№16. 25 апреля 2023 года.

Миллионы людей ждут прямую линию Путина! Но есть нюанс. * * * Иисус воскрес – и ужаснулся. * * * Интересно, успеет ли нынешний режим дойти до расстрелов? (мысли в рабочее время) * * * Россияне больше не смеются над анекдотами, думают, что это новости. * * * Единственное, что смогла создать российская экономика – это уникальную валюту, которая, несмотря на то, что сделана из дерева, всё равно умудряется идти на дно. * * * «Переименовать полицию обратно в милицию». Медведев нашёл решение всех проблем. * * * После визита китайцев в России запретили все языки программирования, кроме Си.

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«30 апреля начнётся контратака Украины» – данные из слитых документов Пентагона.А во сколько?А почему в выходной, нельзя на вторник, что ли, перенести?А давайте после всех майских праздников, чтобы россияне успели картошку посадить!

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Десятилетия искали идеологию и ориентиры, а потом на сцену выбежал Охлобыстин и завопил:– Гойда!!!И всё встало на свои места.

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Дмитрий Медведев заявил, что за вечер может запросто уничтожить Финляндию!

Усталый Дмитрий Анатольич

Печально смотрит в Телеграм.

Ведь до шедевра не хватило

сто грамм... * * * Медведев: «Украина исчезнет, потому что она никому не нужна».

Эх, Димитрий Анатолич! Да если бы всё, что никому не нужно, исчезало, то разве россияне лицезрели тебя ежедневно?

Анатолий Вассерман предложил конфисковывать деньги у тех, кто хранит дома суммы свыше 1 млн. рублей.Вассерман: нечего набивать свои карманы, когда есть мои!

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«Веерных рассылок электронных повесток не будет» – Минобороны РФ.Будут точечные, по 15-20 тыс. человек.

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– Битва за Бахмут уже обошлась нам в сумму, равную всем пенсионным выплатам за год, и в 60 тысяч потенциальных пенсионеров. А город не взят. Что делать?– Удвоить усилия!

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Мастер-класс «как обгадить одни и те же штаны дважды».1. Газпром 6 сентября 2022 года выпустил ролик о том, что Европа замёрзнет зимой.2. Европа не замёрзла.3. В хранилищах Европы остался рекордный объём газа.4. Газпром 18 апреля 2023 года заявил, что Европа замёрзнет следующей зимой.

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«Москва предупредила Кишинёв о потере суверенитета в случае сближения с НАТО».Люди, которые год не могут взять Авдеевку с Марьинкой, грозят потерей суверенитета Молдове...

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Новояз провалов и неудач Хлопок (взрыв), возгорание (пожар), подтопление (наводнение), спецоперация (ну, понятно). Это известные примеры новояза российского начальства, суррогаты для сокрытия правды.

И вот словарь пополнился. Минобороны сообщает: «20 апреля 2023 года ... при выполнении полёта самолёта Су-34 Воздушно-космических сил над городом Белгород произошёл нештатный сход авиационного боеприпаса».

То есть, говоря нормальным языком – отбомбились по Белгороду. Но какой оборот найден – «нештатный сход авиационного боеприпаса»!

Слово «сход». Мы его встречали в сочетании «народный сход» – когда начальство стало запрещать митинги. Ещё есть слово – «схождение». Как, например, «схождение благодатного огня». «На Белгород сошёл боеприпас» – подхватывает пресса.

Начальство могло бы придать величия сообщению – «схождение авиационного боеприпаса». Словно древний языческий бог войны в образе мрачного бородатого Путина ступил на землю, окружённый молниями. Немного не туда ступил. Но он же Бог. Бывает.

«СерпомПо»

«Мы живём в мире, где убить отдельного человека нельзя, а сбросить тысячу тонн взрывчатки на жилой квартал – вполне нормально. Иногда мне кажется, что наша планета – сумасшедший дом, куда отправляют больных с других планет»

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Но есть и хорошие новости. На госуслугах появится возможность электронного замужества.Теперь невесте достаточно будет отправить в личный кабинет понравившемуся холостому мужчине приглашение в ЗАГС, и оно будет считаться автоматически доставленным. Через неделю у получателя будет заблокирован доступ в вино-водочные магазины, бары и на порносайты. Если жених не явится в ЗАГС в течение 20 дней, то будут приняты обеспечительные меры: перерегистрация на вас его квартиры, автомобиля и открыт доступ к его дебетовым и кредитным картам.

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