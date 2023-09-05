№33. 5 сентября 2023 года.

«Я думаю, что если не относиться к жизни с юмором, она сведёт нас с ума» (Шон Коннери). * * * Директоров школ привлекут по статье за слишком частые перемены. * * * Росстат заявил, что в реальном выражении зарплаты россиян выросли, устроились на работу и начали жить отдельно. * * * В российских аэропортах введён режим «Медный таз». * * * Роскосмос: катастрофа «Луны-25» доказала невозможность высадки на Луну американцев в 1969 году!

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Россия, 1999-й год – пенсионеры охраняют подвалы.Россия, 2023-й год – пенсионеры дежурят на крышах.Всё остальное без изменений.

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Расходы на патриотическое воспитание в России выросли в 3 раза, сообщают СМИ. А во сколько выросли на детское питание – не сообщают.

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В России ожидается дефицит легендарного «Доширака». Виноваты курс рубля, сокращение отгрузок и нехватка кадров на заводе.– Главное, чтобы у (не)дорогих россиян не возникло дефицита ушей. А лапша у Кремля всегда найдётся.

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Обрызгивая кровью каждый лист,

История нам пишется не впрок,

И кажется порой, что Бог – садист

И нами утоляет свой порок.

Игорь Губерман

Август, как и лето,в целом был неплох.Подвожу итоги:я хотя б не сдох.

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Авиакомпания «Россия» подтвердила первый полёт самолёта, названного в честь Жириновского. Им оказался американский Boeing 737-900.Они там допляшутся! Мы ещё и мерседесы в честь Кадырова назовём!

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Орбитальный лунный зонд Lunar Reconnaissance Orbiter обнаружил место падения российской АМС «Луна-25».Кратер от удара размером около 10 м находится на юго-западном склоне 42-километрового кратера Понтекулан, примерно в 400 км от расчётной точки прилунения «Луны-25».Кратером Рогозина-Борисова теперь будет на картах называться, да.

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С поры кафтанов и лаптей

Жива традиция в отчизне:

Россия ест своих детей,

Чтобы не мучались от жизни.

Игорь Губерман

«Психиатры нужны только там, где психически здоровые люди изолируют от общества психически больных, а в стране, где психи сажают здоровых, мне делать нечего».

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Останови любого прохожего: «Что вы считаете главным достижением власти за последние 20 лет?» Без запинки ответит: «Стабильность!»А в отношении планов на завтра затрудняется: «Ну, кто ж знает чего за ночь случится? Вот утро наступит и будем определяться».

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Мэр Липецка, заработавшая в 2021 году более 120 млн. рублей, попросила родителей не покупать букеты учителям на 1 сентября, а перечислить деньги на СВО.В идеале, конечно, и детей отправлять не в школу, а сразу на фронт, но не всё сразу!

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Прогресс теперь только такой

Опубликованы стихи из ЕГЭ-2024:«Привет, помытая Россия,Страна порядка и свобод,Властитель сильный и достойный,Любим народом, волосат».

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Все, кто чувствуют, что вы сходите с ума от происходящих событий – с вами всё в порядке.Все, кто чувствуют, что всё отлично, всё правильно – вы сошли с ума.

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• Росстат заявил о рекордном росте реальных зарплат и скачке доходов россиян.• Росстат сообщил о росте зарплат россиян более чем на 14%.• Зарплаты в РФ в реальном выражении в июне выросли на 10,5% – Росстат.• Росстат: более трети россиян живут меньше чем на $10 в день.Свидетель путался в показаниях, краснел, запинался, но продолжал самозабвенно врать!

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Извините, у нас Россия.20.12.2021. Жемчужина российской микроэлектроники. 48-ми ядерный процессор Baikal-S, сравнялся с аналогами от intel и AMD.31.08.2023. Отечественный производитель процессоров «Байкал Электроникс» объявил о банкротстве.

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– Самолётостроение – всё, компьютеры «Байкал» – всё, Доширак – тоже...– И Доширак?!– И Доширак.

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