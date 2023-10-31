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Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК» за 2023 год / № 40, 31 октября

№40. 31 октября 2023 года.

Дмитрий Песков заявил, что состояние Владимира Путина по-прежнему стабильно и не вызывает опасений, потому что оно изначально было в долларах и евро.
* * *
Робот, собранный из российских компонентов и оснащённый разработанным в России искусственным интеллектом, заявил, что соскучился по родине, и уехал в Китай.
* * *
Сначала у нас ничего не было, потом пришёл Чубайс и всех ограбил!
* * *
На школьника, нарисовавшего пентагон на уроке геометрии, завели дело о госизмене.
* * *
Дмитрий Медведев заявил, что Россия повышает градус международной напряжённости, потому что градус понижать нельзя!
* * *
На рынке лекарств назревает дефицит березового гриба, ягеля и подорожника.

# # #

Новости импортозамещения: В ижевской школе отпразднуют Тыквенный Спас вместо Хэллоуина

В ижевской школе отпразднуют Тыквенный Спас вместо Хэллоуина
В ижевской школе вместо Хэллоуина отметят «славянский народный праздник» – Тыквенный спас. В школьном объявлении про несуществующий праздник говорится, что он «несёт в себе глубокий смысл благодарности и уважения природе, традициям и семейным узам». На праздник детям запрещено приходить в школу в «маскарадных костюмах нечистой силы».
На самом деле: спасов в России только три – Яблочный, Медовый и Ореховый. Каждый из них отмечают летом. Абсурду идеи про тыкву возмутились даже в РПЦ, а клирик Иваново-Вознесенской епархии назвал отмечающих дату идиотами.
* * *
После Тыквенного спаса вместо Хэллоуина в России переименовали ещё несколько праздников:
• День святого Патрика – в День святого Патрушева.
• День святого Валентина – в День благодарения Путину.
• День пива – в День зампредседателя Совбеза.
В «Роснано» заявили о признаках банкротства из-за невозможности погасить долги за счёт собственных средств.
Уникальный случай, когда с помощью отечественных нанотехнологий удалось добиться макроубытков!

# # #

Друг мой добрый захворал, ходил по врачам. Теперь хвастается: врачи сказали, что у него новейшая версия ковида. А главные её симптомы – постоянная усталость и уныние.
Чёрт, – подумал я, выслушав этот вздор, – да я же лет десять так живу. Я, получается, нулевой пациент!

# # #

Новости за последний месяц:
• Самолёт Аэрофлота Москва-Анталья вернулся в точку вылета из-за проблем с двигателем. Пассажиров пересадили на другой самолёт, но он тоже оказался неисправен.
• Самолёт выкатился за пределы полосы при посадке в аэропорту Перми.
• Самолёт Boeing 737 авиакомпании S7 рейсом Москва – Томск экстренно приземлился в новосибирском аэропорту Толмачёво из-за отказа двигателя.
• На Алтае самолёт экстренно сел из-за сработавшей сигнализации.
• Самолёт «Уральских авиалиний» совершил посадку в поле в Новосибирской области.
Телефоны в полёте можете не отключать, они уже ни на что не повлияют
«Уважаемые пассажиры. Рады вам сообщить, что в стоимость вашего билета включён экстремальный аттракцион: перелёт на ворованном самолёте, у которого полтора года не было официального технического обслуживания. Телефоны в полёте можете не отключать, они уже ни на что не повлияют».
На ВДНХ в Москве впервые с распада СССР пройдёт выставка новых достижений России.
На входе гостей выставки будет встречать аниматор в костюме робота Фёдора, который, пытаясь дозвониться до Северной Кореи по бангладешскому смартфону «Р-ФОН», будет переклеивать шильдики «Москвич» на китайские автомобили.

# # #

«Россия заняла 113-е место из 142 возможных в мировом рейтинге верховенства закона, расположившись между Либерией и Мадагаскаром».
Положение, конечно катастрофическое. Это ж выходит, что есть ещё почти 30 стран, в которых руководство может положить на закон сильнее и больше, чем великий стратег и геополитик!

# # #

В Петербурге закрасили арт с котом Леопольдом.
«Давайте жить дружно» – это почти «миру мир», что нынче является экстремистским призывом!
В Петербурге закрасили арт с котом Леопольдом
Пожухлый лист на тротуаре сохнет.
Угрюмо люди прячутся в пальто.
На крик:
– Когда же эта сволочь сдохнет! –
Уже никто не спрашивает:
– Кто?

# # #

Смотрю тоска меня берет,
С каким немыслимым спокойствием
Лёг под подонками народ,
По большей части – с удовольствием.
Игорь Губерман

# # #

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Чё-то у людей в магазинах такие лица, будто Крым не наш.

Шутка 2016 года

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