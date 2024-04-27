№16. 27 апреля 2024 года.

А «Тимур и его команда» уже добавлены в списки экстремистской литературы? (мысли в рабочее время) * * * «Тот, кто становится пресмыкающимся червем, может ли затем жаловаться, что его раздавили?» (Иммануил Кант) * * * Минобороны: «Задержанный Тимур Иванов решил восстановить своё доброе имя участием в СВО. Благодаря его бесценному многолетнему опыту, Иванов получит пост замруководителя Вооружённых сил». * * * Прочитал в интернете пугающий исторический факт: даже Сталин успел пожить при Путине! * * * «Рука Кремля треснула по невидимой руке рынка». Минфин объяснил рост цен. * * * Стайное становится явным!

# # #

В России изъяли из школьной программы книги о репрессиях времен Иосифа Сталина и произведения, содержащие критику режима СССР.А кто чем-то недоволен – в концлагерь!

# # #

Какая-то фантасмагория: арестованный замминистра обороны Тимур Иванов жил в особняке из романа «Мастер и Маргарита» в Чистом переулке в Москве. Его жена имеет гражданство другого государства, дети учатся на территории стран НАТО, которую Медведев по пятницам обещает превратить в ядерный пепел, и всё это на фоне его роскошной жизни и непрекращающейся СВО. И длится долгие годы. Но только вчера его арестовали за взятку...

Я единственный, кто сошёл с ума, или вы тоже НЕМНОЖКО не понимаете, что происходит?



Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Федор Лукьянов на форуме «Лиги безопасного интернета» предложил признать сатанизм экстремистской идеологией. Он раскритиковал его за культ смерти, который тот несёт.«Нам конкуренты не нужны!» – пояснил священник.

# # #

Приставы два месяца не будут взыскивать долги с пострадавших от паводка.«Мы б взыскали, просто доплыть не можем!» – пожаловались приставы.

# # #

Знаете ли вы, что если в воскресенье летать с иконой над Россией, то на следующий день обязательно наступит понедельник?

# # #

Время «первых»! Патриотами не рождаются. Настоящий патриотизм в молодом человеке формируется, когда его с младых ногтей к этому делу приучают. Но процесс формирования патриотизма ни в коем случае нельзя на самотёк пускать, может и в опасный для власти ультра-национализм вывести.

Посему в АП покумекали, покумекали и решили создать организацию типа общероссийского инкубатора по производству патриотов. Самым сложным оказалось придумать название этому благому мероприятию. Ведь, известно, как назовёшь, так и поплывёт. После долгих горячих дебатов решили назвать скромно, но многообещающе – «Движение первых».

Работа по созданию движения спорилась и в считанные недели первичные организации появились во всех детских образовательных учреждениях России. Оставалась некоторая, не то что неясность, а как бы недоговорённость – для чего конкретно всё это создали, почему именно «первые» и куда они намерены двигаться?

И, вот, на днях в Екатеринбурге задержали экс-главу областного отделения «Движения первых» Н. Ермаченко с подозрением в хищении до 9 миллионов рублей, выделенных на патриотическое воспитание. «Первый пошёл», – сказали свердловчане и смысл названия прояснился.

Николай Травкин

5.03.2024: Путин порадовался отсутствию в российской еде насекомых. В России еда будущего – это кондитерские и хлебобулочные изделия, когда на Западе готовятся к поеданию насекомых.23.04.2024: Хлеб из мух научились делать в Сколково. Этот ингредиент «укрепляет иммунитет» и «заживляет раны», утверждают производители.То ли Путин рано радовался, то ли в Сколково засели агенты Запада!

# # #

Извините, у нас Россия.В школе в Белгородской области установили «Парту героя» в честь выпускника, убившего собутыльницу 25 ударами ножом.

# # #

«Бессмертный бар» вместо «Бессмертного полка»? Администрация Томской области, которую возглавляет губернатор-единоросс Владимир Мазур, попросила томских рестораторов переодеть официантов и администраторов в футболки с фотографиями «их предков-ветеранов Великой Отечественной войны» на 9 мая. Такую гениальную акцию чиновники придумали вместо отменённого «Бессмертного полка».

Рестораторы от такого полёта фантазии патриотических чиновников поспешили откреститься. «Может быть, найдётся кто-то, кто решит всё это дело поддержать... Предложение из уст бармена «Можем повторить», будет звучать... двусмысленно», – отметил глава ассоциации рестораторов Томска Алексей Степанов.



Сын спикера томской облдумы получил условный срок за хищение 38 миллионов рублей на строительстве жилья для Росгвардии.А всё почему? Потому что против СВО не выступал, посты в соцсетях не писал, а главное – крал в отечественных рублях, а не в бесовских американских долларах!

# # #

Наш путь извилист, но не вечен,В конце у всех – один вокзал;Иных уж нет, а тех долечим,Как доктор доктору сказал.

# # #

«Всё идёт строго по плану, Киев будет взят до конца месяца!» Минобороны РФ представило отчёт за 821-е февраля 2022 года.



Новость: Почти три четверти россиян хотели бы стать космическими туристами.Всё лучше, чем мечтать о курортах Северной Кореи...

# # #

«Московский комсомолец»: Высокие зарплаты угрожают российской экономике: названы риски! Люди будут массово хуже работать за большие деньги.Будьте бдительными! Когда вам угрожают высокими зарплатами, не дайте себя запугать!

# # #