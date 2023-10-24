№39. 24 октября 2023 года.

«Доллар-то всего один, а рублей целых 100». Минфин подбодрил россиян. * * * «Нельзя победить в бою полководца, в пресс-службе которого работает Конашенков» (Сунь-цзы, Искусство войны). * * * Дмитрий Песков выразил надежду, что хотя бы в этом году Европа выполнит прошлогоднее обещание Путина и замёрзнет. * * * ФСБ задержала пятиклассника, запустившего на уроке бумажный беспилотник. * * * В Госдуме предложили разрешить осуждённым за тяжкие и особо тяжкие преступления учить детей. Смог сам – научи других! * * * Песков: «Путин ещё не принял решение об участии других кандидатов в выборах-2024».

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Новости 2023 года: Урок «мужества» в Сургуте провёл трижды судимый за грабежи «ветеран СВО».

Новости 2024 года: В Госдуме разрешили осуждённым за особо тяжкие преступления работать учителем.

Новости 2025 года: Шмон в школе №69 собрал 128 заточек, 45 доз шмали, 15 кг сырья для чифиря.

На фото «Педсовет: физик, математик, учитель русского языка и литературы, биолог».



– Вечер в учебную хату, фраера. Звонок для вертухая, и вот это вот всё. Класс заперт, училка связана. Достаём все карманные деньги и передаём мне по рядам. И имейте мужество не стукануть мусорам.

Сейчас прочитал в АиФ о нелёгкой жизни в Германии и так жалко немцев стало, просто сердце кровью обливается. Инфляция проклятая все доходы съедает. Цены на еду растут, услуги дорожают и треть немцев уже не имеют возможностей на пенсию отложить. И что на старости лет делать – ложись и помирай, что ли?Слёзы протёр и думаю, а дай-ка посмотрю, на какую сумму средний немец влачит своё жалкое существование после выхода на пенсию.Посмотрел... Средняя пенсия в Германии €1543. То есть, на наши это по сегодняшнему курсу 167 тыщ рублей... И снова заплакал.

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Министр ЖКХ Ирек Файзуллин: «Советую [тем, кто жалуется на плохую воду в городе Первоуральск] перечитать книгу «Маугли». Там во время несчастья – засухи – даже звери не нападали друг на друга. Качество напрямую зависит от стоимости. Если вы платите в сотни раз меньше, то и ожидать высокого качества не стоит».Шёл 21 век. Главный бандерлог ЖКХ сравнивал Россию с джунглями и ругал людей за то, что они мало платят за коммуналку.

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Знаете ли вы, что если, по заветам госпожи Кузнецовой, заставить женщин рожать с 14 до 80 лет хотя бы раз в полтора года, то с каждой можно получить 44 головы приплода?Это позволит значительно увеличить российское поголовье!

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Вице-премьер Мантуров заявил, что Россия не стремится к самоизоляции, а наоборот рассчитывает на наращивание промышленной кооперации со своими партнерами.

Кто ж не знает потенциал промышленной кооперации с Северной Кореей и Эритреей!



Лавров посоветовал россиянам отдыхать в КНДР. Сам за 73 года жизни в таком прекрасном месте, кстати, так и не отдохнул. А ведь там полно лагерей!Ждём. Ждём, когда депутаты, министры и лично Сергей Викторович с семьей покажут россиянам пример и рванут провести отпуск в гостеприимную и правильно-демократическую Северную Корею!

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Нобелевскую премию по химии присудили россиянину Алексею Екимову и его коллегам из США. Екимов с 1999 года работает в США.А работал бы в России... мог бы уже отсидеть за госизмену!

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Новостьследует читать так: «Москвич» не исключил возможности переклеивания шильдиков с электрической версии JAC Sehol A5 Plus.

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Патриарх Кирилл модернизировал Троицу – теперь это Четвёрица Фотография с заседания Священного Синода РПЦ появилась на сайте патриархии. На картине Гундяев возвышается над землей, над которой парит святая Троица (работа Рублёва). Висит этот шедевр в резиденции патриарха в Даниловом монастыре.

«Только психически больной человек увидит что-то неправильное», – так в РПЦ прокомментировали картину с патриархом Кириллом на фоне «Троицы». * * * Патриарх Кирилл убрал гордыню из списка смертных грехов.

Владимир Соловьёв в 2004-м: «Если в Израиле начнётся война – сразу туда поеду!»Владимир Соловьёв в 2023-м: «Я еврей, но не израильтянин».

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Об этом патриарх заявил в Храме Христа Спасителя, награждая орденом РПЦ главу Российского федерального ядерного центра Радия Илькаева: «Если бы не работа Курчатова, Радия Илькаева, то трудно сказать, существовала бы наша страна. Они создали оружие под покровом преподобного Серафима Саровского. Потому что по неизречённому божьему промыслу это оружие создавалось в обители преподобного Серафима. Благодаря этой силе Россия осталась свободной и независимой».А вы тоже считаете, что нынешнее рпцшное православие – это чистой воды сатанизм?

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Найдя предлог для диалога:«Как ты сварил такой бульон?» –Спрошу я вежливо у Бога.«По пьянке», – грустно скажет Он.

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