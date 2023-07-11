№27. 11 июля 2023 года.
|ЦБ перешёл от плавающего курса рубля к тонущему.
# # #«В деле нападения на Милашину и Немова прослеживается «характерный почерк западных спецслужб», – заявил министр печати Чечни Ахмед Дудаев.
Действительно, похитить в Чечне людей и избить их толпой, угрожая на русском языке, переломать женщине пальцы и залить зелёнкой глаза – типично британская спецоперация. Хитрюги какие!
# # #
|Говорят, один раз Пригожин переоделся в Шойгу и приказал Герасимову отправить все снаряды «Вагнеру», из-за чего российская армия осталось без боеприпасов и была вынуждена бежать из Херсона.
А теперь Пригожин переоделся в Лукашенко и собирается захватить Беларусь!
– У нас всё в рублях, и доллар нам не важен!
– Ага, как стоила «Лада» в 2013-м 300 тысяч, так и стоит сейчас 2 миллиона.
# # #
|«Может, одержимый нездоровыми фантазиями умирающий дед просто решил красиво уйти, спровоцировав ядерный Армагеддон и прихватив с собой на тот свет половину человечества?»
Органы, а компетентные органы? Даже и не вздумайте заводить на нас дело о дискредитации. Это не мы, это Дмитрий Медведев сказал. Про Байдена, а не про того, про кого вы подумали!
Чепа много критикует Запад, однако, ранее журналисты выяснили, что свой ресторан в Лондоне он переписал на сына, квартиру в Майами – на племянницу, не отказавшись ни от зарубежной недвижимости, ни от бизнеса.
Отечественная промышленность так долго и много раз объявляла о создании «Российского убийцы Айфона» и вот, наконец, создала депутата Госдумы!
# # #Финансовые новости.
Девочка Раисат Акипова из Дагестана приехала в Москву к дяде Володе Путину, из его кабинета переговорила по телефону с дядей Антоном Силуановым из Минфина. И дядя Антон Силуанов добавил Дагестану 5 млрд. рублей.
А дядя Женя Пригожин никуда не ездил и никому не звонил. Он просто послал шофёра в Санкт-Петербург и тот вернулся с 10 млрд. руб. Ну и ещё кое с чем по мелочи.
# # #Новость: Евгению Пригожину, кроме 10 миллиардов рублей наличными, также вернули изъятый во время обыска наградной пистолет. Он получал его из рук Шойгу.
– Не покидает ощущение, что, пока человека, возглавившего вооружённый мятеж, не наградят каким-нибудь орденом, этот цирк не прекратится.
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Русский прайд, бессмысленный и т.д.На бюджетные деньги снимается очередной пропагандистский бред, где должны показать сцену с гей-парадом – с флагами ЛГБТ и Украины. Патриотичные режиссёры выбрали место съёмок у СИЗО Лефортово. Бдительные граждане, завидев людей с флагами ЛГБТ и Украины, настучали в ФСБ РФ, которое о съёмках патриотичного фильма предупредить забыли. ФСБшники разбираться не стали, всех повинтили и долго опрашивали, в том числе о том, где они взяли флаги ЛГБТ и Украины.
Оказалось, радужный флешмоб организовала кинокомпания режиссёра Харалампидиса. Никто из организаторов не уведомил власти о проведении художественного гей-парада.
Кроме ФСБ, делом «постановочного митинга» заинтересовалась и прокуратура. Сейчас там проверяют, был ли это творческий замысел сценаристов, или всё-таки стоит искать «радужную диверсию». Представителей кинокомпании, работающую на гранты ИРИ, уже допрашивают, откуда столько радужных и украинских флагов, и не изготовили ли они их сами. Или есть подпольная фабрика?!
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