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Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК» за 2023 год / № 26, 4 июля

№26. 4 июля 2023 года.

Мятеж «Вагнера» был проплачен Западом из бюджета России!
* * *
Власти: режим КТО отменён, режим ЧТО?! продолжает действовать.
* * *
«Невиданный обвал». Акции на попкорн обрушились после рекордного роста.
* * *
Ростов, Воронеж – хрен с ними. Но Москву они точно не возьмут!
* * *
То чувство, когда болеешь за обе команды!
* * *
ФСБ: «Не взяли же Москву, вот когда возьмут, тогда и приходите!»

# # #

Сперва Акелла промахнулся.
Народец разочаровался,
Но вновь к Акелле потянулся!
И тут Акелла обосрался...

# # #

Губернатор Ростова заявил, что горожанами, которые обнимались с «вагнеровцами», были переодетые «вагнеровцы».
По этой логике с Путиным в Дагестане обнимались переодетые охранники. Хотя, стоп...

# # #

Сбито семь бортов, полёт нормальный,
главный террорист у нас Навальный!
Сбито семь бортов, полёт нормальный, главный террорист у нас Навальный!
Защитники России решили захватить власть в России. Поэтому другие защитники России полетели убивать первых защитников России, но те их сами убили.
А Герой России Пригожин ехал убивать Героя России Шойгу. Из-за этого Герой России Кадыров ехал убивать Героя России Пригожина.
А ещё из-за этого Герой России Бортников возбудил дело против Героя России Пригожина, но тут же закрыл его. Потому что самый главный герой России Путин сначала гарантировал, что предатели понесут наказание, а потом гарантировал, что не понесут.
А на тех самых первых защитников, которых убили, всем наплевать. Главное, что все защитники и герои, и можно продолжать гордиться тем, какие у России героические защитники.
К сожалению, не совсем ясно, какую роль во всём этом сыграл Герой России Делимханов. Но наверняка какую-то очень важную, иначе просто быть не может.
* * *
Символ французской революции: Штурм Бастилии.
Символ октябрьской революции: Выстрел «Авроры».
Символ мятежа Пригожина: Танк, застрявший в воротах цирка.
Маргарита Симоновна вышла из обморочного состояния, очухалась и сразу заявила:
«Юридические нормы – это не заповеди Христовы и не скрижали Моисеевы... И если в каких-то исключительных критических случаях получается так, что они перестают выполнять свою функцию, а выполняют обратную, то они идут лесом»...
Наверное, её министром юстиции поставят.

# # #

Новость: «Лица, объявленные в России иностранными агентами, не могут быть наблюдателями на выборах и референдумах».
А лица, объявленные в России мятежниками и предателями, могут ещё послужить Родине, или поехать домой, или «уйти в Белоруссию».

# # #

– Валентина Ивановна, мне кажется, ещё остались страны, которые не до конца уверены, что у нас шифер поехал...
– Ни слова больше!

Матвиенко нашла боевых вшей в украинских лабораториях

Доклад о биолабораториях в Украине, где рассказывается о боевых комарах, клещах и вшах, направили во все парламенты мира, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Авторы доклада убеждены, что в Украине работает около 50 таких биолабораторий. Сотрудники лабораторий якобы запатентовали беспилотник для распространения заражённых комаров, которые выводят из строя противника, но не трогают военнослужащих США.
Иностранным депутатам предлагают похохотать не только над историями о боевых клещах, но и над рассказами о создании американцами в Украине киборгов и применении метадона для распространения фашизма.
* * *
Не комаров надо против таких разрабатывать, а кассетные боеприпасы с галоперидолом! И вот эти люди придумывают для нас законы...
* * *
Никогда не сдавайся, позорься до конца!
* * *
Не комаров надо против таких разрабатывать, а кассетные боеприпасы с галоперидолом!
* * *
Пусть безумная идея –
Вы не рубайте сгоряча.
Вызывайте нас скорее
Через гада главврача!
С уваженьем... Дата. Подпись.
Отвечайте нам, а то,
Если вы не отзовётесь,
Мы напишем... в «Спортлото»!
Из песни Высоцкого о пациентах Канатчиковой дачи
Путин провёл совещание в Дагестане по развитию туризма на Северном Кавказе и потребовал быстрого оформления виз для иностранцев(!).
– Совершенно с вами согласен, Владимир Владимирович! Сейчас самое время для туризма. И особенно – на Северном Кавказе!

# # #

– Россия – могучая страна!
– А с медициной как?
– Ракеты, говорю, гиперзвуковые.
– А социальная помощь?
– Ты чё, падла, иностранный агент?
– Нет.
– Ну и гордись тогда!

# # #

• Путин заявил, что Россия была на грани гражданской войны.
• Лавров назвал действия Пригожина «не громче, чем передрягой».
Вот то ли дело боевые украинские комары – вот где настоящая опасность вселенской громкости!

# # #

«ФСБ РФ сообщила о закрытии уголовного дела о вооружённом мятеже 24 июня».
Во-первых, российская правоохранительная система очень гуманна.
Во-вторых, зачем отвлекать следователей на такую мелочь, как несколько тысяч вооружённых человек, идущих на Москву и захвативших по пути пару городов, когда есть особо опасные преступники, пишущие посты в соцсетях?!

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Интересно. За СС проголосовало больше миллиона человек, но ни один из них не решился наклеить стикер «Собянин» на автомобиль (мысли в рабочее время).

Шутка 2013 года

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