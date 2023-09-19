№35. 19 сентября 2023 года.

А знаете ли вы, что отличников теперь будут награждать отправкой в летние лагеря КНДР? * * * – Зачем нам принудительная мобилизация? Цены взлетят, есть захотите, сами прибежите! * * * В ходе встречи в формате тет-а-тет Владимир Путин и Ким Чен Ын померились бронепоездами. * * * Петр I боролся с патриархами кириллами, но в итоге патриархи кириллы победили... * * * «Шойгу разрешил не брать на контрактную службу россиян без ног, без рук и без глаз». Благодетель!

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Путин: Россия работает над оружием на новых физических принципах.

Ну, а «новые» физические принципы, видимо, будут приняты Госдумой. Она наконец-то отменит эти проклятые западные законы сохранения энергии, момента импульса, а главное, богомерзский закон Гея-Люссака (явно любовника Бойля-Мариотта). * * * Владимир Путин: «Мы должны договориться с бизнесом, чтобы они поняли, что в России работать надёжнее».

По давней традиции договариваться с бизнесом будут сотрудники МЧС, ФСБ и Прокуратуры. А тех, кто договариваться не захочет – просто мобилизуют. * * * Новости с интервалом в несколько минут:

Владимир Путин: Никто не закрывал дорогу назад для уехавших россиян.

Екатерина Мизулина глава Лиги безопасного интернета: «Блогер Даня Милохин покинул Россию первым рейсом и улетел в Дубай. Это результат единения общества, о котором говорит наш президент!» * * * Занимательная география от Владимира Владимировича:

«Северная Корея наш сосед, с соседями мы выстраиваем отношения, мы никому не угрожаем».

Судя по тому, с кем «выстраивает отношения» Россия, наши соседи – это Африка, Сирия и Иран, а Украина, Польша и Финляндия – вообще из другого города. * * * «Путин заявил об огромных возможностях для туризма в Магадане и на Чукотке».

– Ага. Достаточно выйти с плакатом «Нет войне!», и получишь бесплатную путёвку в Магадан...

С начала года российские школы потратили более 240 миллионов рублей на макеты оружия, муляжи гранат и другой инвентарь для проведения уроков начальной военной подготовки.За тот же период школы потратили:• 64 млн. рублей на оборудование для химии;• 11 млн. рублей на оборудование для физики;• 21 млн. рублей на оборудование для биологии;• 32 млн. рублей на оборудование для информатики.– Здравствуйте, дети. На уроках информатики мы будем готовить IT-специалистов...– Можно вопрос? А почему в классе вместо компьютеров автоматы, гранаты и противогазы?– ...Мы будем готовить IT-специалистов к службе в армии!

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Илон Маск тайно приказал своим инженерам отключить сеть спутниковой связи Starlink недалеко от побережья Крыма в прошлом году, чтобы сорвать скрытое нападение Украины на российский военно-морской флот. Об этом он признался в своей новой биографии.

Россия тебя не забудет, товарищ!



Новость: Путин на «Восточном» встретил старую знакомую – девятиклассницу из Ростова-на-Дону.– Она, девятиклассница эта, просто мимо проходила?– Ну, там же всё написано. Это СТАРАЯ знакомая Путина, 1959 года рождения. Просто она работает девятиклассницей. Каждый день после школы она заходила на космодром Восточный, что в 8000 км от дома, в надежде увидеть там вождя. И наконец её мечта сбылась. Так что не нагнетайте!– Кого только не встретишь случайно на космодроме «Восточный»... Ходят кто нипоподя...

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Включил «Россию-24» про погоду послушать. Гидрометеоролог в бабочке рассказывает про особенности английских танков и как ловко наши бойцы приспособились их поджигать. Специалист по танкам, видать, и наверное только с передовой вернулся. Не всех же в учителя, некоторых и в телеведущие берут.Потом девица на экране появилась, ухоженная такая, на лбу ни одной морщинки. Ну, думаю, уж эта точно про погоду... Нет, ошибся! Стала про коррупцию в энергетике Украины говорить.В общем, плюнул на это дело и открыл прогноз на 10 дней в смартфоне.

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14.09.2022: Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин: в России мобилизация не требуется.14.09.2023: Осенью 2023 года новой волны мобилизации в России не будет, сообщил заместитель председателя оборонного комитета Госдумы Юрий Швыткин.Верим-верим!

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Цензура и запретительные законы пробудили в интеллигенции забытую с советских времён способность читать между строк, а также по своему интерпретировать сказанное со сцены.

Вот и фраза «О, Господи, когда же ты освободишь нас от него...» почему-то вызывает заметно одобрительную реакцию публики вне зависимости от контекста.



В свете новых законов довольно странным выглядит тот факт, что до сих пор не поступило предложение обнулять службу в армии, если она была пройдена свыше, к примеру, 15 лет назад.Человек успел за это время растерять навыки и уже нельзя считать, что он служил.Да и давно это было, долг Родине вновь поднакопился и его нужно отдать.

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