№44. 28 ноября 2023 года.

«Нельзя портить отношения с сектором Газа». Путин отменил запрет Роскомнадзора на песни «Демобилизация» и «Пора домой». * * * Россия ставит перед собой амбициозную цель локализовать производство шильдиков «Москвич», наклеиваемых на китайские авто, а не заказывать их в Китае. * * * Если тебя осудили ни за что – радуйся: ты ни в чём не виноват! * * * «Он помиловал рекордное число людей». Кремль назвал Путина самым добрым политиком в истории. * * * Посмотришь новости, оглянешься вокруг и понимаешь – в этом безумном мире лечить надо всех, кроме шамана Габышева.

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Юра, мы всё переносим! • Роскосмос запустит новый космический корабль «Орёл» в 2023 году.

• Условием полёта российского «Орла» в 2023 году назвали чудо!

• Первый старт пилотируемого корабля РФ «Орёл» перенесён с 2023 года на более поздний срок.

• В «Роскосмосе» заявили о переносе сроков полёта корабля «Орёл».

• Первый полёт нового российского космического корабля «Орёл» намечен на 2028 год.



Когда несёшься кувыркомВ потоке чёрных дней,То притворяться дуракомСтановится трудней.

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– А Бог точно сказал «Плодитесь и размножайтесь»? А не «Трахайтесь дальше сами, как хотите»?– Не знаю. Уже не уверен...

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Выборы, выборы... Все кандидаты – Путины!

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А ещё Песков заявил, что никогда не врёт! Дмитрий Песков заявил, что его дочь Елизавета никогда не была «мажором», во Франции жила бедно в «спартанских условиях».

Ещё в 2017 году расследователи выяснили, что Пескова имеет французское юрлицо SIRIUS и в 2016 году купила в одном из самых дорогих районов Парижа квартиру площадью 180 квадратных метров. Её стоимость согласно документам составляла 1,77 млн. евро – на тот момент 125 млн. рублей. Елизавете в 2016 году было 19 лет.

Но мы всё понимаем. Для Дмитрия Сергеевича 1,77 миллиона евро – действительно бедность, а 180 кв.м. – на самом деле спартанские условия.



«Депутаты Госдумы просят больше денег на пиар из-за отсутствия «должного уважения» к работе депутатов у россиян».– Так. Мы этим россиянам всё запретили?– Запретили.– Зарплату себе за их счёт сделали полмиллиона? Спецоперацию, мобилизацию, коррупцию одобрили?– Ну да.– Недвижимость себе по всему миру понапокупали? Детей и семьи на Запад отправили?– Само собой.– Ну, а чего тогда нас россияне не уважают?!– Не знаю. Надо бы ещё денег нам на пиар.

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2016: Медведев посоветовал жалующимся на зарплаты учителям идти в бизнес.2023: Школьники из Самары второй месяц сидят без уроков русского языка – все учителя ушли из-за низкой зарплаты.Но не перепутайте, ущемление русского языка происходит в Украине!

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У Большого театра в очереди за билетами на «Щелкунчика» произошла давка.Россияне признались, что как никогда хотят увидеть смерть Мышиного короля.

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Говорят, это Машенька. Прикиньте, каков тогда Медведь! В Кемеровской области к ученикам сельской школы пришла на урок ростовая кукла Маша из мультика «Маша и Медведь». Фотки с занятия тут же разлетелись по местным пабликам – куклу уже успели прозвать «сестрой нововоронежской Алёнки» и «Машей-бухашей».

«Образовательные учреждения работают во взаимодействии с учреждениями культуры. В учреждениях образования никаких ростовых кукол нет. Что предоставили учреждения культуры, тем и пользуемся. Насчёт красиво/не красиво, тут комментировать не буду, на вкус и цвет, как говорится... Понятно, что она не совсем похожа на Машу», – объяснили в местном управлении образования.

Присмотритесь к вашему дворнику – он гражданин цивилизованной страны, в которой работает SWIFT, Apple Pay, Netflix, IKEA, McDonald’s... Постойте – что у вас с лицом?

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Госдума отчиталась о победе над экстремистами ЛГБТ:• Радужную оболочку глаза переименовали в традиционно-семейную;• Радужную форель переименовали в триколорную;• Город Радужный переименован в Серый;• Запретили фразу «Сводить концы с концами».

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В принципе, гетеросексуальное совокупление без цели зачатия – тоже какое-то мутное дело.Уголовку за такое, может, и многовато, а вот обязательные работы – вполне!

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