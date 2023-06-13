№23. 13 июня 2023 года.

«После нас хоть потоп». Песков прокомментировал отступление из Херсонщины. * * * Владимир Путин не нашёл на картах 17 века Шебекино и сказал, что такого города никогда не было. Попросил больше не врать и не беспокоить его по пустякам. * * * «План, что и говорить, был превосходный: простой и ясный, лучше не придумать. Недостаток у него был только один: было совершенно неизвестно, как привести его в исполнение» (Льюис Кэрролл). * * * «Нельзя отлынивать от служения Родине». Госдума обязала россиян писать минимум три доноса в неделю. * * * Минобороны РФ потребовало от ОДКБ закрыть небо над Белгородской областью!

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Извините, у нас Россия.В Кемерово на месте закрытого роддома будет протезная мастерская. В закрытии роддома «виноваты» горожанки – они стали мало рожать.

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Коммунальщики в Омске вызвали наряд полиции, чтобы обезвредить жёлто-голубые скамейки.

На лавочки подозрительной расцветки (напоминающей флаг Украины) у детской площадки пожаловались бдительные горожане. Получив сигнал, на место «преступления» выехали полицейские, под присмотром которых их быстро перекрасили... в бело-голубые цвета (это тоже, кстати, экстремизм). * * * Жительница Москвы донесла на соседку из-за «флага Украины» в окне.

Выяснилось, что в квартире живёт 83-летняя бабушка, она разводит цветы. Пенсионерка решила прикрыть растения от солнца двумя кусками картона, которые с одной стороны были белого цвета, а с другой – жёлтого и синего. Семья бабушки считает ситуацию недоразумением.

Тем не менее, полиция изъяла картон и начала проверку. * * * Жителя Ленинградской области задержали за флаг Воздушно-космических сил РФ, перепутав с украинским.

Полицейским города Волхов донесли на 20-летнего парня, который стоял у магазина с украинской символикой. На место отправили наряд Росгвардии. Парень объяснил силовикам, что держит в руках не флаг Украины, а символ ВКС. После профилактической беседы его отпустили.



А вот ведь, не приведи Господи, солнечная погода случится. Жёлтое солнце, голубое небо...

Надо что-то с этим делать!

Ну, чего журналюги привязались к Пескову, когда Путин объявит, да когда Путин объявит об участии в президентских выборах в 2024 году...Ладно бы, спросили Эллу Александровну, так она и процент, с которым он победит, вам назовёт.

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Шведская компания Essity (бренды Zewa, Libresse, Libero) объявила о продаже своего бизнеса в России.«Поражает, что в нашей стране до сих пор были Libero». Кремль поручил наладить выпуск импортозамещённых прокладок Dictaturo!

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Март-2022: Шойгу заявил, что основные задачи спецоперации России на Украине выполнены.Июнь-2023: Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил жителей населённых пунктов региона у границы с Украиной временно покинуть свои дома.

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«Путин на встрече с Лукашенко заявил, что ситуация с безопасностью Союзного государства «стабильная, даже хорошая».Интересно, а жители Белгородской, Курской, Брянской и Воронежской областей входят в состав Союзного государства?

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«Володин предложил повсюду создавать центры военно-патриотического воспитания».Налево посмотришь – церковь. Направо – военно-патриотический центр. Перед собой глянешь – военкомат. Красота! Перспективы! Жизнь!

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Путин обсудил с союзниками ситуацию с контрнаступлением Украины

– Мы безжалостно затопили зоопарк!– Чего?!– Ой, я хотел сказать наши войска уничтожили несколько леопардов!– Ура!

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Видели уже новую «Миссис Россия»?



Прекрасную, как поздний путинизм.

«Росмолодёжь запланировала собрать миллион человек на День молодёжи 24 июня. Одна из целей – «развенчать миф» о том, что молодые люди покинули страну».Говорят, что планировали собрать 10 миллионов, но все уехали...

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«Радуги быть не должно». Для борьбы с ЛГБТ в России запретили все цвета, кроме серого.

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Люди планеты исполнены злобыпротив святынь и духовного роста.Пять миллиардов из них русофобы.Два – ненавидят всё русское просто.Полмиллиарда желают развала.Полмиллиарда – распада и краха.В сумме врагов на планете немало.Лишь россияне нормальные [нахер]!

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