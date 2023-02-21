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Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК» за 2023 год / № 7, 21 февраля

№7. 21 февраля 2023 года.

Чем глупее население, тем веселее пропаганда.
* * *
«Давайте уже после ядерной». Песков – о планах по восстановлению экономики.
* * *
Дезертировавший из «ЧВК Вагнера» пулемётчик, надеется получить пожизненный срок, но прокурор требует день-два.
* * *
Лежу под парой одеял в валенках. Думаю приятные мысли о загробном. Где котлы с кипящей смолой, раскалённые сковородки и прочие горячие спа-процедуры.
* * *
Подростков, которые отказываются ложиться спать вовремя, будут судить за посягательство на режим.
* * *
Путин дал поручение срочно нарожать 14 тысяч инженеров для авиационной промышленности.

# # #

– Русская история примитивна, как настенные часы. Три шестерёнки, гиря и маятник. Чем сильнее маятник отклоняется влево, тем дальше потом уходит вправо.
– Ну хорошо, а сейчас что – влево или вправо?
– А сейчас выскочила птичка и говорит: «Ку-ку».

# # #

«Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) предложило разработать для российских школ единую форму по типовым стандартам, чтобы при этом в комплекте для девушек была косынка».
Совсем долбанулись уже, болезные. Девочек в косынках в школу? Учить читать и писать? Да вы охренели! В двенадцать лет замуж, в снохачество, к плите, розгами пороть, новых солдат рожать, лапти плести и валежник таскать!
Да здравствует домострой!
Еретики, млять. В школу...
Девочек в косынках в школу?
Извините, у нас Россия.
14 февраля. Путин заявил, что суды в России надёжно защищают все права россиян, включая право на свободу слова.
15 февраля. Суд в России приговорил журналистку Марию Пономаренко к 6 годам колонии за пост в Telegram о мариупольском драмтеатре.

# # #

Минюст: россияне, чья деятельность попадает либо может попасть под закон об иноагентах, обязаны добровольно обратиться в Минюст, чтобы их включили в список иноагентов.
Другими словами: Граждане, завтра мы начнём вас вешать, поэтому верёвку и мыло приносите с собой.

# # #

Спикер Госдумы Володин назначен Болтуном Госдумы.
«Исполняем закон о запрете иностранных слов», – пояснили депутаты.

# # #

Самый большой кокошник создали в психоневрологическом интернате Урюпинска

Запись о достижении урюпинского психоневрологического интерната уже есть на сайте рекордов России.
Гигантский головной убор пациенты и сотрудники спецзаведения делали полтора месяца. Размером сооружение 114 см в высоту и 160 см в ширину.
Самый большой кокошник создали в психоневрологическом интернате Урюпинска
«Американская фармкомпания приостановила отгрузку «Виагры» в Россию».
Наконец-то первый серьёзный удар по дедам во власти! Не то что эти ваши нефтегазовые санкции!

# # #

Извините, у нас Россия.
«Прокуратура не нашла источник вони в Томске, потому что их много».

# # #

Владимир Путин, 2012: К 2020-му году создадим 25 млн. рабочих высокоэффективных и хорошо оплачиваемых рабочих мест.
Шойгу, 2022: У нас огромный мобилизационный резерв, составляющий почти 25 миллионов уволенных в запас военных.

# # #

Эволюция жуликов в России

Эволюция жуликов в России
Было у отца три сына:
старший – ватный был детина,
средний сын – и так, и сяк,
младший – либерал и враг!
Леонид Каганов

# # #

Знакомые россияне уезжают в Турцию, потому что «этот режим – жопа».
Знакомые турки уезжают в Черногорию, потому что «этот режим – жопа».
Знакомые черногорцы уезжают в Германию, потому что «этот режим – жопа».
Мне интересно, куда едут немцы, где завершается цепочка?

# # #

«75% российских врачей сообщили о заработной плате ниже уровня, установленного «Майскими указами» Путина от 2012 года».
Пффф, нашли что вспомнить – указы 2012 года! Они бы ещё вспомнили обещания не повышать пенсионный возраст и не вносить изменения в Конституцию!

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Пирожные были такими легкими и воздушными, что парочка килограммов прилетела быстро и незаметно.

Шутка 2010 года

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