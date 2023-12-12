№46. 12 декабря 2023 года.
|Конституцию России заменят на «Слово пацана».
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К дискуссии о путях решения демографической проблемы
Произвёл строгие расчёты и выяснил, что, если заделывать регулярно детей всем для того пригодным женщинам в усадьбе, то уже через 15 лет у него появится достаточно много годного для продажи живого товара собственного производства.
А до тех пор его и гарем смогут прокормить своим трудом старухи и дурнушки, которые тоже среди оставшихся крепостных имелись. Придётся, конечно, некоторое время жить скромно, но дело того стоит.
К сожалению, Массон прогневал императора Павла и вынужден был в спешке покинуть Россию. Поэтому мы не знаем, достиг ли успеха предприимчивый офицер.
• слово пастыря;
• слово пацана;
• слово пахана (прямая линия).
# # #Путин: «Выражение «Россия – бензоколонка» сейчас к стране не применимо».
Неужели и бензин в России тоже закончился?!..
# # #Извините, у них Германия.
В аэропорту Мюнхена самолёт вмёрз во взлётную полосу. Рейс направлялся в Дубай на саммит по глобальному потеплению.
# # #Да что вы знаете о патриотизме?!
«Я – патриот, второго ребёнка в Америке я точно рожать не буду. Поехали в Дубай!» – певица Ханна, жена генерального директора Black Star.
И проклятые американские айфоны это чудо тоже из патриотических соображений никогда больше не будет покупать в Нью-Йорке, а исключительно в Дубае!
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«Ласкающие друг друга кисти рук»Выборгский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 500 тысяч рублей местный телеканал «Айва ТВ» по статье об ЛГБТ-пропаганде из-за трансляции древнего клипа Сергея Лазарева на песню «Так красиво». Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов города.
Суд постановил, что в видео показаны «взаимодействующие кисти рук (ласкающие друг друга), чьё взаиморасположение в пространстве, их индивидуальные особенности (волосяной покров, форма ногтевой пластины, маникюр, украшения) позволяют их воспринимать как принадлежащие двум разным людям одного пола».
Эти кадры могут быть «потенциально воспринимающимися как тактильное, чувственное взаимодействие лиц, транслирующих свои гомосексуальные предпочтения».
Элла Александровна. Владимир Владимирович, конечно, говорил, что он демократ, ну уж перед выборами-то могли бы о дряхлости так прямо не говорить!
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«Как я провёл лето»
Потом пошёл дождь (признан нежелательной организацией, включён в реестр иноагентов).
После дождя была радуга (которая является элементом символики экстремистской организации).
Ещё мама отвела меня к мемориалу в центре города (Мемориал внесён в реестр иностранных агентов, его деятельность на территории РФ прекращена по решению суда).
Ужас какой!
# # #– Россия – это гармоничное сочетание цирка, тюрьмы и сумасшедшего дома.
– А почему гармоничное?
– Потому что большинству россиян это нравится.
# # #Но есть и хорошие новости!
«ФСИН поменяет цвет и стиль женской тюремной робы на менее депрессивный».
# # #«КиноПоиск» присвоил маркировку 18+ мультсериалу «Мой маленький пони», вероятно, из-за радужной расцветки хвоста одного из персонажей.
Видимо, мультфильм про Малыша и Карлсона вообще будет удалён из фильмотеки, поскольку отношения мужчины в самом расцвете сил и маленького мальчика вызывают большие вопросы.
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