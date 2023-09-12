№34. 12 сентября 2023 года.

Шойгу заявил, что ВСУ потеряли на одном направлении шесть танков, а на другом ещё шесть – итого четыреста. * * * В Северную Корею прибыл турист по имени Жин При Го. * * * Путин: «Все говорили, что мы быстро сдуемся, но нас опять надули!» * * * «Дискредитация армии». В российских тетрадях запретят красные линии. * * * «Странный сбой». При построении маршрута на «Яндекс.Картах» конечная точка стала меняться на адрес военкомата.

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Нам необходим рывок, сказал нацлидер. Народ напружинился, набычился, глаза прижмурил и рванул. Голову поднял, глаза открыл: «Это куда ж, млять, я попал?!»...Оказалось, в обратную сторону прорывался.

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Одну простую новость, а может и не новость,

А может сообщение правдивой ленты ТАСС

Мы рассказать хотели, а может не хотели,

А может её не было, и обманули нас.



Однажды личный повар с фамилией Пригожин,

А может не Пригожин, но тоже друг В.В.

Летел на самолёте, а может, вертолёте,

А может быть на дроне, но стартовал в Москве.



Но тут летит ракета, а может не ракета,

А может это мину злой диверсант взорвал.

И самолёт Пригожина, а может не Пригожина

От этого рассыпался и может быть упал.



Потом нашли останки, а может, не останки,

Ведь что-то же на месте нашли наверняка.

И начали по списку их идентифицировать

По отпечаткам пальцев, а также ДНК.



По радио сказали, а может не сказали,

А может телевизоры по свету разнесли,

Что ДНК Пригожина, а может, не Пригожина

Нашли среди обломков, а может не нашли.



Я думаю, вы знаете, а может быть не знаете

Что ДНК любого есть в выделеньях тел…

Быть может, он пописал, а может быть покакал,

А может, просто плюнул, а сам не полетел.



В аэропорте Внуково, а может быть не Внуково,

А может, Домодедово, без разницы ваще,

Уборщица сказала, а может, не сказала,

Что видела мужчину при шляпе и в плаще.



Загадочный мужчина, а может не мужчина

Пел что-то там из Вагнера на взлётной полосе.

Похожий на Пригожина, а может не Пригожина,

Сказал, что все погибнут, а может быть не все.



Он был герой России, а может не России,

А может быть, Луганды, не разберёт никто.

Их хоронить положено, а может не положено

С салютом в 10 выстрелов, а может, даже 100!



Потом уже на кладбище, а может не на кладбище,

С кувалдой незнакомец замечен был опять

Среди родни Пригожина, а может не Пригожина,

При том никто из бывших там не смог его узнать.



Могильщики на кладбище, а может быть охранники

Сказали честно правду нам, а может это ложь,

Что после операции по перемене внешности

Он стал похож на Путина, а может не похож.



Сейчас он где-то в Африке, а может в Белоруссии,

Он выглядит по-разному, и фиг его убьёшь,

И если встретишь где-нибудь Шойгу и Лукашенко,

Ищи в любом Пригожина и может быть найдёшь.

Andrey Orlov

Из новой версии ЕГЭ по обществознанию убрали темы «Демократия», «Гражданское общество» и «Международное право» и добавили тему «СВО».Министерство образования заявило, что будет исключать из ЕГЭ по одному предмету, пока Запад не выполнит все требования Кремля.

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Новость: В «ЧВК Вагнера» посоветовали своим бойцам искать «другие варианты заработка».– Гоп-стоп, мы подошли из-за угла!

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Исинбаева назвала увлечение киберспортом главной проблемой молодого поколения.Мнение человека, который потратил пол жизни на то, чтобы лучше всех перепрыгивать с палкой через забор.

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Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов про атаку дронов на Москву: «Это стало возможным, потому что у нас очень большая страна и всегда найдётся лазейка, где беспилотник может пролететь, обходя районы расположения средств противовоздушной обороны».Хм. А не звучит ли это как призыв к нарушению территориальной целостности России и уменьшению её площади?!

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Вожди России свой народ

Во имя чести и морали

Опять зовут идти вперёд,

А где перёд, опять соврали.

Игорь Губерман

Извините, у нас Россия.02.10.2017. «Роскосмос» начнет поиски русских Илонов Масков.18.05.2018. «Это просто зверство»: «Русского Илона Маска» изнасиловали и убили в тюрьме. Это считают самоубийством.

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Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил о необходимости выхода России из ЮНЕСКО в связи её позицией против сплошных рубок в районе озера Байкал.Правильно! Не позволим там всяким гретамтунберг и их прихвостням по сохранению всемирного наследия мешать нам суверенно уничтожать наш Байкал!

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Читаю новости от Bloomberg и сильно удивляюсь. Даже скажу, обидно мне очень читать их новости, как с начала года российские олигархи стали богаче на 32 млрд. долларов. Страна в трудном положении, реальные доходы россиян уменьшаются, «припадают» как однажды выразился Владимир Владимирович, а они, видите ли, богатеют.Я не в смысле разжигания социальной розни, но можно же и такую новость, неприятную для ушей медсестёр, библиотекарш и учительниц младших классов, преподнести в позитивном ключе. Упомянутые олигархи – россияне, и следовательно входят в число 147 миллионов населения России. Вот и делим $32 млрд. на 147 млн. и умножаем на курс рубля. Новость сразу получает приятное звучание:Народ в восторге, на каждом углу только и слышишь, «как же нам повезло с Путиным»!..Или Росстат уже давно так и считает?

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