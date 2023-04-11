№14. 11 апреля 2023 года.

«В аду дьявол – персонаж положительный» (Станислав Ежи Лец). * * * «Когда доллар будет 666 рублей, Америку испепелит Иблис». Медведев раскрыл план Кремля. * * * Я вот когда в школьные годы читала Ремарка, не могла понять, почему вокруг лютый ужас, а они там коньяк хлещут целыми днями. А теперь как поняла! * * * В российских кинотеатрах начнут показывать курс доллара 2007 года. * * * «Пока остальные болтают, он делает». США наградят Путина за вклад в процветание НАТО. * * * Суд в Москве арестовал подозреваемую в шпионаже Оксану Фёдорову. На очереди Хрюша со Степашей! * * * Роскомнадзор иск ючи из русско о языка уквы «Л», «Г», «Б», «Т».

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Новости одного дня:• Путин: РФ и далее будет выступать в качестве одного из суверенных центров мировой политики и выполнять историческую миссию по поддержанию глобального баланса.• В Югре жительница многоквартирного дома провалилась в подвал с крысами из-за сгнившего пола.

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Депутаты Челябинского Заксобрания обратились в Госдуму с инициативой о прекращении уголовных дел против добровольцев, идущих на «спецоперацию».



– Наркотики мне подбросили!

– Отклоняется.

– Да вот же видео, они даже не прятались!

– Отклоняется.

– Вот видео, как меня пытали!

– Отклоняется.

– Ладно, уговорили. Иду добровольцем...

– Ну, вот так бы сразу! Обратите внимание, что вас никто не заставлял, а решение вызвано исключительно патриотизмом. Дело закрыто!

«Треть россиян верит, что в ближайшие 50 лет возможно восстание машин».Не знаю, насколько вероятен такой фантастический сценарий, как восстание машин, но уж точно более вероятен, чем восстание россиян.

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РИА Новости: «Весь мир встанет в очередь за российской едой! На фоне прогнозов о росте населения планеты к 2030 году до девяти миллиардов человек, которым требуется доступная, качественная и нормальная еда, можно предположить, к кому в итоге выстроится длинная очередь: к США и ЕС – за червями или к России – за экологически чистым мясом, молоком и зерном».От создателей «Европа замёрзнет без российского газа»...

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Они нам санкции, а мы ответочку – импортозамещение! Раньше таблетки в разных нидерландах закупали, а теперь у себя налаживаем. По виду фиг отличишь. Доктор говорит, конечно, не импорт, но тоже действует. Но медленнее. Надо, говорит, постараться не дать ей покинуть организм хотя бы сутки. И тогда она сработает.

Вообще, население слишком завышает требования к власти по части медицины. Ведь для чего у нас существует государственная власть? Чтобы обеспечивать государственные интересы! А государственные интересы могут и не совпадать с интересами пациентов. Да и пациенты, по правде говоря, слишком привередливые стали. Избаловались на импорте. Отечественные изделия им, видишь ли, не нравятся. От бинтов отечественных у них, видите ли, гноится. Патриотизм совсем потеряли. Отцам и дедам раны портянками перевязывали. И ничего, какую войну выиграли!

В общем, потерпеть надо. Сколько потерпеть? Ну кто ж знает. Господь терпел и нам велел. Предкам, опять же, всю жизнь зубы без заморозки клещами тащили. Перетерпели и какую державу отгрохали! Весь мир уважал и с опаской поглядывал. Правда, развалилась скоро. Меньше человеческой жизни – 70 лет всего прожила.

Но мало прожила, потому что недостаточно настоящих патриотов в тогдашней власти было. Нынче иначе. Патриот на патриоте. Что в президентской администрации, что в кабинете министров, что в Думе. Целеустремлённые, упитанные, белоснежные импланты во весь рот. У некоторых в два ряда. Чтобы тщательнее пережёвывать.

Следят за здоровьем. Молодцы. Родине нужны здоровые патриоты. Энергичные и жизнерадостные. Они россиян обещали вскоре вернуть к экологически чистым средствам лечения. К подорожнику и дубовой коре. И, судя по стремительно меняющемуся ассортименту аптек, обещания сдержат.

Николай Травкин

«В Госдуме подготовили законопроект о признании феминизма экстремистской идеологией».– А улицу Клары Цеткин теперь, наверное, переименуют? В улицу Слуцкого, например.– Восьмое Марта-то хоть оставят?– И женское образование немедленно запретить! Женщина должна много и до самой старости рожать, готовить щи и кашу (борщ ни-ни!), сажать в огороде репу, снимать с мужа сапоги. И носить кокошники!

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Представляете, как бы вы раньше жили без соцсетей, не зная, какое количество оскотинившихся дегенератов на самом деле ползает по этой богом забытой земле. Пока ты спишь у какого-то идиота искрит проводка в голове, и он пишет свои мерзкие буквы своими мерзкими руками!

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«Московский комсомолец»: Русские пенсионерки в Латвии умерли от страха перед депортацией из-за незнания латышского.Вот, что значит, до смерти бояться жизни в России!

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