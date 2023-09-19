№35. 19 сентября 2023 года.
|А знаете ли вы, что отличников теперь будут награждать отправкой в летние лагеря КНДР?
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Путин: Россия работает над оружием на новых физических принципах.
Ну, а «новые» физические принципы, видимо, будут приняты Госдумой. Она наконец-то отменит эти проклятые западные законы сохранения энергии, момента импульса, а главное, богомерзский закон Гея-Люссака (явно любовника Бойля-Мариотта).
По давней традиции договариваться с бизнесом будут сотрудники МЧС, ФСБ и Прокуратуры. А тех, кто договариваться не захочет – просто мобилизуют.
Владимир Путин: Никто не закрывал дорогу назад для уехавших россиян.
Екатерина Мизулина глава Лиги безопасного интернета: «Блогер Даня Милохин покинул Россию первым рейсом и улетел в Дубай. Это результат единения общества, о котором говорит наш президент!»
«Северная Корея наш сосед, с соседями мы выстраиваем отношения, мы никому не угрожаем».
Судя по тому, с кем «выстраивает отношения» Россия, наши соседи – это Африка, Сирия и Иран, а Украина, Польша и Финляндия – вообще из другого города.
– Ага. Достаточно выйти с плакатом «Нет войне!», и получишь бесплатную путёвку в Магадан...
За тот же период школы потратили:
• 64 млн. рублей на оборудование для химии;
• 11 млн. рублей на оборудование для физики;
• 21 млн. рублей на оборудование для биологии;
• 32 млн. рублей на оборудование для информатики.
– Здравствуйте, дети. На уроках информатики мы будем готовить IT-специалистов...
– Можно вопрос? А почему в классе вместо компьютеров автоматы, гранаты и противогазы?
– ...Мы будем готовить IT-специалистов к службе в армии!
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|Илон Маск тайно приказал своим инженерам отключить сеть спутниковой связи Starlink недалеко от побережья Крыма в прошлом году, чтобы сорвать скрытое нападение Украины на российский военно-морской флот. Об этом он признался в своей новой биографии.
Россия тебя не забудет, товарищ!
– Она, девятиклассница эта, просто мимо проходила?
– Ну, там же всё написано. Это СТАРАЯ знакомая Путина, 1959 года рождения. Просто она работает девятиклассницей. Каждый день после школы она заходила на космодром Восточный, что в 8000 км от дома, в надежде увидеть там вождя. И наконец её мечта сбылась. Так что не нагнетайте!
– Кого только не встретишь случайно на космодроме «Восточный»... Ходят кто нипоподя...
# # #Включил «Россию-24» про погоду послушать. Гидрометеоролог в бабочке рассказывает про особенности английских танков и как ловко наши бойцы приспособились их поджигать. Специалист по танкам, видать, и наверное только с передовой вернулся. Не всех же в учителя, некоторых и в телеведущие берут.
Потом девица на экране появилась, ухоженная такая, на лбу ни одной морщинки. Ну, думаю, уж эта точно про погоду... Нет, ошибся! Стала про коррупцию в энергетике Украины говорить.
В общем, плюнул на это дело и открыл прогноз на 10 дней в смартфоне.
# # #14.09.2022: Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин: в России мобилизация не требуется.
14.09.2023: Осенью 2023 года новой волны мобилизации в России не будет, сообщил заместитель председателя оборонного комитета Госдумы Юрий Швыткин.
Верим-верим!
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|Цензура и запретительные законы пробудили в интеллигенции забытую с советских времён способность читать между строк, а также по своему интерпретировать сказанное со сцены.
Вот и фраза «О, Господи, когда же ты освободишь нас от него...» почему-то вызывает заметно одобрительную реакцию публики вне зависимости от контекста.
Человек успел за это время растерять навыки и уже нельзя считать, что он служил.
Да и давно это было, долг Родине вновь поднакопился и его нужно отдать.
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