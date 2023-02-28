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Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК» за 2023 год / № 8, 28 февраля

№8. 28 февраля 2023 года.

Интересно, если Пригожина посадят, он сможет завербоваться штурмовиком в Минобороны? (мысли в рабочее время)
* * *
Шинель надо купить. Вдруг революция, а я в пуховике, как дебил.
* * *
Шлюхой растёшь, а вот Зою Космодемьянскую в твои годы уже повесили!
* * *
«В России больше нет инфляции». Кремль напомнил жалующимся россиянам про закон о запрете иностранных слов.
* * *
Ура! Участники идущей по плану спецоперации «Бросок мангуста» теперь каждые полгода смогут уходить в отпуск!
* * *
7 миллиардов 860 миллионов людей верят фейкам. И только 140 миллионов россиян знают правду!
* * *
Минобороны РФ объявило о начале масштабного наступления на грабли.

# # #

Володин заявил, что праздник 23 февраля не распространяется на тех, кто сбежал, бросил своих родных и близких, совершив предательский поступок.
Заявил, поправил каску, перезарядил автомат и залез обратно в окоп на передовой.

# # #

Путин заявил о необходимости надёжной защиты прав и свобод россиян.
«А лучшая защита – это нападение», – подчеркнул президент.

# # #

Армянское радио спросили: «Можно ли в Лужниках разместить 200 тыщ зрителей при максимальной вместимости 81 000?»
«Можно, – ответило армянское радио, – если там выступает Путин».

# # #

Новости одного дня:
• Сечин: Россия смогла обеспечить экономические результаты лучше ведущих стран мира.
• Минфин: доходы бюджета России в январе упали на 35%, расходы – выросли почти на 59%.
Лучшие экономические результаты по версии главы «Роснефти» Сечина.
Как говорит мой друг, бизнес-тренер, с такими харями даже нефть с газом не продашь...
Как говорит мой друг, бизнес-тренер, с такими харями даже нефть с газом не продашь...
* * *
«Всё идёт строго по плану, Киев будет взят до конца месяца». Минобороны РФ представило отчёт за 366-е февраля.
А что лица такие кислые, будто Парасковеевку не взяли?
А что лица такие кислые, будто Парасковеевку не взяли?
Когда-нибудь нейросеть, безусловно, сможет написать книгу.
Но сможет ли нейросеть отсидеть за свою книгу 10 лет в лагерях?

# # #

– Почему не в окопе?
– Мне нельзя, я сын холуя-певца.
– А Вы?
– А я сын важного пропагандиста.
– А Вы?
– А я – сын Пескова, господин Песков.
Вы ознакомились с перечнем РЕАЛЬНЫХ оснований для освобождения от мобилизации.

# # #

Время нынче такое. Придурки дождались счастливого часа – теперь свою дурь можно не просто показывать, а получать за неё уважение и награды...
Время нынче такое. Придурки дождались счастливого часа – теперь свою дурь можно не просто показывать, а получать за неё уважение и награды...
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко: «Я не знаю, возможно ли это технически, но Роскомнадзор, когда вражьи каналы, там с Украины, например, они ставят свой флажок там, что это... А многие камуфлируют. Может быть, Роскомнадзору, который выявляет вражеские каналы [в телеграме], тоже какие-то единые значки, как «иноагенты» или там «нежелательная структура», «страна» и так далее [ввести]».
– 21 век. Искусственный интеллект пишет диссертации и решает сложнейшие математические задачи. В это же время «интеллект» третьего человека во власти России отчаянно пытается сформулировать очередной запрет вражеского контента...
– Технически такую маркировку будет осуществить очень просто. Даже не придётся «бить челом» Павлу Дурову. Граждане получат наклейки с надписью «вражеский канал», которые они будут обязаны приклеивать на экраны на время просмотра неблагонадёжных источников.
* * *
Станислав Наумов, зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике: «Нужно просто брать технологии и их у себя делать».
«Товарищи учёные, не сумлевайтесь, милые:
Коль что у вас не ладится – ну, там, не тот аффект, –
Мы мигом к вам заявимся с лопатами и с вилами,
Денёчек покумекаем – и выправим дефект!»
Владимир Высоцкий
Всей прады мы не знаем!
Олег Газманов заклеил логотип PRADA на пуховике стоимостью 340 тысяч рублей, в котором выступал на митинге в Лужниках.
Артист сказал, что якобы заклеил бренд из-за «правила телевидения» не рекламировать названия фирм.

Ты морячка, я моряк.
Ты рыбачка, я рыбак.
Ты на фронте, а я в Prada,
Мы не встретимся никак!

# # #

Несмотря на полное отсутствие западных фильмов в российском прокате, только 1 из 26 российских фильмов, получивших финансирование от Фонда кино, окупился в 2022 году.
Придётся, видимо, вводить в УК наказание за дискредитацию отечественного кинематографа, раз по-другому россияне не понимают!!!

# # #

Новость: «Чебурашку» будут показывать в кино до тех пор, пока его не посмотрит последний зритель.
– Тех, кто не посмотрят «Чебурашку», будут блокировать на Госуслугах!

# # #

Патриарх Кирилл раскритиковал учебники алгебры за недостаток молитв.

# # #

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Учёные давно подметили, где хуже всего медицина и больше воруют, там чаще мироточит всякая хрень.

Шутка 2017 года

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