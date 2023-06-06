№22. 6 июня 2023 года.
|Ничего. Выживем. В крайнем случае, из ума.
# # #В Государственной Думе разработали поправки в закон, которые вводят ответственность за неосознанную помощь «иноагентам».
На очереди наказания за вдыхание одного воздуха с иноагентами и нахождение с ними на одной планете.
# # #Извините, у нас Россия.
1. Мишустин заявил, что стране нужны математики и физики.
2. Комитет по обороне рекомендовал отклонить два предложенных им законопроекта: о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации кандидатам и докторам наук.
# # #
|Министры докладывают – у каждого в отрасли нормалёк и блестящие перспективы.
Губернаторы отчитываются – ликовать хочется, никогда такого роста к предыдущему периоду не было.
Предприниматели из «Деловой России» вчера нарадоваться не могли, благодарили Владимира Владимировича, что наконец-то с отечественного рынка иноземцев изгнал, и теперь уж они плечи во всю ширь расправят...
С кем бы ни встречался президент – сегодня всё хорошо и завтра ещё лучше будет...
А в обществе почему-то атмосфера напряжённая и ожидания тревожные.
Аналогичные меры уже привели к взрывному росту производства и качества и отечественных компьютеров, и смартфонов, и автомобилей... Нет? Как нет? Хм... ну, может, с кошечками-собачками прокатит!
# # #«Саратов получит меньше денег на очистные сооружения, потому что чиновники ранее в отчётах соврали о чистоте воды».
– Мам, а почему у нас в городе вода такая грязная?
– Потому что денег нет на её очистку.
– А почему денег нет?
– Потому что вода чистая!
# # #
|Если бы руки людей были бы заняты тем, что гладят собак или кошек, то этой всей фигни бы не было.
Я не хочу быть человеком.
То стресс, то перхоть, то инфаркт.
Хочу котом: то сон, то жрачка,
то март.
Белгородская область каждый день под обстрелами. Диверсионные группы регулярно заходят на территорию РФ. Дроны падают даже в Москве. Хм, может действительно всё дело в вывесках? Скорее всего, если не будет английских слов на улицах городов, то всё наладится, правда?
# # #В Совфеде разработали закон, позволяющий игнорировать авторские права на показ кинофильмов, производящихся «в недружественных странах».
– У них там в кино одни геи, зоофилы и наркоманы!
– Согласен, товарищ начальник! Запрещаем?
– Наоборот!
# # #
|Вместо иконы Андрея Рублёва в Третьяковке появится картина «СВОица».
Элла Памфилова настолько талантливый глава ЦИК, что сумела просрать свой собственный голос!
# # #Извините, у нас Россия.
В Ростове пожарная машина, ехавшая на тушение пожара на складе, утонула в луже...
# # #Если в Москве появятся таблички «Эта сторона улицы опасна при артиллерийском обстреле», то другая сторона обязательно станет платной.
# # #Матвиенко, которая удивлялась тому, что в России не делают гвоздей, удивилась тому, что в России не делают АКПП.
Ей 80 лет, и она всё знает о «нацистах в Украине», но нихрена не знает о стране, в политике которой находится с советских времён.
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