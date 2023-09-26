№36. 26 сентября 2023 года.

Определить, в какой вы сейчас Корее, Северной или Южной, можно по мху на деревьях. Если его едят – вы в Северной. * * * СК РФ: российские миротворцы в Карабахе давно арестованы за лозунги «Нет войне!» * * * В годовщину мобилизации военкоматы пригласили на праздничные мероприятия мужчин от 18 лет. * * * Дмитрий Песков заявил, что Россия своих не бросает, но список своих постоянно корректируется. * * * «Оградить нашу молодёжь от интернета!» А почему сразу не от алфавита?

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Новости одного дня:• Путин заявил о завершении этапа восстановления российской экономики.• Россиянам начнут продавать лекарства в долг.

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«Необходимо чётко понять, почему произошло ослабление рубля», – заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.Владимир Владимирович забыл, что за чёткое понимание причин ослабления рубля сейчас восемь лет дают.

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Опорные понятия z-идеологии непонятны никому. Тем более ученикам. Что такое «денацификация», «АнтиРоссия», «национализация элит», «многополярный мир»! Можно зазубрить фразы учебника или реплики официальных лиц, где эти псевдотермины используются (без объяснений). Своими словами лучше не пробовать: школьник или студент рискует въехать в «дискредитацию».

... Кто постарше, помнит, что «решения пленума» тоже невозможно было пересказать (на политинформации, например). Только пробубнить отчёркнутое в газете. Иначе та же «дискредитация».

О чём был доклад Андропова на июньском пленуме 1983 года? О том, чтобы не облизывались на коммунизм: мало ли что партия обещала, помалкивайте...

На эту тему сценка из жизни.

Слёт комсоргов. Мне 15 лет, старшим где-то 35. Нас должны были увезти на три дня в пионерлагерь, чтобы мы там подковали свой боевой дух и прониклись нелёгкой политической обстановкой в мире.

И вот перед поездкой нас собрали в огромном зале порешать организационные вопросы. Встаёт секретарь областного комитета комсомола и говорит:

– На повестке дня три вопроса. Первый: сколько бухла возьмём с собой?

Ой, что тут началось... Мнения разделились. Сколько брать, чего брать, надо ли для девочек брать отдельно или тупо взять водки на всех?

А что потом творилось в лагере три дня, я даже не рискну рассказывать.

А, кстати, до второго вопроса в повестке так и не дошли.

В этой связи, не думаю, что сейчас люди как-то радикально изменились по отношению к официозу.



Российских школьников будут отправлять в Северную Корею в рамках «дружеских обменов школьными группами», рассказал глава Приморского края Олег Кожемяко.«Пусть привыкают лагерную норму выполнять и траву жрать», – добавил он.Умеют мотивировать хорошо учиться!

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На «разговорах о важном» школьникам предложат выбрать президента между Золушкой, Бабой-Ягой и Винни Пухом. По задумке авторов, так можно подчеркнуть объективность и точность ЦИК.– С результатом 146% на выборах победил Кощей Бессменный.

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«В Кремле не располагают информацией на счёт слухов про болезнь Кадырова».Вот, как Байден утром, вставая с постели, сунул правую ногу в левый тапочек – они информацией располагают. Про самочувствие Шольца после травмы глаза и стул Макрона – расскажут в красках и деталях... А что с Рамзаном, не знают!..

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«В Госдуме заявили, что искусственный интеллект не сможет заменить депутатов».Кнопкодавы, которые как по команде принимают любой закон, испугались, что их отгонят от бюджетного корыта...

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Скульптура «Разоружение», 1987 год. А сейчас за такую скульптуру товарищ Кирюхин О.С. мог бы и «двушечку» схлопотать!



Россиянам нужно ограничить не только валютные, но и рублёвые переводы за рубеж, заявил глава ВТБ Андрей Костин, потому что это будет способствовать стабилизации рубля.Это значит, что сам Костин уже всё вывел.

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Парикмахер стрижёт педагога и спрашивает:– Почему у нас с образованием всё хуже и хуже?Педагог отвечает:– Представьте, что Вы должны письменно фиксировать и обосновывать применение каждого инструмента для стрижки, составлять перспективный и календарный планы стрижки каждой головы с учётом индивидуальных особенностей волос, описывать методики их мытья, применения шампуня и других средств по уходу за волосами. Оплата вашего труда будет зависеть НЕ ОТ ВАШЕГО МАСТЕРСТВА, а от КОЛИЧЕСТВА: количества лет, которые вы стрижёте людей; количества опубликованных статей о пользе стрижки; количества выступлений на семинарах и конференциях на тему типа «Стрижка как исторический концепт в медиа-коммуникативном аспекте»; количества показательных развлечений, которые вы будете устраивать для клиентов. Несколько раз в год к Вам будут приходить с проверками, после которых будет запрещено использование ножниц как опасных.– С ума сойти! А стричь же когда? – спросил парикмахер.– Думаю, я ответил на Ваш вопрос.

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