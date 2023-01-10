№1. 10 января 2023 года.
|СВО закончится только после создания многочисленной общественной организации «Вдовы высшего военно-политического руководства».
# # #Новость: В Москве Дед Мороз посохом избил прохожего, который отказался рассказать стихотворение.
Год нынче такой, что если Дед Мороз избил тебя посохом, перекрестись, подай милостыню и скажи: «Хорошо, что не кувалдой!»
# # #– Ну, а вот мы не ходили к психотерапевту и выросли нормальными!.. Ну, не считая двух моих одноклассников, которые умерли от передоза, одного, что прыгнул под электричку, но он всегда какой-то грустный был, и пятерых, которые спились или сели за глупости, совершенные спьяну.
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|«Роскосмос» объявил о начале сотрудничества с Зимбабве: «Несмотря на сложный внешнеполитический фон и санкционное давление, «Роскосмос» сумел значительно продвинуться в укреплении международных связей».
Для России альянс с Зимбабве перспективен, но рискован. Учитывая явное превосходство зимбабвийцев в технологиях, Россия и здесь может оказаться на «подхвате», на «вторых ролях».
Потому что производство процессоров «Байкал» и «Эльбрус» остановлено на заводах тайваньской TSMC.
– Ничто так не греет душу, как родные русские берёзки, русская водка и фраза «зарубежные производители российских процессоров».
– Вот гады – не дают нам импортозамещение импортировать!
# # #ЕС предложил России выкупить у него излишек газа, образовавшийся в результате тёплой зимы.
# # #«Китай не будет поставлять в РФ свои процессоры Loongson, которыми Россия планировала заменить ушедший из страны Intel».
Ничего страшного! Отечественным импортозамещённым счётам вообще никакие процессоры не нужны!
# # #
|Житель села Уолба Таттинского района Якутии Михаил Боппосов в очередной раз слепил символ наступающего года из навоза.
Дайте уже «художнику» нормальный материал. Иначе это никогда не закончится!
попехотила, потанкистила,
посапёрила, подесантила,
поспецназила, почекистила,
посолдатила, поматросила,
поокопила, погранатила,
а потом как всегда не бросила?
Полагаете, озарплатила?
Леонид Каганов
# # #Вечером патриоты в соцсетях пишут не иначе как «Гейропа и пиндосы». А как продать, то сразу – «евроремонт, евроокна, евростиль, еврокачество» и т.д. Почему-то не пишут при продажах – «гейроокна...».
Непоследовательно себя ведут, прямо скажем!
# # #Дмитрий Песков: «Введение рядом стран «потолка цен» на российскую нефть не скажется на финансировании и ходе специальной военной операции».
На финансировании «спецоперации» не скажется, ведь можно сокращать расходы на медицину, образование, науку и прочую навязанную западом ерунду!
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Властелин Конца: Путин подарил девять колец участникам «неформального» саммита в Мордоре СНГ
Лидеры СНГ получили от Путина по «клубному кольцу» с поздравлениями с новым годом. Надел его только Александр Лукашенко.
Колец девять – как у Дж.Р.Р. Толкина во «Властелине колец». Тёмный властелин Саурон передал кольца правителям девяти королевств людей. Кольца давали могущество, однако в итоге превратили королей в призраков-назгулов, порабощённых и служивших Саурону.
Семь – властителям Гномов под кровом земли.
Девять – Смертным, чей жребий молчанье могил,
И одно – Повелителю гибельных сил
В царстве Мордора мрачном, где тени легли.
Отыскать их, собрать их, предать их Ему,
Воедино сковать их и ввергнуть во тьму
В царстве Мордора мрачном, где тени легли.
© «Властелин колец»
Фродо вертит кольцо:
– Не могу прочитать... Это на эльфийском?
Гендальф:
– Мало кто может. Это язык Мордора.
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