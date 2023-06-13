№23. 13 июня 2023 года.
|«После нас хоть потоп». Песков прокомментировал отступление из Херсонщины.
# # #Извините, у нас Россия.
В Кемерово на месте закрытого роддома будет протезная мастерская. В закрытии роддома «виноваты» горожанки – они стали мало рожать.
# # #
|Коммунальщики в Омске вызвали наряд полиции, чтобы обезвредить жёлто-голубые скамейки.
На лавочки подозрительной расцветки (напоминающей флаг Украины) у детской площадки пожаловались бдительные горожане. Получив сигнал, на место «преступления» выехали полицейские, под присмотром которых их быстро перекрасили... в бело-голубые цвета (это тоже, кстати, экстремизм).
Выяснилось, что в квартире живёт 83-летняя бабушка, она разводит цветы. Пенсионерка решила прикрыть растения от солнца двумя кусками картона, которые с одной стороны были белого цвета, а с другой – жёлтого и синего. Семья бабушки считает ситуацию недоразумением.
Тем не менее, полиция изъяла картон и начала проверку.
Полицейским города Волхов донесли на 20-летнего парня, который стоял у магазина с украинской символикой. На место отправили наряд Росгвардии. Парень объяснил силовикам, что держит в руках не флаг Украины, а символ ВКС. После профилактической беседы его отпустили.
А вот ведь, не приведи Господи, солнечная погода случится. Жёлтое солнце, голубое небо...
Надо что-то с этим делать!
Ладно бы, спросили Эллу Александровну, так она и процент, с которым он победит, вам назовёт.
# # #Шведская компания Essity (бренды Zewa, Libresse, Libero) объявила о продаже своего бизнеса в России.
«Поражает, что в нашей стране до сих пор были Libero». Кремль поручил наладить выпуск импортозамещённых прокладок Dictaturo!
# # #Март-2022: Шойгу заявил, что основные задачи спецоперации России на Украине выполнены.
Июнь-2023: Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил жителей населённых пунктов региона у границы с Украиной временно покинуть свои дома.
# # #«Путин на встрече с Лукашенко заявил, что ситуация с безопасностью Союзного государства «стабильная, даже хорошая».
Интересно, а жители Белгородской, Курской, Брянской и Воронежской областей входят в состав Союзного государства?
# # #«Володин предложил повсюду создавать центры военно-патриотического воспитания».
Налево посмотришь – церковь. Направо – военно-патриотический центр. Перед собой глянешь – военкомат. Красота! Перспективы! Жизнь!
# # #
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Путин обсудил с союзниками ситуацию с контрнаступлением Украины
– Чего?!
– Ой, я хотел сказать наши войска уничтожили несколько леопардов!
– Ура!
# # #
|Видели уже новую «Миссис Россия»?
Прекрасную, как поздний путинизм.
Говорят, что планировали собрать 10 миллионов, но все уехали...
# # #«Радуги быть не должно». Для борьбы с ЛГБТ в России запретили все цвета, кроме серого.
# # #Люди планеты исполнены злобы
против святынь и духовного роста.
Пять миллиардов из них русофобы.
Два – ненавидят всё русское просто.
Полмиллиарда желают развала.
Полмиллиарда – распада и краха.
В сумме врагов на планете немало.
Лишь россияне нормальные [нахер]!
# # #
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