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Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК» за 2023 год / № 47, 19 декабря

№47. 19 декабря 2023 года.

Россияне испытывают дефицит яиц. Собственно, как и всегда.
* * *
«Во все времена негодяи старались маскировать свои гнусные поступки интересами религии, морали и патриотизма» (Генрих Гейне).
* * *
ФСБ начнёт проверять, куда россияне летают во сне.
* * *
«Что подорожало первым: курица или яйцо?» Российские философы задались новым вопросом.
* * *
Я инакомыслю, следовательно, я существую.
* * *
Путин предложил объединить все школьные дисциплины, кроме «Разговоров о важном», в один предмет «Разговоры о неважном».

# # #

МВД возбудило дела из-за массовой подделки кроссовок Puma, New Balance, Adidas, Nike и Reebok.
Это не подделка, а импортозамещение!

# # #

В Екатеринбурге к памятнику основателям города примотали скотчем большую Конституцию. Власти города заявили, что это «акт вандализма».
В принципе, после того, что многократно и в извращённых формах власти сделали с Конституцией, её публичная демонстрация и правда попахивает хулиганством и вандализмом...
В Екатеринбурге к памятнику основателям города примотали скотчем большую Конституцию
А вот если бы примотали одну только поправку о путинском обнулении, могло бы и прокатить!
Я часто вижу жизнь как сцену,
Где в одиночку и гуртом
Всю жизнь мы складываем стену,
К которой ставят нас потом.
Игорь Губерман

# # #

«В Москве через два года могут появиться полностью российские велосипеды».
Убойная новость! Всего через два года!! Умойтесь, господа западники!!!

# # #

В Госдуму РФ внесли законопроект о запрете абортов для частных клиник.
Но полностью запрещать аборты не будем! Будем думать о введении талонов.
Обычным женщинам – не более одного в два года. Женщинам-передовикам оборонных предприятий – два в год. А жёнам участников СВО – до пяти!

# # #

Враги украли наши яйца!

Изучаю на досуге патриотических писателей. Открываются бездны.
«Ситуация с яйцами в России всё больше походит на диверсию. Однажды искусственно созданный дефицит продуктов питания стал одним из факторов развала СССР. Отсутствие в магазинах яиц – отличный «подарочек» на выдвижение нашему президенту от тех сил, которых не устраивает восстановление России своего суверинитета».
Так впечатлился (да и ужаснулся), что хотел даже песню сочинить на понятный мотив: «Враги украли наши яйца».
Но потом почему-то передумал...
Враги украли наши яйца!
• Песков: «Россия и Путин фактически возглавили процесс тектонических перемен во всех сферах, включая мировую политику и яйца поштучно, эти процессы необратимы».
• Владимир Путин призвал всех патриотически настроенных несушек снизить цены на свою продукцию!
• «В одном из них смерть Кощея». Стала известна причина очередей за яйцами!
• «Вы вообще видели госдолг США?» Путин ответил на вопрос о ценах на яйца.
• «Нельзя транжирить ресурсы». Россиян будут штрафовать за добавление яиц в новогодние салаты.
• Съел четыре варёных яйца, или, если верить кипишу в соцсетях, бюджет Саратовской области.
• «Во всем виноваты петухи». Володин объяснил резкий рост цен на яйца.
• Судя по стенаниям народа по ценам на яйца, революция намечена на Пасху.
Владимир Путин: «У наших граждан с яйцами проблемы».
Ну и в чём он не прав?
В России решили запретить балет «Щелкунчик».
Во-первых, потому что автор – гей; во-вторых название сомнительное: какая-то щель и какой-то кунчик...
А в-третьих, там крысиный король побеждён.

# # #

Здравствуйте. Есть сынуля (нам 16 годиков). У сыночка нету девочки. Очень скромный мальчик. Решила поговорить с ним и он сказал что всё нормально, он «гетеросексуал». Я в шоке от услышанного! Не знаю, что делать. Помогите!

# # #

Набиуллина: инфляция в России превысила «безобидный» уровень.
Да что вы говорите?! Какая неожиданность! А что случилось?

# # #

Правительство РФ оплатит снижение цен на электричество в оккупированных регионах Украины за счёт повышения цен на него в центральной части России и на Урале.
– Ну что, россияне, гордитесь величием, мощью и новыми регионами?
– ГОРДИМСЯ, ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ!
– Отлично. И платить за них будете.
– НЕ БУДЕМ!
– Вообще-то, это был не вопрос.

# # #

Даже немцы не додумались до инсталляции «Я люблю мой Аушвиц»
Даже немцы не додумались до инсталляции «Я люблю мой Аушвиц»...
Заголовок как отдельное искусство:
• «Стоят как Фаберже!» В Новосибирске цены на яйца поднялись до 110 рублей.
• Страна без яиц: Россия будет закупать яйца у соседей.
• Турки подкатывают свои яйца: где в Ярославле купить подскочивший в цене продукт дешевле.
• Золотые яйца: что происходит с ценами в Туле – репортаж из магазинов.
• Закончится ли «яичная лихорадка», и когда прогнозируют снижение цен.
• Удар по яйцам. Почему в магазинах «вылупились» трёхзначные цены.
• Яичный апокалипсис в Нижегородской области. Кто виноват?
• «Мы как оазис с яйцами». Почему в куриной Ленобласти тоже дорог десяток.
• Яйца раздора – почему в Калининградской области подорожал один из самых доступных продуктов.

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Россия – это страна, в которой человек смирится с любым дерьмом и даже довольно улыбнётся, если под фото этого дерьма написать: «Нас не победить!»

Шутка 2018 года

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