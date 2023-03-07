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Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК» за 2023 год / № 9, 7 марта

№9. 7 марта 2023 года.

Заморозить Европу не получилось. Дед Мороз и Снегурочка вызваны в следственный комитет для объяснений.
* * *
В Подмосковье будут судить дошкольника, случайно уронившего портрет Путина в детском саду.
* * *
Год прошёл, а февраль так и не закончился.
* * *
Дети россиян, зачатые под иностранные треки, будут с рождения причислены к «иноагентам».
* * *
«Попросила детей найти корень «зла». Учителя русского языка оштрафовали по статье о неуважении к власти.
* * *
ФСБ пришло с проверкой в паркетную компанию. Её руководителей подозревают в пропаганде смены пола.
* * *
А знаете ли вы, что повестку о мобилизации ждать лучше в эмиграции?

# # #

В «ЧВК Вагнер центре» в Петербурге открылся молодёжный клуб «Вагнерёнок».
Как трогательно! А раньше такие клубы называли «колонии для малолетних»... Утро в хату, учащиеся!

# # #

– Гордимся державой!
– А чем именно?
– Врезать можем пиндосам!
– Понятно. А, может, есть чем гордиться, что сами сделали?
– С такими вопросами щас и тебе врежем!!!

# # #

Новость: США запретили поставлять в Россию и Беларусь смартфоны дороже $300.
На фуя нам ихние смартфоны? У нас и тырнет энтот скоро закроют!
* * *
«В России из-за санкций образовался дефицит оболочки для колбас и сосисок. Её завозили из ЕС».
Но давайте не впадать в отчаяние! Не будем забывать, что величие страны заключается не в каких-то там оболочках, медицине или образовании с наукой, а в танках, ракетах и дружбе с Эритреей!
* * *
«Производство сметаны в России оказалось в «тотальной» зависимости от импорта. 90% рынка РФ – это импортные закваски».
– Здравствуйте, мне бы сметанки.
– Вот танк игрушечный могу предложить.
– Сметаны, говорю, надо!
– Книга Рогозина тоже отличная.
– Мне. Надо. Сметану!!!
– Сметана – это вредная западная ценность. А вы, похоже, иностранный агент!
Какой же Путин молодец, что новые территории к России присоеденил!
Нервная дамочка трясла банкой горошка перед лицом кассирши:
– Как же это может дорожать? Это же отечественное!
На что кассирша ей ответила:
– Отечественная у нас только война. Всё остальное – импорт.
Партия КПРФ внесла в Госдуму законопроект, обязывающий школы каждый понедельник поднимать не только флаг России, но и копию знамени Победы.
– Дети, записывайте задание на вторник...
– А на понедельник?
– А в понедельник мы теперь до 6-го урока разные флаги и знамена поднимаем.

# # #

Утром 22 февраля в 10 городах России по радио прозвучали объявления о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. «Внимание, объявляется воздушная тревога. Всем немедленно пройти в укрытие. Внимание, внимание, угроза ракетного удара», – было передано в эфире радиостанций Relax FM, «Авторадио», «Юмор FM», Comedy radio.
Впоследствии в МЧС России заявило: «В результате хакерской атаки на серверы коммерческих радиостанций в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара».
А вот через неделю МЧС отменило запланированные объявления о воздушной тревоге и опять виноваты хакерские атаки...
Граждане, воздушная тревога...
Как там в старой песенке?
«Граждане, воздушная тревога,
Граждане, спасайтесь, ради Бога:
– Майки, трусики берите
И на кладбище бегите –
Занимайте лучшие места!»
По всей стране подростки избивают друг друга, сбиваются в какие-то невнятные группы, ловят тех, кто на них не похож, и над ними издеваются...
Наверное, им действительно не хватает знамени Победы по понедельникам, один флаг РФ не справляется.

# # #

Новость: Власти Приднестровья объявили о начале с 1 марта военных сборов сроком на три месяца.
– Как там спецоперация?
– Ну, это... Как вам сказать...
– А давай-ка откроем второй фронт в Приднестровье!

# # #

Российскую атомную энергетику переведут на отечественные компьютеры «Бобёр» на базе процессора «Байкал».
Как-то максимально тревожно за отечественную атомную энергетику, когда управлять ей будут бобры на Байкале.

# # #

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила о запрете судом игры Dota 2 в РФ и пообещала её скорую блокировку.
Потому что по-настоящему воевать в России можно, а вот на компьютере – это ужасно и бесчеловечно!

# # #

Росгвардия взяла штурмом детский сад, где ребёнок играл с кубиками «В», «С», «У».
Росгвардия взяла штурмом детский сад
Пензенский губернатор запретил Байдену въезд в регион
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что не удивлен включению себя в санкционный список США, и распорядился запретить американскому президенту приезжать.
«Наш регион не приветствует на своей территории людей, на чьих руках кровь десятков тысяч мирных граждан, кто позволяет себе прямые оскорбления в адрес России и её населения. Нам такие люди не нужны», – написал глава региона в своём Telegram-канале.
Смешно, конечно. Но ещё смешнее то, что на этом запас всех «русских угроз» миру почти исчерпан. Осталось только пугнуть Макрона запретом на ношения лаптей. Впрочем, тяжесть положения может заставить выложить и этот, последний козырь.

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