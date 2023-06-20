№24. 20 июня 2023 года.
|Сначала намечался цирк, следом – экономический форум. Потом решили совместить.
# # #Извините, у нас Россия.
Агронома, написавшего трактором на поле «Я русский», оштрафовали на 40 тысяч рублей за использование беспилотника.
# # #
|Вот Аннушка бежит за маслом,
Русалка на ветвях сидит,
Раскольников идёт к старушке,
Незнайка на Луну летит.
Кот воет под столетним дубом,
А Чебурашка на войне,
На родине мне было любо,
Сейчас же горько, тошно мне!
В Ульяновской области на празднование окончание учебного года позвали Чебурашку. С таким главное не встречаться в ночи...
Осталось ещё организовать костры из этих книг для полноты картины, и денацификация, считай, удалась.
# # #13 июня, 13:47. Летчик Попов: Россия обновила SSJ собственными силами и стала независимой от Запада!
13 июня, 15:23. Произошла нештатная ситуация. Самолёт Sukhoi Superjet, летевший из Москвы в Актау, экстренно сел в Самаре.
Встали с колен буквально на час...
# # #Новость: Новая Lada Aura от «Автоваза» не завелась с первого раза на Петербургском экономическом форуме.
Когда Армата заглохла на Красной площади при проведении парада – это ещё ничего, она хотя бы успела мавзолей проскочить. А вот, что новая Lada Aura на ПМЭФ не завелась – некрасиво, так перед африканцами неудобно!
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Достижения, достойные нашей державыВ Коми жители села Лэзым решили спародировать чиновников и провели «церемонию открытия» нового уличного туалета: украсили постройку цветными шарами, натянули ленту сфотографировались.
Как заметила «Возбужденная Коми», чиновники в республике любят торжественно открывать странные места. Например, в Корткеросе местные власти открыли «невидимую остановку», в детском саду в Айкино чиновники перерезали ленточку в честь новых балконных дверей, в селе Кожмудру отметили подъезд к амбулатории, а в посёлке Новый бор – светофор.
16 июня 2023, Путин: «Нужно обеспечить интернетом населённые пункты, где проживают от 100 до 500 человек». По словам главы государства, выполнить эту задачу нужно до 2030 года.
Радует, что у всего, за что бы ни брался Владимир Владимирович – хоть борьба с бедностью, хоть борьба с коррупцией, хоть обеспечение интернетом – результат всегда одинаковый. Стабильность!
# # #«Египет подал заявку на вступление в БРИКС», – сообщил российский посол в Каире Георгий Борисенко.
Если Египет вступит, то организация получит название ЕБРИКС.
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|Смотришь на это историческое фото и осознаёшь, как же вовремя Госдума приняла закон о запрете пропаганды нетрадиционных извращений... Ведь какие два государства «процеловали»!
А «мирный» – это разве не дискредитация?
# # #Традиции кувалды
Мой наставник по каменщицкому делу Лимонтий очень уважал импортную технику.
Помнится такой случай. Появился на стройке чудо-манипулятор со съёмным оборудованием. И копать может и грузить, и как грейдер поверхность ровняет, а при надобности раздолбить чего и в отбойный молоток превращается. Для замены приспособления нужно было только три болта открутить и снова на место поставить. Инструмент к манипулятору прилагался тоже, разумеется, весь импортный. То есть, нашим ключом болт не закрутишь.
Вот, как-то, заменяет механизатор ковш на грейдер, два болта закрутил и отошёл на минутку по срочной нужде. Вернулся, а ключа нет, свиzдили. Наживил экскаваторщик от руки болт и задумался, что ж дальше делать. А тут Лимонтий мимо идёт, и суёт ему в руки кувалду: «на, забей».
Это был, вероятно, первый опыт частичного импортозамещения, а слово «забей» стало широко использоваться при разрешении различных затруднительных ситуаций... Кстати, ключ тот Лимонтий и свиzдил.
Николай Травкин
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