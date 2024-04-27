№16. 27 апреля 2024 года.
|А «Тимур и его команда» уже добавлены в списки экстремистской литературы? (мысли в рабочее время)
# # #В России изъяли из школьной программы книги о репрессиях времен Иосифа Сталина и произведения, содержащие критику режима СССР.
А кто чем-то недоволен – в концлагерь!
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|Какая-то фантасмагория: арестованный замминистра обороны Тимур Иванов жил в особняке из романа «Мастер и Маргарита» в Чистом переулке в Москве. Его жена имеет гражданство другого государства, дети учатся на территории стран НАТО, которую Медведев по пятницам обещает превратить в ядерный пепел, и всё это на фоне его роскошной жизни и непрекращающейся СВО. И длится долгие годы. Но только вчера его арестовали за взятку...
Я единственный, кто сошёл с ума, или вы тоже НЕМНОЖКО не понимаете, что происходит?
«Нам конкуренты не нужны!» – пояснил священник.
# # #Приставы два месяца не будут взыскивать долги с пострадавших от паводка.
«Мы б взыскали, просто доплыть не можем!» – пожаловались приставы.
# # #Знаете ли вы, что если в воскресенье летать с иконой над Россией, то на следующий день обязательно наступит понедельник?
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Время «первых»!Патриотами не рождаются. Настоящий патриотизм в молодом человеке формируется, когда его с младых ногтей к этому делу приучают. Но процесс формирования патриотизма ни в коем случае нельзя на самотёк пускать, может и в опасный для власти ультра-национализм вывести.
Посему в АП покумекали, покумекали и решили создать организацию типа общероссийского инкубатора по производству патриотов. Самым сложным оказалось придумать название этому благому мероприятию. Ведь, известно, как назовёшь, так и поплывёт. После долгих горячих дебатов решили назвать скромно, но многообещающе – «Движение первых».
Работа по созданию движения спорилась и в считанные недели первичные организации появились во всех детских образовательных учреждениях России. Оставалась некоторая, не то что неясность, а как бы недоговорённость – для чего конкретно всё это создали, почему именно «первые» и куда они намерены двигаться?
И, вот, на днях в Екатеринбурге задержали экс-главу областного отделения «Движения первых» Н. Ермаченко с подозрением в хищении до 9 миллионов рублей, выделенных на патриотическое воспитание. «Первый пошёл», – сказали свердловчане и смысл названия прояснился.
Николай Травкин
23.04.2024: Хлеб из мух научились делать в Сколково. Этот ингредиент «укрепляет иммунитет» и «заживляет раны», утверждают производители.
То ли Путин рано радовался, то ли в Сколково засели агенты Запада!
# # #Извините, у нас Россия.
В школе в Белгородской области установили «Парту героя» в честь выпускника, убившего собутыльницу 25 ударами ножом.
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«Бессмертный бар» вместо «Бессмертного полка»?Администрация Томской области, которую возглавляет губернатор-единоросс Владимир Мазур, попросила томских рестораторов переодеть официантов и администраторов в футболки с фотографиями «их предков-ветеранов Великой Отечественной войны» на 9 мая. Такую гениальную акцию чиновники придумали вместо отменённого «Бессмертного полка».
Рестораторы от такого полёта фантазии патриотических чиновников поспешили откреститься. «Может быть, найдётся кто-то, кто решит всё это дело поддержать... Предложение из уст бармена «Можем повторить», будет звучать... двусмысленно», – отметил глава ассоциации рестораторов Томска Алексей Степанов.
А всё почему? Потому что против СВО не выступал, посты в соцсетях не писал, а главное – крал в отечественных рублях, а не в бесовских американских долларах!
# # #Наш путь извилист, но не вечен,
В конце у всех – один вокзал;
Иных уж нет, а тех долечим,
Как доктор доктору сказал.
Игорь Губерман
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|«Всё идёт строго по плану, Киев будет взят до конца месяца!» Минобороны РФ представило отчёт за 821-е февраля 2022 года.
Всё лучше, чем мечтать о курортах Северной Кореи...
# # #«Московский комсомолец»: Высокие зарплаты угрожают российской экономике: названы риски! Люди будут массово хуже работать за большие деньги.
Будьте бдительными! Когда вам угрожают высокими зарплатами, не дайте себя запугать!
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