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Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК» за 2023 год / № 32, 29 августа

№32. 29 августа 2023 года.

«Тот, кто делает революцию наполовину, роет себе могилу» (Луи Антуан Сен-Жюст).
* * *
В БРИКС пригласили Аргентину, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Эфиопию и Египет. Как говорят эксперты, новым названием организации будет АБСЕРИКСИО.
* * *
В Минобороны заявили, что им удалось сбить цены на аренду в «Москва-Сити».
* * *
«Мы точно посадим». В ФСБ потребовали доверить им запуск следующего лунного аппарата.
* * *
«4 летели на Москву-Сити, 2 сбили, 1 попал в цель, сколько осталось?» Первоклассники поделились новыми задачами по математике.
* * *
После смерти царя-ирода придёт Смутное время, и на Руси объявятся лже-Пригожины.
* * *
Конашенков: бомбардировка Луны нашей боевой станцией прошла успешно!

# # #

А вы тоже давно хотите не в отель, где всё включено, а в маленький домик в глухом лесу, где всё выключено?
Чтобы не видеть вот это вот всё!

# # #

Путин поручил использовать труд детей от 14 лет. Он предложил «стимулировать» к труду граждан от 14 лет после того, как в правительстве заявили, что фабрикам и заводам не хватает 660 тысяч работников.
«Пусть делают снаряды для тех, кому уже исполнилось шестнадцать», – добавил он про себя.

# # #

папа Карло забивает гвозди в жопу Буратино
Расходы на патриотическое воспитание в РФ выросли в три раза за год. Тематический Федеральный проект по данной теме оценивается в 11,4 миллиарда рублей.
На фото скульптура-победитель конкурса народных ремесел: «Воспитание» (папа Карло забивает гвозди в жопу Буратино).
Автор работы Александр Матерков рассказал, что никакого смысла в статую не вкладывал, а просто хотел показать своё мастерство. Денежный приз за победу он планирует пропить. «А что с ним делать ещё? Ну, куплю жене сапоги», – добавил Матерков.
Общественная палата создаст школьную программу «Семьеведение» для пропаганды рождаемости и семейных ценностей среди школьников.
– Марьиванна, откуда берутся дети?
– От традиционной любви мужчины и женщины.
– А если мужчину мобилизовали?
– Ну...
– А если мужчина и женщина не хотят заводить детей, потому что в стране СВО, и нет никакого будущего?
– Так. Завтра с родителями!
– К директору?
– В ФСБ!

# # #

«Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил установить День Дальнего Востока России, чтобы регулярно говорить о развитии этого региона».
Отличная идея. Ещё можно установить дни высоких пенсий, современной медицины и борьбы с коррупцией. Само собой, чтобы тоже регулярно обо всем этом говорить.

# # #

Месть – это блюдо, которое подают не слишком горячим!

Возбуждено уголовное дело по факту убийства Евгения Пригожина! Виновные будут найдены и получат медали Героев России.
Лукашенко: Пригожин никогда не просил гарантий безопасности для себя
* * *
• Шойгу и Герасимов: «вот тебе снаряды».
• Собянин на всякий случай объявил в Москве выходные.
• «Валерия сможет купить себе новую Ладу». Не знаю, как вы, а я вместо новостей теперь буду читать комментарии в инстаграме Иосифа Пригожина.
• «Твёрдое алиби». Песков заверил, что Путин не имеет отношения к крушению самолёта, так как в это время выступал на концерте в Курске.
• СК: самолёт Пригожина сбил дрон, летевший в «Москву-Сити».
• «Серьёзно, ты поверил Путину?» В Аду высмеяли Пригожина.
* * *
27.06.2023. По словам Лукашенко, главе ЧВК «Вагнер» предоставили все гарантии безопасности.
25.08.2023. Лукашенко: Пригожин никогда не просил гарантий безопасности для себя.
У каждого четвёртого россиянина полностью отсутствуют сбережения на «чёрный день».
Очень. Очень безответственное отношение со стороны россиян! Вот так завтра мобилизация, а им и обмундирование себе не на что купить!

# # #

Товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка!
На главного редактора портала 1rnd Елену Доровских составили протокол о «дискредитации» армии из-за новости о листовках против мобилизации, которые расклеили возле здания местного Центра «Э», сообщили в издании. В листовках рассказывалось, как правильно сдаваться в плен, а сами они названы «экстремистскими».
В 1rnd отмечают, что протокол на Доровских составили «буквально через день» после торжественного вручения ей негосударственной медали «За военно-патриотическую работу».
В издании сообщают, что «полицейские были немного обескуражены» тем, что главреда наградил их бывший начальник – генерал МВД в отставке Шевченко. Адвокат женщины настаивает, что она «является истинным патриотом России, поддерживает политику правительства и президента», а протокол – «это давление на журналиста и вмешательство в деятельность редакции».

# # #

Сейчас специалисты Роскосмоса выясняют, из-за чего аппарат сбился с курса и потерялся в космосе.
Единственное, что никогда не собьётся с курса и в космосе точно не потеряется – это бюджетные деньги. Они всегда точно пойдут по нужной траектории и приземлятся там, где нужно.

# # #

Индия: «Мы запустили станцию на Луну!»
Россия: «А мы – «в» Луну!»

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Учитывая, что стоимость 9-летней лунной программы сопоставима с годичной зарплатой Сечина, потеря аппарата не так уж и накладна.

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«Прийти к власти можно и на четвереньках» (Виктор Шендерович).

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