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Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК» за 2023 год / № 24, 20 июня

№24. 20 июня 2023 года.

Сначала намечался цирк, следом – экономический форум. Потом решили совместить.
* * *
Радуйтесь, россияне! Для того, чтобы стать первой державой мира, у России уже есть все необходимые указы Путина!
* * *
«Инструкция на китайском». АвтоВАЗ объяснил проблемы с новой Lada Aura.
* * *
По жалобе РПЦ Роскомнадзор заблокировал бозон Хиггса на территории Российской Федерации как оскорбляющий чувства Бога.
* * *
«Вероломно, без объявления о начале контрнаступления!..» Было уже?
* * *
ВЧК, ЧВК – и ТЧК.

# # #

Извините, у нас Россия.
Агронома, написавшего трактором на поле «Я русский», оштрафовали на 40 тысяч рублей за использование беспилотника.

# # #

Вот Аннушка бежит за маслом,
Русалка на ветвях сидит,
Раскольников идёт к старушке,
Незнайка на Луну летит.

Кот воет под столетним дубом,
А Чебурашка на войне,
На родине мне было любо,
Сейчас же горько, тошно мне!
В Ульяновской области на празднование окончание учебного года позвали Чебурашку
В Ульяновской области на празднование окончание учебного года позвали Чебурашку. С таким главное не встречаться в ночи...
Российские «власти Херсонской области» отчитались об изъятии из библиотек «экстремистских» книг. Среди них роман о зверствах нацизма «Бабий Яр» и, получившая Пулитцера, «История ГУЛАГа».
Осталось ещё организовать костры из этих книг для полноты картины, и денацификация, считай, удалась.

# # #

13 июня, 13:47. Летчик Попов: Россия обновила SSJ собственными силами и стала независимой от Запада!
13 июня, 15:23. Произошла нештатная ситуация. Самолёт Sukhoi Superjet, летевший из Москвы в Актау, экстренно сел в Самаре.
Встали с колен буквально на час...

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Новость: Новая Lada Aura от «Автоваза» не завелась с первого раза на Петербургском экономическом форуме.
Когда Армата заглохла на Красной площади при проведении парада – это ещё ничего, она хотя бы успела мавзолей проскочить. А вот, что новая Lada Aura на ПМЭФ не завелась – некрасиво, так перед африканцами неудобно!

# # #

Достижения, достойные нашей державы

В Коми жители села Лэзым решили спародировать чиновников и провели «церемонию открытия» нового уличного туалета: украсили постройку цветными шарами, натянули ленту сфотографировались.
Как заметила «Возбужденная Коми», чиновники в республике любят торжественно открывать странные места. Например, в Корткеросе местные власти открыли «невидимую остановку», в детском саду в Айкино чиновники перерезали ленточку в честь новых балконных дверей, в селе Кожмудру отметили подъезд к амбулатории, а в посёлке Новый бор – светофор.
провели «церемонию открытия» нового уличного туалета
17 декабря 2020, Путин: «До конца 2021 года интернет охватит населённые пункты до 500 человек».
16 июня 2023, Путин: «Нужно обеспечить интернетом населённые пункты, где проживают от 100 до 500 человек». По словам главы государства, выполнить эту задачу нужно до 2030 года.
Радует, что у всего, за что бы ни брался Владимир Владимирович – хоть борьба с бедностью, хоть борьба с коррупцией, хоть обеспечение интернетом – результат всегда одинаковый. Стабильность!

# # #

«Египет подал заявку на вступление в БРИКС», – сообщил российский посол в Каире Георгий Борисенко.
Если Египет вступит, то организация получит название ЕБРИКС.

# # #

Смотришь на это историческое фото и осознаёшь, как же вовремя Госдума приняла закон о запрете пропаганды нетрадиционных извращений... Ведь какие два государства «процеловали»!
Смотришь на это историческое фото и осознаёшь, как же вовремя Госдума приняла закон о запрете пропаганды нетрадиционных извращений
Вице-спикер Госдумы Даванков предложил переименовать «Европротокол» в «Мирный протокол» из-за ухудшения отношений с Евросоюзом.
А «мирный» – это разве не дискредитация?

# # #

Традиции кувалды
Мой наставник по каменщицкому делу Лимонтий очень уважал импортную технику.
Помнится такой случай. Появился на стройке чудо-манипулятор со съёмным оборудованием. И копать может и грузить, и как грейдер поверхность ровняет, а при надобности раздолбить чего и в отбойный молоток превращается. Для замены приспособления нужно было только три болта открутить и снова на место поставить. Инструмент к манипулятору прилагался тоже, разумеется, весь импортный. То есть, нашим ключом болт не закрутишь.
Вот, как-то, заменяет механизатор ковш на грейдер, два болта закрутил и отошёл на минутку по срочной нужде. Вернулся, а ключа нет, свиzдили. Наживил экскаваторщик от руки болт и задумался, что ж дальше делать. А тут Лимонтий мимо идёт, и суёт ему в руки кувалду: «на, забей».
Это был, вероятно, первый опыт частичного импортозамещения, а слово «забей» стало широко использоваться при разрешении различных затруднительных ситуаций... Кстати, ключ тот Лимонтий и свиzдил.
Николай Травкин

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«Дурак, а не поучает. Какая умница!» (Виктор Шендерович).

Шутка 2017 года

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