№9. 7 марта 2023 года.

Заморозить Европу не получилось. Дед Мороз и Снегурочка вызваны в следственный комитет для объяснений. * * * В Подмосковье будут судить дошкольника, случайно уронившего портрет Путина в детском саду. * * * Год прошёл, а февраль так и не закончился. * * * Дети россиян, зачатые под иностранные треки, будут с рождения причислены к «иноагентам». * * * «Попросила детей найти корень «зла». Учителя русского языка оштрафовали по статье о неуважении к власти. * * * ФСБ пришло с проверкой в паркетную компанию. Её руководителей подозревают в пропаганде смены пола. * * * А знаете ли вы, что повестку о мобилизации ждать лучше в эмиграции?

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В «ЧВК Вагнер центре» в Петербурге открылся молодёжный клуб «Вагнерёнок».Как трогательно! А раньше такие клубы называли «колонии для малолетних»... Утро в хату, учащиеся!

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– Гордимся державой!– А чем именно?– Врезать можем пиндосам!– Понятно. А, может, есть чем гордиться, что сами сделали?– С такими вопросами щас и тебе врежем!!!

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Новость: США запретили поставлять в Россию и Беларусь смартфоны дороже $300.

На фуя нам ихние смартфоны? У нас и тырнет энтот скоро закроют! * * * «В России из-за санкций образовался дефицит оболочки для колбас и сосисок. Её завозили из ЕС».

Но давайте не впадать в отчаяние! Не будем забывать, что величие страны заключается не в каких-то там оболочках, медицине или образовании с наукой, а в танках, ракетах и дружбе с Эритреей! * * * «Производство сметаны в России оказалось в «тотальной» зависимости от импорта. 90% рынка РФ – это импортные закваски».

– Здравствуйте, мне бы сметанки.

– Вот танк игрушечный могу предложить.

– Сметаны, говорю, надо!

– Книга Рогозина тоже отличная.

– Мне. Надо. Сметану!!!

– Сметана – это вредная западная ценность. А вы, похоже, иностранный агент!



Нервная дамочка трясла банкой горошка перед лицом кассирши:

– Как же это может дорожать? Это же отечественное!

На что кассирша ей ответила:

– Отечественная у нас только война. Всё остальное – импорт.

Партия КПРФ внесла в Госдуму законопроект, обязывающий школы каждый понедельник поднимать не только флаг России, но и копию знамени Победы.– Дети, записывайте задание на вторник...– А на понедельник?– А в понедельник мы теперь до 6-го урока разные флаги и знамена поднимаем.

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Утром 22 февраля в 10 городах России по радио прозвучали объявления о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. «Внимание, объявляется воздушная тревога. Всем немедленно пройти в укрытие. Внимание, внимание, угроза ракетного удара», – было передано в эфире радиостанций Relax FM, «Авторадио», «Юмор FM», Comedy radio.

Впоследствии в МЧС России заявило: «В результате хакерской атаки на серверы коммерческих радиостанций в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара».

А вот через неделю МЧС отменило запланированные объявления о воздушной тревоге и опять виноваты хакерские атаки...



Как там в старой песенке?

«Граждане, воздушная тревога,

Граждане, спасайтесь, ради Бога:

– Майки, трусики берите

И на кладбище бегите –

Занимайте лучшие места!»

По всей стране подростки избивают друг друга, сбиваются в какие-то невнятные группы, ловят тех, кто на них не похож, и над ними издеваются...Наверное, им действительно не хватает знамени Победы по понедельникам, один флаг РФ не справляется.

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Новость: Власти Приднестровья объявили о начале с 1 марта военных сборов сроком на три месяца.– Как там спецоперация?– Ну, это... Как вам сказать...– А давай-ка откроем второй фронт в Приднестровье!

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Российскую атомную энергетику переведут на отечественные компьютеры «Бобёр» на базе процессора «Байкал».Как-то максимально тревожно за отечественную атомную энергетику, когда управлять ей будут бобры на Байкале.

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Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила о запрете судом игры Dota 2 в РФ и пообещала её скорую блокировку.Потому что по-настоящему воевать в России можно, а вот на компьютере – это ужасно и бесчеловечно!

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Росгвардия взяла штурмом детский сад, где ребёнок играл с кубиками «В», «С», «У».



Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что не удивлен включению себя в санкционный список США, и распорядился запретить американскому президенту приезжать.– написал глава региона в своём Telegram-канале.Смешно, конечно. Но ещё смешнее то, что на этом запас всех «русских угроз» миру почти исчерпан. Осталось только пугнуть Макрона запретом на ношения лаптей. Впрочем, тяжесть положения может заставить выложить и этот, последний козырь.

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