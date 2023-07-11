№27. 11 июля 2023 года.

ЦБ перешёл от плавающего курса рубля к тонущему. * * * «Я – этанол спокойствия». Медведев ответил на обвинения в слишком резких постах. * * * «А на этой неделе ЧВК не приедет?» Москвичи пожаловались, что у них не будет лишнего выходного. * * * «Жрать захочет – сам позвонит». Пригожин заявил, что не теряет надежды вернуться в Россию.

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«В деле нападения на Милашину и Немова прослеживается «характерный почерк западных спецслужб», – заявил министр печати Чечни Ахмед Дудаев.Действительно, похитить в Чечне людей и избить их толпой, угрожая на русском языке, переломать женщине пальцы и залить зелёнкой глаза – типично британская спецоперация. Хитрюги какие!

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Говорят, один раз Пригожин переоделся в Шойгу и приказал Герасимову отправить все снаряды «Вагнеру», из-за чего российская армия осталось без боеприпасов и была вынуждена бежать из Херсона.

А теперь Пригожин переоделся в Лукашенко и собирается захватить Беларусь!



РИА «Новости»: 56% россиян уверены, что падение национальной валюты не повлияет на качество их жизни.– У нас всё в рублях, и доллар нам не важен!– Ага, как стоила «Лада» в 2013-м 300 тысяч, так и стоит сейчас 2 миллиона.

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«Может, одержимый нездоровыми фантазиями умирающий дед просто решил красиво уйти, спровоцировав ядерный Армагеддон и прихватив с собой на тот свет половину человечества?»

Органы, а компетентные органы? Даже и не вздумайте заводить на нас дело о дискредитации. Это не мы, это Дмитрий Медведев сказал. Про Байдена, а не про того, про кого вы подумали!



Депутат Госдумы от СР Алексей Чепа заявил, что необходимо рассмотреть вопрос запрета продажи техники Apple на территории России. Кроме того, депутат Алексей Чепа предложил штрафовать чиновников за использование Айфонов, которые, по его мнению, собирают данные для спецслужб США.Чепа много критикует Запад, однако, ранее журналисты выяснили, что свой ресторан в Лондоне он переписал на сына, квартиру в Майами – на племянницу, не отказавшись ни от зарубежной недвижимости, ни от бизнеса.Отечественная промышленность так долго и много раз объявляла о создании «Российского убийцы Айфона» и вот, наконец, создала депутата Госдумы!

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Финансовые новости.Девочка Раисат Акипова из Дагестана приехала в Москву к дяде Володе Путину, из его кабинета переговорила по телефону с дядей Антоном Силуановым из Минфина. И дядя Антон Силуанов добавил Дагестану 5 млрд. рублей.А дядя Женя Пригожин никуда не ездил и никому не звонил. Он просто послал шофёра в Санкт-Петербург и тот вернулся с 10 млрд. руб. Ну и ещё кое с чем по мелочи.

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Новость: Евгению Пригожину, кроме 10 миллиардов рублей наличными, также вернули изъятый во время обыска наградной пистолет. Он получал его из рук Шойгу.– Не покидает ощущение, что, пока человека, возглавившего вооружённый мятеж, не наградят каким-нибудь орденом, этот цирк не прекратится.

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