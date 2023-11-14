№42. 14 ноября 2023 года.

Дмитрий Песков сообщил, что к поискам демократически ориентированного кандидата в президенты подключились СК и Генпрокуратура. * * * Россиян, успешно прошедших военную службу, наградят повторной отправкой в армию. * * * Вместо вражеского «Ельцин-центра» в России откроют ночной клуб «Медведев-центр». * * * Удивительно, но если верующий скажет верующему, что вчера видел Бога, тот ему не поверит. * * * По многочисленным просьбам жителей систему ПВО Москвы перенастроят на электросамокаты. * * * «Мы никому не позволим быть дальновиднее президента». Володин заявил о запрете быть выше 170 см и стал ходить на коленях.

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1. Песков: Россия является открытой для зарубежных инвестиций страной.2. Медведев назвал шавками руководство Carlsberg после заявления о «воровстве» активов в России.– Россия открыта для инвестиций!– Но активы у вас воруют...– Шавки! Подсвинки! Мы открыты, понятно?! А тебе, Карлсберг, я лично не прощу уход с рынка, чем мне теперь по утрам поправляться?!

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По сюжету антиутопии: Матвиенко предложила создать в России министерство счастья «Давайте создадим ведомство, через которое будут проходить все решения, все законы на предмет, а делает ли этот новый закон или новое постановление правительства людей более счастливыми», – заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. И пожелала принять закон о всеобщем счастье.

«Министерством счастья» в романе-антиутопии «1984» Джорджа Оруэлла называли одно из основополагающих ведомств для распознавания, перевоспитания или уничтожения инакомыслящих. Его основным орудием были пытки.



Кто-то ей «1984» наконец-то пересказал. Пусть теперь расскажет ей, что у нас уже есть «Министерство счастья», ФСБ называется. Приходит к тем, кто несчастлив, кто чем-то недоволен, и забирает на перевоспитание.

Извините, у нас Россия.«Бобры затопили дорогу в Ново­си­бир­ской области, победили экскаватор и обесточили сёла. Это уже второе поражение властей в регионе. Ранее бобры затопили сотни гектаров леса, который провалился в болота».

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Новость: В РПЦ призвали женщин отказаться от абортов и рожать после изнасилования.История болезни: С одной стороны в РПЦ называют аборт узаконенным убийством и выступают против. С другой там благословляют ядерное оружие и СВО в Украине.Диагноз: РПЦ головного мозга в терминальной стадии.

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Что Россия – особая цивилизация, уже очевидно, но исчерпывающего объяснения происходящему это не даёт. Видимо, всё-таки, мы – отдельная ветвь эволюции.



В демоверсию ЕГЭ по истории включили вопросы о спецоперации.Минпросвещения: «За неправильные ответы ученики получат статью о дискредитации. За правильные – статью о разглашении гостайны».

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«РПЦ назвала пацифизм ересью, «несовместимой с учением православной церкви».– Осталось объявить Иисуса Христа иностранным агентом...– А когда введут уголовный срок за соблюдение десяти заповедей?

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«ЕС выделит дополнительно €25 млн. гуманитарной помощи населению Газы».А сколько ракет можно купить на 25 млн.?

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Шаман раскрыл творческое кредо: «От песен не душа должна тянуться к солнцу, а рука»

Я вчера поставил младенцу под разные манипуляции для успешного преодоления запора трек певца Шамана, так ребёнок и вечером обосрался, и утром.

У всего в мире есть предназначение и смысл, выходит, даже у певца Шамана, ну, вот такое предназначение!

В российской протекающей историис её периодической провальностьютем лучше воплощаются теории,чем хуже они связаны с реальностью.

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Генпрокуратура России признала нежелательной организацией Всемирный фонд дикой природы (WWF). Он, якобы, мешал осваивать Заполярье.– А Всемирный фонд дикой природы чем вам не угодил?– Во-первых, его придумали англосаксы. А во-вторых, он нагло мешал нам нашу собственную природу всячески говнять, засирать и уничтожать!

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– Мэрия Якутска объявила конкурс среди организаций на лучшую мобилизацию.– Ещё надо конкурсы на лучшее ранение и лучшую смерть!

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