНДР! * * * Госдума приравняла хранение презервативов к хранению наркотиков! * * * Россияне, называющие партнёров «зая», «котик», «рыбка» и т.д., будут арестованы за пропаганду квадроберства! * * * «Дурак стал нормой, ещё немного – и дурак станет идеалом» (Братья Стругацкие). * * * Школьники из кружка «Юный омоновец» разогнали уже шесть родительских собраний!

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• Шестеро заключённых совершили побег из колонии в Липецкой области.• Пятеро заключённых сбежали из колонии в Забайкалье.Что-то в последнее время у ФСИН работа не клеится, то захваты, то побеги. Видимо, необходимо ввести для сотрудников обязательное посещение уроков с разговорами о важном. Очевидно, что патриотизма не хватает!

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«Дети-квадроберы сбиваются в стаи, уходят в леса, ищут желуди и мухоморы», – считают петербургские депутаты.

Питерские депутаты признались, что забрали все мухоморы у квадроберов? * * * Забавно наблюдать за тем, как люди, нацепившие свиные хари, сегодня осуждают тех, кто нарядился котиками.



Возле одного из столичных водоёмов, по подозрению в квадроберстве, полиция задержала группу мужчин и женщин, называющих себя моржами!

Соседи музыку врубили,Но не поднимется рукаЗаколотить по батарее,Ведь там Нирвана, а не Лепс!

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Дмитрий Песков: «Объяснять контраст между высокой поддержкой Путина населением РФ и низкими рейтингами западных лидеров – не дело Кремля».Правильно! Пусть Запад объясняет, почему они не могут нарисовать своим лидерам красивые и большие проценты поддержки.

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Глава Ростеха Чемезов: «Я абсолютно уверен, что мы можем сегодня конкурировать с Boeing и Airbus на мировом рынке».– Реальные прогнозы по выпуску самолётов на 2024 год: Boeing – 400, Airbus – 770, Россия – 1 самолёт Ту-214.– Мы можем конкурировать, но просто не хотим!

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«АвтоВАЗ» разработает конкурента Mercedes-Benz С-класса.Видимо, речь идёт о конкуренции по цене.

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Вот так проходят «Беседы о квадробинге» в российских школах. Учительница на собственном примере показывает, до чего довело её переодевание в зебру.



«Объём госзакупок iPhone в 2024 году вырос в 4 раза, несмотря на запрет использования».Будем считать, что чиновники так борются с враждебной техникой, чтобы россиян от неё оградить.

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Депутат Госдумы Татьяна Буцкая предложила заворачивать новорожденных в триколор:– А если малыш обкакается – это дискредитация или госизмена? Просто интересно.– Следующий шаг – вместо молока матери, кормить ребёнка обещаниями, чтобы он с пелёнок понимал, что родился в России.

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Министр финансов Антон Силуанов:«Мы живём в самой прекрасной стране на свете, а все остальные страны нам завидуют!» – хотел добавить Антон Германович, но эта цитата уже занята...

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Густеет, оседая, мыслей соль,Покуда мы свой камень в гору катим:Бесплатна в этой жизни только боль,За радости мы позже круто платим.

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Народ у нас в стране прекрасный!А с населением – беда...

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Как живой! В Ставропольском крае в станице Галюгаевской силами местных работников культуры установили памятник Сталину. Бюст установили напротив общественного туалета.



– У Виссарионовича такое лицо, будто Путин лично мочил его в этом сортире...

– А это, кстати, выход. Если уж совсем никак нельзя без памятников Сталину, то пусть будут такие.

При создании российского планшета учреждённой Роснано компанией было похищено 13 млрд. рублей, сообщили в ФСБ.Поскольку никакого отечественного планшета никто никогда в глаза не видел, то я бы назвал этот случай словосочетанием «чистая прибыль». Когда мимо кармана вообще ни копейки не ушло!

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В моей тюрьме сломали стены,Охрана мёртвая лежит...И кто теперь меня накормит?И кто позволит погулять?

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– Без Сталина не было бы Великой Победы!– Да что там Победы – самой войны бы не было!

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Чем советские люди отличались от людей, которые жили в странах эксплуатации и наживы? Власть объясняла коротко и доходчиво. У нас человек человеку – друг, а у них – волк.До сих пор в памяти, куда не придёшь, всюду очередь. Сплочённая. Напружиненная. Спереди пристроиться хрен дадут....32 года как в капитализм окунулись. Сижу в районной поликлинике, кровь на анализы сдать. У всех талончики с временем приёма. Но всё равно образовалась очередь. Настороженная. Бдительная. Не прошмыгнул бы кто вперёд. К двери кабинета подходит девушка с какой-то справкой в руках. Говорит, что беременная. Народ оживляется.Однако, власть продолжает утверждать, что особенность нашей российской цивилизации – исключительная духовность и морально-нравственные ценности.

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