«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
 Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться https://risk-inform.com, https://riskinform.blogspot.com или https://t.me/riskinform"

Поиск по сайту
Навигация
Случайная картинка
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 114
User Пользователей: 1

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 49
User Пользователей: 0
Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК» за 2023 год / № 37, 3 октября

№37. 3 октября 2023 года.

Мединский пообещал добавить в учебник истории главу «Подвиг Адама Кадырова».
* * *
Интересно, как может Господь разгневаться, если гнев – один из смертных грехов? (мысли в рабочее время)
* * *
Песков не хочет комментировать историю с сыном академика и правильно делает. Иначе следующее видео будет с ним.
* * *
«Русский народ издревле передвигался пешком». Госдума запретит аэропорты.
* * *
«Мы сочиняем ужасы, чтобы помочь себе справиться с реальностью» (Стивен Кинг).

# # #

– И никто из власти, никто не отреагировал на это чудовищное избиение заключённого сыном Кадырова!
– Почему же никто? Глава Совета по правам человека сказал, что надо разобраться... с избитым.

# # #

Индийская организация космических исследований (ISRO) сообщила, что луноход и посадочный модуль, которые в августе были доставлены Индией на поверхность Луны в рамках миссии «Чандраян-3», не отвечают на попытки специалистов восстановить с ними связь.

Отповедь луноходу

Ответь нам что ли, Чандраян,
из вечной лунной тьмы.
Неужто как козе баян
мы все тебе нужны?

Зазнался что ли, сука мля,
без строгой-то руки,
чтоб трубку столько дней не брать
и сбрасывать звонки?

Ты был как все, и вот те на –
удрал и был таков.
Уют небось, и тишина,
ни войн, ни мудаков?

Сбежал как крыса с корабля,
забыть друзей спеша.
Ты пожалеешь скоро, мля,
гнилая ты душа!

Ведь там никто тебе не рад
и жизнь совсем не рай.
Ещё попросишься назад,
на Землю, в отчий край.

Пойдёшь, рыдая, в интернет:
«простите, я говно»...
А хер тебе: Земли-то нет,
сгорела вся давно.
Леонид Каганов
Антон Силуанов, Министр финансов РФ: «В интернете прочитал, мне кажется, правильную мысль про инфляцию. Там написано: если не покупать, то цены нормальные».
Ну и в чём он неправ? Вы просто ничего не покупайте и рост цен вас не тронет. Следующую Нобелевскую премию по экономике уже понятно кому выдавать!

# # #

«Глава МИД РФ Лавров обвинил западные страны в нарушении территориальной целостности Украины».
Ещё один тайный знак в арсенале МИДа, чтобы сообщить, что очередная партия из Аргентины успешно добралась до ведомства.

# # #

Новый учебник по истории России исправят после того, как его раскритиковали в Чечне.
Чеченцам не понравилась глава, в которой рассказывалось о депортации чеченского народа.
Новый учебник по истории России исправят после того, как его раскритиковали в Чечне
Как только народы Кавказа ознакомились с новым учебником «истории» – задница его автора познала холодную сталь горского «кынжала». Тот пока вошёл «нэ глубоко, но обыдно».
Горцы, впрочем, пообещали ввести кинжал поглубже и начать его проворачивать. Им не понравилось глупое враньё о депортации их народов.
Мединскому (автору) стало больно и страшно. Он попытался допищаться до Кремля и Первого Лица. Но Лицо зевнуло, на страдания своего баснописца сплюнуло и защищать его не стало.
Мединский струхнул. В результате, дрожащий дурачок сейчас лично изымает «учебники» из школ и божится переписать историю так, чтобы «все были довольны».
Эдак придётся для каждого субъекта федерации свою историю писать.
* * *
В красноярской школе рекламу контрактной службы повесили прямо на доске. В городской администрации в ответ на претензии пояснили, что «исполняют задачу по информированию горожан о возможности поступления на контрактную военную службу».
Дети, смотрим на доску, решаем задачу
– Дети, смотрим на доску, решаем задачу. Дано: зарплата контрактника в 10 раз больше зарплаты учёного. Вопрос: Куда пойдёт после школы выпускник и почему именно на фронт?
– За грибами завтра поедем? И Люсю бери!
– С ума сошёл? Это ж статья – сбор грибов в составе преступной группы по предварительному сговору. Да ещё и с использованием интернета! Ты зачем мне это в вацапе написал?!

