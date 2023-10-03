№37. 3 октября 2023 года.

Мединский пообещал добавить в учебник истории главу «Подвиг Адама Кадырова». * * * Интересно, как может Господь разгневаться, если гнев – один из смертных грехов? (мысли в рабочее время) * * * Песков не хочет комментировать историю с сыном академика и правильно делает. Иначе следующее видео будет с ним. * * * «Русский народ издревле передвигался пешком». Госдума запретит аэропорты. * * * «Мы сочиняем ужасы, чтобы помочь себе справиться с реальностью» (Стивен Кинг).

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– И никто из власти, никто не отреагировал на это чудовищное избиение заключённого сыном Кадырова!– Почему же никто? Глава Совета по правам человека сказал, что надо разобраться... с избитым.

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Индийская организация космических исследований (ISRO) сообщила, что луноход и посадочный модуль, которые в августе были доставлены Индией на поверхность Луны в рамках миссии «Чандраян-3», не отвечают на попытки специалистов восстановить с ними связь. Отповедь луноходу Ответь нам что ли, Чандраян,

из вечной лунной тьмы.

Неужто как козе баян

мы все тебе нужны?



Зазнался что ли, сука мля,

без строгой-то руки,

чтоб трубку столько дней не брать

и сбрасывать звонки?



Ты был как все, и вот те на –

удрал и был таков.

Уют небось, и тишина,

ни войн, ни мудаков?



Сбежал как крыса с корабля,

забыть друзей спеша.

Ты пожалеешь скоро, мля,

гнилая ты душа!



Ведь там никто тебе не рад

и жизнь совсем не рай.

Ещё попросишься назад,

на Землю, в отчий край.



Пойдёшь, рыдая, в интернет:

«простите, я говно»...

А хер тебе: Земли-то нет,

сгорела вся давно.

Леонид Каганов

Антон Силуанов, Министр финансов РФ: «В интернете прочитал, мне кажется, правильную мысль про инфляцию. Там написано: если не покупать, то цены нормальные».Ну и в чём он неправ? Вы просто ничего не покупайте и рост цен вас не тронет. Следующую Нобелевскую премию по экономике уже понятно кому выдавать!

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«Глава МИД РФ Лавров обвинил западные страны в нарушении территориальной целостности Украины».Ещё один тайный знак в арсенале МИДа, чтобы сообщить, что очередная партия из Аргентины успешно добралась до ведомства.

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Новый учебник по истории России исправят после того, как его раскритиковали в Чечне.

Чеченцам не понравилась глава, в которой рассказывалось о депортации чеченского народа.



Как только народы Кавказа ознакомились с новым учебником «истории» – задница его автора познала холодную сталь горского «кынжала». Тот пока вошёл «нэ глубоко, но обыдно».

Горцы, впрочем, пообещали ввести кинжал поглубже и начать его проворачивать. Им не понравилось глупое враньё о депортации их народов.

Мединскому (автору) стало больно и страшно. Он попытался допищаться до Кремля и Первого Лица. Но Лицо зевнуло, на страдания своего баснописца сплюнуло и защищать его не стало.

Мединский струхнул. В результате, дрожащий дурачок сейчас лично изымает «учебники» из школ и божится переписать историю так, чтобы «все были довольны».

Эдак придётся для каждого субъекта федерации свою историю писать. * * * В красноярской школе рекламу контрактной службы повесили прямо на доске. В городской администрации в ответ на претензии пояснили, что «исполняют задачу по информированию горожан о возможности поступления на контрактную военную службу».



– Дети, смотрим на доску, решаем задачу. Дано: зарплата контрактника в 10 раз больше зарплаты учёного. Вопрос: Куда пойдёт после школы выпускник и почему именно на фронт?

– За грибами завтра поедем? И Люсю бери!– С ума сошёл? Это ж статья – сбор грибов в составе преступной группы по предварительному сговору. Да ещё и с использованием интернета! Ты зачем мне это в вацапе написал?!

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Новость: «Саратовца, который показал средний палец наклейке Z на машине, оштрафовали на 150 тысяч».Пока все живут в 2023 году, Саратов штурмует будущее, там начали судить за оскорбление чувств наклейки...

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«Применяли электрошокер, использовали газовую горелку» – подозреваемый в поджоге Z-инсталляции в Белгороде рассказал о пытках в полиции.Как же изобретательна Россия в своей борьбе с фашизмом!

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Казалось, что распад империи – зрелище величественное, вроде античной трагедии.К пошлому водевилю, поставленному силами драмкружка отстающего колхоза, мы оказались не готовы...

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Губернатор Развожаев: в Севастополе сбита ракета Storm Shadow с британским экипажем на борту.Механик ракеты несколько минут был жив и повторял:– Лондон из зе кепител оф грейт бритаин. Айм фром лондон. Ху из он дьюти тудей?

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Лидер партии «СРЗП» Сергей Миронов предложил ввести в школах предмет «Важные дела», где дети смогут плести маскировочные сети и делать окопные свечи.Таким образом, среднестатистический день российского школьника будет выглядеть примерно так:После прилива гордости от поднятия флага и прослушивания гимна он идёт изучать плакат о службе по контракту и плести маскировочные сети на уроке «Важные дела», потом спешит учить историю по учебникам Мединского. Далее, на «Уроке о важном» он погружается во враждебный для всего русского мир геополитики, после чего на физкультуре кидает гранаты и учится надевать противогаз.А всякие там физики, алгебры и информатики – да кому эти западные ценности нужны, чтобы время на них тратить. В армии всё равно не пригодятся!

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