№6. 14 февраля 2023 года.

«Со статьями позже разберёмся». Пригожин поручил МВД и СК срочно набрать новых заключённых. * * * «С добром и злом тоже начались проблемы – от имени добра стали говорить такие хари...» (Виктор Пелевин) * * * Если вы чувствуете себя ненужным, вспомните, что кто-то сейчас в России учится на факультете международных отношений. * * * Плох тот митрополит, что не был замполитом. * * * Россиян весом больше 80 кг признают средним классом. * * * Лавров: «Россия не отказывается от переговоров по Украине, ой, переговоров говорю, от ракетных ударов». * * * Новым министром экономики назначен таксист, предсказавший развал США из-за большого госдолга.

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– Да они замерзнут и приползут к нам на переговоры!!!– Угу. Но вот февраль уже, а ещё что-то не ползут...– Ничего, подождём... Кстати, почему вода в аквадискотеке всего 33 градуса?!

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Евгений Пригожин: «Положите на весы, чего вы больше хотите, чтобы пошёл воевать риелтор-убийца или ваши близкие, которых вы, наверное, в отличие от риелтора-убийцы получите в цинковых гробах».

Это и есть казуистика – выбирайте, зэк пойдёт воевать или ваши близкие.

А где опция – никто не пойдёт воевать? Это и есть, то что в их среде называют «развод». Разводят нас, ребята!



– Это что же получается? Теперь любое преступление в России можно «искупить», дав взятку Пригожину, и полгода погуляв по тылам. А потом – вуаля! И вы на свободе с чистой совестью?!

– Да, скоро на «Госуслугах».

– Марьиванна, почему у Иванова 20 ошибок в сочинении, и ему «пять», а у меня только одна, а мне «четыре»?!– Потому что у тебя в сочинении ни одной буквы Z, а у Иванова 43!

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В подмосковных Мытищах детей в парке развлекал медведь «Единой России» под песни из репертуара группы «Воровайки»:Знаете, а ведь в контексте кейса «ЧВК Вагнера» это получается тоже своего рода «Разговоры о важном», верно?

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«Гнев жопий!» Операции возмездия за раздолбаный «центр принятия решений» Рогозина дан старт!



Помните, как экс-главе Роскосмоса пробило снарядом пятую точку?

Батутный лётчик уверяет, что привлёк своих друзей из Роскосмоса, чтобы найти «ту самую» гаубицу: её вычислили при помощи спутников.

Рогозин идёт мстить! Возмездие неизбежно! * * * «Эмоций полные штаны». Путин наградил Рогозина орденом «За оборону ресторана». * * * Книгу Дмитрия Рогозина «На западном фронте Бес перемен» в одной из самых крупных книжных сетей страны продали за два месяца около 100 раз при тираже в 7 тысяч экземпляров.

Неблагодарные! Рогозин там на фронте буквально задницу рвёт, а вы его книжку покупать не хотите!!!

– Что делаешь?– Оперу пишу.– Классно! А про меня напишешь?– Да, опер просил про всех написать.

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«Владимир Мединский возглавит группу по созданию нового учебника истории».Если долгие годы космосом у нас заведовал философ, регионами управляют охранники, а армию возглавляет человек, не служивший ни дня, то почему бы и учебник истории не написать тому, кто свою диссертацию списал чуть более, чем полностью?

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Специальная художественная операция: Враг не пройдёт! Отправлена в отставку директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, которая занимала эту должность с 2015 года. Этому предшествовали требования Минкульта проверить экспозицию Третьяковки на соответствие «традиционным ценностям».

Руководить Третьяковкой теперь будет дочь генерала ФСБ В.Проничева. Того самого Проничева, который отдал приказ о применении газа на Дубровке. Позже он руководил штурмом школы в Беслане. * * * – Это у вас тут что за мишки такие?

– Это Шишкин. «Утро в сосновом лесу».

– Зачем нам мишки? А где Чебурашка? И портреты героев СВО, написанные Никасом Сафроновым?!



Идёт трансляция. Министры, губернаторы, высокие чины из АП обсуждают ход выполнения нацпроектов, предназначенных для обеспечения обещанного президентом рывка в экономике. В речах звучат освоенные сотни миллиардов рублей из триллионов, заложенных в бюджете на эти цели...Вспоминается картинка из какого-то ментовского сериала. Сходка авторитетов, обговаривается план предстоящей операции. Старший подводит итог: «На мелочи не размениваемся, персонал банка не шмонаем, работаем по крупному: заходим, берём кассу и в рывок».

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«Нам плевать на потолки, мы стремимся ко дну». Кремль высмеял введение потолка цен на нефть и газ.

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