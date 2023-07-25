№28. 25 июля 2023 года.
|После ареста Стрелкова «Клуб рассерженных патриотов» переименовался в «Клуб очень рассерженных патриотов».
# # #Владимир Путин, президент России: «Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок».
Сергей Аксенов, губернатор Крыма: «Мы просим сейчас [легковые автомобили] ехать в объезд в силу того, что в приоритете грузы министерства обороны».
Неудобно получилось...
# # #АвтоВАЗ представил новейший российский автомобиль с рабочим названием 習近平.
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|Депутат Госдумы Андрей Картаполов: «Главная поправка, что верхний предел – это 30 лет. Нижний предел призывного возраста решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хотят пойти служить именно в 18 лет».
Ну, а что тут поделаешь? Да, казалось одно время думцам, что в 18 лет рановато юношей на армейскую службу призывать – многие ещё и мыслят, и ведут себя как подростки. Поэтому и решили изменить призывной возраст: не с 18 призывать, а с 21 года. Но и верхний предел поднять, соответственно, с 27 до 30. Ну, то есть, всё по чеснаку. Те же 10 лет, просто по шкале вверх на 3 годика передвинули...
И тут началось! Председателя комитета по обороне, как в своё время Валентину Терешкову, мешками писем завалили! Молодые люди настоятельно требуют сохранить призыв с 18 лет, чтобы не терять зря времени после окончания школы, а сразу приступить к армейской службе. Депутаты, конечно, не пойдут супротив мнения и желания молодых избирателей, оставят прежнюю нижнюю планку в 18 лет. Ну, а 30 лет, как в проекте, оставят. Иначе же опять мешками писем завалят.
# # #«Заболевшие сибирской язвой тувинцы сбежали из больницы до окончания лечения». Встречайте на улицах города!
# # #Вице-спикер Госдумы РФ Толстой предложил России выйти из Всемирной Организации Здравоохранения из-за несоответствия ценностям России.
Ну, раз здоровье к российским ценностям больше не относится, мы создадим свою организацию здравоохранения с блэкджеком, берёзовым соком, подорожником и арбидолом!
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Уехавшая в Испанию майор Исинбаева заявила, что не состоит и никогда не состояла в Вооружённых силах России.
Пройдёт немного времени, и Валентина Терешкова заявит, что никогда не летала в космос и не предлагала обнулить президентские сроки Путина.
И вообще, что она – Оззи Осборн!
08.10.2022. Путин поручил усилить меры защиты Крымского моста.
17.07.2023. Путин потребовал представить предложения по повышению безопасности Крымского моста.
# # #МИД Ирана заявил, что страна не признаёт аннексию Россией украинских территорий и выступает за уважение территориальной целостности всех государств.
– Вы кто?
– Лучший друг России Турция.
– Чего хотели?
– Нож в спину России воткнуть.
– За нами будете.
– А вы кто?
– Лучший друг России Иран. За мной ещё Китай занимал.
# # #
|У Шамана вышел новый клип. Песенка – унылое говно, но с немецкими субтитрами на ютюбе выглядит интересно!
Шаман раскрыл, какие песни войдут в его следующий альбом «Труд освобождает»:
• «Один народ, один рейх, один Путин»;
• «Каждому своё»;
• «Россия превыше всего»;
• «Тотальная СВО».
– Откуда вы знаете?
– По телевизору сказали!
# # #Новость: «Семерым обвиняемым в покушении на Собчак и Симоньян предъявили обвинение в хулиганстве».
Это как же надо прожить жизнь, чтобы покушавшихся на неё заговорщиков обвинили всего лишь в хулиганстве?
# # #Жители Тувы смогут выбрать малые сёла, в которые в 2024 году придёт высокоскоростной мобильный Интернет. 17 июля стартует очередной этап всероссийского голосования, проводимого Министерством цифрового развития России в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации».
Выбрать населённый пункт и отдать за него голос можно будет на сайте Госуслуг.
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