№47. 19 декабря 2023 года.

Россияне испытывают дефицит яиц. Собственно, как и всегда. * * * «Во все времена негодяи старались маскировать свои гнусные поступки интересами религии, морали и патриотизма» (Генрих Гейне). * * * ФСБ начнёт проверять, куда россияне летают во сне. * * * «Что подорожало первым: курица или яйцо?» Российские философы задались новым вопросом. * * * Я инакомыслю, следовательно, я существую. * * * Путин предложил объединить все школьные дисциплины, кроме «Разговоров о важном», в один предмет «Разговоры о неважном».

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МВД возбудило дела из-за массовой подделки кроссовок Puma, New Balance, Adidas, Nike и Reebok.Это не подделка, а импортозамещение!

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В Екатеринбурге к памятнику основателям города примотали скотчем большую Конституцию. Власти города заявили, что это «акт вандализма».

В принципе, после того, что многократно и в извращённых формах власти сделали с Конституцией, её публичная демонстрация и правда попахивает хулиганством и вандализмом...



А вот если бы примотали одну только поправку о путинском обнулении, могло бы и прокатить!

Я часто вижу жизнь как сцену,Где в одиночку и гуртомВсю жизнь мы складываем стену,К которой ставят нас потом.

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«В Москве через два года могут появиться полностью российские велосипеды».Убойная новость! Всего через два года!! Умойтесь, господа западники!!!

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В Госдуму РФ внесли законопроект о запрете абортов для частных клиник.Но полностью запрещать аборты не будем! Будем думать о введении талонов.Обычным женщинам – не более одного в два года. Женщинам-передовикам оборонных предприятий – два в год. А жёнам участников СВО – до пяти!

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Враги украли наши яйца! Изучаю на досуге патриотических писателей. Открываются бездны.

«Ситуация с яйцами в России всё больше походит на диверсию. Однажды искусственно созданный дефицит продуктов питания стал одним из факторов развала СССР. Отсутствие в магазинах яиц – отличный «подарочек» на выдвижение нашему президенту от тех сил, которых не устраивает восстановление России своего суверинитета».

Так впечатлился (да и ужаснулся), что хотел даже песню сочинить на понятный мотив: «Враги украли наши яйца».

Но потом почему-то передумал...



• Песков: «Россия и Путин фактически возглавили процесс тектонических перемен во всех сферах, включая мировую политику и яйца поштучно, эти процессы необратимы».

• Владимир Путин призвал всех патриотически настроенных несушек снизить цены на свою продукцию!

• «В одном из них смерть Кощея». Стала известна причина очередей за яйцами!

• «Вы вообще видели госдолг США?» Путин ответил на вопрос о ценах на яйца.

• «Нельзя транжирить ресурсы». Россиян будут штрафовать за добавление яиц в новогодние салаты.

• Съел четыре варёных яйца, или, если верить кипишу в соцсетях, бюджет Саратовской области.

• «Во всем виноваты петухи». Володин объяснил резкий рост цен на яйца.

• Судя по стенаниям народа по ценам на яйца, революция намечена на Пасху.

Владимир Путин: «У наших граждан с яйцами проблемы».

Ну и в чём он не прав?

В России решили запретить балет «Щелкунчик».Во-первых, потому что автор – гей; во-вторых название сомнительное: какая-то щель и какой-то кунчик...А в-третьих, там крысиный король побеждён.

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Здравствуйте. Есть сынуля (нам 16 годиков). У сыночка нету девочки. Очень скромный мальчик. Решила поговорить с ним и он сказал что всё нормально, он «гетеросексуал». Я в шоке от услышанного! Не знаю, что делать. Помогите!

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Набиуллина: инфляция в России превысила «безобидный» уровень.Да что вы говорите?! Какая неожиданность! А что случилось?

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Правительство РФ оплатит снижение цен на электричество в оккупированных регионах Украины за счёт повышения цен на него в центральной части России и на Урале.– Ну что, россияне, гордитесь величием, мощью и новыми регионами?– ГОРДИМСЯ, ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ!– Отлично. И платить за них будете.– НЕ БУДЕМ!– Вообще-то, это был не вопрос.

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Даже немцы не додумались до инсталляции «Я люблю мой Аушвиц»...

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