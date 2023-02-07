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Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК» за 2023 год / № 5, 7 февраля

№5. 7 февраля 2023 года.

Старец Володимир Путин повелевать изволил: в делах державных касаемо слов, плясок да песен отныне и далее нещадно бить за засилье в речи басурманских да поганых словес!
* * *
Патриарх Кирилл потребовал добавить восьмой смертный грех в виде уклонения от участия в СВО.
* * *
До меня только что дошло, что мы зря все переживаем – скоро же выборы! Просто выберем другого президента, и всё!
* * *
В Сбербанке заявили, что ядерная война не является уважительной причиной для просрочки по кредитным платежам.
* * *
«СВО в хату, братва. В этом году фартило не сильно». Путин начал работу над текстом послания Федеральному собранию.
* * *
Не бойтесь пенсии – она маленькая!

# # #

В Кремле слегка качнулись стены,
И даже самый главный скис,
Когда на газ скакнули цены
Внезапно, но не вверх, а вниз.

# # #

На депутата из Карелии, призвавшую тратить деньги на школы, а не на СВО, составили протокол о «дискредитации» вооружённых сил РФ.
– Мам, почему я учусь в третью смену?
– Потому что школ не хватает.
– А почему их не хватает?
– Потому что их строительство дискредитирует нашу армию.

# # #

А вы знаете, что вот уже миллионы лет леопарды – самые заклятые враги обезьян? А вы знаете, что вот уже миллионы лет леопарды – самые заклятые враги обезьян?
* * *
«Посланный на разведку Лукашенко вернулся из Африки и доложил, что африканцы леопардов Украине не дадут».
* * *
Лента российских СМИ:
• Названа причина бесполезности танков НАТО в боях на Украине.
• Военный эксперт указал на слабое место танков НАТО в условиях Украины.
• Военный эксперт Мураховский объяснил, почему танки НАТО не подходят для боев на Украине.
• «Уверенно пробиваются»: западные танки Abrams и Leopard не годятся для боёв на Украине.
• Танки НАТО окажутся бесполезны на территории Украины из-за слабой брони.
• Военный эксперт объяснил, почему танки НАТО не подходят для боев на Украине.
• Как мёртвому припарка: почему танки Запада не помогут Украине.
• Немецкий эксперт заявил, что танки не помогут Киеву.
• Депутат заявил, что западные танки не помогут Украине.
• Подполковник США Дэвис: Танки Abrams и Leopard не помогут Украине победить Россию.
• Военкор Сладков объяснил, почему танки НАТО не помогут Украине.
• Кремль: Танки НАТО не помогут Украине, а лишь добавят ей проблем.
• Эксперт предупредил, что Abrams и Leopard 2 угрожают здоровью украинцев.
• Рогозин рассказал о роботе-убийце танков Abrams и Leopard.
У пропаганды сейчас тяжёлые рабочие дни: нужно срочно объяснить россиянам, что передовые западные танки – это бесполезный металлолом, опасный для здоровья украинцев.
– Нам есть, чем ответить на западные поставки танков Украине!!!
– И чем же?
– А вот: «Депутат Госдумы Козловский призвал нарастить производство игрушечных советских танков «чтобы ребёнку было чем побеждать».

# # #

«Российские банки заменят беспроводную оплату Apple Рау и Google Рау платёжными стикерами, которые надо будет приклеивать к телефону».
То есть берём банковскую карту, обрезаем лишний пластик, добавляем слой клея и называем это ИННОВАЦИЕЙ! И все инновации в России будут теперь только такими!
– Уважаемые клиенты. Рады вам сообщить, что мы с лёгкостью импортозаместили Apple Pay и Google Pay. Приклейте на телефон стикер, воткните штекер, моргните два раза в сторону кассира. И желательно без сдачи, пожалуйста!

# # #

«Панцирь» на крыше здания Минобороны замаскировали зелёной сеткой...
Надо было ветками еловыми закидать, а то как-то не очень получилось.
«Панцирь» на крыше здания Минобороны замаскировали зелёной сеткой...
Пожалуйста, скажите уже кто-нибудь мужикам, ходящим по улицам города в камуфляже – мы их видим!
* * *
– А инженеры рассчитали нагрузку на крыши для установки ПВО?
Инженеры:
А инженеры рассчитали нагрузку на крыши для установки ПВО?Инженеры:
Сейчас наиболее волнующим для москвичей является вопрос: «Наличие ЗРПК «Панцирь-С1» на крыше твоего дома – это хорошо, потому что это надёжная защита от ракет, или плохо, потому что это законная цель для ракет?»
«Российская компания заявила о готовности начать производство автомобиля УАЗ-452 «буханка» с электродвигателем».
Модель назовут «Убийца Теслы», не иначе!

# # #

Ежу понятно, как будут развиваться события.
Жильцам домов, на которых установлены комплексы ПВО, начнут приходить счета на их эксплуатацию и модернизацию. Все начнут возмущаться, Зюганов поднимет этот вопрос в Думе, и пенсионерам споловинят.
В соседских чатах будут скидываться на горячее питание для бойцов, пока не выяснится, что это мошенническая схема.
Потом провалится крыша на здании министерства обороны, тогда Герасимова отстранят, вернут Суровикина.

# # #

«Российским производителям чая и кофе не хватает фильтр-бумаги и ниточек для пакетиков, а производителям консервов – колец для жестяных банок».
А что, уже и ниточки производить не могут? Ну, ничего – вот только гвозди делать научимся, так сразу за ниточки с колечками и возьмёмся!
Российским производителям чая и кофе не хватает фильтр-бумаги и ниточек для пакетиков
Forbes: У Абрамовича нашли ещё 10 яхт – в его в собственности уже 16 судов.
У России только два союзника – армия Пригожина и флот Абрамовича...

# # #

Новость: Минюст разрешит всем заключённым иметь при себе очки.
Какой же неслыханный гуманизм! Может, ещё и швабрами насиловать запретят? Или это уже слишком ударит по скрепам?

# # #

«Мы усиливаем потенциал нашего оружия массового поражения».
Кремль объявил о крупнейшей закупке китайских телевизоров.

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Навальный, конечно, в конец бездуховный человек! Ему про память предков, а он всё своё «пенсии ветеранам поднимите» заладил.

Шутка 2021 года

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