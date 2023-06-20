№24. 20 июня 2023 года.

Сначала намечался цирк, следом – экономический форум. Потом решили совместить. * * * Радуйтесь, россияне! Для того, чтобы стать первой державой мира, у России уже есть все необходимые указы Путина! * * * «Инструкция на китайском». АвтоВАЗ объяснил проблемы с новой Lada Aura. * * * По жалобе РПЦ Роскомнадзор заблокировал бозон Хиггса на территории Российской Федерации как оскорбляющий чувства Бога. * * * «Вероломно, без объявления о начале контрнаступления!..» Было уже? * * * ВЧК, ЧВК – и ТЧК.

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Извините, у нас Россия.Агронома, написавшего трактором на поле «Я русский», оштрафовали на 40 тысяч рублей за использование беспилотника.

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Вот Аннушка бежит за маслом,

Русалка на ветвях сидит,

Раскольников идёт к старушке,

Незнайка на Луну летит.



Кот воет под столетним дубом,

А Чебурашка на войне,

На родине мне было любо,

Сейчас же горько, тошно мне!



В Ульяновской области на празднование окончание учебного года позвали Чебурашку. С таким главное не встречаться в ночи...

Российские «власти Херсонской области» отчитались об изъятии из библиотек «экстремистских» книг. Среди них роман о зверствах нацизма «Бабий Яр» и, получившая Пулитцера, «История ГУЛАГа».Осталось ещё организовать костры из этих книг для полноты картины, и денацификация, считай, удалась.

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13 июня, 13:47. Летчик Попов: Россия обновила SSJ собственными силами и стала независимой от Запада!13 июня, 15:23. Произошла нештатная ситуация. Самолёт Sukhoi Superjet, летевший из Москвы в Актау, экстренно сел в Самаре.Встали с колен буквально на час...

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Новость: Новая Lada Aura от «Автоваза» не завелась с первого раза на Петербургском экономическом форуме.Когда Армата заглохла на Красной площади при проведении парада – это ещё ничего, она хотя бы успела мавзолей проскочить. А вот, что новая Lada Aura на ПМЭФ не завелась – некрасиво, так перед африканцами неудобно!

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Достижения, достойные нашей державы В Коми жители села Лэзым решили спародировать чиновников и провели «церемонию открытия» нового уличного туалета: украсили постройку цветными шарами, натянули ленту сфотографировались.

Как заметила «Возбужденная Коми», чиновники в республике любят торжественно открывать странные места. Например, в Корткеросе местные власти открыли «невидимую остановку», в детском саду в Айкино чиновники перерезали ленточку в честь новых балконных дверей, в селе Кожмудру отметили подъезд к амбулатории, а в посёлке Новый бор – светофор.



17 декабря 2020, Путин: «До конца 2021 года интернет охватит населённые пункты до 500 человек».16 июня 2023, Путин: «Нужно обеспечить интернетом населённые пункты, где проживают от 100 до 500 человек». По словам главы государства, выполнить эту задачу нужно до 2030 года.Радует, что у всего, за что бы ни брался Владимир Владимирович – хоть борьба с бедностью, хоть борьба с коррупцией, хоть обеспечение интернетом – результат всегда одинаковый. Стабильность!

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«Египет подал заявку на вступление в БРИКС», – сообщил российский посол в Каире Георгий Борисенко.Если Египет вступит, то организация получит название ЕБРИКС.

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Смотришь на это историческое фото и осознаёшь, как же вовремя Госдума приняла закон о запрете пропаганды нетрадиционных извращений... Ведь какие два государства «процеловали»!



Вице-спикер Госдумы Даванков предложил переименовать «Европротокол» в «Мирный протокол» из-за ухудшения отношений с Евросоюзом.А «мирный» – это разве не дискредитация?

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Мой наставник по каменщицкому делу Лимонтий очень уважал импортную технику.Помнится такой случай. Появился на стройке чудо-манипулятор со съёмным оборудованием. И копать может и грузить, и как грейдер поверхность ровняет, а при надобности раздолбить чего и в отбойный молоток превращается. Для замены приспособления нужно было только три болта открутить и снова на место поставить. Инструмент к манипулятору прилагался тоже, разумеется, весь импортный. То есть, нашим ключом болт не закрутишь.Вот, как-то, заменяет механизатор ковш на грейдер, два болта закрутил и отошёл на минутку по срочной нужде. Вернулся, а ключа нет, свиzдили. Наживил экскаваторщик от руки болт и задумался, что ж дальше делать. А тут Лимонтий мимо идёт, и суёт ему в руки кувалду: «на, забей».Это был, вероятно, первый опыт частичного импортозамещения, а слово «забей» стало широко использоваться при разрешении различных затруднительных ситуаций... Кстати, ключ тот Лимонтий и свиzдил.

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