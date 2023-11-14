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Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК» за 2023 год / № 42, 14 ноября

№42. 14 ноября 2023 года.

Дмитрий Песков сообщил, что к поискам демократически ориентированного кандидата в президенты подключились СК и Генпрокуратура.
* * *
Россиян, успешно прошедших военную службу, наградят повторной отправкой в армию.
* * *
Вместо вражеского «Ельцин-центра» в России откроют ночной клуб «Медведев-центр».
* * *
Удивительно, но если верующий скажет верующему, что вчера видел Бога, тот ему не поверит.
* * *
По многочисленным просьбам жителей систему ПВО Москвы перенастроят на электросамокаты.
* * *
«Мы никому не позволим быть дальновиднее президента». Володин заявил о запрете быть выше 170 см и стал ходить на коленях.

# # #

1. Песков: Россия является открытой для зарубежных инвестиций страной.
2. Медведев назвал шавками руководство Carlsberg после заявления о «воровстве» активов в России.
– Россия открыта для инвестиций!
– Но активы у вас воруют...
– Шавки! Подсвинки! Мы открыты, понятно?! А тебе, Карлсберг, я лично не прощу уход с рынка, чем мне теперь по утрам поправляться?!

# # #

По сюжету антиутопии: Матвиенко предложила создать в России министерство счастья

«Давайте создадим ведомство, через которое будут проходить все решения, все законы на предмет, а делает ли этот новый закон или новое постановление правительства людей более счастливыми», – заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. И пожелала принять закон о всеобщем счастье.
«Министерством счастья» в романе-антиутопии «1984» Джорджа Оруэлла называли одно из основополагающих ведомств для распознавания, перевоспитания или уничтожения инакомыслящих. Его основным орудием были пытки.
По сюжету антиутопии: Матвиенко предложила создать в России министерство счастья
Кто-то ей «1984» наконец-то пересказал. Пусть теперь расскажет ей, что у нас уже есть «Министерство счастья», ФСБ называется. Приходит к тем, кто несчастлив, кто чем-то недоволен, и забирает на перевоспитание.
Извините, у нас Россия.
«Бобры затопили дорогу в Ново­си­бир­ской области, победили экскаватор и обесточили сёла. Это уже второе поражение властей в регионе. Ранее бобры затопили сотни гектаров леса, который провалился в болота».

# # #

Новость: В РПЦ призвали женщин отказаться от абортов и рожать после изнасилования.
История болезни: С одной стороны в РПЦ называют аборт узаконенным убийством и выступают против. С другой там благословляют ядерное оружие и СВО в Украине.
Диагноз: РПЦ головного мозга в терминальной стадии.

# # #

Что Россия – особая цивилизация, уже очевидно, но исчерпывающего объяснения происходящему это не даёт. Видимо, всё-таки, мы – отдельная ветвь эволюции.
мы – отдельная ветвь эволюции
В демоверсию ЕГЭ по истории включили вопросы о спецоперации.
Минпросвещения: «За неправильные ответы ученики получат статью о дискредитации. За правильные – статью о разглашении гостайны».

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«РПЦ назвала пацифизм ересью, «несовместимой с учением православной церкви».
– Осталось объявить Иисуса Христа иностранным агентом...
– А когда введут уголовный срок за соблюдение десяти заповедей?

# # #

«ЕС выделит дополнительно €25 млн. гуманитарной помощи населению Газы».
А сколько ракет можно купить на 25 млн.?

# # #

Шаман раскрыл творческое кредо: «От песен не душа должна тянуться к солнцу, а рука»

Шаман раскрыл творческое кредо: «От песен не душа должна тянуться к солнцу, а рука»
Я вчера поставил младенцу под разные манипуляции для успешного преодоления запора трек певца Шамана, так ребёнок и вечером обосрался, и утром.
У всего в мире есть предназначение и смысл, выходит, даже у певца Шамана, ну, вот такое предназначение!
В российской протекающей истории
с её периодической провальностью
тем лучше воплощаются теории,
чем хуже они связаны с реальностью.
Игорь Губерман

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Генпрокуратура России признала нежелательной организацией Всемирный фонд дикой природы (WWF). Он, якобы, мешал осваивать Заполярье.
– А Всемирный фонд дикой природы чем вам не угодил?
– Во-первых, его придумали англосаксы. А во-вторых, он нагло мешал нам нашу собственную природу всячески говнять, засирать и уничтожать!

# # #

– Мэрия Якутска объявила конкурс среди организаций на лучшую мобилизацию.
– Ещё надо конкурсы на лучшее ранение и лучшую смерть!

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Дмитрий Песков сообщил, что к поискам демократически ориентированного кандидата в президенты подключились СК и Генпрокуратура.
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