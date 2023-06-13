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Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК» за 2023 год / № 23, 13 июня

№23. 13 июня 2023 года.

«После нас хоть потоп». Песков прокомментировал отступление из Херсонщины.
* * *
Владимир Путин не нашёл на картах 17 века Шебекино и сказал, что такого города никогда не было. Попросил больше не врать и не беспокоить его по пустякам.
* * *
«План, что и говорить, был превосходный: простой и ясный, лучше не придумать. Недостаток у него был только один: было совершенно неизвестно, как привести его в исполнение» (Льюис Кэрролл).
* * *
«Нельзя отлынивать от служения Родине». Госдума обязала россиян писать минимум три доноса в неделю.
* * *
Минобороны РФ потребовало от ОДКБ закрыть небо над Белгородской областью!

# # #

Извините, у нас Россия.
В Кемерово на месте закрытого роддома будет протезная мастерская. В закрытии роддома «виноваты» горожанки – они стали мало рожать.

# # #

Коммунальщики в Омске вызвали наряд полиции, чтобы обезвредить жёлто-голубые скамейки.
На лавочки подозрительной расцветки (напоминающей флаг Украины) у детской площадки пожаловались бдительные горожане. Получив сигнал, на место «преступления» выехали полицейские, под присмотром которых их быстро перекрасили... в бело-голубые цвета (это тоже, кстати, экстремизм).
* * *
Жительница Москвы донесла на соседку из-за «флага Украины» в окне.
Выяснилось, что в квартире живёт 83-летняя бабушка, она разводит цветы. Пенсионерка решила прикрыть растения от солнца двумя кусками картона, которые с одной стороны были белого цвета, а с другой – жёлтого и синего. Семья бабушки считает ситуацию недоразумением.
Тем не менее, полиция изъяла картон и начала проверку.
* * *
Жителя Ленинградской области задержали за флаг Воздушно-космических сил РФ, перепутав с украинским.
Полицейским города Волхов донесли на 20-летнего парня, который стоял у магазина с украинской символикой. На место отправили наряд Росгвардии. Парень объяснил силовикам, что держит в руках не флаг Украины, а символ ВКС. После профилактической беседы его отпустили.
А вот ведь, не приведи Господи, солнечная погода случится. Жёлтое солнце, голубое небо...
А вот ведь, не приведи Господи, солнечная погода случится. Жёлтое солнце, голубое небо...
Надо что-то с этим делать!
Ну, чего журналюги привязались к Пескову, когда Путин объявит, да когда Путин объявит об участии в президентских выборах в 2024 году...
Ладно бы, спросили Эллу Александровну, так она и процент, с которым он победит, вам назовёт.

# # #

Шведская компания Essity (бренды Zewa, Libresse, Libero) объявила о продаже своего бизнеса в России.
«Поражает, что в нашей стране до сих пор были Libero». Кремль поручил наладить выпуск импортозамещённых прокладок Dictaturo!

# # #

Март-2022: Шойгу заявил, что основные задачи спецоперации России на Украине выполнены.
Июнь-2023: Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил жителей населённых пунктов региона у границы с Украиной временно покинуть свои дома.

# # #

«Путин на встрече с Лукашенко заявил, что ситуация с безопасностью Союзного государства «стабильная, даже хорошая».
Интересно, а жители Белгородской, Курской, Брянской и Воронежской областей входят в состав Союзного государства?

# # #

«Володин предложил повсюду создавать центры военно-патриотического воспитания».
Налево посмотришь – церковь. Направо – военно-патриотический центр. Перед собой глянешь – военкомат. Красота! Перспективы! Жизнь!

# # #

Путин обсудил с союзниками ситуацию с контрнаступлением Украины

Путин обсудил с союзниками ситуацию с контрнаступлением Украины
– Мы безжалостно затопили зоопарк!
– Чего?!
– Ой, я хотел сказать наши войска уничтожили несколько леопардов!
– Ура!

# # #

Видели уже новую «Миссис Россия»?
Видели уже новую «Миссис Россия»? Прекрасную, как поздний путинизм.
Прекрасную, как поздний путинизм.
«Росмолодёжь запланировала собрать миллион человек на День молодёжи 24 июня. Одна из целей – «развенчать миф» о том, что молодые люди покинули страну».
Говорят, что планировали собрать 10 миллионов, но все уехали...

# # #

«Радуги быть не должно». Для борьбы с ЛГБТ в России запретили все цвета, кроме серого.

# # #

Люди планеты исполнены злобы
против святынь и духовного роста.
Пять миллиардов из них русофобы.
Два – ненавидят всё русское просто.
Полмиллиарда желают развала.
Полмиллиарда – распада и краха.
В сумме врагов на планете немало.
Лишь россияне нормальные [нахер]!

# # #

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Владимир Путин не нашёл на картах 17 века Шебекино и сказал, что такого города никогда не было. Попросил больше не врать и не беспокоить его по пустякам.

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