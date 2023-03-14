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Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК» за 2023 год / № 10, 14 марта

№10. 14 марта 2023 года.

«Все достали». Российские мигранты начали строить свой город в районе Верхнего Ларса.
* * *
«Так как хуже уже быть не могло, стало лучше» (Франц Кафка).
* * *
«Без наших ресурсов европейцы летом не смогут включить кондиционеры и употеют». Кремль обновил свой план!
* * *
Даже в ЧВК «Рёдан» больше смысла, чем в т.н. партии «Новые люди»...
* * *
«Жаль, что в рай надо ехать на катафалке» (Станислав Ежи Лец).
* * *
Занятная математика: если один ветеран СВО убьёт другого ветерана СВО, то ему дадут меньше, чем вам за опубликование информации об этом.
* * *
«Нужно воздвигнуть крепость от врагов». Кремль объяснил необходимость возврата крепостного права.

# # #

Прекрасное от Минобороны РФ:
«Десантники в СВО получили невидимые врагу дроны-камикадзе «Бумеранг».
В принципе, всю российскую внешнюю политику можно описать этими тремя словами «Дрон-камикадзе Бумеранг».

# # #

На набережной в Омске предложили установить разноцветных голубей. Мэр города счёл это «пропагандой ЛГБТ».
А ведь они скоро и до светофоров доколебаются...

# # #

Чудная новость. И месяца не прошло, как думцы защитили русский язык от иностранщины, а он тут же обогатился тремя новыми словами – «коптер», «почтомат» и «фотовидеофиксация».
Как говорилось в пояснительной записке к закону, слова, содержащиеся в нормативных словарях, использовать можно. Поэтому, видимо, их спешно и внесли в орфографический словарь Института русского языка РАН.
А почему не «четырёхвинтокрыл», «доставкоящик» и «снимкоглядозакрепление»?!
* * *
Со времен Пушкина ничего не изменилось:
Но панталоны, фрак, жилет,
Всех этих слов на русском нет;
А вижу я, винюсь пред вами,
Что уж и так мой бедный слог
Пестреть гораздо б меньше мог
Иноплеменными словами,
Хоть и заглядывал я встарь
В Академический словарь.
Минюст всё больше и больше напоминает маньяка, который слоняется по улицам и совершенно случайно выбирает себе жертву из тех, кто подвернулся...
– А зачем они Всемирный фонд дикой природы в иноагенты записали?
– Да ты с ума сошёл?! А биогуси? А боевые комары? А енот этот? Забыл? Да и вообще, нафига нам эта дикая природа?

# # #

Я думаю, певец Шаман – это проект Кремля, направленный на то, чтобы со словом «шаман» у нас всех перестал ассоциироваться тот самый опасный Путину шаман.

# # #

Извините, у нас Россия.
Жильцам взорвавшейся в феврале пятиэтажки в Новосибирске выставили счёт за капремонт. Они также должны оплатить вывоз мусора, горячую воду и отопление.

# # #

«Специальная военная операция идёт в строгом соответствии с графиком, по плану», – сказал телевизор.
На меня эти слова подействовали, как звук трубы на старого полкового коня. Организм оживился, по крупу мелкая дрожь пробежала, весь встрепенулся, левым передним копытом о правое щёлкнул, изображая готовность... Но, вдруг, в бедро чего-то кольнуло, прострелило через заднюю ногу, сел на жопу и вспомнил...
В советское время у нас любое мероприятие проводились в строгом соответствии с графиком и по заранее утверждённому плану. Да что там мероприятие – вся жизнь страны происходила согласно графику и плану!
График и план утверждался, как правило, на пять лет и назывался «пятилеткой». Все «пятилетки» были ударными, графики опережались и планы перевыполнялись. Чем мы все – руководство и народ – очень гордились.
А если происходило, вдруг, отставание от графика или недовыполнение плана, то график поправляли, план корректировали и снова уверенно опережали и перевыполняли. И рапортовали. Народ рапортовал Главе государства и предводителю партии об успешном перевыполнении, а Глава и предводитель рапортовал народу об очередной победе. Так и жили, идя напружиненным шагом от победы к победе...
Потом в государственном организме чего то кольнуло, к низу спины прострелило, на жопу сели и... государство развалилось.
Николай Травкин
• Минобороны разрабатывает «невидимые» мосты.
• В России начнут серийное производство невидимого беспилотника.
• В России начали разрабатывать «невидимую» военную форму.
А на невидимые освоенные миллиарды бабла построены видимые особняки на Рублёвке?

# # #

Газеты завтра в России:
«С запада в Москву вошла армия «Вагнер», одновременно с юга ударили ракетные войска особого назначения «Ахмат».
Дивизия «Газпром», потерпев сокрушительное поражение в Филях, перешла на сторону Пригожина.
Разрозненные остатки полка «Роснефть», форсировав в районе Раушской набережной реку Москва, с трудом удерживали оборону Кремля.

# # #

Сраная сайра, САЙРА, в «Пятёрочке» по 189 рублей, и это по акции!
И, вот честно, если бы в передаче «60 минут» не рассказали, как Путин поднял с колен российскую экономику и заставил весь мир нам завидовать, я бы подумала, что мы в конкретной жопе...

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«Так как хуже уже быть не могло, стало лучше» (Франц Кафка).

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