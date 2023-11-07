№41. 7 ноября 2023 года.

Скорей бы уже какой-нибудь любопытный китаец сожрал тушканчика, и снова всех закрыли бы по домам на карантин, а то сил смотреть на это всё больше нет! * * * Хотели победить всех нацистов, но потом решили, что сначала нужно победить всех евреев. * * * Радуга в России – это семь оттенков серого. И коричневого. * * * Если Зеленский так чётко управляет ситуацией аж в Дагестане, то зачем нам Путин? (мысли в рабочее время) * * * В Кремле отметили, что из всех российских ведомств лучшие показатели в борьбе с инфляцией, безработицей и ростом цен продемонстрировал Росстат. * * * Владимир Путин призвал жёстко пресекать любые формы борьбы с антисемитизмом!

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Администрация президента РФ рекомендовала провластным СМИ не писать новости о преступлениях, совершённых военными после возвращения со «спецоперации».Дальше, видимо, потерпевшим порекомендуют не обращаться в полицию, полиции не приезжать на место происшествия, а судам выносить исключительно оправдательные приговоры...

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В Екатеринбурге началась борьба «силовиков против членовиков» А вице-мэр потребовал прислать ему фото членов...

Несколько дней назад коммунальщики снесли огромный снежный член в центре города (но проблемы с уборкой снега никуда не делись). После этого жители устроили флешмоб – члены из снега стали появляться по всему городу. Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов сначала заявил, что ничего не слышал о скульптурах, и попросил прислать ему фото снежных членов. А потом начал угрожать:«Наверное, правоохранителям надо поработать. Если они кого-то оскорбляют, наверное, это административное правонарушение. Привлекать правоохранителей и сносить. Это провокация, и надо с этими людьми бороться, в том числе общественности», – сказал вице-мэр. Бубнова поддержал и мэр города, Алексей Орлов. Тем временем в Екатеринбурге появилась петиция с просьбой прекратить лепить членовики, так как они, по мнению автора, уродуют город. Петицию подписали 44 человека. В сети также появилась петиция в защиту снежных членов Екатеринбурга. Её подписали 260 человек.«Екатеринбург – город свободный, современный и творческий. Но почему-то есть люди, которые этим недовольны и пытаются мешать консолидации граждан вокруг общих увлечений. Отстоим свободу лепки снежных *****!» – пишет автор петиции.

А вот представьте себе, что жил бы Чикатило и творил бы свои дела в нынешние времена...Приговорили бы его к пожизненному и пошёл бы он искуплять на фронт, и покрошили бы его там, как капусту...И были бы по всей России школы имени Чикатило, роддома имени Чикатило, памятники Чикатило, мемориальная табличка на парте, за которой сидел Чикатило и открытые уроки «будь как Чикатило».

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Муфтий Татарстана призвал проявить снисхождение к участникам беспорядков в Махачкале – так как их действия спровоцировали из-за рубежа, в том числе западные спецслужбы.Отличная идея! Предлагаем муфтию так же отчаянно и смело призвать проявить снисхождение ко всем тем, кто включён в перечень иноагентов, ведь их действия, если верить нашим правоохранителям, тоже спровоцированы внешними силами, в том числе западными спецслужбами!

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В Госдуме предложили освобождать от ответственности коррупционеров, потому что такие преступления спровоцированы из-за рубежа, в том числе под влиянием иностранной валюты.

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Жителям Красноярска нарисовали газопровод

В Красноярске под Коммунальным мостом появилось граффити с нарисованным газопроводом. 20-метровая картина, сгенерированная нейросетью, посвящена Дню народного единства и воплощает в себе «сплочённость народов, мощь и красоту достижений России», заявили её авторы. Однако у местных творение вызвало иные ассоциации. Особенно много вопросов у красноярцев вызвал несуществующий газопровод:

«Поместили газопровод на стену, чтобы хоть где-то был», – грустно шутят жители негазифицированного города.

Ну а чего, когда сплошь рисуют уровень жизни в стране и достаток, нарисовать газопровод плёвое дело, ещё и греться заставят!

Извините, у нас Россия.«Единоросс с судимостью за грабёж избран мэром Сретенска в Забайкалье. Он занял должность вместо мэра, осуждённого за нападение с топором на полицейских».

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5 октября: «Путин заявил о росте доходов россиян».27 октября: «Каждый второй россиянин живёт от зарплаты до зарплаты».Видимо, речь о разных россиянах.

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– А вам интересно, когда придёт конец света?– Мы в России, конец света сюда не придёт. Он отсюда выйдет.

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Народ бормочет и поёт,Но пьяный взгляд его пронзителен:Вон тот еврей почти не пьёт,Чем, безусловно, подозрителен.

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