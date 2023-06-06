№22. 6 июня 2023 года.

Ничего. Выживем. В крайнем случае, из ума. * * * «Путин заявил, что Россия управляется Богом». В бой брошена последняя вундервафля! * * * Минобороны ввело на территории приграничных регионов режим ПОХ. * * * Единственное высокоточное оружие России – это телевизор. Поражает мозг, даже когда его нет. * * * Москвичей, пожелавших доброго утра, оштрафуют за дискредитацию армии!

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В Государственной Думе разработали поправки в закон, которые вводят ответственность за неосознанную помощь «иноагентам».На очереди наказания за вдыхание одного воздуха с иноагентами и нахождение с ними на одной планете.

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Извините, у нас Россия.1. Мишустин заявил, что стране нужны математики и физики.2. Комитет по обороне рекомендовал отклонить два предложенных им законопроекта: о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации кандидатам и докторам наук.

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Министры докладывают – у каждого в отрасли нормалёк и блестящие перспективы.

Губернаторы отчитываются – ликовать хочется, никогда такого роста к предыдущему периоду не было.

Предприниматели из «Деловой России» вчера нарадоваться не могли, благодарили Владимира Владимировича, что наконец-то с отечественного рынка иноземцев изгнал, и теперь уж они плечи во всю ширь расправят...

С кем бы ни встречался президент – сегодня всё хорошо и завтра ещё лучше будет...

А в обществе почему-то атмосфера напряжённая и ожидания тревожные.

«В Совете Федерации предложили ограничить ввоз импортных ветпрепаратов из недружественных стран, чтобы стимулировать рост отечественного производства».Аналогичные меры уже привели к взрывному росту производства и качества и отечественных компьютеров, и смартфонов, и автомобилей... Нет? Как нет? Хм... ну, может, с кошечками-собачками прокатит!

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«Саратов получит меньше денег на очистные сооружения, потому что чиновники ранее в отчётах соврали о чистоте воды».– Мам, а почему у нас в городе вода такая грязная?– Потому что денег нет на её очистку.– А почему денег нет?– Потому что вода чистая!

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Если бы руки людей были бы заняты тем, что гладят собак или кошек, то этой всей фигни бы не было.



Я не хочу быть человеком.

То стресс, то перхоть, то инфаркт.

Хочу котом: то сон, то жрачка,

то март.

«В Краснодаре запретили вывески на иностранных языках».Белгородская область каждый день под обстрелами. Диверсионные группы регулярно заходят на территорию РФ. Дроны падают даже в Москве. Хм, может действительно всё дело в вывесках? Скорее всего, если не будет английских слов на улицах городов, то всё наладится, правда?

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В Совфеде разработали закон, позволяющий игнорировать авторские права на показ кинофильмов, производящихся «в недружественных странах».– У них там в кино одни геи, зоофилы и наркоманы!– Согласен, товарищ начальник! Запрещаем?– Наоборот!

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Вместо иконы Андрея Рублёва в Третьяковке появится картина «СВОица».



Новость: В Москве срочно госпитализирована Элла Памфилова, у председателя ЦИК пропал ГОЛОС.Элла Памфилова настолько талантливый глава ЦИК, что сумела просрать свой собственный голос!

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Извините, у нас Россия.В Ростове пожарная машина, ехавшая на тушение пожара на складе, утонула в луже...

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Если в Москве появятся таблички «Эта сторона улицы опасна при артиллерийском обстреле», то другая сторона обязательно станет платной.

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Матвиенко, которая удивлялась тому, что в России не делают гвоздей, удивилась тому, что в России не делают АКПП.Ей 80 лет, и она всё знает о «нацистах в Украине», но нихрена не знает о стране, в политике которой находится с советских времён.

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