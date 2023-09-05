№33. 5 сентября 2023 года.
|«Я думаю, что если не относиться к жизни с юмором, она сведёт нас с ума» (Шон Коннери).
# # #Россия, 1999-й год – пенсионеры охраняют подвалы.
Россия, 2023-й год – пенсионеры дежурят на крышах.
Всё остальное без изменений.
# # #Расходы на патриотическое воспитание в России выросли в 3 раза, сообщают СМИ. А во сколько выросли на детское питание – не сообщают.
# # #В России ожидается дефицит легендарного «Доширака». Виноваты курс рубля, сокращение отгрузок и нехватка кадров на заводе.
– Главное, чтобы у (не)дорогих россиян не возникло дефицита ушей. А лапша у Кремля всегда найдётся.
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Обрызгивая кровью каждый лист,
История нам пишется не впрок,
И кажется порой, что Бог – садист
И нами утоляет свой порок.
Игорь Губерман
в целом был неплох.
Подвожу итоги:
я хотя б не сдох.
# # #Авиакомпания «Россия» подтвердила первый полёт самолёта, названного в честь Жириновского. Им оказался американский Boeing 737-900.
Они там допляшутся! Мы ещё и мерседесы в честь Кадырова назовём!
# # #Орбитальный лунный зонд Lunar Reconnaissance Orbiter обнаружил место падения российской АМС «Луна-25».
Кратер от удара размером около 10 м находится на юго-западном склоне 42-километрового кратера Понтекулан, примерно в 400 км от расчётной точки прилунения «Луны-25».
Кратером Рогозина-Борисова теперь будет на картах называться, да.
# # #
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С поры кафтанов и лаптей
Жива традиция в отчизне:
Россия ест своих детей,
Чтобы не мучались от жизни.
Игорь Губерман
# # #Останови любого прохожего: «Что вы считаете главным достижением власти за последние 20 лет?» Без запинки ответит: «Стабильность!»
А в отношении планов на завтра затрудняется: «Ну, кто ж знает чего за ночь случится? Вот утро наступит и будем определяться».
# # #Мэр Липецка, заработавшая в 2021 году более 120 млн. рублей, попросила родителей не покупать букеты учителям на 1 сентября, а перечислить деньги на СВО.
В идеале, конечно, и детей отправлять не в школу, а сразу на фронт, но не всё сразу!
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Прогресс теперь только такой
«Привет, помытая Россия,
Страна порядка и свобод,
Властитель сильный и достойный,
Любим народом, волосат».
# # #Все, кто чувствуют, что вы сходите с ума от происходящих событий – с вами всё в порядке.
Все, кто чувствуют, что всё отлично, всё правильно – вы сошли с ума.
# # #• Росстат заявил о рекордном росте реальных зарплат и скачке доходов россиян.
• Росстат сообщил о росте зарплат россиян более чем на 14%.
• Зарплаты в РФ в реальном выражении в июне выросли на 10,5% – Росстат.
• Росстат: более трети россиян живут меньше чем на $10 в день.
Свидетель путался в показаниях, краснел, запинался, но продолжал самозабвенно врать!
# # #Извините, у нас Россия.
20.12.2021. Жемчужина российской микроэлектроники. 48-ми ядерный процессор Baikal-S, сравнялся с аналогами от intel и AMD.
31.08.2023. Отечественный производитель процессоров «Байкал Электроникс» объявил о банкротстве.
# # #– Самолётостроение – всё, компьютеры «Байкал» – всё, Доширак – тоже...
– И Доширак?!
– И Доширак.
# # #
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