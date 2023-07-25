№28. 25 июля 2023 года.

После ареста Стрелкова «Клуб рассерженных патриотов» переименовался в «Клуб очень рассерженных патриотов». * * * Движение на Крымском мосту временно восстановлено. * * * Исинбаева: только дурак мог подумать, что олимпийская чемпионка не сможет переобуться в прыжке! * * * Песков: в результате атаки на Крымский мост ни одна красная линия не пострадала. * * * «Налог на роскошь». Жители деревень, расположенных вблизи дворцов чиновников, будут платить за роскошные виды.

# # #

Владимир Путин, президент России: «Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок».Сергей Аксенов, губернатор Крыма: «Мы просим сейчас [легковые автомобили] ехать в объезд в силу того, что в приоритете грузы министерства обороны».Неудобно получилось...

# # #

АвтоВАЗ представил новейший российский автомобиль с рабочим названием 習近平.

# # #

Депутат Госдумы Андрей Картаполов: «Главная поправка, что верхний предел – это 30 лет. Нижний предел призывного возраста решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хотят пойти служить именно в 18 лет».



Ну, а что тут поделаешь? Да, казалось одно время думцам, что в 18 лет рановато юношей на армейскую службу призывать – многие ещё и мыслят, и ведут себя как подростки. Поэтому и решили изменить призывной возраст: не с 18 призывать, а с 21 года. Но и верхний предел поднять, соответственно, с 27 до 30. Ну, то есть, всё по чеснаку. Те же 10 лет, просто по шкале вверх на 3 годика передвинули...

И тут началось! Председателя комитета по обороне, как в своё время Валентину Терешкову, мешками писем завалили! Молодые люди настоятельно требуют сохранить призыв с 18 лет, чтобы не терять зря времени после окончания школы, а сразу приступить к армейской службе. Депутаты, конечно, не пойдут супротив мнения и желания молодых избирателей, оставят прежнюю нижнюю планку в 18 лет. Ну, а 30 лет, как в проекте, оставят. Иначе же опять мешками писем завалят.

Криминальная хроника. Мошенники выманили у пожилого человека 86 млрд. рублей на несуществующую частную военную компанию.

# # #

«Заболевшие сибирской язвой тувинцы сбежали из больницы до окончания лечения». Встречайте на улицах города!

# # #

Вице-спикер Госдумы РФ Толстой предложил России выйти из Всемирной Организации Здравоохранения из-за несоответствия ценностям России.Ну, раз здоровье к российским ценностям больше не относится, мы создадим свою организацию здравоохранения с блэкджеком, берёзовым соком, подорожником и арбидолом!

# # #



Уехавшая в Испанию майор Исинбаева заявила, что не состоит и никогда не состояла в Вооружённых силах России.

Пройдёт немного времени, и Валентина Терешкова заявит, что никогда не летала в космос и не предлагала обнулить президентские сроки Путина.

И вообще, что она – Оззи Осборн!



Матушка, неужели мы это проглотим?08.10.2022. Путин поручил усилить меры защиты Крымского моста.17.07.2023. Путин потребовал представить предложения по повышению безопасности Крымского моста.

# # #

МИД Ирана заявил, что страна не признаёт аннексию Россией украинских территорий и выступает за уважение территориальной целостности всех государств.– Вы кто?– Лучший друг России Турция.– Чего хотели?– Нож в спину России воткнуть.– За нами будете.– А вы кто?– Лучший друг России Иран. За мной ещё Китай занимал.

# # #

У Шамана вышел новый клип. Песенка – унылое говно, но с немецкими субтитрами на ютюбе выглядит интересно!



Шаман раскрыл, какие песни войдут в его следующий альбом «Труд освобождает»:

• «Один народ, один рейх, один Путин»;

• «Каждому своё»;

• «Россия превыше всего»;

• «Тотальная СВО».

– В телевизоре врать не будут.– Откуда вы знаете?– По телевизору сказали!

# # #

Новость: «Семерым обвиняемым в покушении на Собчак и Симоньян предъявили обвинение в хулиганстве».Это как же надо прожить жизнь, чтобы покушавшихся на неё заговорщиков обвинили всего лишь в хулиганстве?

# # #

Жители Тувы смогут выбрать малые сёла, в которые в 2024 году придёт высокоскоростной мобильный Интернет. 17 июля стартует очередной этап всероссийского голосования, проводимого Министерством цифрового развития России в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации».Выбрать населённый пункт и отдать за него голос можно будет на сайте Госуслуг.

# # #