№40. 31 октября 2023 года.

Дмитрий Песков заявил, что состояние Владимира Путина по-прежнему стабильно и не вызывает опасений, потому что оно изначально было в долларах и евро. * * * Робот, собранный из российских компонентов и оснащённый разработанным в России искусственным интеллектом, заявил, что соскучился по родине, и уехал в Китай. * * * Сначала у нас ничего не было, потом пришёл Чубайс и всех ограбил! * * * На школьника, нарисовавшего пентагон на уроке геометрии, завели дело о госизмене. * * * Дмитрий Медведев заявил, что Россия повышает градус международной напряжённости, потому что градус понижать нельзя! * * * На рынке лекарств назревает дефицит березового гриба, ягеля и подорожника.

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Новости импортозамещения: В ижевской школе отпразднуют Тыквенный Спас вместо Хэллоуина

В ижевской школе вместо Хэллоуина отметят «славянский народный праздник» – Тыквенный спас. В школьном объявлении про несуществующий праздник говорится, что он «несёт в себе глубокий смысл благодарности и уважения природе, традициям и семейным узам». На праздник детям запрещено приходить в школу в «маскарадных костюмах нечистой силы».

На самом деле: спасов в России только три – Яблочный, Медовый и Ореховый. Каждый из них отмечают летом. Абсурду идеи про тыкву возмутились даже в РПЦ, а клирик Иваново-Вознесенской епархии назвал отмечающих дату идиотами. * * * После Тыквенного спаса вместо Хэллоуина в России переименовали ещё несколько праздников:

• День святого Патрика – в День святого Патрушева.

• День святого Валентина – в День благодарения Путину.

• День пива – в День зампредседателя Совбеза.

В «Роснано» заявили о признаках банкротства из-за невозможности погасить долги за счёт собственных средств.Уникальный случай, когда с помощью отечественных нанотехнологий удалось добиться макроубытков!

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Друг мой добрый захворал, ходил по врачам. Теперь хвастается: врачи сказали, что у него новейшая версия ковида. А главные её симптомы – постоянная усталость и уныние.Чёрт, – подумал я, выслушав этот вздор, – да я же лет десять так живу. Я, получается, нулевой пациент!

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Новости за последний месяц:

• Самолёт Аэрофлота Москва-Анталья вернулся в точку вылета из-за проблем с двигателем. Пассажиров пересадили на другой самолёт, но он тоже оказался неисправен.

• Самолёт выкатился за пределы полосы при посадке в аэропорту Перми.

• Самолёт Boeing 737 авиакомпании S7 рейсом Москва – Томск экстренно приземлился в новосибирском аэропорту Толмачёво из-за отказа двигателя.

• На Алтае самолёт экстренно сел из-за сработавшей сигнализации.

• Самолёт «Уральских авиалиний» совершил посадку в поле в Новосибирской области.



«Уважаемые пассажиры. Рады вам сообщить, что в стоимость вашего билета включён экстремальный аттракцион: перелёт на ворованном самолёте, у которого полтора года не было официального технического обслуживания. Телефоны в полёте можете не отключать, они уже ни на что не повлияют».

На ВДНХ в Москве впервые с распада СССР пройдёт выставка новых достижений России.На входе гостей выставки будет встречать аниматор в костюме робота Фёдора, который, пытаясь дозвониться до Северной Кореи по бангладешскому смартфону «Р-ФОН», будет переклеивать шильдики «Москвич» на китайские автомобили.

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«Россия заняла 113-е место из 142 возможных в мировом рейтинге верховенства закона, расположившись между Либерией и Мадагаскаром».Положение, конечно катастрофическое. Это ж выходит, что есть ещё почти 30 стран, в которых руководство может положить на закон сильнее и больше, чем великий стратег и геополитик!

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В Петербурге закрасили арт с котом Леопольдом.

«Давайте жить дружно» – это почти «миру мир», что нынче является экстремистским призывом!



Пожухлый лист на тротуаре сохнет.Угрюмо люди прячутся в пальто.На крик:– Когда же эта сволочь сдохнет! –Уже никто не спрашивает:– Кто?

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Смотрю тоска меня берет,С каким немыслимым спокойствиемЛёг под подонками народ,По большей части – с удовольствием.

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