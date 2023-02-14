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Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК» за 2023 год / № 6, 14 февраля

№6. 14 февраля 2023 года.

«Со статьями позже разберёмся». Пригожин поручил МВД и СК срочно набрать новых заключённых.
* * *
«С добром и злом тоже начались проблемы – от имени добра стали говорить такие хари...» (Виктор Пелевин)
* * *
Если вы чувствуете себя ненужным, вспомните, что кто-то сейчас в России учится на факультете международных отношений.
* * *
Плох тот митрополит, что не был замполитом.
* * *
Россиян весом больше 80 кг признают средним классом.
* * *
Лавров: «Россия не отказывается от переговоров по Украине, ой, переговоров говорю, от ракетных ударов».
* * *
Новым министром экономики назначен таксист, предсказавший развал США из-за большого госдолга.

# # #

– Да они замерзнут и приползут к нам на переговоры!!!
– Угу. Но вот февраль уже, а ещё что-то не ползут...
– Ничего, подождём... Кстати, почему вода в аквадискотеке всего 33 градуса?!

# # #

Евгений Пригожин: «Положите на весы, чего вы больше хотите, чтобы пошёл воевать риелтор-убийца или ваши близкие, которых вы, наверное, в отличие от риелтора-убийцы получите в цинковых гробах».
Это и есть казуистика – выбирайте, зэк пойдёт воевать или ваши близкие.
А где опция – никто не пойдёт воевать? Это и есть, то что в их среде называют «развод». Разводят нас, ребята!
Это и есть, то что в их среде называют «развод»
– Это что же получается? Теперь любое преступление в России можно «искупить», дав взятку Пригожину, и полгода погуляв по тылам. А потом – вуаля! И вы на свободе с чистой совестью?!
– Да, скоро на «Госуслугах».
– Марьиванна, почему у Иванова 20 ошибок в сочинении, и ему «пять», а у меня только одна, а мне «четыре»?!
– Потому что у тебя в сочинении ни одной буквы Z, а у Иванова 43!

# # #

В подмосковных Мытищах детей в парке развлекал медведь «Единой России» под песни из репертуара группы «Воровайки»:
«Хоп, мусорок, не шей мне срок.
Машина «Зингера» иголочку сломала,
Всех понятых, полублатных
Да и тебя, *ля, мусор, я в гробу видала!»
Знаете, а ведь в контексте кейса «ЧВК Вагнера» это получается тоже своего рода «Разговоры о важном», верно?

# # #

«Гнев жопий!»

Операции возмездия за раздолбаный «центр принятия решений» Рогозина дан старт!

Операции возмездия за раздолбаный «центр принятия решений» Рогозина дан старт!
Помните, как экс-главе Роскосмоса пробило снарядом пятую точку?
Батутный лётчик уверяет, что привлёк своих друзей из Роскосмоса, чтобы найти «ту самую» гаубицу: её вычислили при помощи спутников.
Рогозин идёт мстить! Возмездие неизбежно!
* * *
«Эмоций полные штаны». Путин наградил Рогозина орденом «За оборону ресторана».
* * *
Книгу Дмитрия Рогозина «На западном фронте Бес перемен» в одной из самых крупных книжных сетей страны продали за два месяца около 100 раз при тираже в 7 тысяч экземпляров.
Неблагодарные! Рогозин там на фронте буквально задницу рвёт, а вы его книжку покупать не хотите!!!
– Что делаешь?
– Оперу пишу.
– Классно! А про меня напишешь?
– Да, опер просил про всех написать.

# # #

«Владимир Мединский возглавит группу по созданию нового учебника истории».
Если долгие годы космосом у нас заведовал философ, регионами управляют охранники, а армию возглавляет человек, не служивший ни дня, то почему бы и учебник истории не написать тому, кто свою диссертацию списал чуть более, чем полностью?

# # #

Специальная художественная операция: Враг не пройдёт!

Отправлена в отставку директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, которая занимала эту должность с 2015 года. Этому предшествовали требования Минкульта проверить экспозицию Третьяковки на соответствие «традиционным ценностям».
Руководить Третьяковкой теперь будет дочь генерала ФСБ В.Проничева. Того самого Проничева, который отдал приказ о применении газа на Дубровке. Позже он руководил штурмом школы в Беслане.
* * *
– Это у вас тут что за мишки такие?
– Это Шишкин. «Утро в сосновом лесу».
– Зачем нам мишки? А где Чебурашка? И портреты героев СВО, написанные Никасом Сафроновым?!
«Путин и шишки», холст, масло, слезы восторга
Идёт трансляция. Министры, губернаторы, высокие чины из АП обсуждают ход выполнения нацпроектов, предназначенных для обеспечения обещанного президентом рывка в экономике. В речах звучат освоенные сотни миллиардов рублей из триллионов, заложенных в бюджете на эти цели...
Вспоминается картинка из какого-то ментовского сериала. Сходка авторитетов, обговаривается план предстоящей операции. Старший подводит итог: «На мелочи не размениваемся, персонал банка не шмонаем, работаем по крупному: заходим, берём кассу и в рывок».

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«Нам плевать на потолки, мы стремимся ко дну». Кремль высмеял введение потолка цен на нефть и газ.

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– Вот у меня мужыг так мужыг. Пролил пиво на столе – вытер НОСКОМ!

Шутка 2013 года

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