№44. 28 ноября 2023 года.
|«Нельзя портить отношения с сектором Газа». Путин отменил запрет Роскомнадзора на песни «Демобилизация» и «Пора домой».
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Юра, мы всё переносим!• Роскосмос запустит новый космический корабль «Орёл» в 2023 году.
• Условием полёта российского «Орла» в 2023 году назвали чудо!
• Первый старт пилотируемого корабля РФ «Орёл» перенесён с 2023 года на более поздний срок.
• В «Роскосмосе» заявили о переносе сроков полёта корабля «Орёл».
• Первый полёт нового российского космического корабля «Орёл» намечен на 2028 год.
В потоке чёрных дней,
То притворяться дураком
Становится трудней.
Игорь Губерман
# # #– А Бог точно сказал «Плодитесь и размножайтесь»? А не «Трахайтесь дальше сами, как хотите»?
– Не знаю. Уже не уверен...
# # #Выборы, выборы... Все кандидаты – Путины!
# # #«Депутаты Госдумы просят больше денег на пиар из-за отсутствия «должного уважения» к работе депутатов у россиян».
– Так. Мы этим россиянам всё запретили?
– Запретили.
– Зарплату себе за их счёт сделали полмиллиона? Спецоперацию, мобилизацию, коррупцию одобрили?
– Ну да.
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А ещё Песков заявил, что никогда не врёт!Дмитрий Песков заявил, что его дочь Елизавета никогда не была «мажором», во Франции жила бедно в «спартанских условиях».
Ещё в 2017 году расследователи выяснили, что Пескова имеет французское юрлицо SIRIUS и в 2016 году купила в одном из самых дорогих районов Парижа квартиру площадью 180 квадратных метров. Её стоимость согласно документам составляла 1,77 млн. евро – на тот момент 125 млн. рублей. Елизавете в 2016 году было 19 лет.
Но мы всё понимаем. Для Дмитрия Сергеевича 1,77 миллиона евро – действительно бедность, а 180 кв.м. – на самом деле спартанские условия.
– Само собой.
– Ну, а чего тогда нас россияне не уважают?!
– Не знаю. Надо бы ещё денег нам на пиар.
# # #2016: Медведев посоветовал жалующимся на зарплаты учителям идти в бизнес.
2023: Школьники из Самары второй месяц сидят без уроков русского языка – все учителя ушли из-за низкой зарплаты.
Но не перепутайте, ущемление русского языка происходит в Украине!
# # #У Большого театра в очереди за билетами на «Щелкунчика» произошла давка.
Россияне признались, что как никогда хотят увидеть смерть Мышиного короля.
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Говорят, это Машенька. Прикиньте, каков тогда Медведь!В Кемеровской области к ученикам сельской школы пришла на урок ростовая кукла Маша из мультика «Маша и Медведь». Фотки с занятия тут же разлетелись по местным пабликам – куклу уже успели прозвать «сестрой нововоронежской Алёнки» и «Машей-бухашей».
«Образовательные учреждения работают во взаимодействии с учреждениями культуры. В учреждениях образования никаких ростовых кукол нет. Что предоставили учреждения культуры, тем и пользуемся. Насчёт красиво/не красиво, тут комментировать не буду, на вкус и цвет, как говорится... Понятно, что она не совсем похожа на Машу», – объяснили в местном управлении образования.
# # #Госдума отчиталась о победе над экстремистами ЛГБТ:
• Радужную оболочку глаза переименовали в традиционно-семейную;
• Радужную форель переименовали в триколорную;
• Город Радужный переименован в Серый;
• Запретили фразу «Сводить концы с концами».
# # #В принципе, гетеросексуальное совокупление без цели зачатия – тоже какое-то мутное дело.
Уголовку за такое, может, и многовато, а вот обязательные работы – вполне!
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