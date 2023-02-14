№6. 14 февраля 2023 года.
|«Со статьями позже разберёмся». Пригожин поручил МВД и СК срочно набрать новых заключённых.
# # #– Да они замерзнут и приползут к нам на переговоры!!!
– Угу. Но вот февраль уже, а ещё что-то не ползут...
– Ничего, подождём... Кстати, почему вода в аквадискотеке всего 33 градуса?!
# # #
|Евгений Пригожин: «Положите на весы, чего вы больше хотите, чтобы пошёл воевать риелтор-убийца или ваши близкие, которых вы, наверное, в отличие от риелтора-убийцы получите в цинковых гробах».
Это и есть казуистика – выбирайте, зэк пойдёт воевать или ваши близкие.
А где опция – никто не пойдёт воевать? Это и есть, то что в их среде называют «развод». Разводят нас, ребята!
– Это что же получается? Теперь любое преступление в России можно «искупить», дав взятку Пригожину, и полгода погуляв по тылам. А потом – вуаля! И вы на свободе с чистой совестью?!
– Да, скоро на «Госуслугах».
– Потому что у тебя в сочинении ни одной буквы Z, а у Иванова 43!
# # #В подмосковных Мытищах детей в парке развлекал медведь «Единой России» под песни из репертуара группы «Воровайки»:
«Хоп, мусорок, не шей мне срок.
Машина «Зингера» иголочку сломала,
Всех понятых, полублатных
Да и тебя, *ля, мусор, я в гробу видала!»
Знаете, а ведь в контексте кейса «ЧВК Вагнера» это получается тоже своего рода «Разговоры о важном», верно?
# # #
|
«Гнев жопий!»
Помните, как экс-главе Роскосмоса пробило снарядом пятую точку?
Батутный лётчик уверяет, что привлёк своих друзей из Роскосмоса, чтобы найти «ту самую» гаубицу: её вычислили при помощи спутников.
Рогозин идёт мстить! Возмездие неизбежно!
Неблагодарные! Рогозин там на фронте буквально задницу рвёт, а вы его книжку покупать не хотите!!!
– Оперу пишу.
– Классно! А про меня напишешь?
– Да, опер просил про всех написать.
# # #«Владимир Мединский возглавит группу по созданию нового учебника истории».
Если долгие годы космосом у нас заведовал философ, регионами управляют охранники, а армию возглавляет человек, не служивший ни дня, то почему бы и учебник истории не написать тому, кто свою диссертацию списал чуть более, чем полностью?
# # #
|
Специальная художественная операция: Враг не пройдёт!Отправлена в отставку директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, которая занимала эту должность с 2015 года. Этому предшествовали требования Минкульта проверить экспозицию Третьяковки на соответствие «традиционным ценностям».
Руководить Третьяковкой теперь будет дочь генерала ФСБ В.Проничева. Того самого Проничева, который отдал приказ о применении газа на Дубровке. Позже он руководил штурмом школы в Беслане.
– Это Шишкин. «Утро в сосновом лесу».
– Зачем нам мишки? А где Чебурашка? И портреты героев СВО, написанные Никасом Сафроновым?!
Вспоминается картинка из какого-то ментовского сериала. Сходка авторитетов, обговаривается план предстоящей операции. Старший подводит итог: «На мелочи не размениваемся, персонал банка не шмонаем, работаем по крупному: заходим, берём кассу и в рывок».
# # #«Нам плевать на потолки, мы стремимся ко дну». Кремль высмеял введение потолка цен на нефть и газ.
# # #
(95 раз прочитано)
| 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2007 год, «РИСК» | 2007 год, «РИСК экспресс» | 2008 год, «РИСК» | 2008 год, «РИСК экспресс» | 2009 год, «РИСК транзит» | 2009 год, «РИСК экспресс» | 2009 год, «РИСК» | 2010 год, «РИСК транзит» | 2010 год, «РИСК» | 2010 год, «РИСК экспресс» | 2011 год, «РИСК транзит» | 2011 год, «РИСК информ» | 2012 год, «РИСК транзит» | 2012 год, «РИСК информ» | 2012 год, «РИСК экспресс» | 2013 год, «РИСК экспресс» | 2013 год, «РИСК информ» | 2013 год, «РИСК транзит» | 2014 год, «РИСК экспресс» | 2014 год, «РИСК транзит» | 2014 год, «РИСК информ» | 2015 год, «РИСК экспресс» | 2015 год, «РИСК информ» | 2016 год, «РИСК экспресс» | 2017 год, «РИСК экспресс» | 2018 год, «РИСК экспресс» | 2019 год, «РИСК экспресс» | 2020 год, «РИСК экспресс» | 2021 год, «РИСК экспресс» | 2022 год, «РИСК экспресс» | 2022 год, «РИСК» | 2023 год, «РИСК» | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |