№8. 28 февраля 2023 года.

Интересно, если Пригожина посадят, он сможет завербоваться штурмовиком в Минобороны? (мысли в рабочее время) * * * Шинель надо купить. Вдруг революция, а я в пуховике, как дебил. * * * Шлюхой растёшь, а вот Зою Космодемьянскую в твои годы уже повесили! * * * «В России больше нет инфляции». Кремль напомнил жалующимся россиянам про закон о запрете иностранных слов. * * * Ура! Участники идущей по плану спецоперации «Бросок мангуста» теперь каждые полгода смогут уходить в отпуск! * * * 7 миллиардов 860 миллионов людей верят фейкам. И только 140 миллионов россиян знают правду! * * * Минобороны РФ объявило о начале масштабного наступления на грабли.

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Володин заявил, что праздник 23 февраля не распространяется на тех, кто сбежал, бросил своих родных и близких, совершив предательский поступок.Заявил, поправил каску, перезарядил автомат и залез обратно в окоп на передовой.

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Путин заявил о необходимости надёжной защиты прав и свобод россиян.«А лучшая защита – это нападение», – подчеркнул президент.

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Армянское радио спросили: «Можно ли в Лужниках разместить 200 тыщ зрителей при максимальной вместимости 81 000?»«Можно, – ответило армянское радио, – если там выступает Путин».

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Новости одного дня:

• Сечин: Россия смогла обеспечить экономические результаты лучше ведущих стран мира.

• Минфин: доходы бюджета России в январе упали на 35%, расходы – выросли почти на 59%.

Лучшие экономические результаты по версии главы «Роснефти» Сечина.



Как говорит мой друг, бизнес-тренер, с такими харями даже нефть с газом не продашь... * * * «Всё идёт строго по плану, Киев будет взят до конца месяца». Минобороны РФ представило отчёт за 366-е февраля.



А что лица такие кислые, будто Парасковеевку не взяли?

Когда-нибудь нейросеть, безусловно, сможет написать книгу.Но сможет ли нейросеть отсидеть за свою книгу 10 лет в лагерях?

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– Почему не в окопе?– Мне нельзя, я сын холуя-певца.– А Вы?– А я сын важного пропагандиста.– А Вы?– А я – сын Пескова, господин Песков.Вы ознакомились с перечнем РЕАЛЬНЫХ оснований для освобождения от мобилизации.

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Время нынче такое. Придурки дождались счастливого часа – теперь свою дурь можно не просто показывать, а получать за неё уважение и награды...



Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко: «Я не знаю, возможно ли это технически, но Роскомнадзор, когда вражьи каналы, там с Украины, например, они ставят свой флажок там, что это... А многие камуфлируют. Может быть, Роскомнадзору, который выявляет вражеские каналы [в телеграме], тоже какие-то единые значки, как «иноагенты» или там «нежелательная структура», «страна» и так далее [ввести]».

– 21 век. Искусственный интеллект пишет диссертации и решает сложнейшие математические задачи. В это же время «интеллект» третьего человека во власти России отчаянно пытается сформулировать очередной запрет вражеского контента...

– Технически такую маркировку будет осуществить очень просто. Даже не придётся «бить челом» Павлу Дурову. Граждане получат наклейки с надписью «вражеский канал», которые они будут обязаны приклеивать на экраны на время просмотра неблагонадёжных источников. * * * Станислав Наумов, зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике: «Нужно просто брать технологии и их у себя делать».

«Товарищи учёные, не сумлевайтесь, милые:

Коль что у вас не ладится – ну, там, не тот аффект, –

Мы мигом к вам заявимся с лопатами и с вилами,

Денёчек покумекаем – и выправим дефект!»

Владимир Высоцкий

Олег Газманов заклеил логотип PRADA на пуховике стоимостью 340 тысяч рублей, в котором выступал на митинге в Лужниках.Артист сказал, что якобы заклеил бренд из-за «правила телевидения» не рекламировать названия фирм.Ты морячка, я моряк.Ты рыбачка, я рыбак.Ты на фронте, а я в Prada,Мы не встретимся никак!

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Несмотря на полное отсутствие западных фильмов в российском прокате, только 1 из 26 российских фильмов, получивших финансирование от Фонда кино, окупился в 2022 году.Придётся, видимо, вводить в УК наказание за дискредитацию отечественного кинематографа, раз по-другому россияне не понимают!!!

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Новость: «Чебурашку» будут показывать в кино до тех пор, пока его не посмотрит последний зритель.– Тех, кто не посмотрят «Чебурашку», будут блокировать на Госуслугах!

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Патриарх Кирилл раскритиковал учебники алгебры за недостаток молитв.

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