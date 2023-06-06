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Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК» за 2023 год / № 22, 6 июня

№22. 6 июня 2023 года.

Ничего. Выживем. В крайнем случае, из ума.
* * *
«Путин заявил, что Россия управляется Богом». В бой брошена последняя вундервафля!
* * *
Минобороны ввело на территории приграничных регионов режим ПОХ.
* * *
Единственное высокоточное оружие России – это телевизор. Поражает мозг, даже когда его нет.
* * *
Москвичей, пожелавших доброго утра, оштрафуют за дискредитацию армии!

# # #

В Государственной Думе разработали поправки в закон, которые вводят ответственность за неосознанную помощь «иноагентам».
На очереди наказания за вдыхание одного воздуха с иноагентами и нахождение с ними на одной планете.

# # #

Извините, у нас Россия.
1. Мишустин заявил, что стране нужны математики и физики.
2. Комитет по обороне рекомендовал отклонить два предложенных им законопроекта: о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации кандидатам и докторам наук.

# # #

Министры докладывают – у каждого в отрасли нормалёк и блестящие перспективы.
Губернаторы отчитываются – ликовать хочется, никогда такого роста к предыдущему периоду не было.
Предприниматели из «Деловой России» вчера нарадоваться не могли, благодарили Владимира Владимировича, что наконец-то с отечественного рынка иноземцев изгнал, и теперь уж они плечи во всю ширь расправят...
С кем бы ни встречался президент – сегодня всё хорошо и завтра ещё лучше будет...
А в обществе почему-то атмосфера напряжённая и ожидания тревожные. А в обществе почему-то атмосфера напряжённая и ожидания тревожные
«В Совете Федерации предложили ограничить ввоз импортных ветпрепаратов из недружественных стран, чтобы стимулировать рост отечественного производства».
Аналогичные меры уже привели к взрывному росту производства и качества и отечественных компьютеров, и смартфонов, и автомобилей... Нет? Как нет? Хм... ну, может, с кошечками-собачками прокатит!

# # #

«Саратов получит меньше денег на очистные сооружения, потому что чиновники ранее в отчётах соврали о чистоте воды».
– Мам, а почему у нас в городе вода такая грязная?
– Потому что денег нет на её очистку.
– А почему денег нет?
– Потому что вода чистая!

# # #

Если бы руки людей были бы заняты тем, что гладят собак или кошек, то этой всей фигни бы не было.
Если бы руки людей были бы заняты тем, что гладят собак или кошек, то этой всей фигни бы не было
Я не хочу быть человеком.
То стресс, то перхоть, то инфаркт.
Хочу котом: то сон, то жрачка,
то март.
«В Краснодаре запретили вывески на иностранных языках».
Белгородская область каждый день под обстрелами. Диверсионные группы регулярно заходят на территорию РФ. Дроны падают даже в Москве. Хм, может действительно всё дело в вывесках? Скорее всего, если не будет английских слов на улицах городов, то всё наладится, правда?

# # #

В Совфеде разработали закон, позволяющий игнорировать авторские права на показ кинофильмов, производящихся «в недружественных странах».
– У них там в кино одни геи, зоофилы и наркоманы!
– Согласен, товарищ начальник! Запрещаем?
– Наоборот!

# # #

Вместо иконы Андрея Рублёва в Третьяковке появится картина «СВОица».
Вместо иконы Андрея Рублёва в Третьяковке появится картина «СВОица»
Новость: В Москве срочно госпитализирована Элла Памфилова, у председателя ЦИК пропал ГОЛОС.
Элла Памфилова настолько талантливый глава ЦИК, что сумела просрать свой собственный голос!

# # #

Извините, у нас Россия.
В Ростове пожарная машина, ехавшая на тушение пожара на складе, утонула в луже...

# # #

Если в Москве появятся таблички «Эта сторона улицы опасна при артиллерийском обстреле», то другая сторона обязательно станет платной.

# # #

Матвиенко, которая удивлялась тому, что в России не делают гвоздей, удивилась тому, что в России не делают АКПП.
Ей 80 лет, и она всё знает о «нацистах в Украине», но нихрена не знает о стране, в политике которой находится с советских времён.

# # #

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Единственное высокоточное оружие России – это телевизор. Поражает мозг, даже когда его нет.

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