# # #

Новость: «Саратовца, который показал средний палец наклейке Z на машине, оштрафовали на 150 тысяч».
Пока все живут в 2023 году, Саратов штурмует будущее, там начали судить за оскорбление чувств наклейки...

# # #

«Применяли электрошокер, использовали газовую горелку» – подозреваемый в поджоге Z-инсталляции в Белгороде рассказал о пытках в полиции.
Как же изобретательна Россия в своей борьбе с фашизмом!

# # #

Казалось, что распад империи – зрелище величественное, вроде античной трагедии.
К пошлому водевилю, поставленному силами драмкружка отстающего колхоза, мы оказались не готовы...

# # #

Губернатор Развожаев: в Севастополе сбита ракета Storm Shadow с британским экипажем на борту.
Механик ракеты несколько минут был жив и повторял:
– Лондон из зе кепител оф грейт бритаин. Айм фром лондон. Ху из он дьюти тудей?

# # #

Лидер партии «СРЗП» Сергей Миронов предложил ввести в школах предмет «Важные дела», где дети смогут плести маскировочные сети и делать окопные свечи.
Таким образом, среднестатистический день российского школьника будет выглядеть примерно так:
После прилива гордости от поднятия флага и прослушивания гимна он идёт изучать плакат о службе по контракту и плести маскировочные сети на уроке «Важные дела», потом спешит учить историю по учебникам Мединского. Далее, на «Уроке о важном» он погружается во враждебный для всего русского мир геополитики, после чего на физкультуре кидает гранаты и учится надевать противогаз.
А всякие там физики, алгебры и информатики – да кому эти западные ценности нужны, чтобы время на них тратить. В армии всё равно не пригодятся!

# # #

(159 раз прочитано)

| 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2007 год, «РИСК» | 2007 год, «РИСК экспресс» | 2008 год, «РИСК» | 2008 год, «РИСК экспресс» | 2009 год, «РИСК транзит» | 2009 год, «РИСК экспресс» | 2009 год, «РИСК» | 2010 год, «РИСК транзит» | 2010 год, «РИСК» | 2010 год, «РИСК экспресс» | 2011 год, «РИСК транзит» | 2011 год, «РИСК информ» | 2012 год, «РИСК транзит» | 2012 год, «РИСК информ» | 2012 год, «РИСК экспресс» | 2013 год, «РИСК экспресс» | 2013 год, «РИСК информ» | 2013 год, «РИСК транзит» | 2014 год, «РИСК экспресс» | 2014 год, «РИСК транзит» | 2014 год, «РИСК информ» | 2015 год, «РИСК экспресс» | 2015 год, «РИСК информ» | 2016 год, «РИСК экспресс» | 2017 год, «РИСК экспресс» | 2018 год, «РИСК экспресс» | 2019 год, «РИСК экспресс» | 2020 год, «РИСК экспресс» | 2021 год, «РИСК экспресс» | 2022 год, «РИСК экспресс» | 2022 год, «РИСК» | 2023 год, «РИСК» | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 | №16 | №17 | №18 | №19 | №20 | №21 | №22 | №23 | №24 | №25 | №26 | №27 | 2023 год, «РИСК экспресс» | №28 | №29 | №30 | №31 | №32 | №33 | №34 | №35 | №36 | №37 |

«Пока семь раз отмеришь, другие уже отрежут» (Михаил Жванецкий).

Шутка 2019 года

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Страница газеты РИСК в Телеграме Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Blogspot Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Top.Mail.Ru