№5. 7 февраля 2023 года.

Старец Володимир Путин повелевать изволил: в делах державных касаемо слов, плясок да песен отныне и далее нещадно бить за засилье в речи басурманских да поганых словес! * * * Патриарх Кирилл потребовал добавить восьмой смертный грех в виде уклонения от участия в СВО. * * * До меня только что дошло, что мы зря все переживаем – скоро же выборы! Просто выберем другого президента, и всё! * * * В Сбербанке заявили, что ядерная война не является уважительной причиной для просрочки по кредитным платежам. * * * «СВО в хату, братва. В этом году фартило не сильно». Путин начал работу над текстом послания Федеральному собранию. * * * Не бойтесь пенсии – она маленькая!

# # #

В Кремле слегка качнулись стены,И даже самый главный скис,Когда на газ скакнули ценыВнезапно, но не вверх, а вниз.

# # #

На депутата из Карелии, призвавшую тратить деньги на школы, а не на СВО, составили протокол о «дискредитации» вооружённых сил РФ.– Мам, почему я учусь в третью смену?– Потому что школ не хватает.– А почему их не хватает?– Потому что их строительство дискредитирует нашу армию.

# # #

А вы знаете, что вот уже миллионы лет леопарды – самые заклятые враги обезьян? * * * «Посланный на разведку Лукашенко вернулся из Африки и доложил, что африканцы леопардов Украине не дадут». * * * Лента российских СМИ:

• Названа причина бесполезности танков НАТО в боях на Украине.

• Военный эксперт указал на слабое место танков НАТО в условиях Украины.

• Военный эксперт Мураховский объяснил, почему танки НАТО не подходят для боев на Украине.

• «Уверенно пробиваются»: западные танки Abrams и Leopard не годятся для боёв на Украине.

• Танки НАТО окажутся бесполезны на территории Украины из-за слабой брони.

• Военный эксперт объяснил, почему танки НАТО не подходят для боев на Украине.

• Как мёртвому припарка: почему танки Запада не помогут Украине.

• Немецкий эксперт заявил, что танки не помогут Киеву.

• Депутат заявил, что западные танки не помогут Украине.

• Подполковник США Дэвис: Танки Abrams и Leopard не помогут Украине победить Россию.

• Военкор Сладков объяснил, почему танки НАТО не помогут Украине.

• Кремль: Танки НАТО не помогут Украине, а лишь добавят ей проблем.

• Эксперт предупредил, что Abrams и Leopard 2 угрожают здоровью украинцев.

• Рогозин рассказал о роботе-убийце танков Abrams и Leopard.

У пропаганды сейчас тяжёлые рабочие дни: нужно срочно объяснить россиянам, что передовые западные танки – это бесполезный металлолом, опасный для здоровья украинцев.

– Нам есть, чем ответить на западные поставки танков Украине!!!– И чем же?– А вот: «Депутат Госдумы Козловский призвал нарастить производство игрушечных советских танков «чтобы ребёнку было чем побеждать».

# # #

«Российские банки заменят беспроводную оплату Apple Рау и Google Рау платёжными стикерами, которые надо будет приклеивать к телефону».То есть берём банковскую карту, обрезаем лишний пластик, добавляем слой клея и называем это ИННОВАЦИЕЙ! И все инновации в России будут теперь только такими!– Уважаемые клиенты. Рады вам сообщить, что мы с лёгкостью импортозаместили Apple Pay и Google Pay. Приклейте на телефон стикер, воткните штекер, моргните два раза в сторону кассира. И желательно без сдачи, пожалуйста!

# # #

«Панцирь» на крыше здания Минобороны замаскировали зелёной сеткой...

Надо было ветками еловыми закидать, а то как-то не очень получилось.



Пожалуйста, скажите уже кто-нибудь мужикам, ходящим по улицам города в камуфляже – мы их видим! * * * – А инженеры рассчитали нагрузку на крыши для установки ПВО?

Инженеры:



Сейчас наиболее волнующим для москвичей является вопрос: «Наличие ЗРПК «Панцирь-С1» на крыше твоего дома – это хорошо, потому что это надёжная защита от ракет, или плохо, потому что это законная цель для ракет?»

«Российская компания заявила о готовности начать производство автомобиля УАЗ-452 «буханка» с электродвигателем».Модель назовут «Убийца Теслы», не иначе!

# # #

Ежу понятно, как будут развиваться события.Жильцам домов, на которых установлены комплексы ПВО, начнут приходить счета на их эксплуатацию и модернизацию. Все начнут возмущаться, Зюганов поднимет этот вопрос в Думе, и пенсионерам споловинят.В соседских чатах будут скидываться на горячее питание для бойцов, пока не выяснится, что это мошенническая схема.Потом провалится крыша на здании министерства обороны, тогда Герасимова отстранят, вернут Суровикина.

# # #

«Российским производителям чая и кофе не хватает фильтр-бумаги и ниточек для пакетиков, а производителям консервов – колец для жестяных банок».

А что, уже и ниточки производить не могут? Ну, ничего – вот только гвозди делать научимся, так сразу за ниточки с колечками и возьмёмся!



Forbes: У Абрамовича нашли ещё 10 яхт – в его в собственности уже 16 судов.У России только два союзника – армия Пригожина и флот Абрамовича...

# # #

Новость: Минюст разрешит всем заключённым иметь при себе очки.Какой же неслыханный гуманизм! Может, ещё и швабрами насиловать запретят? Или это уже слишком ударит по скрепам?

# # #

«Мы усиливаем потенциал нашего оружия массового поражения».Кремль объявил о крупнейшей закупке китайских телевизоров.

# # #