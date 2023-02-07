№5. 7 февраля 2023 года.
|Старец Володимир Путин повелевать изволил: в делах державных касаемо слов, плясок да песен отныне и далее нещадно бить за засилье в речи басурманских да поганых словес!
# # #В Кремле слегка качнулись стены,
И даже самый главный скис,
Когда на газ скакнули цены
Внезапно, но не вверх, а вниз.
# # #На депутата из Карелии, призвавшую тратить деньги на школы, а не на СВО, составили протокол о «дискредитации» вооружённых сил РФ.
– Мам, почему я учусь в третью смену?
– Потому что школ не хватает.
– А почему их не хватает?
– Потому что их строительство дискредитирует нашу армию.
# # #
| А вы знаете, что вот уже миллионы лет леопарды – самые заклятые враги обезьян?
• Названа причина бесполезности танков НАТО в боях на Украине.
• Военный эксперт указал на слабое место танков НАТО в условиях Украины.
• Военный эксперт Мураховский объяснил, почему танки НАТО не подходят для боев на Украине.
• «Уверенно пробиваются»: западные танки Abrams и Leopard не годятся для боёв на Украине.
• Танки НАТО окажутся бесполезны на территории Украины из-за слабой брони.
• Военный эксперт объяснил, почему танки НАТО не подходят для боев на Украине.
• Как мёртвому припарка: почему танки Запада не помогут Украине.
• Немецкий эксперт заявил, что танки не помогут Киеву.
• Депутат заявил, что западные танки не помогут Украине.
• Подполковник США Дэвис: Танки Abrams и Leopard не помогут Украине победить Россию.
• Военкор Сладков объяснил, почему танки НАТО не помогут Украине.
• Кремль: Танки НАТО не помогут Украине, а лишь добавят ей проблем.
• Эксперт предупредил, что Abrams и Leopard 2 угрожают здоровью украинцев.
• Рогозин рассказал о роботе-убийце танков Abrams и Leopard.
У пропаганды сейчас тяжёлые рабочие дни: нужно срочно объяснить россиянам, что передовые западные танки – это бесполезный металлолом, опасный для здоровья украинцев.
– И чем же?
– А вот: «Депутат Госдумы Козловский призвал нарастить производство игрушечных советских танков «чтобы ребёнку было чем побеждать».
# # #«Российские банки заменят беспроводную оплату Apple Рау и Google Рау платёжными стикерами, которые надо будет приклеивать к телефону».
То есть берём банковскую карту, обрезаем лишний пластик, добавляем слой клея и называем это ИННОВАЦИЕЙ! И все инновации в России будут теперь только такими!
– Уважаемые клиенты. Рады вам сообщить, что мы с лёгкостью импортозаместили Apple Pay и Google Pay. Приклейте на телефон стикер, воткните штекер, моргните два раза в сторону кассира. И желательно без сдачи, пожалуйста!
# # #
|«Панцирь» на крыше здания Минобороны замаскировали зелёной сеткой...
Надо было ветками еловыми закидать, а то как-то не очень получилось.
Пожалуйста, скажите уже кто-нибудь мужикам, ходящим по улицам города в камуфляже – мы их видим!
Инженеры:
Сейчас наиболее волнующим для москвичей является вопрос: «Наличие ЗРПК «Панцирь-С1» на крыше твоего дома – это хорошо, потому что это надёжная защита от ракет, или плохо, потому что это законная цель для ракет?»
Модель назовут «Убийца Теслы», не иначе!
# # #Ежу понятно, как будут развиваться события.
Жильцам домов, на которых установлены комплексы ПВО, начнут приходить счета на их эксплуатацию и модернизацию. Все начнут возмущаться, Зюганов поднимет этот вопрос в Думе, и пенсионерам споловинят.
В соседских чатах будут скидываться на горячее питание для бойцов, пока не выяснится, что это мошенническая схема.
Потом провалится крыша на здании министерства обороны, тогда Герасимова отстранят, вернут Суровикина.
# # #
|«Российским производителям чая и кофе не хватает фильтр-бумаги и ниточек для пакетиков, а производителям консервов – колец для жестяных банок».
А что, уже и ниточки производить не могут? Ну, ничего – вот только гвозди делать научимся, так сразу за ниточки с колечками и возьмёмся!
У России только два союзника – армия Пригожина и флот Абрамовича...
# # #Новость: Минюст разрешит всем заключённым иметь при себе очки.
Какой же неслыханный гуманизм! Может, ещё и швабрами насиловать запретят? Или это уже слишком ударит по скрепам?
# # #«Мы усиливаем потенциал нашего оружия массового поражения».
Кремль объявил о крупнейшей закупке китайских телевизоров.
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