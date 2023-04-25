№16. 25 апреля 2023 года.
|Миллионы людей ждут прямую линию Путина! Но есть нюанс.
# # #«30 апреля начнётся контратака Украины» – данные из слитых документов Пентагона.
А во сколько?
А почему в выходной, нельзя на вторник, что ли, перенести?
А давайте после всех майских праздников, чтобы россияне успели картошку посадить!
# # #Десятилетия искали идеологию и ориентиры, а потом на сцену выбежал Охлобыстин и завопил:
– Гойда!!!
И всё встало на свои места.
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Дмитрий Медведев заявил, что за вечер может запросто уничтожить Финляндию!
Усталый Дмитрий Анатольич
Печально смотрит в Телеграм.
Ведь до шедевра не хватило
сто грамм...
Эх, Димитрий Анатолич! Да если бы всё, что никому не нужно, исчезало, то разве россияне лицезрели тебя ежедневно?
Вассерман: нечего набивать свои карманы, когда есть мои!
# # #«Веерных рассылок электронных повесток не будет» – Минобороны РФ.
Будут точечные, по 15-20 тыс. человек.
# # #– Битва за Бахмут уже обошлась нам в сумму, равную всем пенсионным выплатам за год, и в 60 тысяч потенциальных пенсионеров. А город не взят. Что делать?
– Удвоить усилия!
# # #Мастер-класс «как обгадить одни и те же штаны дважды».
1. Газпром 6 сентября 2022 года выпустил ролик о том, что Европа замёрзнет зимой.
2. Европа не замёрзла.
3. В хранилищах Европы остался рекордный объём газа.
4. Газпром 18 апреля 2023 года заявил, что Европа замёрзнет следующей зимой.
# # #«Москва предупредила Кишинёв о потере суверенитета в случае сближения с НАТО».
Люди, которые год не могут взять Авдеевку с Марьинкой, грозят потерей суверенитета Молдове...
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Новояз провалов и неудачХлопок (взрыв), возгорание (пожар), подтопление (наводнение), спецоперация (ну, понятно). Это известные примеры новояза российского начальства, суррогаты для сокрытия правды.
И вот словарь пополнился. Минобороны сообщает: «20 апреля 2023 года ... при выполнении полёта самолёта Су-34 Воздушно-космических сил над городом Белгород произошёл нештатный сход авиационного боеприпаса».
То есть, говоря нормальным языком – отбомбились по Белгороду. Но какой оборот найден – «нештатный сход авиационного боеприпаса»!
Слово «сход». Мы его встречали в сочетании «народный сход» – когда начальство стало запрещать митинги. Ещё есть слово – «схождение». Как, например, «схождение благодатного огня». «На Белгород сошёл боеприпас» – подхватывает пресса.
Начальство могло бы придать величия сообщению – «схождение авиационного боеприпаса». Словно древний языческий бог войны в образе мрачного бородатого Путина ступил на землю, окружённый молниями. Немного не туда ступил. Но он же Бог. Бывает.
«СерпомПо»
# # #Но есть и хорошие новости. На госуслугах появится возможность электронного замужества.
Теперь невесте достаточно будет отправить в личный кабинет понравившемуся холостому мужчине приглашение в ЗАГС, и оно будет считаться автоматически доставленным. Через неделю у получателя будет заблокирован доступ в вино-водочные магазины, бары и на порносайты. Если жених не явится в ЗАГС в течение 20 дней, то будут приняты обеспечительные меры: перерегистрация на вас его квартиры, автомобиля и открыт доступ к его дебетовым и кредитным картам.
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