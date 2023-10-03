№37. 3 октября 2023 года.
|Мединский пообещал добавить в учебник истории главу «Подвиг Адама Кадырова».
# # #– И никто из власти, никто не отреагировал на это чудовищное избиение заключённого сыном Кадырова!
– Почему же никто? Глава Совета по правам человека сказал, что надо разобраться... с избитым.
# # #
|Индийская организация космических исследований (ISRO) сообщила, что луноход и посадочный модуль, которые в августе были доставлены Индией на поверхность Луны в рамках миссии «Чандраян-3», не отвечают на попытки специалистов восстановить с ними связь.
Отповедь луноходуОтветь нам что ли, Чандраян,
из вечной лунной тьмы.
Неужто как козе баян
мы все тебе нужны?
Зазнался что ли, сука мля,
без строгой-то руки,
чтоб трубку столько дней не брать
и сбрасывать звонки?
Ты был как все, и вот те на –
удрал и был таков.
Уют небось, и тишина,
ни войн, ни мудаков?
Сбежал как крыса с корабля,
забыть друзей спеша.
Ты пожалеешь скоро, мля,
гнилая ты душа!
Ведь там никто тебе не рад
и жизнь совсем не рай.
Ещё попросишься назад,
на Землю, в отчий край.
Пойдёшь, рыдая, в интернет:
«простите, я говно»...
А хер тебе: Земли-то нет,
сгорела вся давно.
Леонид Каганов
Ну и в чём он неправ? Вы просто ничего не покупайте и рост цен вас не тронет. Следующую Нобелевскую премию по экономике уже понятно кому выдавать!
# # #«Глава МИД РФ Лавров обвинил западные страны в нарушении территориальной целостности Украины».
Ещё один тайный знак в арсенале МИДа, чтобы сообщить, что очередная партия из Аргентины успешно добралась до ведомства.
# # #
|Новый учебник по истории России исправят после того, как его раскритиковали в Чечне.
Чеченцам не понравилась глава, в которой рассказывалось о депортации чеченского народа.
Как только народы Кавказа ознакомились с новым учебником «истории» – задница его автора познала холодную сталь горского «кынжала». Тот пока вошёл «нэ глубоко, но обыдно».
Горцы, впрочем, пообещали ввести кинжал поглубже и начать его проворачивать. Им не понравилось глупое враньё о депортации их народов.
Мединскому (автору) стало больно и страшно. Он попытался допищаться до Кремля и Первого Лица. Но Лицо зевнуло, на страдания своего баснописца сплюнуло и защищать его не стало.
Мединский струхнул. В результате, дрожащий дурачок сейчас лично изымает «учебники» из школ и божится переписать историю так, чтобы «все были довольны».
Эдак придётся для каждого субъекта федерации свою историю писать.
– Дети, смотрим на доску, решаем задачу. Дано: зарплата контрактника в 10 раз больше зарплаты учёного. Вопрос: Куда пойдёт после школы выпускник и почему именно на фронт?
– С ума сошёл? Это ж статья – сбор грибов в составе преступной группы по предварительному сговору. Да ещё и с использованием интернета! Ты зачем мне это в вацапе написал?!
# # #Новость: «Саратовца, который показал средний палец наклейке Z на машине, оштрафовали на 150 тысяч».
Пока все живут в 2023 году, Саратов штурмует будущее, там начали судить за оскорбление чувств наклейки...
# # #«Применяли электрошокер, использовали газовую горелку» – подозреваемый в поджоге Z-инсталляции в Белгороде рассказал о пытках в полиции.
Как же изобретательна Россия в своей борьбе с фашизмом!
# # #Казалось, что распад империи – зрелище величественное, вроде античной трагедии.
К пошлому водевилю, поставленному силами драмкружка отстающего колхоза, мы оказались не готовы...
# # #Губернатор Развожаев: в Севастополе сбита ракета Storm Shadow с британским экипажем на борту.
Механик ракеты несколько минут был жив и повторял:
– Лондон из зе кепител оф грейт бритаин. Айм фром лондон. Ху из он дьюти тудей?
# # #Лидер партии «СРЗП» Сергей Миронов предложил ввести в школах предмет «Важные дела», где дети смогут плести маскировочные сети и делать окопные свечи.
Таким образом, среднестатистический день российского школьника будет выглядеть примерно так:
После прилива гордости от поднятия флага и прослушивания гимна он идёт изучать плакат о службе по контракту и плести маскировочные сети на уроке «Важные дела», потом спешит учить историю по учебникам Мединского. Далее, на «Уроке о важном» он погружается во враждебный для всего русского мир геополитики, после чего на физкультуре кидает гранаты и учится надевать противогаз.
А всякие там физики, алгебры и информатики – да кому эти западные ценности нужны, чтобы время на них тратить. В армии всё равно не пригодятся!
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