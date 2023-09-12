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Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК» за 2023 год / № 34, 12 сентября

№34. 12 сентября 2023 года.

Шойгу заявил, что ВСУ потеряли на одном направлении шесть танков, а на другом ещё шесть – итого четыреста.
* * *
В Северную Корею прибыл турист по имени Жин При Го.
* * *
Путин: «Все говорили, что мы быстро сдуемся, но нас опять надули!»
* * *
«Дискредитация армии». В российских тетрадях запретят красные линии.
* * *
«Странный сбой». При построении маршрута на «Яндекс.Картах» конечная точка стала меняться на адрес военкомата.

# # #

Нам необходим рывок, сказал нацлидер. Народ напружинился, набычился, глаза прижмурил и рванул. Голову поднял, глаза открыл: «Это куда ж, млять, я попал?!»...
Оказалось, в обратную сторону прорывался.

# # #

Ищи в любом Пригожина и может быть найдёшь
Одну простую новость, а может и не новость,
А может сообщение правдивой ленты ТАСС
Мы рассказать хотели, а может не хотели,
А может её не было, и обманули нас.

Однажды личный повар с фамилией Пригожин,
А может не Пригожин, но тоже друг В.В.
Летел на самолёте, а может, вертолёте,
А может быть на дроне, но стартовал в Москве.

Но тут летит ракета, а может не ракета,
А может это мину злой диверсант взорвал.
И самолёт Пригожина, а может не Пригожина
От этого рассыпался и может быть упал.

Потом нашли останки, а может, не останки,
Ведь что-то же на месте нашли наверняка.
И начали по списку их идентифицировать
По отпечаткам пальцев, а также ДНК.

По радио сказали, а может не сказали,
А может телевизоры по свету разнесли,
Что ДНК Пригожина, а может, не Пригожина
Нашли среди обломков, а может не нашли.

Я думаю, вы знаете, а может быть не знаете
Что ДНК любого есть в выделеньях тел…
Быть может, он пописал, а может быть покакал,
А может, просто плюнул, а сам не полетел.

В аэропорте Внуково, а может быть не Внуково,
А может, Домодедово, без разницы ваще,
Уборщица сказала, а может, не сказала,
Что видела мужчину при шляпе и в плаще.

Загадочный мужчина, а может не мужчина
Пел что-то там из Вагнера на взлётной полосе.
Похожий на Пригожина, а может не Пригожина,
Сказал, что все погибнут, а может быть не все.

Он был герой России, а может не России,
А может быть, Луганды, не разберёт никто.
Их хоронить положено, а может не положено
С салютом в 10 выстрелов, а может, даже 100!

Потом уже на кладбище, а может не на кладбище,
С кувалдой незнакомец замечен был опять
Среди родни Пригожина, а может не Пригожина,
При том никто из бывших там не смог его узнать.

Могильщики на кладбище, а может быть охранники
Сказали честно правду нам, а может это ложь,
Что после операции по перемене внешности
Он стал похож на Путина, а может не похож.

Сейчас он где-то в Африке, а может в Белоруссии,
Он выглядит по-разному, и фиг его убьёшь,
И если встретишь где-нибудь Шойгу и Лукашенко,
Ищи в любом Пригожина и может быть найдёшь.
Andrey Orlov
Из новой версии ЕГЭ по обществознанию убрали темы «Демократия», «Гражданское общество» и «Международное право» и добавили тему «СВО».
Министерство образования заявило, что будет исключать из ЕГЭ по одному предмету, пока Запад не выполнит все требования Кремля.

# # #

Новость: В «ЧВК Вагнера» посоветовали своим бойцам искать «другие варианты заработка».
– Гоп-стоп, мы подошли из-за угла!

# # #

Исинбаева назвала увлечение киберспортом главной проблемой молодого поколения.
Мнение человека, который потратил пол жизни на то, чтобы лучше всех перепрыгивать с палкой через забор.

# # #

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов про атаку дронов на Москву: «Это стало возможным, потому что у нас очень большая страна и всегда найдётся лазейка, где беспилотник может пролететь, обходя районы расположения средств противовоздушной обороны».
Хм. А не звучит ли это как призыв к нарушению территориальной целостности России и уменьшению её площади?!

# # #

Опять зовут идти вперёд, а где перёд, опять соврали
Вожди России свой народ
Во имя чести и морали
Опять зовут идти вперёд,
А где перёд, опять соврали.
Игорь Губерман
Извините, у нас Россия.
02.10.2017. «Роскосмос» начнет поиски русских Илонов Масков.
18.05.2018. «Это просто зверство»: «Русского Илона Маска» изнасиловали и убили в тюрьме. Это считают самоубийством.

# # #

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил о необходимости выхода России из ЮНЕСКО в связи её позицией против сплошных рубок в районе озера Байкал.
Правильно! Не позволим там всяким гретамтунберг и их прихвостням по сохранению всемирного наследия мешать нам суверенно уничтожать наш Байкал!

# # #

Читаю новости от Bloomberg и сильно удивляюсь. Даже скажу, обидно мне очень читать их новости, как с начала года российские олигархи стали богаче на 32 млрд. долларов. Страна в трудном положении, реальные доходы россиян уменьшаются, «припадают» как однажды выразился Владимир Владимирович, а они, видите ли, богатеют.
Я не в смысле разжигания социальной розни, но можно же и такую новость, неприятную для ушей медсестёр, библиотекарш и учительниц младших классов, преподнести в позитивном ключе. Упомянутые олигархи – россияне, и следовательно входят в число 147 миллионов населения России. Вот и делим $32 млрд. на 147 млн. и умножаем на курс рубля. Новость сразу получает приятное звучание: «За прошедший год доходы россиян увеличились на 21 тыщу рублей в расчёте на душу населения».
Народ в восторге, на каждом углу только и слышишь, «как же нам повезло с Путиным»!..
Или Росстат уже давно так и считает?
Николай Травкин

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Ребятки, оказывается, российскую пенсионную реформу описал ещё Оруэлл в «Скотном Дворе» – там при появлении проблем с едой паёк урезали у всех, кроме свиней (руководство) и сторожевых собак (охрана руководства).

Шутка 2018 года

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