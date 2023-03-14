№10. 14 марта 2023 года.

«Все достали». Российские мигранты начали строить свой город в районе Верхнего Ларса. * * * «Так как хуже уже быть не могло, стало лучше» (Франц Кафка). * * * «Без наших ресурсов европейцы летом не смогут включить кондиционеры и употеют». Кремль обновил свой план! * * * Даже в ЧВК «Рёдан» больше смысла, чем в т.н. партии «Новые люди»... * * * «Жаль, что в рай надо ехать на катафалке» (Станислав Ежи Лец). * * * Занятная математика: если один ветеран СВО убьёт другого ветерана СВО, то ему дадут меньше, чем вам за опубликование информации об этом. * * * «Нужно воздвигнуть крепость от врагов». Кремль объяснил необходимость возврата крепостного права.

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Прекрасное от Минобороны РФ:«Десантники в СВО получили невидимые врагу дроны-камикадзе «Бумеранг».В принципе, всю российскую внешнюю политику можно описать этими тремя словами «Дрон-камикадзе Бумеранг».

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На набережной в Омске предложили установить разноцветных голубей. Мэр города счёл это «пропагандой ЛГБТ».А ведь они скоро и до светофоров доколебаются...

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Чудная новость. И месяца не прошло, как думцы защитили русский язык от иностранщины, а он тут же обогатился тремя новыми словами – «коптер», «почтомат» и «фотовидеофиксация».

Как говорилось в пояснительной записке к закону, слова, содержащиеся в нормативных словарях, использовать можно. Поэтому, видимо, их спешно и внесли в орфографический словарь Института русского языка РАН.

А почему не «четырёхвинтокрыл», «доставкоящик» и «снимкоглядозакрепление»?! * * * Со времен Пушкина ничего не изменилось:

Но панталоны, фрак, жилет,

Всех этих слов на русском нет;

А вижу я, винюсь пред вами,

Что уж и так мой бедный слог

Пестреть гораздо б меньше мог

Иноплеменными словами,

Хоть и заглядывал я встарь

В Академический словарь.

Минюст всё больше и больше напоминает маньяка, который слоняется по улицам и совершенно случайно выбирает себе жертву из тех, кто подвернулся...– А зачем они Всемирный фонд дикой природы в иноагенты записали?– Да ты с ума сошёл?! А биогуси? А боевые комары? А енот этот? Забыл? Да и вообще, нафига нам эта дикая природа?

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Я думаю, певец Шаман – это проект Кремля, направленный на то, чтобы со словом «шаман» у нас всех перестал ассоциироваться тот самый опасный Путину шаман.

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Извините, у нас Россия.Жильцам взорвавшейся в феврале пятиэтажки в Новосибирске выставили счёт за капремонт. Они также должны оплатить вывоз мусора, горячую воду и отопление.

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«Специальная военная операция идёт в строгом соответствии с графиком, по плану», – сказал телевизор.

На меня эти слова подействовали, как звук трубы на старого полкового коня. Организм оживился, по крупу мелкая дрожь пробежала, весь встрепенулся, левым передним копытом о правое щёлкнул, изображая готовность... Но, вдруг, в бедро чего-то кольнуло, прострелило через заднюю ногу, сел на жопу и вспомнил...

В советское время у нас любое мероприятие проводились в строгом соответствии с графиком и по заранее утверждённому плану. Да что там мероприятие – вся жизнь страны происходила согласно графику и плану!

График и план утверждался, как правило, на пять лет и назывался «пятилеткой». Все «пятилетки» были ударными, графики опережались и планы перевыполнялись. Чем мы все – руководство и народ – очень гордились.

А если происходило, вдруг, отставание от графика или недовыполнение плана, то график поправляли, план корректировали и снова уверенно опережали и перевыполняли. И рапортовали. Народ рапортовал Главе государства и предводителю партии об успешном перевыполнении, а Глава и предводитель рапортовал народу об очередной победе. Так и жили, идя напружиненным шагом от победы к победе...

Потом в государственном организме чего то кольнуло, к низу спины прострелило, на жопу сели и... государство развалилось.

Николай Травкин

• Минобороны разрабатывает «невидимые» мосты.• В России начнут серийное производство невидимого беспилотника.• В России начали разрабатывать «невидимую» военную форму.А на невидимые освоенные миллиарды бабла построены видимые особняки на Рублёвке?

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Газеты завтра в России:«С запада в Москву вошла армия «Вагнер», одновременно с юга ударили ракетные войска особого назначения «Ахмат».Дивизия «Газпром», потерпев сокрушительное поражение в Филях, перешла на сторону Пригожина.Разрозненные остатки полка «Роснефть», форсировав в районе Раушской набережной реку Москва, с трудом удерживали оборону Кремля.

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Сраная сайра, САЙРА, в «Пятёрочке» по 189 рублей, и это по акции!И, вот честно, если бы в передаче «60 минут» не рассказали, как Путин поднял с колен российскую экономику и заставил весь мир нам завидовать, я бы подумала, что мы в конкретной жопе...

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