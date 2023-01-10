№1. 10 января 2023 года.

СВО закончится только после создания многочисленной общественной организации «Вдовы высшего военно-политического руководства». * * * Почему Путин предлагает перемирие Украине, если он воюет с НАТО? (мысли в рабочее время) * * * Роскомнадзор оштрафовал сам себя после того, как его автоматические алгоритмы выявили в речах Путина 18 фактов дискредитации российской армии. * * * Вторая армия мира за два дня дошла бы до Ла-Манша, если бы по дороге не зашла в Бахмут... * * * Медведев потребовал от НАТО закрыть небо над Энгельсом! * * * «У нас тут как-то поспокойнее...» Экипаж неисправного корабля «Союз МС-22» отказывается возвращаться в Россию.

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Новость: В Москве Дед Мороз посохом избил прохожего, который отказался рассказать стихотворение.Год нынче такой, что если Дед Мороз избил тебя посохом, перекрестись, подай милостыню и скажи: «Хорошо, что не кувалдой!»

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– Ну, а вот мы не ходили к психотерапевту и выросли нормальными!.. Ну, не считая двух моих одноклассников, которые умерли от передоза, одного, что прыгнул под электричку, но он всегда какой-то грустный был, и пятерых, которые спились или сели за глупости, совершенные спьяну.

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«Роскосмос» объявил о начале сотрудничества с Зимбабве: «Несмотря на сложный внешнеполитический фон и санкционное давление, «Роскосмос» сумел значительно продвинуться в укреплении международных связей».



Для России альянс с Зимбабве перспективен, но рискован. Учитывая явное превосходство зимбабвийцев в технологиях, Россия и здесь может оказаться на «подхвате», на «вторых ролях».

Новости технологического суверенитета: Минцифры объясняет, почему доля компьютеров и серверов с российскими процессорами на рынке так ничтожно мала (сейчас составляет меньше 3%).Потому что производство процессоров «Байкал» и «Эльбрус» остановлено на заводах тайваньской TSMC.– Ничто так не греет душу, как родные русские берёзки, русская водка и фраза «зарубежные производители российских процессоров».– Вот гады – не дают нам импортозамещение импортировать!

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ЕС предложил России выкупить у него излишек газа, образовавшийся в результате тёплой зимы.

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«Китай не будет поставлять в РФ свои процессоры Loongson, которыми Россия планировала заменить ушедший из страны Intel».Ничего страшного! Отечественным импортозамещённым счётам вообще никакие процессоры не нужны!

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Житель села Уолба Таттинского района Якутии Михаил Боппосов в очередной раз слепил символ наступающего года из навоза.



Дайте уже «художнику» нормальный материал. Иначе это никогда не закончится!

Родина вас поконтрактила,попехотила, потанкистила,посапёрила, подесантила,поспецназила, почекистила,посолдатила, поматросила,поокопила, погранатила,а потом как всегда не бросила?Полагаете, озарплатила?

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Вечером патриоты в соцсетях пишут не иначе как «Гейропа и пиндосы». А как продать, то сразу – «евроремонт, евроокна, евростиль, еврокачество» и т.д. Почему-то не пишут при продажах – «гейроокна...».Непоследовательно себя ведут, прямо скажем!

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Дмитрий Песков: «Введение рядом стран «потолка цен» на российскую нефть не скажется на финансировании и ходе специальной военной операции».На финансировании «спецоперации» не скажется, ведь можно сокращать расходы на медицину, образование, науку и прочую навязанную западом ерунду!

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